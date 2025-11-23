Scumpiri în lanţ înainte de sărbători. Preţuri mai mari la carne, legume şi băuturi
ObservatorNews, 23 noiembrie 2025 19:50
Sărbătorile vin şi anul acesta cu scumpiri. Furnizorii mici şi mijlocii au notificat magazinele că vor majora preţurile în următoarea perioadă, în special la alimentele de bază. Creşterea este şi de 10 la sută în unele cazuri.
Acum 10 minute
20:00
Ce amenzi riscă magazinele care refuză să înlocuiască produsele cu defecte. Prevederile noii legi # ObservatorNews
Comercianții care refuză să înlocuiască produsele cu defecte vândute clienților vor fi amendați cu sume cuprinse între 5.000 și 25 de mii de lei.
Acum 30 minute
19:50
19:40
"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge # ObservatorNews
Un bărbat de 48 de ani din Botoşani a fost găsit într-o baltă de sânge, în această dimineaţă, la ferma unde lucra. A fost lovit cu o cazma de un coleg de 17 ani. Adolescentul, care suferă de tulburări psihice, a plecat de la locul crimei, ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat. A fost prins câteva ore mai târziu şi este acum în custodia poliţiei.
Acum o oră
19:30
Experiment Observator: Anunţurile fake care te pot face să ratezi vacanţa de Anul Nou # ObservatorNews
Atenţie la cea mai mare escrocherie de sezon: revelionul fake! O mulţime de anunţuri de pe internet oferă vile elegante de închiriat pentru vacanţa de Anul Nou şi bilete la spectacole de neratat. Multe sunt false, însă, dar imaginile sunt greu de deosebit de cele reale. Un experiment Observator arată cât de uşor poţi cădea în astfel de capcane şi ce poţi face să te fereşti.
19:30
Concedierile propuse de Bolojan divizează Guvernul. Miniștrii refuză tăierile: "Nu dăm pe nimeni afară" # ObservatorNews
Premierul vrea economie, dar miniştrii din executiv spun că nu au de unde să mai taie. În replică, Florin Manole, ministrul muncii, transmite că nu are de gând să dea pe nimeni afară și nu taie salariile. Sunt şi alţii care îi susţin pledoaria şi spun că eventuale concedieri s-ar traduce automat prin neglijenţă la siguranța cetățeanului, educație sau sănătate.
Acum 2 ore
18:20
A câştigat o avere la loterie, dar a omis să îi spună şi soţiei. Motivul ascuns din spatele acestei decizii # ObservatorNews
De obicei lucrurile fericite se împart cu cei dragi. Dar acest lucru nu a fost valabil şi pentru un japonez. Bărbatul a câştigat o avere la loterie, dar a decis să nu îi spună şi partenerei sale de viaţă. Motivul însă a fost unul total neaşteptat.
Acum 4 ore
18:10
Doi bărbați au căzut într-o groapă formată în mijlocul străzii, în Petroșani. Au fost transportaţi la spital # ObservatorNews
Pompierii Detașamentului Petroșani au intervenit luni pe strada Funicularului, după ce două persoane au căzut într-o groapă formată în carosabil.
17:40
Cancelarul german, sceptic privind planul lui Trump pentru Ucraina: "Nu ştim exact cine l-a scris" # ObservatorNews
Cancelarul german Friedrich Merz, prezent la summitul G20 din Africa de Sud, a exprimat duminică rezerve cu privire la posibilitatea de a se ajunge la un acord asupra planului în 28 de puncte propus de Donald Trump pentru Ucraina până joi, termenul limită stabilit de președintele american. În acest context, Merz a sugerat ca liderii să caute un consens asupra unui număr mai redus de puncte din plan, având în vedere că țările europene au semnalat mai multe modificări necesare în document, conform AFP și EFE, informează Agerpres.
17:10
Donald Trump a avut o reacţie dură pe Truth Social, după discuţiile dintre delegația americană și cea europeană de la Geneva despre planul său de pace. Preşedintele american spune că Ucraina a arătat zero recunoştinţă faţă de eforturile SUA de a pune capăt războiului.
