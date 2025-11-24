Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, la graniţa cu România. MApN: „Aeronavele F-16 au raportat ținte aeriene la diferite distanțe de Ismail”
Muncitorii de la Navrom Galaţi au început ziua de lucru cu grevă de avertisment. Au transmis şi un mesaj către patronat:”Hoţii, hoţii!” # Gândul
Aşa cum au anunţat, de săptămâna trecută, angajaţii de la NAVROM Galaţi au început ziua de lucru cu o grevă de avertisment. Revendicările acestora vizează, în primul rând, recunoaşterea de către conducerea uzinei a afilierii sindicatului muncitorilor la Blocul Naţional Sindical, pentru o mai bună reprezentare în negocierile cu patronatul. Liderul sindical de la NAVROM, […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 779. Netanyahu a ordonat eliminarea șefului statului major al Hezbollah # Gândul
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat o lovitură împotriva șefului statului major al Hezbollah, la Beirut, a indicat biroul său de presă. Ministerul libanez al Sănătății a confirmat atacul soldat cu un mort și 21 de răniți. „În urmă cu puțin timp, armata israeliană l-a eliminat pe șeful statului major al Hezbollah în centrul Beirutului, […]
Circulație închisă temporar pe DN1, între Ploiești și Florești. Ce rute ocolitoare pot accesa șoferii # Gândul
Circulația va fi închisă temporar pe DN1, între Ploiești și Florești, iar șoferii pot accesa rutele ocolitoare. Traficul este deviat începând cu ziua de luni, 24 noiembrie 2025, anunță Consiliul Județean Prahova și Poliția Română. Zona indicată pe hartă, mai jos, va fi închisă circulației până pe 27 noiembrie 2025 (joi), ora 12:00. Consiliul Județean […]
Ședință CSAT. Se vor discuta subiecte cu specific militar. Nicușor Dan: „Suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare” # Gândul
În cursul zilei de luni, 24 noiembrie 2025, se va reuni, începând cu ora 12:00, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) pentru a discuta o serie de subiecte cu specific militar. De altfel, cu doar 3 zile înainte de convocarea ședinței, Nicușor Dan, președintele României, a specificat că ne aflăm „într-un context în care […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.369. Italia, prima țară din UE care se distanțează de poziția europenilor. „Nu e necesară o contrapropunere completă” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 24 noiembrie 2025, în a 1.369-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Italia a devenit prima țară din UE care se distanțează de radicalismul european afișat în chestiunea conflictului ruso-ucrainean. Meloni: „Să lucrăm asupra propunerii americane” Șefa guvernului de la Roma, Giorgia Meloni, a declarat […]
24 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Emir Kusturica împlinește 71 de ani, Katherine Heigl 47. Moare Freddie Mercury # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 24 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Emir Kusturica, născut pe 24 noiembrie 1954 la Sarajevo (fosta Iugoslavia, azi Bosnia și Herțegovina), este un regizor, scenarist și muzician recunoscut pentru stilul său unic, care combină realismul social cu elemente […]
24 noiembrie. Ziua în care ne-a explodat democrația în față. La un an de la alegerile care au ajuns să fie anulate de CCR, România este mai divizată ca niciodată. Vladimir Ionaș: „Dezbinarea va ajunge la cote și mai mari” / Cristian Pîrvulescu: „Ne-am jucat cu focul” # Gândul
Marcel Ciolacu vs. George Simion. Aceasta era finala preconizată de cele mai multe sondaje, cu două săptămâni înainte de alegeri. Pe 24 noiembrie, românii au dat peste cap toate calculele și i-au adus în finală pe Călin Georgescu și Elena Lasconi. O finală atât de neverosimilă, încât nici măcar nu a mai avut loc. Astăzi, […]
Scenariu sumbru în învățământul românesc. Sunt din ce în ce mai puțini profesori, iar tinerii nu mai vor să vină la catedră. Strigătul disperat al unui director de liceu: „La fizică este, probabil, cea mai dramatică situație” # Gândul
Proteste. Nemulțimiri care mocnesc de ani buni. Deficit de personal. Manuale vechi la vremuri noi pentru elevii din România lui 2025. Educația, un domeniu mereu subfinanțat, deși, paradoxal, etern aspirant la celebra afirmație „vrem o școală afară.” Cu protestele la „poarta” școlii și cu un nou scenariu al tăierilor de la educație – deși premierul […]
