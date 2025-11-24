Accident în Brăila. Un autobuz cu 24 de ucraineni a ieşit în afara şoselei şi a ajuns într-un şanţ. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie

16:10

Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat vineri că preşedintele Nicuşor Dan are "un pic de dreptate", menţionând că ei doi au avut "unele diferenţe de poziţionare" pentru că nu l-a "căutat în coarne pe Grindeanu" şi a considerat că preşedintele nu poate fi folosit ca agent electoral de către un partid.