Clipe de groază pentru un român în Italia. Un bărbat a încercat să îi răpească fiica de numai un an
Gândul, 23 noiembrie 2025 21:20
Un tânăr român de 21 de ani a trăit clipe de groază în fața gării din orașul italian Padova, un bărbat a încercat să îi răpească fiica de doar un an, aflată în cărucior, și l-a lovit cu pumnul în față înainte să fugă cu copilul. Incidentul s-a petrecut în după-amiaza zilei de joi, 20 […]
• • •
Acum 5 minute
21:40
Olguța Vasilescu, despre reforma administrației: „PSD nu blochează reforma, dar să fie făcută cu cap” # Gândul
Olguța Vasilescu (PSD), primarul Craiovei, dezminte acuzațiile apărute recent și spune că PSD nu blochează reforma administrației, dar ea trebuie făcută cu cap. Ea a explicat că premierul Ilie Bolojan dă mereu ca exemplu modul în care a redus numărul de angajați la Oradea, dar ar exista 500 de angajați pe fonduri europene, care nu […]
Acum 30 minute
21:20
Dezvăluiri din coaliție. Olguța Vasilescu, despre neînțelegerile cu premierul: „Bolojan probabil este obișnuit ca la Oradea – nimeni nu comentează” # Gândul
Olguța Vasilescu (PSD), primarul Craiovei, face dezvăluiri din interiorul coaliției. Ea îl acuză pe Bolojan că nu negociază, ci doar „informează”. „Probabil este obișnuit ca la Oradea – nimeni nu comentează”, spune Olguța Vasilescu la Antena3. „Să ne aducem aminte. La pachetul administrației publice locale, astăzi ne înțelegem că se reduc 25% din totalul de […]
21:20
Clipe de groază pentru un român în Italia. Un bărbat a încercat să îi răpească fiica de numai un an # Gândul
Un tânăr român de 21 de ani a trăit clipe de groază în fața gării din orașul italian Padova, un bărbat a încercat să îi răpească fiica de doar un an, aflată în cărucior, și l-a lovit cu pumnul în față înainte să fugă cu copilul. Incidentul s-a petrecut în după-amiaza zilei de joi, 20 […]
Acum 2 ore
20:40
PSD îl amenință pe Bolojan prin vocea Olguței Vasilescu: „Dacă nu există o soluție de compromis, ieșim de la guvernare” # Gândul
„Dacă nu există o soluție de compromis, ieșim de la guvernare”, spune Lia Olguța Vasilescu (PSD), primarul Craiovei, în contextul neînțelegerilor din coaliție. Olguța Vasilescu spune că problema cea mai mare este inflexibilitatea premierului Ilie Bolojan. În cazul în care cade guvernul, soluția pe care Olguța Vasilescu o vede posibilă este reintrarea la guvernare cu […]
20:10
Ion Țiriac a primit o ofertă de milioane de euro zilele acestea. Ce a răspuns fostul tenismen: „Uită” # Gândul
Ion Țiriac a dezvăluit că a primit, recent, o ofertă uriașă pentru colecția sa de mașini. Suma ofertă a fost de ordinul sutelor de milioane de euro, suficientă încât oricine să se gândească la o decizie. În urmă cu câteva zile, omul de afaceri și-a chemat apropiații la un eveniment special organizat la galeria auto […]
20:00
Ion Țiriac a primit de curând o Dacia din 1973, modelul 1300 care are o semnificație aparte pentru istoria auto din România. Chiar dacă deține bolizi de foarte multe milioane de euro, fostul tenismen a apreciat gestul și a făcut loc mașinii în expoziția sa privată. Astfel, autoturismul a devenit primul din marca Dacia care […]
Acum 4 ore
19:40
Astrologul Camelia Pătrășcanu: „Avem șansa cu Neptun să trăim mai intens, la un nivel mai înalt, mai frumos și mai armonic” # Gândul
Camelia Pătrășcanu susține că avem șansa cu Neptun să trăim mai intens, la un nivel mai înalt, mai frumos și mai armonic, la Altceva, cu Adrian Artene. Astrologul prevede că din ce în ce munca umană va fi mai prețuită. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja. Vezi AICI podcastul. […]
19:40
