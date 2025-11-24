Poiana Brașov, scump și plin de Revelion / Pachetele turistice trec și peste 10 mii de lei / ”Avem un grad de ocupare de 100%”

18:20

Poliţia Sibiu avertizează că în mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase, motiv pentru care sunt necesare anvelopele de iarnă, transmite News.ro. ”ATENŢIE, ŞOFERI! În mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase. Vă rugăm să vă asiguraţi că aveţi anvelope de iarnă montate […] © G4Media.ro.