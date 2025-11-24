Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, aproape de graniţa cu România. Două avioane au fost ridicate de la sol
ObservatorNews, 24 noiembrie 2025 08:20
Noi atacuri aeriene ale Federaţiei Ruse în Ucraina au avut loc în noaptea de duminică spre luni, în apropierea graniţei cu România. Două aeronave Eurofighter Typhoonau fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situaţiei aeriene. Nu au fost înregistrate pătrunderi de vehicule aeriene fără pilot în spaţiul aerian naţional, anunţă MApN.
Acum 5 minute
08:40
Copilul minune al muzicii româneşti. A câştigat 120 de premii până la vârsta de 14 ani # ObservatorNews
O adolescentă din Suceava reușește performanțe rare chiar și pentru artiști experimentați. Beatrice s-a întors din Statele Unite cu două medalii de aur și una de argint, după ce a impresionat juriul celui mai mare concurs de talente din lume în California. Iar în țară, numele ei este deja înscris in campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediţia 2025 a Fundaţiei Dan Voiculescu.
08:40
Petardele periculoase, interzise definitiv. Amenzi de până la 75.000 pentru cine nu respectă noile reguli # ObservatorNews
De anul acesta, românii nu mai au voie să cumpere petarde clasice, după ce în ultimii ani foarte multe persoane s-au rănit în timp ce le foloseau. Cei care nu se vor conforma riscă amenzi usturătoare sau chiar închisoare.
Acum 15 minute
08:30
Iarna își face simțită prezența la munte: salvamontiștii avertizează drumeții să fie echipaţi corespunzător # ObservatorNews
Nimic nu-i opreşte pe iubitorii de natură să iasă din casă. Deşi vremea nu a fost chiar prietenoasă, oamenii au vrut să facă mişcare pe potecile montane din Braşov. Ceaţa, ploaia sau noroiul nu i-au descurajat. Este nevoie doar de echipament potrivit şi atunci şi vremea urâtă are farmecul ei. Însă, specialiştii ne avertizează: iarna deja se resimte la altitudini înalte.
Acum 30 minute
08:20
Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, aproape de graniţa cu România. Două avioane au fost ridicate de la sol # ObservatorNews
Acum o oră
08:00
Bărbatul care a vrut să intre cu maşina în ambasada Rusiei, din nou la un pas să provoace o tragedie # ObservatorNews
Medicul stomatolog care, luna trecută, a încercat să intre cu mașina în poarta Ambasada Rusiei lovește din nou. Revoltat pe un fost coleg de breaslă din Piteşti, dentistul de 53 de ani ar fi încercat să-i incendieze cabinetul stomatologic al acestuia. Mai mult, individul a trecut cu vehiculul chiar şi peste trusa criminalistului aflat la fața locului pentru cercetări. A fost reţinut pentru 24 de ore.
08:00
Cum ne ferim de ţepe când cumpărăm un apartament? Iancu Guda: "Cine face profit mare, o face în dauna ta" # ObservatorNews
Iancu Guda, specialistul economic al Observator, ne spune cum putem verifica situaţia financiară a unei companii.
07:50
Donald Trump acuză din nou Ucraina de "lipsă de recunoştinţă". Reacţia lui Volodimir Zelenski # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a mulţumit din nou SUA şi, în mod special, preşedintelui Donald Trump pentru "tot ceea ce fac pentru securitatea" ţării sale, la scurt timp după ce preşedintele american a acuzat din nou Ucraina de "lipsă de recunoştinţă".
07:50
Horoscop 25 noiembrie 2025. Noroc în afaceri, dar conflicte la serviciu pentru unele zodii # ObservatorNews
Horoscop 25 noiembrie 2025. Astrologii au veşti bune şi întrevăd surprize frumoase pentru unii nativi ai zodiacului, mai ales din punct de vedere profesional.
Acum 2 ore
07:30
Planul Roşu, activat seara trecută după ce un autocar cu 24 de ucraineni s-a răsturnat în Brăila # ObservatorNews
A fost alertă, aseară în Brăila, după ce un autobuz în care se aflau 24 de pasageri s-a răsturnat în afara şoselei şi a ajuns într-un şanţ. La faţa locului au fost trimise imediat mai multe autospeciale, iar din cauza numărului mare de persoane, autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie.
07:10
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) se reuneşte, luni, de la ora 12.00, pe agendă fiind mai multe subiecte cu specific militar, pentru că, potrivit preşedintelui Nicuşor Dan, ”suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare”.