Tiriac Collection a trecut printr-un proces de extindere amplu, iar inaugurarea noii galerii a avut loc pe 19 noiembrie, iar pentru public pe 20 noiembrie, în prezența fostului tenismen Ion Țiriac. Noua galerie va găzdui permanent în jur de 300 de vehicule deosebite, prezentate într-o manieră spectaculoasă, pentru ca vizitatorii să se bucure de un […]
19:20
Bărbatul care a câștigat o avere la loterie, însă a omis să îi spună soției. Care este motivul ascuns din spatele deciziei # Gândul
Japonezul de 66 de ani a câștigat 600 de milioane de yeni, echivalentul a 3,8 milioane de dolari americani. Omul nu a vrut să îi spună soției, de teamă că, din cauza faptului că ea este zgârcită, nu s-ar mai fi putut bucura așa cum trebuie. Așa că, o vreme a trăit o viață de […]
19:20
Un nou incident aerian în Olanda: Drone neidentificate au dus la întreruperea traficului aerian # Gândul
Un nou incident aerian din Țările de Jos a dus la întreruperea traficului aerian sâmbăta seara. Ministerul Apărării a raportat că drone neidentificate au zburat deasupra aeroportului internațional din orașul Eindhoven. Ministrul Apărării Ruben Brekelmans spune că a luat măsuri pentru reluarea traficului, dar din motive de securitate, nu poate oferi mai multe informații despre […]
19:10
Teodora Axente, artista care combină misticismul Transilvaniei cu arta contemporană. Povestea ei a ajuns în publicațiile internaționale # Gândul
Teodora Axente este o artistă româncă apreciată pentru abordarea ei unică, unde îmbină tradiția ortodoxă cu elemente fantastice. Lucrările ai au simboluri puternice, culori intense și personaje neobișnuite. În recenta expoziție de la Londra, artista româncă a atras atenția publicului prin modul în care îmbină tema religioasă și prin felul în care își construiește lumea […]
19:00
Astrologul Camelia Pătrășcanu dezvăluie cum putem schimba gândurile celorlalți: „Trebuie să avem încredere în acest proces” # Gândul
Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, un nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” a adus în discuție energia pe care Neptun în Berbec o va așterne asupra României. Celebrul astrolog, Camelia Pătrășcanu a dezvăluit cum putem schimba gândurile celorlalți. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja. Vezi AICI podcastul. Cum putem […]
19:00
Astrologul Claudia Pătrășcanu: „Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare, și Neptun îl va aduce pe Dumnezeu” # Gândul
Astrologul Camelia Pătrășcanu a dezvăluit cum putem gestiona marile schimbări din 2025, la Altceva, cu Adrian Artene. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja. Neptun încheie un ciclu de 174 de ani, care vor fi consecințele. Vezi AICI podcastul. Despre Neptun în Berbec am vorbit, pentru că Neptun încheie un […]
19:00
Ilie Bolojan, huiduit la tot pasul. Premierul, aflat în Sighetu Marmației, a fost întâmpinat cu: „Demisia!” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost primit cu huiduieli și scandări de „Demisia!” la Sighetu Marmației, unde a participat la Școala Memorială „Gheorghe I. Brătianu”, un eveniment dedicat tinerilor liberali. Însă vizita s-a transformat într-un test de imagine pentru șeful Executivului. Premierul a ajuns la Sighet într-o atmosferă tensionată, localnicii exprimându-și nemulțumirea prin huiduieli și mesaje […]
18:50
Pentru fiecare persoană vine un moment în viață când trebuie să reflecteze profund asupra sănătății sale. De obicei, acest moment apare atunci când începem să simțim schimbările aduse odată cu înaintarea în vârstă. Cercetătorii finlandezi au realizat un studiu impresionant care indică cum anumite obiceiuri influențează sănătatea zilnică și starea de bine mentală. Studiul, realizat […]
18:30
Un cutremur cu magnitudinea 2,9 s-a produs duminică, la ora locală 11:36, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Evenimentul s-a produs la doar două zile după cutremurul din Buzău. Seismul a avut loc la adâncimea de 147,3 km și s-a resimțit în apropierea orașelor Focșani (52 […]
