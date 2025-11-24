Strategia de Apărare a Țării și propunerea SAFE, pe masa CSAT, în ședința de luni / Nicușor Dan: ”Suntem într-un context în care trebuie să aprobăm niște planuri de apărare”
G4Media, 24 noiembrie 2025 06:30
Strategia de Apărare a Țării și propunerea SAFE pe care România o face către Comisia Europeană se află, luni, începând de la ora 12:00, pe masa Consiliului Suprem de Apărare al Țării (CSAT). Președintele Nicușor Dan a transmis săptămâna trecută că pe agenda ședinței ”sunt câteva subiecte care au un specific strict militar, pentru că […] © G4Media.ro.
Sinisa Karan, susținut de Milorad Dodik, a câștigat alegerile anticipate în Republica Srpska / La putere de două decenii și apropiat de Putin, Dodik a fost interzis după o condamnare # G4Media
Politicianul sârb bosniac Sinisa Karan, candidatul susținut de președintele revocat al entității, Milorad Dodik, a câștigat alegerile anticipate de duminică cu 50,89% din voturi, arată rezultatele preliminare, transmite France 24. Principalul său rival, Branko Blanusa, a obținut 47,81%, potrivit comisiei electorale centrale, pe baza a aproape 93% din secțiile de votare numărate. Alegătorii sârbi bosniaci […] © G4Media.ro.
Pensiile magistraților: Se întrunesc adunările generale ale procurorilor și judecătorilor / CSM urmează să dea un aviz după consultări / Legea trebuie adoptată până în 28 noiembrie, conform PNRR # G4Media
Luni și marți se întrunesc adunările generale ale procurorilor și judecătorilor din toată țara pentru a-și exprima pozițiile oficiale cu privire la modificările pe care Guvernul Ilie Bolojan vrea să le aducă pensiilor magistraților. În urma consultărilor și ale deciziilor pe care parchetele și instanțele din țară le vor transmite Consiliului Superior al Magistraturii, acesta […] © G4Media.ro.
Multe rețete de prăjituri și plăcinte cer ca untul și ouăle să fie la temperatura camerei, pentru a se amesteca mai ușor și pentru a obține o textură fină, aerată. Dar ce faci când ești gata de gătit și îți dai seama că ai uitat ingredientele în frigider? © G4Media.ro.
Slovenii au votat împotriva legalizării sinuciderii asistate pentru pacienții aflați în fază terminală a bolii # G4Media
Slovenii au votat duminică împotriva legalizării sinuciderii asistate, în cadrul unui referendum organizat după o campanie împotriva acestei legi lansată de detractorii acesteia, susţinuţi de Biserica Catolică şi de opoziţia conservatoare, relatează AFP, citată de News.ro. Întrebarea adresată slovenilor a fost: „Susţineţi intrarea în vigoare a legii privind sfârşitul vieţii asistat, care a fost aprobată […] © G4Media.ro.
Cristi Chivu a pierdut primul Derby della Madonnina în funcția de antrenor la Inter Milano, pe teren propriu, duminică seară, în fața lui AC Milan, scor 0-1. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
23 noiembrie 2025
Maratonul care schimbă destine: Un fost militar pornește într-o cursă de 700 km pentru a promova adopția câinilor # G4Media
Mitch Hutchcraft, un fost militar în vârstă de 32 de ani, va pleca pe 3 decembrie din orașul său natal, Ramsey, până la cel mai înalt munte din Scoția, Ben Navis. Ramsey este cel mai jos punct din Marea Britanie. Provocarea de 700 de kilometri, ce conține 16 maratoane consecutive se numește „Great British Dog […] © G4Media.ro.
Ilie Bolojan: Dacă predomină atacurile, înjurăturile, dezinformarea, jignirile, e greu de presupus că după aceste alegeri lucrurile vor fi bine # G4Media
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, susţine că, dacă în campania electorală pentru Bucureşti vor predomina atacurile şi jignirile, e greu de presupus că după alegeri va fi bine pentru actuala coaliţie, indiferent cine va câştiga acest scrutin, transmite News.ro. Ilie Bolojan a afirmat, duminică seară, că actuala campanie ar trebui axată pe ceea ce vrea […] © G4Media.ro.
