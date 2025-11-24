Poiana Brașov, scump și plin de Revelion / Pachetele turistice trec și peste 10 mii de lei / ”Avem un grad de ocupare de 100%”
G4Media, 24 noiembrie 2025 08:20
Poiana Braşov rămâne şi anul acesta cea mai scumpă staţiune de Revelion. Aici, o familie cu un copil plăteşte peste 10 mii de lei pentru un sejur de trei zile, anunță Observatornews. Sunt hotelieri care se laudă că păstrează preţurile de anul trecut, dar oferă mai puţine nopţi de cazare. Oferte mai accesibile găseşti la
• • •
Acum 5 minute
08:40
VIDEO Cristiano Ronaldo, spectacol total în Arabia Saudită: Gol antologic printr-o foarfecă de colecție # G4Media
Cristiano Ronaldo impresionează și la aproape 41 de ani: lusitanul a marcat un gol de colecție pentru Al-Nassr în victoria, scor 4-1, contra celor de la Al-Khaleej. Atacantul a punctat dintr-o foarfecă antologică. A fost golul cu numărul 954 din cariera lui Ronaldo, o execuție spectaculoasă care i-a făcut pe comentatorii arabi să exclame. Duelul
Acum 15 minute
08:30
Google folosește e-mailurile utilizatorilor pentru a antrena AI / Cum puteți să blocați accesul # G4Media
Google a introdus recent o modificare care îi permite să acceseze conținutul mesajelor și al atașamentelor din Gmail pentru a antrena modelele sale AI. Mai multe rapoarte susțin că aceste setări au fost activate automat, fără acordul explicit al utilizatorilor, fapt care a dus deja la intentarea unui proces pentru încălcarea confidențialității, afirmă zdnet.com, citată de Mediafax.
08:30
Noile măsuri de redresare fiscală lovesc și în agricultori. Serele, silozurile și alte spații vor fi impozitate de la 1 ianuarie # G4Media
Al doilea pachet de măsuri pentru redresarea fiscală, adoptat de Parlament, lovește numeroși agricultori. De la 1 ianuarie 2026, o mare parte a fermierilor va trebui să plătească noi impozite.
08:30
Real Madrid a pierdut puncte importante în lupta pentru titlul de campioană din Spania, trupa lui Xabi Alonso remizând, scor 2-2, pe terenul formației Elche. Madridul a fost condus de două ori și a încheiat până la urmă la egalitate duelulu din etapa cu numărul 13 din La Liga. Aleix Febas a deschis scorul pentru
08:30
Nemulţumirea faţă de parole este generală: angajaţi care lipesc post-it-uri pe monitoare, liste uitate pe birouri şi blocări frecvente ale conturilor. Pentru companii, parolele au devenit o sursă constantă de risc şi de costuri. De aceea, tehnologiile de autentificare fără parolă câştigă rapid teren, relatează CNBC, citată de News.ro. Un sondaj recent al Wakefield Research
08:30
Primăria Ghimbav a cumpărat o toaletă inteligentă la preț de apartament: 64 de mii de euro / La acești bani se poate cumpăra un apartament de două camere în blocul vecin # G4Media
Primăria Ghimbav a cumpărat prin negociere directă o toaletă inteligentă pentru care a plătit 64 de mii de euro, anunță BizBrașov. Administrația locală de aici a decis în toamnă să reamenajeze o parcare din zona blocurilor de pe strada Victoriei și să o transforme în parc. Pentru a oferi toate condițiile celor care își vor
Acum 30 minute
08:20
Poiana Brașov, scump și plin de Revelion / Pachetele turistice trec și peste 10 mii de lei / "Avem un grad de ocupare de 100%"
Poiana Braşov rămâne şi anul acesta cea mai scumpă staţiune de Revelion. Aici, o familie cu un copil plăteşte peste 10 mii de lei pentru un sejur de trei zile, anunță Observatornews. Sunt hotelieri care se laudă că păstrează preţurile de anul trecut, dar oferă mai puţine nopţi de cazare. Oferte mai accesibile găseşti la
08:20
Belgia se pregăteşte pentru trei zile de grevă naţională: Trenuri şi zboruri anulate, creşe închise # G4Media
Trenuri suspendate, zboruri anulate, creşe închise: Belgia se pregăteşte luni pentru trei zile de grevă în contextul reformelor propuse de guvernul De Wever pentru redresarea finanţelor publice, comparate de sindicate cu un „dezastru social", relatează AFP, citată de News.ro. Mişcarea este organizată în trei etape. Transportul public şi căile ferate vor demara acţiunea luni. Operatorul