18:20
Fostul premier britanic Boris Johnson, acuzat că și-a luat concediu în plină criză COVID. A declarat că a lucrat, dar și-ar fi plimbat câinele și ar fi ieșit cu motocicleta # Gândul
Bo ris Johnson este acuzat de mai multe familii din Marea Britanie pentru reacția întârziată la combaterea pandemiei de coronavirus. Unul dintre cei mai controversați premieri din istoria Marii Britanii este acuzat că modalitatea sa de gestionare a pandemiei a dus la 23.000 de decese în plus. Fostul premier refuză să-și prezinte scuzele față de familiile […]
18:20
„Cum schimbări gândurile celorlați”. Astrologul Camelia Pătrășcanu dezvăluie secretele din spatele unei astfel de interacțiuni # Gândul
Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, un nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene" a adus în discuție energia pe care Neptun în Berbec o va așterne asupra României. Celebrul astrolog, Camelia Pătrășcanu a dezvăluit cum putem schimba gândurile celorlalți. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja. Vezi AICI podcastul. Cum putem […]
18:10
Astrologul Claudia Pătrășcanu, despre energia lui Neptun în Berbec. „Manifestarea românilor de acum încolo trebuie să fie una cristică” # Gândul
Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, un nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” a adus în discuție energia pe care Neptun în Berbec o va așterne asupra României. Celebrul astrolog, Camelia Pătrășcanu a dezvăluit schimbările care vor avea loc din data de 26 ianuarie 2026. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil […]
18:00
Întrebări din presa internațională: A fost președintele Nicușor Dan complice la anularea alegerilor prezidențiale din 2024? # Gândul
În presa internațională se speculează că Nicușor Dan ar fi putut fi complice la anularea alegerilor din 2024, potrivit Gateway Pundit. Jurnaliștii pun la îndoială „inocența” președintelui, și relatează cum s-a văzut din afară tot procesul electoral. Președintele a promis că o să pună în transparență informațiile pe care le are legate de anularea alegerilor […]
Acum 6 ore
17:30
Anul 2026 se anunță a fi unul excelent pentru stabilitatea materială, iar unele zodii vor simți acest lucru mai puternic ca niciodată. După perioade pline de tensiune, rate apăsătoare sau datorii acumulate în timp, patru zodii intră într-o etapă de recalibrare financiară. Planetele le favorizează veniturile și îi ajută să ia decizii inspirate, iar astfel […]
17:30
Donald Turmp îl atacă din nou pe Zelenski: „Zero recunoștință pentru eforturile noastre de pace” # Gândul
Donald Trump a făcut brusc un atac public la adresa conducerii ucrainene. Într-o tiradă amplă pe Truth Social, el a acuzat Kievul de „nerecunoștință” pentru „eforturile sale de pace” și a declarat că războiul „nu ar fi început niciodată cu o conducere adecvată” — adresându-și acuzațiile lui Zelenski și Biden, dar nu lui Putin. Trump […]
17:20
Amalie, „petrolista din adâncuri”. Salariul fabulos al unei norvegiene și minunata sa profesie # Gândul
Amalie este inginer de proces pe o platformă petrolieră situată în largul orașului Bergen, Norvegia, și lucrează acolo de aproape trei ani. Programul este solicitant: ture de câte două săptămâni, cu schimburi care încep la 6:45 dimineața sau seara. „Nicio zi nu seamănă cu alta”, a declarat ea pentru publicația suedeză Expressen. Câștigă peste 110.000 de […]
17:20
Războiul din Orientul Mijlociu escaladează din nou. Israel bombardează Beirut și spune că țintește lideri Hezbollah # Gândul