07:00
O femeie din Rusia a promis că va invita armata ucraineană la un ceai. Câţi ani de închisoare a primit # ObservatorNews
O însoţitoare de bord din Rusia, care a promis că va "invita la un ceai" armata ucraineană dacă va ajunge la Moscova, a fost condamnată duminică la şapte ani de închisoare pentru răspândirea de informaţii false despre forţele armate ruse, potrivit EFE, citată de Agerpres.
Acum 12 ore
22:10
Bolojan, despre concedierile din 2026: Dacă facem ceea ce trebuie, din a doua jumătate inflaţia va scădea # ObservatorNews
Ilie Bolojan a vorbit despre valul de concedieri care se anunţă în 2026 şi spune că dacă facem ceea ce trebuie, din a doua jumătate a anului lucrurile se vor îmbunătăţi.
22:00
Doctoriţă de familie, găsită moartă în Dunăre. Femeia de 50 de ani era dispărută de vineri # ObservatorNews
Descoperire şocantă în apele canalului Dunăre-Marea Neagră, în noapte de sâmbătă spre duminică, în Murfatlar. Cadavrul unei femei a fost găsit în apele reci. Ulterior, victima a fost identificată ca fiind un medic de familie din localitatea Ion Corvin, în vârstă de 50 de ani.
21:30
"Cooking My Dream": Povestea impresionantă a lui Chef Richard Abou Zaki, primul român cu stea Michelin # ObservatorNews
Richard Abou Zaki, chef-ul care a scris istorie la doar 23 de ani, devenind primul român cu stea Michelin, își deschide acum sufletul în paginile unei cărţi. O poveste de viaţă cu toate ingredientele. O lecţie despre curaj, sacrificiu și visul care l-a dus de la un copil timid din Piatra Neamț în marile bucătării ale lumii. Astăzi, cu lacrimi în ochi, dar cu zâmbetul pe buze, chef Richard și-a lansat cartea ce promite să inspire o generație întreagă.
21:10
Fenomenul "favoritism felin": românii cumpără mai multă hrană pentru pisici decât pentru câini # ObservatorNews
Pisicile sunt în topul adopţiilor ca animale de companie şi au creat un fenomen numit "favoritism felin". Cifrele confirmă trendul: în ultimii cinci ani, se vinde mai multă mâncare pentru feline decât hrană pentru câini. Iar la noi în ţară, cererea întrece cu mult producţia locală aşa că importăm mâncare pentru pisici de aproape 350 de milioane de euro.
21:10
Capitalele Europei, în atmosfera sărăbătorilor de iarnă. Decoraţiuni de vis în Madrid, Portugalia şi Austria # ObservatorNews
Marile capitale europene au intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Aseară a fost rândul Madridului să aprindă luminiţele de Crăciun, eveniment care a atras zeci de mii de oameni. Şi Portugalia şi Austria s-au pus la start cu parade şi decoraţiuni impresionante.
21:00
Capitala şi-a pus hainele bune, de sărbătoare. Hoteluri, clădiri emblematice, cafenele şi restaurante, fac spectacol de lumină, magie şi decoraţiuni festive. Brazi uriaşi, reni, mii de luminiţe, globuri, panglici roşii şi ghirlande strălucitoare. Toate fac din Bucureşti o destinaţie ideală pentru un Crăciun de poveste, cu locuri instagramabile.
21:00
Valul de frig a paralizat Europa. Localităţi izolate în Italia, trafic blocat în Croaţia şi Polonia # ObservatorNews
Iarna loveşte mare parte din Europa. În Italia, mai multe localităţi sunt izolate din cauza ninsorilor abundente, care au adus fulgi de zăpadă chiar şi pe insula Sardinia. Iar în Croaţia şi Polonia, furtuna a lăsat zeci de mii de case fără electricitate şi a dat peste cap traficul.
20:50
Concurs unic în Braşov. Câştigătorul a plecat acasă cu o maşină cu un "defect ascuns" # ObservatorNews
Concurs unic şi spectaculos la Braşov: mecanicul anului. Peste 100 de specialişti în reparaţii auto au participat la competiţia cu trei secţiuni: mecanică, vopsitorie şi diagnoză. Cel mai bun a plecat acasă cu premiul cel mare, o maşină, pe care a trebuit să o facă mai întâi să pornească, pentru că avea un defect ascuns.