Acum o oră
08:10
Inter a dominat la aproape toate capitolele derbiul cu Milan (conform statisticii), dar trupa antrenată de Cristi Chivu a pierdut, scor 0-1. La finalul partidei, presa italiană a insistat pe schimbarea făcută de antrenorul român: l-a scos pe Lautaro Martinez, vedeta echipei, în minutul 66. Iritat de insistența jurnaliștilor, Chivu a precizat: „Nu mai am
08:00
Românii sunt pe primul loc ca număr de turiști în Bulgaria / Se apropie de un milion pe an – presă # G4Media
Românii ocupă deja detașat primul loc ca număr de turiști străini în Bulgaria. Aproximativ 900.000 de turiști români au vizitat Bulgaria în 2024, în timp ce numărul turiștilor germani, britanici și alți turiști care soseau anterior cu zboruri charter este în continuă scădere, anunță Radio France Internationale și Actualno, citate de Rador Radio România. Sezonul
08:00
Trei industrii, un aliat comun pentru mobilitate: cum a devenit Sprinter infrastructura mobilă a business-urilor din România # G4Media
Ce au în comun o redacție de lifestyle, o cramă transilvăneană și un restaurant fine dining? Nimic, la prima vedere. Sunt trei lumi, cu ritmuri diferite, cu nevoi specifice și cu presiuni logistice care nu se aseamănă deloc. Cu toate acestea, ele funcționează astăzi cu un ingredient comun, un aliat de mobilitate care a devenit,
07:50
HARTĂ O treime din Sibiu va fi sub ape dacă se sparge barajul de la Gura Râului / O viitură de peste 14 milioane de metri cubi ar coborî spre oraș / Planul Sibiului în situații de urgență # G4Media
Cartierele Turnișor, Gușterița, Gara Mică, Hipodrom și Vasile Aaron vor fi afectate de inundații în scenariul în care barajul de la Gura Râului se va sparge sau dacă apa va trece de coronamentul barajului. Aproximativ o treime din oraș, anunță Turnul Sfatului. Există însă un scenariu pentru o astfel de situație, iar o parte din
07:50
Teatrul Nou anunță că a fost închis de IGSU deși respecta toate normele, deși respecta toate normele de securitate la incendiu: ”Acționați, nu rezistați!” / Amendă de 20.000 de euro # G4Media
Echipa Teatrului Nou a anunțat, într-o postare pe Facebook de vineri, că își închide activitatea după ce au fost amendați de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) cu 20.000 de lei. "În data de 27 octombrie se întegistrează o plângere la ISU împotriva teatrului nostru. Pe data de 19 noiembrie un echipaj ISU își
Acum 2 ore
07:40
Se închide circulația pe DN1, în apropiere de Ploiești. Traficul va fi deviat în funcție de tonajul vehiculelor # G4Media
Circulația pe DN1 va fi închisă temporar în perioada 24-27 noiembrie pentru efectuarea unor lucrări, anunță Mediafax. Consiliul Județean Prahova anunță restricționarea circulației pe DN1, în zona km 69+925 (Movila Vulpii), pentru execuția lucrărilor de refacere a infrastructurii trecerii la nivel cu calea ferată. Măsura va fi în vigoare din 24 noiembrie 2025, de la
07:30
Un adăpost de pisici din Harkov oferă sprijin animalelor abandonate sau rănite pe front. Felinele participă și la sesiuni de „terapie” pentru soldații ucraineni # G4Media
Sute de pisici salvate de pe linia frontului din Ucraina sunt în curs de recuperare și așteaptă să fie adoptate la adăpostul „Micul Prinț" din Harkov, unde participă și la sesiuni de „terapie" pentru soldați și copii.
07:30
Vehiculul care va transporta liderii G20 costă 44.200 de euro în România. Ce determină declinul acestui tip de model în Europa # G4Media
Summitul liderilor G20 din 2025 este programat pentru perioada 22-23 noiembrie la Johannesburg și marchează primul eveniment de acest tip organizat pe continentul african. Conform site-ului de presă Hyundai, pentru deplasările oficiale a fost ales modelul Staria, un monovolum într-o categorie care dispare treptat din Europa, pe măsură ce SUV-urile și crossovere-l câștigă teren.