Nicolas Maduro împlinește 63 de ani și dansează rumba, în timp ce SUA lansează „o nouă fază de operațiuni sub acoperire” în Venezuela # Gândul
Nicolas Maduro își aniversează azi ziua de naștere. Liderul de la Caracas, aflat la conducerea țării din 2013, împlinește 63 de ani. Încercând să sfideze Statele Unite, Maduro a chemat sute de studenți în fața Palatului Miraflores. „E vineri, şi ce se întâmplă vinerea? Ce facem astăzi? Într-o Venezuela paşnică, vineri seara înseamnă rumba totală, […]
Slovenii au respins duminică legalizarea sinuciderii asistate printr-un referendum. Legea sinuciderii asistate fusese aprobată în iulie, în Parlamentul slovac, în urma unui referendum din 2024. Însă, un grup civil susținut de Biserica Romano-Catolică și opoziția conservatoare a strâns 46.000 de semnături pentru repetarea referendumului. 53% dintre votanții sloveni care au ieșit duminică, 23 noiembrie 2025, […]
S-ar putea ca omenirea să fi trecut într-o nouă eră a roboticii asemănătoare ființei umane. A fost lansat un prototip de robot care se aseamănă foarte mult cu femeile. Iubitele robot sunt pe cale să devină realitate Acest ultim prototip prezintă un robot cu o față incredibil de moale și realistă, care reacționează la atingere […]
Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace # Gândul
Deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko a publicat joi noapte pe social-media documentul integral al planului negociat de Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu pe frontul din Ucraina. Conținutul documentului a fost confirmat de publicațiile Axios și Wall Street Journal. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina prevede și o garanție de securitate modelată pe Articolul 5 al […]
Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el # Gândul
Grok, chatbotul de inteligență artificială creat chiar de Elon Musk, are doar superlative absolute la adresa miliardarului. Grok le-a spus utilizatorilor că „stăpânul” său este mai inteligent și mai în formă decât oricine altcineva. Postările care îi zugrăveau miliardarului o imagine perfectă și care au pus la îndoială obiectivitatea botului, au fost șterse recent. Grok, […]
Mai este aproape o lună până la Crăciun, iar Capitala a început să fie îmbrăcată în straie de sărbătoare. Anul acesta locațiile s-au întrecut în decorațiuni care mai de care mai spectaculoase. Rețelele sociale au fost deja inundate cu fotografii sau videoclipuri din aceste locuri, iar oamenii stau zeci de minute la cozi pentru a […]
Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial # Gândul
Pe 7 mai 2025, un obiect astronomic interstelar misterios a fost observat cum a pătruns în Sistemul Solar de către un observator telescopic din Chile. La 1 iulie 2025 i-a fost anunțată oficial descoperirea – era clar că vom avea un „vizitator” interstelar în această toamnă dinspre constelația zodiacală a „Săgetătorului” . Speculațiile n-au întârziat […]
Daniel Băluță a vizitat cartierul din București uitat de lume: „Oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului” # Gândul
Candidatul social-democrat, Daniel Băluță, a postat pe contul său de Facebook un mesaj prin care promite schimbări pentru locuitorii din cartierul bucureștean Giulești Sârbi. Actualul edil al sectorului 4 a dat asigurări că indiferent de rezultatul de pe 7 decembrie, se va ocupa ca traiul acestor oameni să fie unul demn. Chiar dacă imaginile postate […]
Bolojan amenință: „Dacă predomină atacurile și jignirile, e greu ca după alegeri lucrurile să fie bine” # Gândul
Ilie Bolojan avertizează că atacurile, înjurăturile și dezinformarea din campanie vor afecta colaborarea după alegeri. „Dacă predomină atacurile, înjurăturile, dezinformarea, jignirile, e greu de presupus că după aceste alegeri, indiferent cine ar câștiga, lucrurile vor fi bine”, a declarat Bolojan, potrivit Mediafax. Apel la comportament responsabil Liderul PNL a subliniat necesitatea unui comportament civilizat între […]
Olguța Vasilescu, despre reforma administrației: „PSD nu blochează reforma, dar să fie făcută cu cap” # Gândul