16:50
Netanyahu a ordonat o lovitură în Beirut împotriva unui lider Hezbollah: "Continuăm să lovim terorismul" # ObservatorNews
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat duminică un atac la Beirut, vizându-l pe "şeful statului major" al Hezbollah, potrivit biroului său de presă. Ministerul libanez al Sănătăţii a confirmat că lovitura s-a soldat cu un mort şi 21 de răniţi, transmite AFP, conform Agerpres.
Acum 6 ore
16:10
Macron: Planul de pace al lui Trump nu poate fi pus în aplicare fără europeni şi NATO # ObservatorNews
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, crede că multe părţi ale controversatului plan de pace pentru Ucraina al preşedintelui SUA, Donald Trump, nu pot fi puse în aplicare fără aprobarea aliaţilor europeni ai Kievului.
16:00
Erdogan a anunțat că va vorbi cu Putin despre posibilitățile de pace în Ucraina și exporturile de cereale # ObservatorNews
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat duminică că intenționează să discute luni, prin telefon, cu președintele rus Vladimir Putin, despre posibilitățile de pace în conflictul din Ucraina. În cadrul conversației, Erdogan a precizat că va propune reluarea în siguranță a exporturilor de cereale prin Marea Neagră, conform Reuters, informează Agerpres.
15:30
Tăierea copacilor din orașe, pedepsită cu închisoare până la 3 ani, potrivit unui nou proiect de OUG # ObservatorNews
Ministerul Mediului a anunțat lansarea unui proiect de ordonanță de urgență care introduce pedepse penale pentru tăierea sau distrugerea arborilor din spațiile verzi ale localităților. Potrivit ministrului Diana Buzoianu, noul act normativ vine să acopere un gol legislativ, clarificând că tăierea ilegală a copacilor din zonele verzi urbane constituie infracțiune, informează News.ro.
15:30
Nepoata lui JF Kennedy, diagnosticată cu cancer în stadiu terminal. Tatiana Schlossberg mai are un an de trăit # ObservatorNews
Veste devastatoare primită de nepoata fostului preşedinte JF Kennedy. Jurnalista Tatiana Schlossberg a fost anunţată de medici că mai are mai puţin de un an de trăit, din cauza unui cancer aflat în stadiu terminal.
15:10
Ceasul unui milionar de pe Titanic, "înghețat" la ora scufundării vasului, a fost vândut cu 1,78 milioane £ # ObservatorNews
Un ceas de buzunar din aur, care a aparținut unuia dintre cei mai înstăriți pasageri de pe Titanic, a fost vândut la licitație pentru suma record de 1,78 milioane de lire sterline, informează BBC. Ceasul fusese un cadou din partea soției lui Isidor Straus, care a ales să nu se salveze cu o barcă de salvare, preferând să rămână alături de soțul ei în momentul scufundării navei. Acest ceas a rămas fixat la ora la care Titanicul a dispărut sub ape, conform News.ro.
15:10
La doar 26 de ani, un tânăr a ales moartea. S-a urcat în trenul care mergea de la Iaşi-Bucureşti, s-a încuiat în baie şi s-a spânzurat. A fost găsit mai târziu de unul dintre controlori. Din cauza incidentului, garnitura a staţionat mai bine de o oră în Gara Crasna, judeţul Vaslui, pentru a fi făcute cercetări.
14:50
Vremea de mâine 24 noiembrie. Se încălzeşte uşor faţă de ziua precedentă. Maxime între 2 şi 12 grade # ObservatorNews
Vremea începe să se încălzeasă uşor în cea mai mare parte a ţării, însă se va situa în normalul perioadei. Maximele zilei se vor încadra între 2 şi 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 şi 9 grade. Iată prognoza meteo de mâine 24 noiembrie.
14:20
General: "România poate deveni un al doilea centru de forţă în zona estică a Europei" # ObservatorNews
În contextul negocierilor de pace de la Geneva şi în contextul celor mai recente atacuri în Ucraina, la graniţa cu România, securitatea la Marea Neagră devine un subiect din ce în ce mai important. Şi cel mai important document în această privinţă rămâne Strategia Naţională de Apărare.