07:20
Lia Olguţa Vasilescu: Primăria Craiova câștigă aproape dublu față de cât investește în Târgul de Crăciun / „Câştigurile care au intrat în patrimoniul primăriei au fost de trei milioane şi jumătate de euro” # G4Media
Lia Olguţa Vasilescu susţine că Primăria Craiova câştigă aproape dublu faţă de cât investeşte în Târgul de Crăciun din oraş, ea apreciind că evenimentul aduce industriei HoReCa în jur de zece milioane de euro, transmite News.ro. Întrebată, duminică seară, la Antena 3, cât costă ediţia din acest an a Târgului de Crăciun din Craiova, Lia
07:20
Aeroportul din Vilnius, închis din nou din cauza baloanelor / Acestea transportă ţigări de contrabandă din Belarusul vecin # G4Media
Aeroportul din Vilnius, Lituania, a anunţat că şi-a întrerupt temporar activitatea, duminică, din cauza unor baloane care se îndreptau spre spaţiul său aerian, astfel că unele zboruri au fost redirecţionate către alte oraşe, relatează News.ro, care citează Reuters. „Atenţie: operaţiunile aeroportului din Vilnius au fost întrerupte", a anunţat operatorul duminică, pe site-ul său web, adăugând
07:00
Sinisa Karan, susținut de Milorad Dodik, a câștigat alegerile anticipate în Republica Srpska / La putere de două decenii și apropiat de Putin, Dodik a fost interzis după o condamnare # G4Media
Politicianul sârb bosniac Sinisa Karan, candidatul susținut de președintele revocat al entității, Milorad Dodik, a câștigat alegerile anticipate de duminică cu 50,89% din voturi, arată rezultatele preliminare, transmite France 24. Principalul său rival, Branko Blanusa, a obținut 47,81%, potrivit comisiei electorale centrale, pe baza a aproape 93% din secțiile de votare numărate. Alegătorii sârbi bosniaci
Acum 4 ore
06:30
Strategia de Apărare a Țării și propunerea SAFE, pe masa CSAT, în ședința de luni / Nicușor Dan: ”Suntem într-un context în care trebuie să aprobăm niște planuri de apărare” # G4Media
Strategia de Apărare a Țării și propunerea SAFE pe care România o face către Comisia Europeană se află, luni, începând de la ora 12:00, pe masa Consiliului Suprem de Apărare al Țării (CSAT). Președintele Nicușor Dan a transmis săptămâna trecută că pe agenda ședinței "sunt câteva subiecte care au un specific strict militar, pentru că
06:20
Pensiile magistraților: Se întrunesc adunările generale ale procurorilor și judecătorilor / CSM urmează să dea un aviz după consultări / Legea trebuie adoptată până în 28 noiembrie, conform PNRR # G4Media
Luni și marți se întrunesc adunările generale ale procurorilor și judecătorilor din toată țara pentru a-și exprima pozițiile oficiale cu privire la modificările pe care Guvernul Ilie Bolojan vrea să le aducă pensiilor magistraților. În urma consultărilor și ale deciziilor pe care parchetele și instanțele din țară le vor transmite Consiliului Superior al Magistraturii, acesta
06:10
Multe rețete de prăjituri și plăcinte cer ca untul și ouăle să fie la temperatura camerei, pentru a se amesteca mai ușor și pentru a obține o textură fină, aerată. Dar ce faci când ești gata de gătit și îți dai seama că ai uitat ingredientele în frigider?
05:30
Slovenii au votat împotriva legalizării sinuciderii asistate pentru pacienții aflați în fază terminală a bolii # G4Media
Slovenii au votat duminică împotriva legalizării sinuciderii asistate, în cadrul unui referendum organizat după o campanie împotriva acestei legi lansată de detractorii acesteia, susţinuţi de Biserica Catolică şi de opoziţia conservatoare, relatează AFP, citată de News.ro. Întrebarea adresată slovenilor a fost: „Susţineţi intrarea în vigoare a legii privind sfârşitul vieţii asistat, care a fost aprobată
Acum 12 ore
00:00
Cristi Chivu a pierdut primul Derby della Madonnina în funcția de antrenor la Inter Milano, pe teren propriu, duminică seară, în fața lui AC Milan, scor 0-1. Știre în curs de actualizare.