20:30
Planul de pace în Ucraina al lui Trump, în impas. Von der Leyen: "Granițele nu pot fi modificate prin forţă" # ObservatorNews
Planul de pace al lui Donald Trump pare sortit eşecului, la nici două zile după ce a fost prezentat Ucrainei. Volodimir Zelenski şi aliaţii lui europeni refuză să accepte punctele care cer Kievului să renunţe la teritorii şi să îşi reducă armata. Lovitura cea mare vine, însă, chiar din partidul preşedintelui american. Mai mulţi senatori republicani susţin că planul nu este altceva decât lista de dorinţe a Rusiei.
20:20
Comuna pitorească din România care a devenit staţiune turistică: "Este un loc încă nedescoperit" # ObservatorNews
Veşti bune pentru turismul din România! Oficial, avem o nouă staţiune turistică de interes local. Este vorba despre Jurilovca, una dintre cele mai pitoreşti comune din zona Dobrogei. Decizia a fost luată de Guvern după ce, în ultimii ani, localitatea s-a dezvoltat foarte mult şi a devenit un punct turistic important, cu mii de vizatori, atraşi de peisajele, gastronomia şi tradiţiile zonei.
20:00
Ce amenzi riscă magazinele care refuză să înlocuiască produsele cu defecte. Prevederile noii legi # ObservatorNews
Comercianții care refuză să înlocuiască produsele cu defecte vândute clienților vor fi amendați cu sume cuprinse între 5.000 și 25 de mii de lei.
19:50
Scumpiri în lanţ înainte de sărbători. Preţuri mai mari la carne, legume şi băuturi # ObservatorNews
Sărbătorile vin şi anul acesta cu scumpiri. Furnizorii mici şi mijlocii au notificat magazinele că vor majora preţurile în următoarea perioadă, în special la alimentele de bază. Creşterea este şi de 10 la sută în unele cazuri.
Acum 24 ore
19:40
"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge # ObservatorNews
Un bărbat de 48 de ani din Botoşani a fost găsit într-o baltă de sânge, în această dimineaţă, la ferma unde lucra. A fost lovit cu o cazma de un coleg de 17 ani. Adolescentul, care suferă de tulburări psihice, a plecat de la locul crimei, ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat. A fost prins câteva ore mai târziu şi este acum în custodia poliţiei.
19:30
Experiment Observator: Anunţurile fake care te pot face să ratezi vacanţa de Anul Nou # ObservatorNews
Atenţie la cea mai mare escrocherie de sezon: revelionul fake! O mulţime de anunţuri de pe internet oferă vile elegante de închiriat pentru vacanţa de Anul Nou şi bilete la spectacole de neratat. Multe sunt false, însă, dar imaginile sunt greu de deosebit de cele reale. Un experiment Observator arată cât de uşor poţi cădea în astfel de capcane şi ce poţi face să te fereşti.
19:30
Concedierile propuse de Bolojan divizează Guvernul. Miniștrii refuză tăierile: "Nu dăm pe nimeni afară" # ObservatorNews
Premierul vrea economie, dar miniştrii din executiv spun că nu au de unde să mai taie. În replică, Florin Manole, ministrul muncii, transmite că nu are de gând să dea pe nimeni afară și nu taie salariile. Sunt şi alţii care îi susţin pledoaria şi spun că eventuale concedieri s-ar traduce automat prin neglijenţă la siguranța cetățeanului, educație sau sănătate.
18:20
A câştigat o avere la loterie, dar a omis să îi spună şi soţiei. Motivul ascuns din spatele acestei decizii # ObservatorNews
De obicei lucrurile fericite se împart cu cei dragi. Dar acest lucru nu a fost valabil şi pentru un japonez. Bărbatul a câştigat o avere la loterie, dar a decis să nu îi spună şi partenerei sale de viaţă. Motivul însă a fost unul total neaşteptat.
18:10
Doi bărbați au căzut într-o groapă formată în mijlocul străzii, în Petroșani. Au fost transportaţi la spital # ObservatorNews
Pompierii Detașamentului Petroșani au intervenit luni pe strada Funicularului, după ce două persoane au căzut într-o groapă formată în carosabil.