14:20
Noi taxe pentru fermieri. Noul cod fiscal prevede impozite pe bunuri care până acum erau scutite # ObservatorNews
Noi taxe pentru fermieri. Noul Cod Fiscal prevede ca aceştia să plătească impozit şi pentru sere, solarii sau silozuri - până acum construcţii neimpozabile.
Acum 8 ore
14:10
Veşti bune pentru şoferi. Lucrările pe secţiunea Zimbor - Poarta Sălajului a Autostrăzii Transilvania sunt aproape gata. Însă, din cauza dealurilor instabile din zonă, constructorul mai are de realizat două viaducte suplimentare. Totuşi, reprezentanţii CNAIR spun că lotul va fi gata să fie dat în trafic anul viitor.
13:40
Strategia Naţională de Apărare ajunge în CSAT. Săptămâna viitoare urmează să ajungă şi în Parlament # ObservatorNews
În contextul negocierilor de pace de la Geneva şi în contextul celor mai recente atacuri în Ucraina, la graniţa cu România, securitatea la Marea Neagră devine un subiect din ce în ce mai important. Şi cel mai important document în această privinţă rămâne Strategia Naţională de Apărare.
13:40
Ofertele de Revelion care par prea bune, sunt în mare parte false. Cum ne ferim de ţepe, de Sărbători # ObservatorNews
Atenţie la ofertele care par prea bune ca să fie adevărate. Pentru că nu sunt. În goana după preţuri cât mai mici, mulţi riscă să fie păcăliţi de escroci. Pe internet au apărut deja zeci de anunţuri last-minute cu petreceri, concerte sau vile de închiriat, care cer plata urgentă. În realitate însă, nu există.
13:30
Armata rusă a revendicat, duminică, cucerirea a trei noi localităţi din estul Ucrainei, unde are avantajul faţă de trupele ucrainene, în momentul în care ucrainenii, europenii şi americanii se reunesc în Elveţia pentru a discuta planul lui Donald Trump.
13:10
Escrocii sunt printre primii care profită de valul AI. Pot fi știri false, precum târgul de Crăciun organizat în curtea palatului Buckingham (nu, un astfel de târg n-a fost niciodată organizat) sau pot fi oferte false care să îi facă pe oameni să piardă bani.
12:40
Pe 7 decembrie 2025 sunt organizate alegeri pentru Primăria Bucureşti, dar şi în alte oraşe din ţară. Pentru a putea vota sunt necesare o serie documente.
12:40
Zelenski face un nou apel la "consolidarea apărării" Ucrainei în faţa atacurilor Rusiei # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat, duminică, un nou apel la întârirea apărării ucrainene, în contextul eforturilor diplomatice depuse la Geneva pentru soluţionarea conflictului.
Acum 12 ore
11:50
Şofer din Alba, aproape de comă alcoolică la volan. Poliţiştii, şocaţii de nivelul alcoolemiei # ObservatorNews
Un bărbat de 43 de ani a fost reținut după ce a condus mașina în Cetatea de Baltă, județul Alba, deși era aproape de comă alcoolică. Avea o alcoolemie 2,93 gr/litru alcool pur în sânge.
11:10
Se relansează cursa pentru titlu în F1? Norris şi Piastri ar putea fi descalificaţi de la MP de la Las Vegas # ObservatorNews
Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) a anunţat deschiderea unei anchete privind monoposturile McLaren ale lui Lando Norris şi Oscar Piastri la finalul Marelui Premiu de Formula 1 la Las Vegas.
11:00
Rompetrol, scos la vânzare cu cele 2 rafinării şi 1.400 benzinării. KazMunayGas vrea să cedeze 50% din acţiuni # ObservatorNews
KazMunayGas, operatorul petrolier de stat din Kazahstan care deţine în România două rafinării şi 1.400 de staţii de alimentare, vrea să cedeze până la 50% din acţiuni. KazMunayGas intenţionează să-şi vândă o parte substanţială din activele sale europene.