VIDEO Virale făcute cu AI instigă la revoltă socială pe Facebook și ventilează retorică rusă / Sute de mii de vizualizări și zeci de mii de distribuiri: ”Te arestăm pentru că ai zis că România e a românilor” # G4Media
O serie de videoclipuri făcute cu inteligența artificială (AI), care instigă la revoltă socială și ventilează retorică rusă, au explodat pe Facebook peste weekend, de la câteva sute la mii sau zeci de mii de distribuiri, și de la câteva mii de reacții la peste 80.000 într-unul din cazuri. În total, 6 videoclipuri depășesc 4,5 […] © G4Media.ro.
Europa îl invită pe Vladimir Putin înapoi în G8, în cadrul unui posibil acord pentru încheierea războiului # G4Media
Europa își arată disponibilitatea de a-l reprimi pe Vladimir Putin în G8, ca parte a unui cadru de pace menit să încheie războiul din Ucraina, transmite Mediafax. Europa a făcut un pas diplomatic important, propunând ca președintele rus Vladimir Putin să fie primit din nou în G8, ca parte a unui amplu acord de pace […] © G4Media.ro.
Cristian Socol, unul din ideologii economici ai PSD, le zice buzoienilor că este o onoare să îl voteze pe Marcel Ciolacu # G4Media
Cristian Socol, unul dintre ideologii economici ai PSD, participant la negocierile de coaliție în anii trecuți, le-a transmis buzoienilor că este o onoare să îl voteze pe Marcel Ciolacu pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. „Consider că a vota un fost Prim Ministru ca Președinte CJ este o onoare pentru buzoieni. Marcel Ciolacu rămâne […] © G4Media.ro.
Echipa CFR Cluj a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, de liderul campionatului, Rapid Bucureşti, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii, transmite News.ro. În Gruia, clujenii au pus presiune pe poarta lui Aioani încă din startul meciului şi portarul giuleştenilor a intervenit la Louis Munteanu (min. 5) şi la Korenica (min. […] © G4Media.ro.
Vehiculul care va transporta liderii G20 costă 44.200 de euro în România. Ce determină declinul acestui tip de model în Europa # G4Media
Summitul liderilor G20 din 2025 este programat pentru perioada 22-23 noiembrie la Johannesburg și marchează primul eveniment de acest tip organizat pe continentul african. Conform site-ului de presă Hyundai, pentru deplasările oficiale a fost ales modelul Staria, un monovolum într-o categorie care dispare treptat din Europa, pe măsură ce SUV-urile și crossovere-l câștigă teren. Pe […] © G4Media.ro.
Robotul umanoid american „Digit” doboară un record greu de depășit / Peste 100.000 de containere mutate într-un depozit # G4Media
Compania de robotică Agility Robotics, cu sediul în Oregon, a anunțat joi că robotul său umanoid, Digit, a atins un reper semnificativ, după ce a mutat peste 100.000 de containere într-un depozit GXO Logistics din Flowery Branch, Georgia, se arată pe site-ul oficial al companiei. Această bornă reprezintă un pas crucial, care demonstrează valoarea practică […] © G4Media.ro.
Plan roșu de intervenție activat în Brăila după ce un autobuz cu 24 de pasageri s-a răsturnat # G4Media
Un autobuz cu 24 de persoane s-a răsturnat pe Calea Galați din municipiul Brăila. A fost activat Planul roșu de intervenție, transmite Mediafax. La fața locului s-au deplasat o autospecială de descarcerare, o ASAS și o ambulanță SMURD pentru acordarea primului ajutor și evacuarea victimelor. Potrivit ultimelor informații comunicate, în autobuz se aflau 24 de […] © G4Media.ro.
Italia a cucerit pentru al treilea an consecutiv Cupa Davis, devenind prima echipă care reușește această performanță în era de după Challenge Round (începând din 1972). Echipa condusă de Filippo Volandri s-a impus cu 2-0 în finala disputată duminică, la Bologna, în fața Spaniei, transmite Mediafax. Matteo Berrettini a adus primul punct al gazdelor, învingându-l […] © G4Media.ro.
