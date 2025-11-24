Unguru' Bulan despre numele de alint din cuplu și romantismul românesc
DigiFM.ro, 24 noiembrie 2025 10:50
Unguru' Bulan despre numele de alint din cuplu și romantismul românesc
Acum o oră
10:50
Nicolas Sarkozy, proaspăt ieșit din închisoare, surprins pe stadion. Zâmbitor și relaxat, deși n-a scăpat de problemele cu legea # DigiFM.ro
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost surprins în tribunele stadionului Parc des Princes, unde a asistat la meciul dintre Paris Saint-Germain și Le Havre AC. Zâmbitor și relaxat, Sarkozy a fost văzut discutând cu mai mulți oameni de afaceri, ceea ce ridică inevitabil întrebarea: a venit doar ca simplu fan al fotbalului sau vizita are și o altă miză?
10:50
10:50
Rusia condamnă la şapte ani de închisoare o femeie care a promis să invite armata ucraineană la un ceai # DigiFM.ro
O însoţitoare de bord din Rusia, care a promis că va "invita la un ceai" armata ucraineană dacă va ajunge la Moscova, a fost condamnată duminică la şapte ani de închisoare pentru răspândirea de informaţii false despre forţele armate ruse, potrivit EFE.
10:30
Paul Costelloe, designerul personal al prinţesei Diana, a murit la vârsta de 80 de ani. „A fost şi este o poveste irlandeză de succes” # DigiFM.ro
Creatorul de modă irlandez Paul Costelloe, designerul personal al prinţesei Diana şi o prezenţă obişnuită a Săptămânii Modei de la Londra timp de patru decenii, a murit la vârsta de 80 de ani, a anunţat familia acestui .
Acum 2 ore
10:10
Lia Olguţa Vasilescu, despre varianta căderii Guvernului Bolojan: „Poate să vină un premier, tot din partea PNL, pentru că deocamdată este un protocol pe care noi îl respectăm” # DigiFM.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, susţine că, dacă PSD iese de la guvernare, atunci există varianta opoziţiei, dar a admis că există şi posibilitatea reintrării în guvern în cazul în care PNL nominalizează un alt premier.
09:50
Marco Rubio spune că întâlnirea cu oficialii ucraineni a fost „cea mai productivă şi semnificativă” de până acum # DigiFM.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că a reuşit progrese semnificative în discuţiile privind planul SUA de încetare a războiului din Ucraina, în cadrul întâlnirii cu delegaţia ucraineană la Geneva, relatează CNN.
09:40
SUA şi Ucraina spun că au elaborat o „nouă versiune” a planului de pace. Este un plan "actualizat şi perfecţionat" # DigiFM.ro
Statele Unite şi Ucraina declară că au creat un „plan de pace actualizat şi perfecţionat” pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Aparent a fost modificat un plan anterior elaborat de administraţia Trump, pe care Kievul şi aliaţii săi îl considerau prea favorabil Moscovei, relatează Reuters.
09:40
Fostul prim-ministru britanic David Cameron, în vârstă de 59 de ani, a dezvăluit că a fost tratat pentru cancer de prostată, relatează BBC.
09:40
Primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, a declarat că încă îl consideră pe preşedintele american Donald Trump un „fascist” şi un „despot”, dar a privit prima lor întâlnire faţă în faţă, care a avut loc vineri la Casa Albă, ca pe o „oportunitate” de a colabora pentru reducerea costului vieţii pentru newyorkezi, relatează NBC News.
09:30
Scandal la Spitalul Judeţean de Urgenţă Argeş. Un bărbat a agresat agenţii de pază şi a spart mai multe geamuri # DigiFM.ro
Poliţia a intervenit, duminică, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Argeş, unde a avut loc un scandal între un bărbat şi agenţii de pază. Bărbatul ar fi agresat agenţii şi ar fi spart mai multe geamuri, rănindu-se la o mână. La rândul lor, agenţii l-ar fi agresat. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru mai multe infracţiuni, urmând a stabili exact ce s-a întâmplat.
Acum 4 ore
09:20
Accident în Brăila. Un autobuz cu 24 de ucraineni a ieşit în afara şoselei şi a ajuns într-un şanţ. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie # DigiFM.ro
Un accident rutier a avut loc, duminică seară, pe Calea Galaţi din municipiul Brăila, unde un autobuz în care se aflau 24 de ucraineni ieşit în afara şoselei şi a ajuns într-un şanţ. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie.
Acum 24 ore
19:00
Vremea continuă să se răcească, iar în mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare. Avertisment al Poliţiei: Sunt necesare anvelopele de iarnă # DigiFM.ro
Poliţia Sibiu avertizează că în mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase, motiv pentru care sunt necesare anvelopele de iarnă.