10:50
România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri din Europa pentru energie şi va plăti în continuare la fel # ObservatorNews
Prețurile la energie electrică în Europa de Sud-Est au crescut exponenţial şi se pare că acest lucru nu se va schimba prea curând. Georgios Stassis, președintele și CEO-ul Public Power Corporation (PPC) a anunţat, în cadrul unui eveniment de profil la Londra, că Europa de Sud-Est probabil va avea în continuare preţuri mai mari decât Occidentul pentru energia electrică.
10:40
10:20
Diseară, de la ora 20:00, sezonul 16 Chefi la cuțite continuă cu un nou episod încărcat de adrenalină și emoții. Competiția merge mai departe, cu o luptă pentru amuletă desfășurată... la malul mării. Chefii fac un salt spectaculos de la munte la mare, astfel că de la Castelul Bran ajung pe țărmul Mării Negre, pentru o sesiune de gătit cu iz de vacanță, potrivită cu o seară de duminică în fața televizorului. Atâta doar că pentru Chefi nu e vacanță: în joc este o amuletă grea, care va aduce tensiune mare la aflarea verdictului.
10:10
Pericolele din alimentele cumpărate online. La ce trebuie să fim atenţi când comandăm de pe internet # ObservatorNews
A trecut mai bine de o săptămână de când am intrat în postul Crăciunului. Şi pentru a ne feri de eventuale probleme, trebuie să fim atenţi de unde cumpărăm alimentele şi să avem grijă la etichetă, pentru că unele produse pot fi periculoase.
10:10
O nouă companie aeriană low-cost intră pe piaţa din România. Primele zboruri sunt programate pentru vara anului viitor.
09:50
Cele mai bune echipe canine din ţară s-au reunit la Craiova, pentru o competiţie specială # ObservatorNews
Cei mai buni salvatori necuvântători se întrec în aceste zile la Craiova. Zece dintre cele mai experimentate echipe canine de intervenţie din ţară au venit pentru a-şi demonstra abilităţile în probe dificile: căutare în dărâmături, la suprafaţă şi identificare de urmă.
09:50
Un gigant internaţional a informat SUA că vrea să cumpere activele Lukoil, inclusiv pe cele din România # ObservatorNews
Conglomeratul International Holding Company (IHC) din Abu Dhabi a confirmat că a notificat Departamentul Trezoreriei SUA în legătură cu interesul său pentru achiziţionarea activelor internaţionale ale gigantului petrolier rus Lukoil, aflate în prezent în proces de vânzare din cauza sancţiunilor americane, transmite Reuters, citată de news.ro.
09:30
Probleme în căsnicie pentru JD Vance? Soţia vicepreşedintelui american a apărut fără verighetă # ObservatorNews
După ce Usha Vance a fost văzută fără verigheta, au început să circule zvonuri despre căsătoria ei cu vicepreşedintele JD Vance. Dar un purtător de cuvânt al doamnei vicepreşedinte a lămurit lucrurile.
09:00
Accident violent pe un drum din Cluj. Trei tineri au fost spulberaţi pe trecerea de pietoni de un şofer băut # ObservatorNews
Accident violent pe un drum naţional din Cluj. Trei tineri, cu vârste între 17 şi 22 de ani, au fost spulberaţi pe trecerea de pietoni de un şofer care urcase băut la volan.
09:00
Imagini virale din Ploieşti. "Dorel" a uitat doi stâlpi şi două reflectoare în mijlocul patinoarului # ObservatorNews
Dorel a dat startul sărbătorilor cu o nouă operă, la Ploieşti. Patinoarul, montat în jurul statuii lui Nichita Stănescu, avea doi stâlpi de iluminat şi două reflectoare lăsate fix pe mijlocul pistei.
08:50
Mai mulţi elevi au dezvoltat o braţară sport care te corectează când faci mişcările greşit # ObservatorNews
Cum ar fi dacă în timpul unor exerciții fizice sau de recuperare am avea pe cineva acasă, care să ne corecteze mișcările și să ne dea și notă, la final? O echipă de elevi din Brașov a creat un sistem de bandane inteligente, care urmăresc în timp real corectitudinea exercițiilor fizice și da, dau și notă pentru execuţie.