23 noiembrie 2025
23:40
Maratonul care schimbă destine: Un fost militar pornește într-o cursă de 700 km pentru a promova adopția câinilor # G4Media
Mitch Hutchcraft, un fost militar în vârstă de 32 de ani, va pleca pe 3 decembrie din orașul său natal, Ramsey, până la cel mai înalt munte din Scoția, Ben Navis. Ramsey este cel mai jos punct din Marea Britanie. Provocarea de 700 de kilometri, ce conține 16 maratoane consecutive se numește „Great British Dog
23:20
Ilie Bolojan: Dacă predomină atacurile, înjurăturile, dezinformarea, jignirile, e greu de presupus că după aceste alegeri lucrurile vor fi bine # G4Media
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, susţine că, dacă în campania electorală pentru Bucureşti vor predomina atacurile şi jignirile, e greu de presupus că după alegeri va fi bine pentru actuala coaliţie, indiferent cine va câştiga acest scrutin, transmite News.ro. Ilie Bolojan a afirmat, duminică seară, că actuala campanie ar trebui axată pe ceea ce vrea
23:20
VIDEO Virale făcute cu AI instigă la revoltă socială pe Facebook și ventilează retorică rusă / Sute de mii de vizualizări și zeci de mii de distribuiri: ”Te arestăm pentru că ai zis că România e a românilor” # G4Media
O serie de videoclipuri făcute cu inteligența artificială (AI), care instigă la revoltă socială și ventilează retorică rusă, au explodat pe Facebook peste weekend, de la câteva sute la mii sau zeci de mii de distribuiri, și de la câteva mii de reacții la peste 80.000 într-unul din cazuri. În total, 6 videoclipuri depășesc 4,5
23:00
Europa îl invită pe Vladimir Putin înapoi în G8, în cadrul unui posibil acord pentru încheierea războiului # G4Media
Europa își arată disponibilitatea de a-l reprimi pe Vladimir Putin în G8, ca parte a unui cadru de pace menit să încheie războiul din Ucraina, transmite Mediafax. Europa a făcut un pas diplomatic important, propunând ca președintele rus Vladimir Putin să fie primit din nou în G8, ca parte a unui amplu acord de pace
22:40
Cristian Socol, unul din ideologii economici ai PSD, le zice buzoienilor că este o onoare să îl voteze pe Marcel Ciolacu # G4Media
Cristian Socol, unul dintre ideologii economici ai PSD, participant la negocierile de coaliție în anii trecuți, le-a transmis buzoienilor că este o onoare să îl voteze pe Marcel Ciolacu pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. „Consider că a vota un fost Prim Ministru ca Președinte CJ este o onoare pentru buzoieni. Marcel Ciolacu rămâne
22:40
Echipa CFR Cluj a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, de liderul campionatului, Rapid Bucureşti, într-un meci din etapa
22:30
Vehiculul care va transporta liderii G20 costă 44.200 de euro în România. Ce determină declinul acestui tip de model în Europa # G4Media
Summitul liderilor G20 din 2025 este programat pentru perioada 22-23 noiembrie la Johannesburg și marchează primul eveniment de acest tip organizat pe continentul african. Conform site-ului de presă Hyundai, pentru deplasările oficiale a fost ales modelul Staria, un monovolum într-o categorie care dispare treptat din Europa, pe măsură ce SUV-urile și crossovere-l câștigă teren. Pe […] © G4Media.ro.
22:20
Robotul umanoid american „Digit” doboară un record greu de depășit / Peste 100.000 de containere mutate într-un depozit # G4Media
Compania de robotică Agility Robotics, cu sediul în Oregon, a anunțat joi că robotul său umanoid, Digit, a atins un reper semnificativ, după ce a mutat peste 100.000 de containere într-un depozit GXO Logistics din Flowery Branch, Georgia, se arată pe site-ul oficial al companiei. Această bornă reprezintă un pas crucial, care demonstrează valoarea practică […] © G4Media.ro.
22:20
Plan roșu de intervenție activat în Brăila după ce un autobuz cu 24 de pasageri s-a răsturnat # G4Media
Un autobuz cu 24 de persoane s-a răsturnat pe Calea Galați din municipiul Brăila. A fost activat Planul roșu de intervenție, transmite Mediafax. La fața locului s-au deplasat o autospecială de descarcerare, o ASAS și o ambulanță SMURD pentru acordarea primului ajutor și evacuarea victimelor. Potrivit ultimelor informații comunicate, în autobuz se aflau 24 de […] © G4Media.ro.
22:10
Italia a cucerit pentru al treilea an consecutiv Cupa Davis, devenind prima echipă care reușește această performanță în era de după Challenge Round (începând din 1972). Echipa condusă de Filippo Volandri s-a impus cu 2-0 în finala disputată duminică, la Bologna, în fața Spaniei, transmite Mediafax. Matteo Berrettini a adus primul punct al gazdelor, învingându-l […] © G4Media.ro.