18:30
Două persoane au căzut într-o groapă din asfalt, pe o stradă din Petroşani. Ambele au fost transportate la spital # DigiFM.ro
Două persoane au fost rănite, duminică, după ce au căzut într-o groapă din asfalt, pe o stradă din Petroşani. Ambele victime fost transportate la spital. Groapa este adâncă de un metru şi are un diametru de 80 de centimetri.
18:30
Atac al Israelului asupra Beirutului. Ţinta a fost şeful de stat major al Hezbollah. Au murit cel puţin două persoane # DigiFM.ro
Israelul a atacat suburbia sudică a Beirutului, capitala Libanului, vizându-l pe şeful de stat major al grupării Hezbollah, aliniată Iranului, a anunţat duminică biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, potrivit Reuters.
16:50
Tânărul de 21 de ani suspectat că a înjunghiat mortal un taximetrist din Mioveni ar fi consumat droguri în ziua crimei. Când a fost prins avea pe el geaca victimei # DigiFM.ro
Tânărul de 21 de ani suspectat că a înjunghiat mortal un taximetrist din Mioveni a fost prins pe un câmp în apropierea locului unde a comis fapta şi avea pe el geaca victimei. Între echipajele care l-au prins se afla şi o tânără, elevă a Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, care îşi desfăşoară stagiul de practică la Poliţia Oraşului Mioveni. Verificările arată că în ziua crimei tănărul ar fi consumat droguri.
15:10
Tânără de 24 de ani, mușcată de ploșnițe într-un tren București–Sighet: „Uitați-vă la poze, sunt peste tot!” # DigiFM.ro
O călătorie cu trenul pe ruta București–Sighet s-a transformat într-un coșmar pentru o tânără de 24 de ani, care susține că a fost mușcată de ploșnițe în timpul nopții. Femeia a ales să călătorească la cușetă, pentru care a plătit 190 de lei, însă condițiile în care a fost nevoită să își petreacă drumul au fost departe de cele promise.
14:40
Un ciclon tropical a lovit Teritoriul de Nord al Australiei. Mii de oameni au rămas fără electricitate # DigiFM.ro
Mii de oameni din Teritoriul de Nord al Australiei au rămas, duminică, fără electricitate, după ce un ciclon tropical a adus în regiuni vânt distrugător, inclusiv în capitala Darwin, potrivit Reuters.
13:10
Lando Norris şi Oscar Piastri, descalificaţi de la Grand Prix-ul de Formula 1. Lupta pentru titlul mondial, relansată # DigiFM.ro
Piloţii McLaren, Lando Norris şi Oscar Piastri, au fost descalificaţi din Marele Premiu de la Las Vegas, din cauza unor probleme la monoposturile lor.
12:50
Bruce Willis nu-și mai recunoaște uneori fiica. Rumer Willis a vorbit despre starea de sănătate a actorului care se luptă cu demența # DigiFM.ro
Starea de sănătate a lui Bruce Willis, actorul în vârstă de 70 de ani cunoscut din „Die Hard” și „The Sixth Sense”, continuă să se deterioreze vizibil, potrivit mărturiilor recente oferite de familia sa. Diagnosticul său de demență frontotemporală (FTD), anunțat public în februarie 2023, după un an marcat de simptome grave de afazie, evoluează rapid, afectând tot mai puternic limbajul, personalitatea și capacitatea de recunoaștere socială.
12:10
Se relansează cursa de Formula 1 pentru titlu? Lando Norris şi Oscar Piastri ar putea fi descalificaţi de la Marele Premiu de la Las Vegas # DigiFM.ro
Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) a anunţat deschiderea unei anchete privind monoposturile McLaren ale lui Lando Norris şi Oscar Piastri la finalul Marelui Premiu de Formula 1 la Las Vegas.
12:00
Un tânăr de 26 de ani și-a luat viața în trenul Iași-București. Garnitura a staţionat peste o oră, pentru cercetări # DigiFM.ro
Un tânăr a fost găsit spânzurat, sâmbătă, într-o toaletă a trenului Interregio Iaşi-Bucureşti, cel care l-a descoperit fiind unul dintre controlori. Bărbatul a urcat în Gara Iaşi, iar cel mai probabil a recurs la gestul sinuciderii imediat după ce garnitura s-a pus în mişcare. El avea 26 de ani, iar după ce a fost găsit mort trenul a fost oprit în gara Crasna din judeţul Vaslui.
12:00
Facturi uriașe la bloc în această iarnă. Românii vor avea facturi mai mari de întreținere, din cauza scumpirii cu 62% a unei taxe # DigiFM.ro
Românii de la bloc se pregătesc pentru o iarnă dificilă, după ce facturile la întreținere vor crește semnificativ în următoarele luni. Majorarea abruptă a taxei de cogenerare, cu 62%, valabilă de la 1 noiembrie 2025, precum și creșterea TVA-ului la energia termică, pun presiune pe bugetele familiilor, potrivit unei analize publicate de Replica Online. Specialiștii avertizează că impactul va fi resimțit în toate orașele mari, în special în blocurile racordate la sistemele centralizate de termoficare.