Olguța Vasilescu (PSD), primarul Craiovei, dezminte acuzațiile apărute recent și spune că PSD nu blochează reforma administrației, dar ea trebuie făcută cu cap. Ea a explicat că premierul Ilie Bolojan dă mereu ca exemplu modul în care a redus numărul de angajați la Oradea, dar ar exista 500 de angajați pe fonduri europene, care nu […]
Dezvăluiri din coaliție. Olguța Vasilescu, despre neînțelegerile cu premierul: „Bolojan probabil este obișnuit ca la Oradea – nimeni nu comentează” # Gândul
Olguța Vasilescu (PSD), primarul Craiovei, face dezvăluiri din interiorul coaliției. Ea îl acuză pe Bolojan că nu negociază, ci doar „informează”. „Probabil este obișnuit ca la Oradea – nimeni nu comentează”, spune Olguța Vasilescu la Antena3. „Să ne aducem aminte. La pachetul administrației publice locale, astăzi ne înțelegem că se reduc 25% din totalul de […]
Clipe de groază pentru un român în Italia. Un bărbat a încercat să îi răpească fiica de numai un an # Gândul
Un tânăr român de 21 de ani a trăit clipe de groază în fața gării din orașul italian Padova, un bărbat a încercat să îi răpească fiica de doar un an, aflată în cărucior, și l-a lovit cu pumnul în față înainte să fugă cu copilul. Incidentul s-a petrecut în după-amiaza zilei de joi, 20 […]
PSD îl amenință pe Bolojan prin vocea Olguței Vasilescu: „Dacă nu există o soluție de compromis, ieșim de la guvernare” # Gândul
„Dacă nu există o soluție de compromis, ieșim de la guvernare”, spune Lia Olguța Vasilescu (PSD), primarul Craiovei, în contextul neînțelegerilor din coaliție. Olguța Vasilescu spune că problema cea mai mare este inflexibilitatea premierului Ilie Bolojan. În cazul în care cade guvernul, soluția pe care Olguța Vasilescu o vede posibilă este reintrarea la guvernare cu […]
Ion Țiriac a primit o ofertă de milioane de euro zilele acestea. Ce a răspuns fostul tenismen: „Uită” # Gândul
Ion Țiriac a dezvăluit că a primit, recent, o ofertă uriașă pentru colecția sa de mașini. Suma ofertă a fost de ordinul sutelor de milioane de euro, suficientă încât oricine să se gândească la o decizie. În urmă cu câteva zile, omul de afaceri și-a chemat apropiații la un eveniment special organizat la galeria auto […]
Ion Țiriac a primit de curând o Dacia din 1973, modelul 1300 care are o semnificație aparte pentru istoria auto din România. Chiar dacă deține bolizi de foarte multe milioane de euro, fostul tenismen a apreciat gestul și a făcut loc mașinii în expoziția sa privată. Astfel, autoturismul a devenit primul din marca Dacia care […]
Astrologul Camelia Pătrășcanu: „Avem șansa cu Neptun să trăim mai intens, la un nivel mai înalt, mai frumos și mai armonic” # Gândul
Camelia Pătrășcanu susține că avem șansa cu Neptun să trăim mai intens, la un nivel mai înalt, mai frumos și mai armonic, la Altceva, cu Adrian Artene. Astrologul prevede că din ce în ce munca umană va fi mai prețuită. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja. Vezi AICI podcastul. […]
Tiriac Collection a trecut printr-un proces de extindere amplu, iar inaugurarea noii galerii a avut loc pe 19 noiembrie, iar pentru public pe 20 noiembrie, în prezența fostului tenismen Ion Țiriac. Noua galerie va găzdui permanent în jur de 300 de vehicule deosebite, prezentate într-o manieră spectaculoasă, pentru ca vizitatorii să se bucure de un […]
Bărbatul care a câștigat o avere la loterie, însă a omis să îi spună soției. Care este motivul ascuns din spatele deciziei # Gândul
Japonezul de 66 de ani a câștigat 600 de milioane de yeni, echivalentul a 3,8 milioane de dolari americani. Omul nu a vrut să îi spună soției, de teamă că, din cauza faptului că ea este zgârcită, nu s-ar mai fi putut bucura așa cum trebuie. Așa că, o vreme a trăit o viață de […]
Un nou incident aerian în Olanda: Drone neidentificate au dus la întreruperea traficului aerian # Gândul
Un nou incident aerian din Țările de Jos a dus la întreruperea traficului aerian sâmbăta seara. Ministerul Apărării a raportat că drone neidentificate au zburat deasupra aeroportului internațional din orașul Eindhoven. Ministrul Apărării Ruben Brekelmans spune că a luat măsuri pentru reluarea traficului, dar din motive de securitate, nu poate oferi mai multe informații despre […]
Teodora Axente, artista care combină misticismul Transilvaniei cu arta contemporană. Povestea ei a ajuns în publicațiile internaționale # Gândul