Aviația israeliană a bombardat ținte Hezbollah din sudul capitalei Libanului, Beirut. Este pentru prima oară din vara acestui an când Israelul atacă Libanul. Știre în curs de actualizare Sursa Foto: Profimedia
17:10
Imaginea virală dintr-un tramvai Imperio nou din București, de pe Linia 32. Cum a putut să intre un călător în transportul public # Gândul
O imagine virală dintr-un tramvai bucureștean Imperio a fost postată pe Facebook, cu un călător care a intrat cu un cărucior de supermarket în tramvaiul 32 din București. Nu doar că unii bucureșteni fură cărucioarele de cumpărături de la magazine, dar mai nou, pătrund cu ele în tramvaie. Este posibil să pătrunzi cu astfel de […]
17:10
Activiștii Extinction Rebellion, alături de Greta Thunberg, protestează în Veneția. Au vărsat un colorant verde în Canalul Mare în semn de protest # Gândul
Activiștii pentru combaterea schimbărilor climatice din cadrul mișcării Extinction Rebellion, alături de activista suedeză Greta Thunberg, au deversat un colorant fluorescent în Canalul Mare din Veneția. Astfel, ei au transformat apa într-un verde intens. Acțiunea a coincis cu blocarea negocierilor la conferința ONU privind schimbările climatice din Brazilia, referitoare la eliminarea treptată a combustibililor fosili. […]
16:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 24 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Gabriela Firea # Gândul
Invitata emisiunii este Gabriela Firea. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
16:40
Bitdefender concediază 7% din angajați. Patronii firmei, cei mai mari donatori ai lui Nicușor Dan din campanie # Gândul
Compania de securitate cibernetică Bitdefender vrea să concedieze 7% din angajați, ceea ce ar însemna peste 150 de persoane. Patronii firmei, Florin și Măriuca Talpeș, au fost cei mai mari sponsori ai lui Nicușor Dan în campania electorală. Cei doi au oferit un împrumut în valoare de 800.000 lei, suma maximă de finanțare a unei […]
16:40
De când liderii USR au ajuns să fie chiar ei „penali în funcții publice”, sloganul partidului s-a schimbat peste noapte. Clotilde Armand, Vlad Voiculescu și Cătălin Drulă defilează acum cu sloganul “Fără mafii” # Gândul
„România a ajuns la marginea Europei, pentru că avem condamnați penal care conduc statul și acest referendum este elementul care va fi un pas important în însănătoșirea noastră”, declarau în 2019 liderii USR, atunci când era pe val și inițiativa „Fără penali în funcții publice”, inițiată de Uniunea Salvați România. La acea vreme, demersul a […]
16:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 5 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Gabriela Firea # Gândul
Invitata emisiunii este Gabriela Firea. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
16:30
Marius Tucă Show începe luni, 24 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
16:20
Un nou studiu arată că părul cărunt apare când organismul distruge celulele predispuse la cancer # Gândul
Chiar dacă este un semn al îmbătrânirii, părul cărunt înseamnă, de fapt, „cicatrici de război” în lupta organismului împotriva cancerului, potrivit unui studiu. Publicat recent în revista Nature Cell Biology, studiul citat de BBC Science Focus a analizat modul în care celulele responsabile de pigmentarea părului și a pielii se „autodistrug” atunci când sunt deteriorate, […]
15:50
Amalie, „petrolista din adâncuri”. Salariul fabulos al unei norvegiene și minunata s-a profesie # Gândul
Amalie este inginer de proces pe o platformă petrolieră situată în largul orașului Bergen, Norvegia, și lucrează acolo de aproape trei ani. Programul este solicitant: ture de câte două săptămâni, cu schimburi care încep la 6:45 dimineața sau seara. „Nicio zi nu seamănă cu alta", a declarat ea pentru publicația suedeză Expressen. Câștigă peste 110.000 de […]