Șeful de stat major al Hezbollah a fost eliminat în atacul aerian asupra Beirutului, anunță Israelul # G4Media
Israel a anunțat duminică seară că șeful de stat major al Hezbollah a fost „eliminat”, după ce a fost vizat într-un atac aerian lansat asupra cartierului Haret Hreik, din sudul Beirutului, o zonă dens populată și considerată bastion al organizației susținute de Iran, transmite Mediafax. Raidul, ordonat personal de premierul Benjamin Netanyahu, a vizat etajele […] © G4Media.ro.
Ciprian Ciucu susține că PNL nu mai „coafează realitatea” în sondaje, după venirea lui Ilie Bolojan: „Hai să nu mai cumpărăm protecție” # G4Media
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că sondajul la care s-a referit Vlad Voiculescu nu este comandat de partid și că PNL nu mai folosește „practici din trecut”, notează Mediafax. „Acest sondaj la care face referire Vlad Voiculescu nu este un sondaj comandat de Partidul Național Liberal. Este un sondaj independent. Nu este […] © G4Media.ro.
Eveniment ecumenic cu doi cunoscuți preoți, unul ortodox și unul catolic, la 1700 de ani de la Niceea, în plin asalt al curentului ortodoxist / Constantin Necula și Francisc Doboș, invitați ai Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun # G4Media
În plin asalt al curentului ortodoxist, la Roma a avut loc, sâmbătă, conferința ”Hristos, mărturia noastră”, organizată de Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și care i-a avut ca invitați pe cunoscuții preoți Constantin Necula (ortodox) și Francisc Doboș (catolic). „Organizat la 22 noiembrie 2025 de către Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun, Episcopia Ortodoxă […] © G4Media.ro.
Oțelul Galați, egal cu Farul Constanța, scor 2-2, în lupta pentru ultimul loc din play-off # G4Media
Oțelul Galați a remizat, pe teren propriu, cu Farul Constanța, scor 2-2, duminică seară, în etapa a 17-a din Superliga României de fotbal, un rezultat care menține lupta pentru play-off extrem de strânsă, anunță Mediafax. Conrado (32’, penalty) și Nuno Pedro (51’) au înscris pentru gălățeni, în timp ce pentru „marinari” au marcat Ișfan (18’, […] © G4Media.ro.
Piața imobiliară încetinește brusc. Tranzacțiile scad, iar cumpărătorii își amână planurile, din cauza noilor taxe # G4Media
Pe final de an, piața imobiliară din România dă semne de slăbiciune. Noile măsuri fiscale, dublate de incertitudinea economică, i-au determinat pe români să amâne pentru moment investițiile într-o locuință. © G4Media.ro.
Propunerea de pace europeană în 24 de puncte: Fără restricții asupra armatei Ucrainei, care devine membră a UE, problemele teritoriale discutate după încetarea focului, reconstrucția Ucrainei cu activele rusești înghețate (The Telegraph) # G4Media
Propunerea europeană de contra-ofertă în 24 de puncte privind acordul de pace dintre Ucraina și Rusia a fost publicată de The Telegraph. Documentul prevede, printre altele, introducerea unei monitorizări internaționale a încetării focului condusă de SUA, ca Rusia să returneze necondiționat toți copiii ucraineni deportați, iar problemele teritoriale să fie discutate după încetarea focului. De […] © G4Media.ro.
Câinele te relaxează mai mult decât prietenii, susțin psihologii. Noile cercetări schimbă tot ce știam despre sprijinul emoțional oferit de animale # G4Media
Psihologii explică motivul pentru care câinii, chiar dacă nu pot vorbi, reduc anxietatea și îmbunătățesc starea de spirit mai bine decât omul. Dacă te simți mai relaxat în preajma câinelui tău decât cu partenerul sau un prieten, ești în companie bună. © G4Media.ro.
Trafic îngreunat spre staţiunea Păltiniş, din cauza zăpezii / Se acționează cu utilaje de deszăpezire # G4Media
Poliţiştii avertizează, duminică seară, că traficul rutier pe Drumul Judeţean 106 A, către staţiunea Păltiniş, judeţul Sibiu, este îngreunat din cauza zăpezii, transmite News.ro. ”Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu informează participanţii la trafic faptul că la această oră, DJ 106A , Răşinari – Păltiniş , traficul este îngreunat din cauza ninsorii”, anunţă Poliţia Sibiu. În […] © G4Media.ro.
