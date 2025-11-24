Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, aproape de graniţa cu România. Două avioane au fost ridicate de la sol

15:10

Un ceas de buzunar din aur, care a aparținut unuia dintre cei mai înstăriți pasageri de pe Titanic, a fost vândut la licitație pentru suma record de 1,78 milioane de lire sterline, informează BBC. Ceasul fusese un cadou din partea soției lui Isidor Straus, care a ales să nu se salveze cu o barcă de salvare, preferând să rămână alături de soțul ei în momentul scufundării navei. Acest ceas a rămas fixat la ora la care Titanicul a dispărut sub ape, conform News.ro.