Acum 8 ore
15:40
Motivul pentru care firmele turcești care lucrează la Magistrala 6 de metrou au fost amendate de Primăria Capitalei # Gândul
Primăria Capitalei a transmis că asocierea de firme turcești care lucrează la Magistrala 6 de metrou, secțiunea Sud, la Piața Presei, a fost amendată din cauza noroiului adus de camioane din șantier pe stradă. Care a fost sancțiunea PMB. „În urma verificărilor efectuate la șantierul aferent magistralei 6 de metrou din Piața Presei Libere, antreprenorul […]
15:20
Ce exercițiu să faci pentru a avea un SOMN bun. Cercetătorii au analizat 30 de studii de specialitate și au descoperit secretul odihnei perfecte # Gândul
O meta-analiză a 30 de studii controlate a scos la iveală că yoga regulată și de intensitate ridicată este asociată mai puternic cu un somn îmbunătățit. Acest rezultat este superior celui obținut prin mersul pe jos, antrenamentul de rezistență, exercițiile combinate sau exercițiile aerobice. De asemenea, este mai eficientă și decât exercițiile tradiționale chinezești, cum […]
15:10
Nu-ți mai face griji pentru consecințe și fă pasul. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 24 noiembrie 2025. Berbec S-ar putea să fii agitat de energia prezentă în aer astăzi. Îmbracă-ți armura și pregătește-te de luptă. Alții s-ar putea să se ascundă când se uită pe fereastră și văd ce se întâmplă […]
15:10
FCSB a luat doar un punct în meciul cu Petrolul, 1-1, după ce a condus din minutul 12 al meciului. Echipa roș-albastră e pe locul zece, 21 de puncte, la patru distanță de play-off. Pe locul șase, ultimul de play-off, e Farul. Mihai Stoica, oficialul FCSB, a discutat despre remiza cu Petrolul și despre varianta […]
14:50
Un bărbat din Câmpulung, care făcea focul în casă, cu gunoaie, a fost evacuat de pompieri, împreună cu cei trei câini. Vecinii au sunat la 112 # Gândul
Un om şi trei câini fumurii, care au fost cândva albi, au fost scoşi din casă de pompierii argeşeni, după ce aceştia au fost alertaţi de nişte localnici că vecinul lor arde gunoaie în casă ca să se încălzească, iar din interior iese un fum negru. Un căutător prin gunoaie, din Câmpulung, s-a trezit duminică […]
14:50
Donald Trump a înregistrat o creștere spectaculoasă a averii în primul său an de mandat. Care este valoarea actuală a avuției președintelui SUA # Gândul
Președintele american Donald Trump a pierdut aproximativ 1,1 miliarde de dolari de la începutul lunii septembrie, ca urmare a prăbușirii cursului acțiunilor Trump Media & Technology Group (TMTG), arată Forbes. Potrivit publicației, averea actuală a liderului de la Casa Albă este estimată în prezent la 6,2 miliarde de dolari, după ce în luna septembrie a […]
14:40
În ultima zi de weekend vă aducem un banc care să vă binedispună. Chiar dacă vremea nu prea ține cu noi duminica aceasta, ne amuzăm cu „Bulă și cârnații afumați”. Bulă se duce la medic. După ce este consultat, îl întreabă: – Doctore, vine Crăciunul. Pot să mănânc cârnați afumați? – Nu, Bulă! Cârnații afumați […]
14:20
CSAT aprobă luni Strategia Națională de Apărare și propunerea SAFE. Nicușor Dan: „Trebuie să aprobăm niște planuri de apărare” # Gândul
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește luni la ora 12, pentru a aproba Strategia Națională de Apărare a Țării, dar și lista cu contractele din programul SAFE. Președintele României, Nicușor Dan, a precizat vineri că „sunt câteva subiecte care au un specific strict militar, pentru că suntem într-un context în care trebuie […]
14:10
Firma care luminează Oradea și București de Crăciun a mai pus „mâna” pe încă un mare oraș: Primăria Sibiu alocă 1,4 milioane de lei pe luminițe # Gândul