Naționala de handbal feminin a României câştigă Trofeul Carpaţi cu trei victorii / În mai puțin de o săptămână debutează la Campionatul Mondial # G4Media
Naţionala României a câştigat duminică, la Bistriţa, Trofeul Carpaţi, cu a treia victorie consecutivă, scor 37-28 (20-18), cu Austria. În 27 noiembrie, tricolorele antrenate de Ovidiu Mihăilă debutează la Campionatul Mondial, cu Croaţia, transmite News.ro. Principalele marcatoare ale partidei au fost Grozav 11 goluri, Ostase 5, Necula 5, Boiciuc 3, Vasiliu 3, pentru România, respectiv […] © G4Media.ro.
Nou avertisment al salvamontiştilor după ce au fost chemați să recupereze un tânăr în adidaşi, ud, rătăcit în pădure # G4Media
După ce au fost din nou chemaţi să salveze din munte un tânăr neechipat pentru zona în care s-a deplasat, salvamontiştii din Zărneşti avertizează: ”Pe munte nu eşti în civilizaţie, iar dacă nu respecţi regulile, s-ar putea să nu mai ajungi înapoi în civilizaţie”, transmite News.ro. Salvamont Zărneşti relatează, pe pagina de Facebook, că un […] © G4Media.ro.
Sunt necesare anvelopele de iarnă în mai multe zone unde se înregistrează lapoviță și ninsoare, transmite Poliția / Meteorologii anunţă că vremea continuă să se răcească # G4Media
Poliţia Sibiu avertizează că în mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase, motiv pentru care sunt necesare anvelopele de iarnă, transmite News.ro. ”ATENŢIE, ŞOFERI! În mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase. Vă rugăm să vă asiguraţi că aveţi anvelope de iarnă montate […] © G4Media.ro.
Femeia care împrietenește oamenii cu pământul, gustul și responsabilitatea / Video-story de duminică seara # G4Media
O producție G4Media.ro / Documentar realizat de Ștefan Both / Filmare și montaj: Anastasia Sucitu Într-o vreme în care orașele mari aleargă după profit rapid și soluții facile, la Timișoara există oameni care aleg drumul mai greu, dar mai curat. Mihaela Vețan este unul dintre ei. De aproape două decenii construiește proiecte care vorbesc despre solidaritate, […] © G4Media.ro.
Deși are origini străine, ramenul este considerat astăzi un preparat japonez autentic, având chiar și propriile muzee și restaurante care prepară doar ramen, localuri cu grade de calificare dintre cele mai diverse de la mici business-uri de familie (care gătesc doar ramen) până la faimoase restaurante cu stele Michelin. © G4Media.ro.
Un bărbat din Washington a murit după infectarea cu virusul H5N5. Marchează prima transmitere a acestei tulpini de gripă aviară de la păsări la oameni, transmite ANSA, citată de Mediafax. Decesul marchează o trecere de la păsări la oameni, însă epidemiologul Gianni Rezza subliniază că nivelul general de alertă nu crește deoarece nu a fost […] © G4Media.ro.
„Istoria a tratat-o nedrept”: Hamnet și misterul vechi de 400 de ani din jurul soției și fiului lui Shakespeare # G4Media
Noul film Hamnet, considerat deja favorit la Oscar, imaginează viața de acasă a lui William și Agnes Shakespeare și durerea sfâșietoare provocată de moartea copilului lor. Este o poveste puternică, care umple goluri pe care istoria nu le-a clarificat niciodată, scrie BBC. În romanul Hamnet al lui Maggie O’Farrell, ecranizat acum într-un film emoționant, soția […] © G4Media.ro.
LIVE Negocieri cruciale în Elveția: Trump îi reproșează lui Zelenski că ”nu i-a arătat recunoștință” / Zelenski, după ultimatumul păcii similare cu capitularea: ”Să punem în sfârșit capăt vărsării de sânge și războiului” # G4Media
Negocieri cruciale au loc, duminică seară, în Elveția, la Geneva: Președintele Volodimir Zelenski, împreună cu o delegație ucraineană, se află față în față cu secretarul de stat Marco Rubio și alți oficiali americani, după ce, vineri, Donald Trump i-a dat ultimatum liderului ucrainean să accepte o pace similară cu capitularea în fața dictatorului rus, Vladimir […] © G4Media.ro.