08:50
Ofertele de pregătite de hotelierii din Băile Felix pentru turiştii care vor veni de 1 Decembrie # ObservatorNews
Preparate ca la mama acasă şi piscine cu apă fierbinte. Asta îi aşteaptă pe turiştii care aleg să îşi petreacă mini-vacanţa de 1 Decembrie în staţiunea Băile Felix. Unii au ajuns mai devreme anul acesta, ca să testeze terenul şi să guste din bunătăţile pregătite de bucătari. Ca să atragă cât mai mulţi oameni, administratorii au pregătit pachete avantajoase.
08:30
Cei care se antrenează zilnic ştiu că sportul face echipă bună cu muzica. Aseară, într-o sală de fitness din nordul Capitalei, pasionatele de ciclism s-au convins de asta.
08:10
Premieră în România. La Păltiniş, sezonul de schi se va deschide cu zăpada păstrată de primăvara trecută # ObservatorNews
Premieră în România, la Păltiniș. Sezonul de schi se va deschide cu zăpada păstrată încă de primăvara trecută. Muntele de omăt, depozitat sub prelate termoizolante speciale, a rezistat fără probleme temperaturilor de peste 30 de grade din timpul verii.
08:00
Armata ucraineană ar fi avariat centrala termică Shatura din regiunea Moscova în noaptea de sâmbătă spre duminică, au raportat canalele media rusești Telegram.
08:00
Şezătoare în ţinutul lui Dracula. Tradiţii şi valori spirituale, păstrate cu sfinţenie în Bistriţa # ObservatorNews
Tradiţiile şi valorile spirituale sunt păstrate cu sfinţenie într-o zonă din Bistriţa-Năsăud. În ţinutul pe care Bram Stoker l-a făcut celebru prin romanul său "Dracula", zeci de femei s-au adunat într-o şezătoare, unde, la gura sobei, au depănat amintiri şi au lucrat cu grijă la hainele pentru zilele reci ce vor urma.
07:50
Şeful ANAF, Adrian Nica, susţine că încasările la buget de la companiile care activează în zona HORECA au crescut în ultimele luni cu 20 la sută, el anunţând că 80 de firme din acest sector vor fi controlate în următoarea perioadă.
07:40
Prima întâlnire a oficialilor europeni, ucraineni şi americani pentru planul de pace propus de Donald Trump # ObservatorNews
Toţi ochii sunt aţintiţi spre Geneva, unde astăzi are loc o primă întâlnire între oficiali europeni, ucraineni şi americani pe tema planului de pace propus de Donald Trump. Consilieri pe probleme de securitate naţională din Franţa, Germania şi Marea Britanie vor fi prezenţi la discuţie. Surse diplomatice spun că Italia va trimite şi ea un reprezentant.
07:40
Usturoiul românesc zace în depozite, iar cel de import umple rafturile magazinelor. Ce spun producătorii # ObservatorNews
Usturoiul românesc, lăudat pentru gustul lui puternic, riscă să devină o amintire. Subvențiile întârzie, şi tot mai mulți cultivatori se gândesc să renunțe la soiurile tradiţionale. Acum, însă, în timp ce usturoiul nostru zace în depozite, rafturile magazinelor sunt pline cu cel din afară, frumos ambalat şi vândut la preţuri atractive.
07:30
Strat de zăpadă de 5 cm, în doar câteva ore. Turiştii care merg la munte, sfătuiţi să aibă maşinile echipate # ObservatorNews
Dacă nu v-aţi echipat deja maşinile cu anvelope de iarnă, e cazul să vă grăbiţi. Mai ales dacă porniţi la drum lung zilele acestea.
Acum 24 ore
07:10
Horoscop 24 noiembrie 2025. O zi în care viaţa profesională îşi cere drepturile. Poate fi vorba despre sarcini în plus, colaborări noi sau avansări în carieră.