MK Illumination SRL din Hunedoara, care îi aparține afaceristului Baba Horea Mihai, despre care Gândul a dezvăluit că are sute de afaceri cu statul, a pus „mâna” și pe Sibiu – oraș condus de Astrid Fodor, cu un contract pentru iluminat festiv, în valoare de 1,4 milioane de lei. Firmele lui Baba se ocupă și […]
14:10
Anca Alexandrescu, prinsă în horă în târgul de la Vitan, alături de Makaveli și Lazarus. Se cântă „Te iubesc, să moară mama!” # Gândul
Candidata independentă, susţinută de AUR, PNŢCD şi influencerul Makaveli, la alegerile de la Primăria Capitalei, a descins electoral în târgul de la Vitan. Acolo, a fost întâmpinată cu muzică pe măsura ambientului. Anca Alexandrescu s-a prins imediat într-o horă alături de Makaveli şi de susţinătorii adunaţi ad-hoc. Europarlamentarul Luis Lazarus, preşedintele celei mai noi formaţiuni […]
14:00
Armata israeliană a anunțat duminică că a ucis un comandant local al grupării Hamas în Gaza, pe fondul continuării unor acuzații reciproce între Israel și mișcarea militantă palestiniană privind încălcarea armistițiului. Comandantul vizat este Alaa Al-Hadidi, responsabil cu aprovizionarea în cadrul centrului de producție al Hamas, iar surse spun că a fost ucis în atacurile […]
14:00
Cea mai lungă autostradă dreaptă din lume reprezintă o adevărată provocare psihică pentru orice șofer – are 240 de kilometri fără curbe și traversează un deșert. Sunt mai bine de două ore de condus fără să miști volanul nici măcar cu un milimetru. Mulți oameni spun că șofatul este, pentru ei, relaxare, dar să o […]
Acum 12 ore
13:40
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere pe final de 2025. Costă doar 8.000€ # Gândul
Un apartament cu două camere „foarte spaţioase”, decomandat, cu o suprafaţă utilă 52 mp și balcon, construit după Marele Cutremur în 1978 este scos la vânzare în Zimnicea, orașul devastat de seism în 1977. Deci, se presupune că ar respecta noilor standarde de construție impuse de Ceaușescu după sinistru. Prețul nu este prohibitiv nici pentru […]
13:20
Test de inteligență | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre poza din dreapta și poza din stânga # Gândul
Dacă descoperiți toate cele trei diferențe dintre poza din dreapta și poza din stânga, în 71 de secunde, înseamnă că aveți un spirit de observație deosebit. Puzzle-urile de tip „găsește diferențele” sunt o modalitate distractivă de a te distra, în timp ce îți antrenezi creierul puțin. Crezi că ai ochii suficient de ageri? Hai să-i […]
13:20
Imagini incredibile cu o mașină pe CONTRASENS pe autostradă. Tragedia a fost evitată în ultima clipă # Gândul
Imagini șocante surprinse pe Autostrada A3 București-Ploiești au devenit virale în social media. Pe filmările apărute vineri, 21 noiembrie, pe Facebook se vede un autoturism care circulă pe contrasens în condiții de ceață densă. Clipul, distribuit masiv pe rețelele de socializare, a atras și atenția polițiștilor de la „Rutieră”. Ce a pățit șoferul care circula […]
13:10
În ediția din 19 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, omul de afaceri Gigi Nețoiu a vorbit despre presiunea fiscală tot mai accentuată asupra populației și despre incapacitatea românilor de a suporta noi creșteri de taxe. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Nețoiu a subliniat că românii abia fac față obligațiilor impuse deja […]
13:10
Ion Cristoiu: „Campania declanșată împotriva magistraților pune la îndoială încrederea în JUSTIȚIE” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a susținut că atacurile din ultima perioadă la adresa magistraților distrug încrederea în justiție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Toată campania declanșată împotriva magistraților pune la îndoială încrederea în justiție” Cristoiu afirmă că discuțiile despre „război hibrid” sunt, de […]