Un exemplar al primului număr din „Superman”, descoperit anul trecut în podul unei case din California, a devenit cea mai scumpă bandă desenată din istorie, fiind adjudecat la licitație pentru 9,12 milioane de dolari, conform CNN. Revista, tipărită în 1939 și vândută atunci cu doar 10 cenți, a fost găsită de trei frați din nordul […] © G4Media.ro.
China a prezentat oficial la Dubai Airshow 2025 cea mai nouă dronă militară de mari dimensiuni, Wing Loong X, un vehicul aerian fără pilot despre care susține că este primul din lume capabil să desfășoare misiuni antisubmarin (ASW) în mod complet autonom, informează Interesting Engineering. © G4Media.ro.
Corespondență din Israel: Dronele Watchkeeper comandate de România vor fi recepționate în lunile următoare / Acestea sunt produse în mare parte în țară # G4Media
Cele trei sisteme de drone Watchkeeper produse de Elbit Systems pentru România vor fi recepționate în următoarele luni, a declarat un reprezentant al companiei la un eveniment organizat în Israel și la care TechRider a participat. Sistemele sunt de ultimă generație, cele mai bune posibile”, a precizat oficialul. Cu ocazia evenimentului, o dronă a zburat […] © G4Media.ro.
Fenomenul schiului alpin american, Mikaela Shiffrin, a bifat victoria cu numărul 103 în Cupa Mondială # G4Media
Imbatabilă la început de sezon, regina schiului american Mikaela Shiffrin a câştigat duminică slalomul de la Gurgl, în Austria, înregistrând a 103-a victorie în Cupa Mondială, relatează AFP, citează News.ro. Deja victorioasă în primul slalom al iernii, la mijlocul lunii noiembrie, la Levi (Finlanda), Shiffrin a dominat şi în această cursă din Tirol, devansând-o pe […] © G4Media.ro.
Un autoportret al artistei mexicane Frida Kahlo ar putea doborî recorduri atunci când va fi scos la licitație la New York, conform CNN. Pictura suprarealistă, vândută pe 20 noiembrie de un colecționar privat, a stârnit un val de entuziasm, experții estimând că ar putea deveni cea mai scumpă lucrare realizată vreodată de o artistă. În […] © G4Media.ro.
De ce tratează Trump Ucraina ca pe un stat agresor și de ce vorbește ca Putin? De la plan de pace la capitulare, prin controversele relației cu rușii # G4Media
După aproape un an de mandat, care a început absolut dezastruos pentru Ucraina, președintele american Donald Trump a confirmat cea mai mare temere a Kievului și a aliaților săi europeni: În ciuda lunilor de zile de eforturi diplomatice, limbaj împăciuitor și mers ca pe ace pentru a-l face pe cel mai puternic om din lume […] © G4Media.ro.
McLaren și-a cerut scuze piloților săi după costisitoarea dublă descalificare de la Marele Premiu din Las Vegas # G4Media
McLaren și-a cerut scuze piloților săi, Lando Norris și Oscar Piastri, pentru costisitoarea dublă descalificare de la Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas, explicând ce a mers prost, transmite Autosport. Lando Norris se bucura după cursa din Nevada de un avans satisfăcător în ierarhia piloților, mai exact 42 puncte față de Verstappen și […] © G4Media.ro.
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat că luni ar urma să aibă o convorbire telefonică cu dictatorul rus Vladimir Putin pentru a discuta despre eforturile de pace privind Ucraina, adăugând că îi va propune relansarea transportului cerealelor, în condiţii de siguranţă, prin Marea Neagră, potrivit Reuters citat de Agerpres. Turcia va face tot posibilul […] © G4Media.ro.
FOTO Cum o promovează rețeaua de site-uri asociată cu partidul extremist AUR pe candidata progresistă de stânga Ana Ciceală la Primăra București / Ciceală (SENS): ”O încercare evidentă de a se folosi de imaginea mea” # G4Media
Partidul extremist AUR condus de George Simion o promovează pe Ana Ciceală (SENS), candidatul progresist de stânga și ex-USR la Primăria Capitalei, prin rețeaua de site-uri cu retorică pro-rusă și anti-Ucraina asociată cu partidul extremist. G4Media și Info Sud-Est au identificat cel puțin trei site-uri care au publicat în ultimele 11 zile articole laudative despre […] © G4Media.ro.