17:40
Cancelarul german, sceptic privind planul lui Trump pentru Ucraina: "Nu ştim exact cine l-a scris" # ObservatorNews
Cancelarul german Friedrich Merz, prezent la summitul G20 din Africa de Sud, a exprimat duminică rezerve cu privire la posibilitatea de a se ajunge la un acord asupra planului în 28 de puncte propus de Donald Trump pentru Ucraina până joi, termenul limită stabilit de președintele american. În acest context, Merz a sugerat ca liderii să caute un consens asupra unui număr mai redus de puncte din plan, având în vedere că țările europene au semnalat mai multe modificări necesare în document, conform AFP și EFE, informează Agerpres.
17:10
Donald Trump a avut o reacţie dură pe Truth Social, după discuţiile dintre delegația americană și cea europeană de la Geneva despre planul său de pace. Preşedintele american spune că Ucraina a arătat zero recunoştinţă faţă de eforturile SUA de a pune capăt războiului.
16:50
Netanyahu a ordonat o lovitură în Beirut împotriva unui lider Hezbollah: "Continuăm să lovim terorismul" # ObservatorNews
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat duminică un atac la Beirut, vizându-l pe "şeful statului major" al Hezbollah, potrivit biroului său de presă. Ministerul libanez al Sănătăţii a confirmat că lovitura s-a soldat cu un mort şi 21 de răniţi, transmite AFP, conform Agerpres.
16:10
Macron: Planul de pace al lui Trump nu poate fi pus în aplicare fără europeni şi NATO # ObservatorNews
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, crede că multe părţi ale controversatului plan de pace pentru Ucraina al preşedintelui SUA, Donald Trump, nu pot fi puse în aplicare fără aprobarea aliaţilor europeni ai Kievului.
16:00
Erdogan a anunțat că va vorbi cu Putin despre posibilitățile de pace în Ucraina și exporturile de cereale # ObservatorNews
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat duminică că intenționează să discute luni, prin telefon, cu președintele rus Vladimir Putin, despre posibilitățile de pace în conflictul din Ucraina. În cadrul conversației, Erdogan a precizat că va propune reluarea în siguranță a exporturilor de cereale prin Marea Neagră, conform Reuters, informează Agerpres.
15:30
Tăierea copacilor din orașe, pedepsită cu închisoare până la 3 ani, potrivit unui nou proiect de OUG # ObservatorNews
Ministerul Mediului a anunțat lansarea unui proiect de ordonanță de urgență care introduce pedepse penale pentru tăierea sau distrugerea arborilor din spațiile verzi ale localităților. Potrivit ministrului Diana Buzoianu, noul act normativ vine să acopere un gol legislativ, clarificând că tăierea ilegală a copacilor din zonele verzi urbane constituie infracțiune, informează News.ro.
15:30
Nepoata lui JF Kennedy, diagnosticată cu cancer în stadiu terminal. Tatiana Schlossberg mai are un an de trăit # ObservatorNews
Veste devastatoare primită de nepoata fostului preşedinte JF Kennedy. Jurnalista Tatiana Schlossberg a fost anunţată de medici că mai are mai puţin de un an de trăit, din cauza unui cancer aflat în stadiu terminal.
15:10
Ceasul unui milionar de pe Titanic, "înghețat" la ora scufundării vasului, a fost vândut cu 1,78 milioane £ # ObservatorNews
Un ceas de buzunar din aur, care a aparținut unuia dintre cei mai înstăriți pasageri de pe Titanic, a fost vândut la licitație pentru suma record de 1,78 milioane de lire sterline, informează BBC. Ceasul fusese un cadou din partea soției lui Isidor Straus, care a ales să nu se salveze cu o barcă de salvare, preferând să rămână alături de soțul ei în momentul scufundării navei. Acest ceas a rămas fixat la ora la care Titanicul a dispărut sub ape, conform News.ro.
15:10
La doar 26 de ani, un tânăr a ales moartea. S-a urcat în trenul care mergea de la Iaşi-Bucureşti, s-a încuiat în baie şi s-a spânzurat. A fost găsit mai târziu de unul dintre controlori. Din cauza incidentului, garnitura a staţionat mai bine de o oră în Gara Crasna, judeţul Vaslui, pentru a fi făcute cercetări.
14:50
Vremea de mâine 24 noiembrie. Se încălzeşte uşor faţă de ziua precedentă. Maxime între 2 şi 12 grade # ObservatorNews
Vremea începe să se încălzeasă uşor în cea mai mare parte a ţării, însă se va situa în normalul perioadei. Maximele zilei se vor încadra între 2 şi 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 şi 9 grade. Iată prognoza meteo de mâine 24 noiembrie.