Teodora Axente este o artistă româncă apreciată pentru abordarea ei unică, unde îmbină tradiția ortodoxă cu elemente fantastice. Lucrările ai au simboluri puternice, culori intense și personaje neobișnuite. În recenta expoziție de la Londra, artista româncă a atras atenția publicului prin modul în care îmbină tema religioasă și prin felul în care își construiește lumea […]
Astrologul Camelia Pătrășcanu dezvăluie cum putem schimba gândurile celorlalți: „Trebuie să avem încredere în acest proces” # Gândul
Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, un nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” a adus în discuție energia pe care Neptun în Berbec o va așterne asupra României. Celebrul astrolog, Camelia Pătrășcanu a dezvăluit cum putem schimba gândurile celorlalți. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja. Vezi AICI podcastul. Cum putem […]
Astrologul Claudia Pătrășcanu: „Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare, și Neptun îl va aduce pe Dumnezeu” # Gândul
Astrologul Camelia Pătrășcanu a dezvăluit cum putem gestiona marile schimbări din 2025, la Altceva, cu Adrian Artene. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja. Neptun încheie un ciclu de 174 de ani, care vor fi consecințele. Vezi AICI podcastul. Despre Neptun în Berbec am vorbit, pentru că Neptun încheie un […]
Ilie Bolojan, huiduit la tot pasul. Premierul, aflat în Sighetu Marmației, a fost întâmpinat cu: „Demisia!” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost primit cu huiduieli și scandări de „Demisia!” la Sighetu Marmației, unde a participat la Școala Memorială „Gheorghe I. Brătianu”, un eveniment dedicat tinerilor liberali. Însă vizita s-a transformat într-un test de imagine pentru șeful Executivului. Premierul a ajuns la Sighet într-o atmosferă tensionată, localnicii exprimându-și nemulțumirea prin huiduieli și mesaje […]
Pentru fiecare persoană vine un moment în viață când trebuie să reflecteze profund asupra sănătății sale. De obicei, acest moment apare atunci când începem să simțim schimbările aduse odată cu înaintarea în vârstă. Cercetătorii finlandezi au realizat un studiu impresionant care indică cum anumite obiceiuri influențează sănătatea zilnică și starea de bine mentală. Studiul, realizat […]
Un cutremur cu magnitudinea 2,9 s-a produs duminică, la ora locală 11:36, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Evenimentul s-a produs la doar două zile după cutremurul din Buzău. Seismul a avut loc la adâncimea de 147,3 km și s-a resimțit în apropierea orașelor Focșani (52 […]
Fostul premier britanic Boris Johnson, acuzat că și-a luat concediu în plină criză COVID. A declarat că a lucrat, dar și-ar fi plimbat câinele și ar fi ieșit cu motocicleta # Gândul
Bo ris Johnson este acuzat de mai multe familii din Marea Britanie pentru reacția întârziată la combaterea pandemiei de coronavirus. Unul dintre cei mai controversați premieri din istoria Marii Britanii este acuzat că modalitatea sa de gestionare a pandemiei a dus la 23.000 de decese în plus. Fostul premier refuză să-și prezinte scuzele față de familiile […]
„Cum schimbări gândurile celorlați”. Astrologul Camelia Pătrășcanu dezvăluie secretele din spatele unei astfel de interacțiuni # Gândul
Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, un nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” a adus în discuție energia pe care Neptun în Berbec o va așterne asupra României. Celebrul astrolog, Camelia Pătrășcanu a dezvăluit cum putem schimba gândurile celorlalți. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja. Vezi AICI podcastul. Cum putem […]
Astrologul Claudia Pătrășcanu, despre energia lui Neptun în Berbec. „Manifestarea românilor de acum încolo trebuie să fie una cristică” # Gândul
Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, un nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” a adus în discuție energia pe care Neptun în Berbec o va așterne asupra României. Celebrul astrolog, Camelia Pătrășcanu a dezvăluit schimbările care vor avea loc din data de 26 ianuarie 2026. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil […]
Întrebări din presa internațională: A fost președintele Nicușor Dan complice la anularea alegerilor prezidențiale din 2024? # Gândul
În presa internațională se speculează că Nicușor Dan ar fi putut fi complice la anularea alegerilor din 2024, potrivit Gateway Pundit. Jurnaliștii pun la îndoială „inocența” președintelui, și relatează cum s-a văzut din afară tot procesul electoral. Președintele a promis că o să pună în transparență informațiile pe care le are legate de anularea alegerilor […]