Cât trăiește un câine cu demență. Modalitatea dovedită științific prin care prelungești viața animalului de companie # G4Media
Studiile spun că mersul pe jos reduce riscul de demență atât la oameni, cât și la câini. Exercițiile fizice ne protejează sănătatea creierului, fiind valabile inclusiv pentru animale. © G4Media.ro.
Îmi amintesc perfect momentul în care am înțeles că rugămințile repetate ale fiului meu de a nu merge la școală ascundeau mai mult decât un simplu moft sau dorința de o zi leneșă sub plapumă, scrie The Independent. Fusese acasă o săptămână întreagă, fericit nevoie mare, din cauza Covidului. În dimineața în care era destul […] © G4Media.ro.
Washington Post: Țările europene propun eliminarea clauzei privind limitarea forțelor armate ucrainene din planul Trump de pace # G4Media
O contrapropunere elaborată de țările europene înaintea reuniunii de la Geneva privind negocierile de pace propune să nu se impună restricții asupra forțelor armate ucrainene, potrivit unei copii a documentului obținută de The Washington Post, scrie BBC. Documentul propune, de asemenea, returnarea controlului asupra centralei nucleare de la Zaporijia și a centralei hidroelectrice de la […] © G4Media.ro.
Agenția israelian de informații Mossad a afirmă că Hamas a construit o rețea teroristă pe tot continentul european, folosind agenți cu sediul în Turcia, scrie portalul YNetNews. Într-o declarație publică rară, Mossad a afirmat că strânsa sa cooperare cu serviciile europene de informații și de aplicare a legii a împiedicat atacuri și a dus la […] © G4Media.ro.
Sabrerul Vlad Covaliu a fost declarat al doilea an consecutiv cel mai bun junior din lume, a anunţat CS Dinamo, citat de News.ro. În cadrul congresului FIE 2025, desfăşurat, sâmbătă, la Manama, capitala Bahrainului, au fost premiaţi câştigătorii Cupei Mondiale 2024-2025. Printre sportivii elogiaţi s-a aflat şi Vlad Covaliu (CS Dinamo), declarat pentru al doilea […] © G4Media.ro.
Motivul pentru care s-a închis cea mai veche cafenea din Roma / De-a lungul timpului, Giacomo Casanova, Charles Dickens, Audrey Hepburn și Sophia Loren au trecut pe aici # G4Media
Antico Caffè Greco, cea mai veche cafenea din Roma și unul dintre cele mai emblematice locuri de întâlnire ale capitalei italiene încă din secolul al XVIII-lea, a ajuns în noiembrie un spațiu pustiu, după ce un litigiu care a durat opt ani privind chiria s-a încheiat cu evacuarea proprietarilor și închiderea localului de pe Via […] © G4Media.ro.
Cancelarul german Friedrich Merz s-a angajat să construiască cea mai puternică armată din Europa – un demers dificil pentru o țară care și-a neglijat trupele ani de zile. Potrivit unei analize CNN, citată de Mediafax, guvernul de coaliție speră că un nou proiect convenit săptămâna trecută va contribui la transformarea acestui lucru în realitate într-o […] © G4Media.ro.
Timp de generații, logica părea impecabilă: întâi carieră, apoi familie. Femeile din anii 2000 și 2010 au investit masiv în educație, în joburi bine plătite și în ascensiunea profesională, lăsând ideea de copii pe mai târziu. Rezultatul se vede: tot mai multe femei ajung în funcții de conducere, iar vârsta la care devin mame continuă […] © G4Media.ro.
Planul american pentru Ucraina prezintă „deficienţe majore”, a declarat duminică pentru AFP premierul norvegian Jonas Gahr Store, considerând „inacceptabil” să „modifici frontierele prin forţă”, transmite News.ro. „Avem nevoie de angajamentul Statelor Unite pentru a ajuta la încetarea războiului din Ucraina şi la oprirea agresiunii ruse”, a declarat el în marja summitului G20 de la Johannesburg. […] © G4Media.ro.