14:20
General: "România poate deveni un al doilea centru de forţă în zona estică a Europei" # ObservatorNews
În contextul negocierilor de pace de la Geneva şi în contextul celor mai recente atacuri în Ucraina, la graniţa cu România, securitatea la Marea Neagră devine un subiect din ce în ce mai important. Şi cel mai important document în această privinţă rămâne Strategia Naţională de Apărare.
14:20
Noi taxe pentru fermieri. Noul cod fiscal prevede impozite pe bunuri care până acum erau scutite # ObservatorNews
Noi taxe pentru fermieri. Noul Cod Fiscal prevede ca aceştia să plătească impozit şi pentru sere, solarii sau silozuri - până acum construcţii neimpozabile.
14:10
Veşti bune pentru şoferi. Lucrările pe secţiunea Zimbor - Poarta Sălajului a Autostrăzii Transilvania sunt aproape gata. Însă, din cauza dealurilor instabile din zonă, constructorul mai are de realizat două viaducte suplimentare. Totuşi, reprezentanţii CNAIR spun că lotul va fi gata să fie dat în trafic anul viitor.
13:40
Strategia Naţională de Apărare ajunge în CSAT. Săptămâna viitoare urmează să ajungă şi în Parlament # ObservatorNews
În contextul negocierilor de pace de la Geneva şi în contextul celor mai recente atacuri în Ucraina, la graniţa cu România, securitatea la Marea Neagră devine un subiect din ce în ce mai important. Şi cel mai important document în această privinţă rămâne Strategia Naţională de Apărare.
13:40
Ofertele de Revelion care par prea bune, sunt în mare parte false. Cum ne ferim de ţepe, de Sărbători # ObservatorNews
Atenţie la ofertele care par prea bune ca să fie adevărate. Pentru că nu sunt. În goana după preţuri cât mai mici, mulţi riscă să fie păcăliţi de escroci. Pe internet au apărut deja zeci de anunţuri last-minute cu petreceri, concerte sau vile de închiriat, care cer plata urgentă. În realitate însă, nu există.
13:30
Armata rusă a revendicat, duminică, cucerirea a trei noi localităţi din estul Ucrainei, unde are avantajul faţă de trupele ucrainene, în momentul în care ucrainenii, europenii şi americanii se reunesc în Elveţia pentru a discuta planul lui Donald Trump.
13:10
Escrocii sunt printre primii care profită de valul AI. Pot fi știri false, precum târgul de Crăciun organizat în curtea palatului Buckingham (nu, un astfel de târg n-a fost niciodată organizat) sau pot fi oferte false care să îi facă pe oameni să piardă bani.
12:40
Pe 7 decembrie 2025 sunt organizate alegeri pentru Primăria Bucureşti, dar şi în alte oraşe din ţară. Pentru a putea vota sunt necesare o serie documente.
12:40
Zelenski face un nou apel la "consolidarea apărării" Ucrainei în faţa atacurilor Rusiei # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat, duminică, un nou apel la întârirea apărării ucrainene, în contextul eforturilor diplomatice depuse la Geneva pentru soluţionarea conflictului.
11:50
Şofer din Alba, aproape de comă alcoolică la volan. Poliţiştii, şocaţii de nivelul alcoolemiei # ObservatorNews
Un bărbat de 43 de ani a fost reținut după ce a condus mașina în Cetatea de Baltă, județul Alba, deși era aproape de comă alcoolică. Avea o alcoolemie 2,93 gr/litru alcool pur în sânge.
11:10
Se relansează cursa pentru titlu în F1? Norris şi Piastri ar putea fi descalificaţi de la MP de la Las Vegas # ObservatorNews
Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) a anunţat deschiderea unei anchete privind monoposturile McLaren ale lui Lando Norris şi Oscar Piastri la finalul Marelui Premiu de Formula 1 la Las Vegas.
11:00
Rompetrol, scos la vânzare cu cele 2 rafinării şi 1.400 benzinării. KazMunayGas vrea să cedeze 50% din acţiuni # ObservatorNews
KazMunayGas, operatorul petrolier de stat din Kazahstan care deţine în România două rafinării şi 1.400 de staţii de alimentare, vrea să cedeze până la 50% din acţiuni. KazMunayGas intenţionează să-şi vândă o parte substanţială din activele sale europene.