Anul 2026 se anunță a fi unul excelent pentru stabilitatea materială, iar unele zodii vor simți acest lucru mai puternic ca niciodată. După perioade pline de tensiune, rate apăsătoare sau datorii acumulate în timp, patru zodii intră într-o etapă de recalibrare financiară. Planetele le favorizează veniturile și îi ajută să ia decizii inspirate, iar astfel […]
Donald Turmp îl atacă din nou pe Zelenski: „Zero recunoștință pentru eforturile noastre de pace” # Gândul
Donald Trump a făcut brusc un atac public la adresa conducerii ucrainene. Într-o tiradă amplă pe Truth Social, el a acuzat Kievul de „nerecunoștință” pentru „eforturile sale de pace” și a declarat că războiul „nu ar fi început niciodată cu o conducere adecvată” — adresându-și acuzațiile lui Zelenski și Biden, dar nu lui Putin. Trump […]
Amalie, „petrolista din adâncuri”. Salariul fabulos al unei norvegiene și minunata sa profesie # Gândul
Amalie este inginer de proces pe o platformă petrolieră situată în largul orașului Bergen, Norvegia, și lucrează acolo de aproape trei ani. Programul este solicitant: ture de câte două săptămâni, cu schimburi care încep la 6:45 dimineața sau seara. „Nicio zi nu seamănă cu alta”, a declarat ea pentru publicația suedeză Expressen. Câștigă peste 110.000 de […]
Războiul din Orientul Mijlociu escaladează din nou. Israel bombardează Beirut și spune că țintește lideri Hezbollah # Gândul
Aviația israeliană a bombardat ținte Hezbollah din sudul capitalei Libanului, Beirut. Este pentru prima oară din vara acestui an când Israelul atacă Libanul. Știre în curs de actualizare Sursa Foto: Profimedia
Imaginea virală dintr-un tramvai Imperio nou din București, de pe Linia 32. Cum a putut să intre un călător în transportul public # Gândul
O imagine virală dintr-un tramvai bucureștean Imperio a fost postată pe Facebook, cu un călător care a intrat cu un cărucior de supermarket în tramvaiul 32 din București. Nu doar că unii bucureșteni fură cărucioarele de cumpărături de la magazine, dar mai nou, pătrund cu ele în tramvaie. Este posibil să pătrunzi cu astfel de […]
Activiștii Extinction Rebellion, alături de Greta Thunberg, protestează în Veneția. Au vărsat un colorant verde în Canalul Mare în semn de protest # Gândul
Activiștii pentru combaterea schimbărilor climatice din cadrul mișcării Extinction Rebellion, alături de activista suedeză Greta Thunberg, au deversat un colorant fluorescent în Canalul Mare din Veneția. Astfel, ei au transformat apa într-un verde intens. Acțiunea a coincis cu blocarea negocierilor la conferința ONU privind schimbările climatice din Brazilia, referitoare la eliminarea treptată a combustibililor fosili. […]
Bitdefender concediază 7% din angajați. Patronii firmei, cei mai mari donatori ai lui Nicușor Dan din campanie # Gândul
Compania de securitate cibernetică Bitdefender vrea să concedieze 7% din angajați, ceea ce ar însemna peste 150 de persoane. Patronii firmei, Florin și Măriuca Talpeș, au fost cei mai mari sponsori ai lui Nicușor Dan în campania electorală. Cei doi au oferit un împrumut în valoare de 800.000 lei, suma maximă de finanțare a unei […]
De când liderii USR au ajuns să fie chiar ei „penali în funcții publice”, sloganul partidului s-a schimbat peste noapte. Clotilde Armand, Vlad Voiculescu și Cătălin Drulă defilează acum cu sloganul “Fără mafii” # Gândul
„România a ajuns la marginea Europei, pentru că avem condamnați penal care conduc statul și acest referendum este elementul care va fi un pas important în însănătoșirea noastră”, declarau în 2019 liderii USR, atunci când era pe val și inițiativa „Fără penali în funcții publice”, inițiată de Uniunea Salvați România. La acea vreme, demersul a […]
Un nou studiu arată că părul cărunt apare când organismul distruge celulele predispuse la cancer # Gândul
Chiar dacă este un semn al îmbătrânirii, părul cărunt înseamnă, de fapt, „cicatrici de război” în lupta organismului împotriva cancerului, potrivit unui studiu. Publicat recent în revista Nature Cell Biology, studiul citat de BBC Science Focus a analizat modul în care celulele responsabile de pigmentarea părului și a pielii se „autodistrug” atunci când sunt deteriorate, […]