21:40
Șeful de stat major al Hezbollah a fost eliminat în atacul aerian asupra Beirutului, anunță Israelul # G4Media
Israel a anunțat duminică seară că șeful de stat major al Hezbollah a fost „eliminat”, după ce a fost vizat într-un atac aerian lansat asupra cartierului Haret Hreik, din sudul Beirutului, o zonă dens populată și considerată bastion al organizației susținute de Iran, transmite Mediafax. Raidul, ordonat personal de premierul Benjamin Netanyahu, a vizat etajele […] © G4Media.ro.
21:30
Ciprian Ciucu susține că PNL nu mai „coafează realitatea” în sondaje, după venirea lui Ilie Bolojan: „Hai să nu mai cumpărăm protecție” # G4Media
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că sondajul la care s-a referit Vlad Voiculescu nu este comandat de partid și că PNL nu mai folosește „practici din trecut”, notează Mediafax. „Acest sondaj la care face referire Vlad Voiculescu nu este un sondaj comandat de Partidul Național Liberal. Este un sondaj independent. Nu este […] © G4Media.ro.
21:30
Eveniment ecumenic cu doi cunoscuți preoți, unul ortodox și unul catolic, la 1700 de ani de la Niceea, în plin asalt al curentului ortodoxist / Constantin Necula și Francisc Doboș, invitați ai Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun # G4Media
În plin asalt al curentului ortodoxist, la Roma a avut loc, sâmbătă, conferința ”Hristos, mărturia noastră”, organizată de Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și care i-a avut ca invitați pe cunoscuții preoți Constantin Necula (ortodox) și Francisc Doboș (catolic). „Organizat la 22 noiembrie 2025 de către Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun, Episcopia Ortodoxă […] © G4Media.ro.
20:40
Oțelul Galați, egal cu Farul Constanța, scor 2-2, în lupta pentru ultimul loc din play-off # G4Media
Oțelul Galați a remizat, pe teren propriu, cu Farul Constanța, scor 2-2, duminică seară, în etapa a 17-a din Superliga României de fotbal, un rezultat care menține lupta pentru play-off extrem de strânsă, anunță Mediafax. Conrado (32’, penalty) și Nuno Pedro (51’) au înscris pentru gălățeni, în timp ce pentru „marinari” au marcat Ișfan (18’, […] © G4Media.ro.
20:40
Piața imobiliară încetinește brusc. Tranzacțiile scad, iar cumpărătorii își amână planurile, din cauza noilor taxe # G4Media
Pe final de an, piața imobiliară din România dă semne de slăbiciune. Noile măsuri fiscale, dublate de incertitudinea economică, i-au determinat pe români să amâne pentru moment investițiile într-o locuință. © G4Media.ro.
20:20
Propunerea de pace europeană în 24 de puncte: Fără restricții asupra armatei Ucrainei, care devine membră a UE, problemele teritoriale discutate după încetarea focului, reconstrucția Ucrainei cu activele rusești înghețate (The Telegraph) # G4Media
Propunerea europeană de contra-ofertă în 24 de puncte privind acordul de pace dintre Ucraina și Rusia a fost publicată de The Telegraph. Documentul prevede, printre altele, introducerea unei monitorizări internaționale a încetării focului condusă de SUA, ca Rusia să returneze necondiționat toți copiii ucraineni deportați, iar problemele teritoriale să fie discutate după încetarea focului. De […] © G4Media.ro.
19:50
Câinele te relaxează mai mult decât prietenii, susțin psihologii. Noile cercetări schimbă tot ce știam despre sprijinul emoțional oferit de animale # G4Media
Psihologii explică motivul pentru care câinii, chiar dacă nu pot vorbi, reduc anxietatea și îmbunătățesc starea de spirit mai bine decât omul. Dacă te simți mai relaxat în preajma câinelui tău decât cu partenerul sau un prieten, ești în companie bună. © G4Media.ro.
19:50
Trafic îngreunat spre staţiunea Păltiniş, din cauza zăpezii / Se acționează cu utilaje de deszăpezire # G4Media
Poliţiştii avertizează, duminică seară, că traficul rutier pe Drumul Judeţean 106 A, către staţiunea Păltiniş, judeţul Sibiu, este îngreunat din cauza zăpezii, transmite News.ro. ”Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu informează participanţii la trafic faptul că la această oră, DJ 106A , Răşinari – Păltiniş , traficul este îngreunat din cauza ninsorii”, anunţă Poliţia Sibiu. În […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:40
Naționala de handbal feminin a României câştigă Trofeul Carpaţi cu trei victorii / În mai puțin de o săptămână debutează la Campionatul Mondial # G4Media
Naţionala României a câştigat duminică, la Bistriţa, Trofeul Carpaţi, cu a treia victorie consecutivă, scor 37-28 (20-18), cu Austria. În 27 noiembrie, tricolorele antrenate de Ovidiu Mihăilă debutează la Campionatul Mondial, cu Croaţia, transmite News.ro. Principalele marcatoare ale partidei au fost Grozav 11 goluri, Ostase 5, Necula 5, Boiciuc 3, Vasiliu 3, pentru România, respectiv […] © G4Media.ro.
19:10
Nou avertisment al salvamontiştilor după ce au fost chemați să recupereze un tânăr în adidaşi, ud, rătăcit în pădure # G4Media
După ce au fost din nou chemaţi să salveze din munte un tânăr neechipat pentru zona în care s-a deplasat, salvamontiştii din Zărneşti avertizează: ”Pe munte nu eşti în civilizaţie, iar dacă nu respecţi regulile, s-ar putea să nu mai ajungi înapoi în civilizaţie”, transmite News.ro. Salvamont Zărneşti relatează, pe pagina de Facebook, că un […] © G4Media.ro.
18:20
Sunt necesare anvelopele de iarnă în mai multe zone unde se înregistrează lapoviță și ninsoare, transmite Poliția / Meteorologii anunţă că vremea continuă să se răcească # G4Media
Poliţia Sibiu avertizează că în mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase, motiv pentru care sunt necesare anvelopele de iarnă, transmite News.ro. ”ATENŢIE, ŞOFERI! În mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase. Vă rugăm să vă asiguraţi că aveţi anvelope de iarnă montate […] © G4Media.ro.
18:10
Femeia care împrietenește oamenii cu pământul, gustul și responsabilitatea / Video-story de duminică seara # G4Media
O producție G4Media.ro / Documentar realizat de Ștefan Both / Filmare și montaj: Anastasia Sucitu Într-o vreme în care orașele mari aleargă după profit rapid și soluții facile, la Timișoara există oameni care aleg drumul mai greu, dar mai curat. Mihaela Vețan este unul dintre ei. De aproape două decenii construiește proiecte care vorbesc despre solidaritate, […] © G4Media.ro.
17:20
Deși are origini străine, ramenul este considerat astăzi un preparat japonez autentic, având chiar și propriile muzee și restaurante care prepară doar ramen, localuri cu grade de calificare dintre cele mai diverse de la mici business-uri de familie (care gătesc doar ramen) până la faimoase restaurante cu stele Michelin. © G4Media.ro.
17:20
Un bărbat din Washington a murit după infectarea cu virusul H5N5. Marchează prima transmitere a acestei tulpini de gripă aviară de la păsări la oameni, transmite ANSA, citată de Mediafax. Decesul marchează o trecere de la păsări la oameni, însă epidemiologul Gianni Rezza subliniază că nivelul general de alertă nu crește deoarece nu a fost […] © G4Media.ro.
17:10
„Istoria a tratat-o nedrept”: Hamnet și misterul vechi de 400 de ani din jurul soției și fiului lui Shakespeare # G4Media
Noul film Hamnet, considerat deja favorit la Oscar, imaginează viața de acasă a lui William și Agnes Shakespeare și durerea sfâșietoare provocată de moartea copilului lor. Este o poveste puternică, care umple goluri pe care istoria nu le-a clarificat niciodată, scrie BBC. În romanul Hamnet al lui Maggie O’Farrell, ecranizat acum într-un film emoționant, soția […] © G4Media.ro.
17:00
LIVE Negocieri cruciale în Elveția: Trump îi reproșează lui Zelenski că ”nu i-a arătat recunoștință” / Zelenski, după ultimatumul păcii similare cu capitularea: ”Să punem în sfârșit capăt vărsării de sânge și războiului” # G4Media
Negocieri cruciale au loc, duminică seară, în Elveția, la Geneva: Președintele Volodimir Zelenski, împreună cu o delegație ucraineană, se află față în față cu secretarul de stat Marco Rubio și alți oficiali americani, după ce, vineri, Donald Trump i-a dat ultimatum liderului ucrainean să accepte o pace similară cu capitularea în fața dictatorului rus, Vladimir […] © G4Media.ro.