Ieri
10:40
Probleme în căsnicie pentru JD Vance? Soţia vicepreşedintelui american a apărut fără verighetă la un eveniment # DigiFM.ro
După ce Usha Vance a fost văzută fără verigheta, au început să circule zvonuri despre căsătoria ei cu vicepreşedintele JD Vance. Dar un purtător de cuvânt al doamnei vicepreşedinte a lămurit lucrurile.
10:30
Cristiano Ronaldo, apărat de sora sa mai mare, după vizita starului portughez la Casa Albă: „Sunteţi nişte ipocriţi!” # DigiFM.ro
Katia Aveiro, sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo, i-a luat apărarea actualului jucător al echipei Al-Nassr, criticat după vizita sa la Casa Albă alături de logodnica sa, Georgina Rodriguez.
10:30
Demersurile legale pentru recuperarea despăgubirilor datorate de Klaus Iohannis vor continua. Şeful ANAF: „O să aşteptăm motivarea instanţei” # DigiFM.ro
Şeful ANAF, Adrian Nica, a afirmat că instituţia va continua demersurile legale pentru recuperarea de la fostul preşedinte Klaus Iohannis a despăgubirilor datorate pentru lipsa de folosinţă a cotei de jumătate dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu, după ce instanţa a respins instituirea sechestrului.
09:40
Nepoata lui JFK, Tatiana Schlossberg, anunţă că a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal # DigiFM.ro
Jurnalista Tatiana Schlossberg, nepoata fostului preşedinte John F. Kennedy, a dezvăluit sâmbătă că a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal. Un medic i-a spus că mai are mai puţin de un an de trăit, relatează CNN.
09:30
Trump afirmă că planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina nu este ”ultima ofertă” pentru Kiev # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump a afirmat că planul SUA de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina nu este ”ultima sa ofertă” pentru Kiev, după ce aliaţii ucrainenilor şi-au arătat îngrijorarea privind propunerile, scrie BBC.
09:30
Jair Bolsonaro, plasat în arest preventiv, deoarece exista un „risc concret de fugă”. El a încercat să-şi deschidă brăţara electronică de la gleznă # DigiFM.ro
Jair Bolsonaro a fost arestat după ce s-a stabilit că există un „risc concret de fugă” în timp ce se afla în arest la domiciliu, informează BBC. Fostul preşedinte brazilian de dreapta a fost găsit vinovat de complot pentru o lovitură de stat militară în septembrie şi condamnat la peste 27 de ani de închisoare, dar rămâne în arest la domiciliu în aşteptarea apelurilor.
09:20
Adrian Năstase, supus unei intervenţii chirurgicale la un umăr, la Spitalul Foişor: „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare” # DigiFM.ro
Fostul premier Adrian Năstase a anunţat că a suferit o intervenţie chirurgicală ”complicată” la un umăr, aceasta fiind făcută la Spitalul de Ortopedie Foişor. ”Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”, a menţionat el.
09:10
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu de la Las Vegas. Ocupanţii primelor trei locuri, conduşi spre podium într-un Cadillas roz din lego # DigiFM.ro
Pilotul echipei Red Bull, Max Verstappen, a câştigat Marele Premiu de la Las Vegas. Este a 62-a victorie din carieră pentru finlandez şi a şasea din acest sezon.
22 noiembrie 2025
20:00
O pădure din Iran, inclusă în patrimoniul UNESCO, a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul face ravagii de mai multe zile # DigiFM.ro
Iranul a solicitat ajutor extern de urgenţă pentru a stinge un incendiu major care face ravagii de mai multe zile în nordul ţării, distrugând păduri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, au relatat sâmbătă media locale, citate de AFP.
18:50
Bilanţul recentelor ploi din Vietnam a ajuns la cel puţin 55 de morţi în mai puţin de o săptămână, potrivit anunţului de sâmbătă de la Ministerul Mediului, în timp ce 13 persoane sunt în continuare date dispărute, informează AFP.
18:50
O femeie a fost băgată cu forţa într-o maşină în Sectorul 4. Unul dintre agresori este chiar soțul ei # DigiFM.ro
O femeie a fost băgată cu forţa de doi bărbaţi într-o maşină, pe o stradă din Sectorul 4 al Capitalei, unul dintre cei doi fiind chiar soţul victimei, cunoscut cu preocupări infracţionale, care a agresat-o fizic şi i-a accesat fără drept telefonul, anunţă Poliţia Capitalei.
17:00
Cine este tânăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat – Medicină Dentară: „Parcă visez” # DigiFM.ro
O tânără din Cluj-Napoca a reușit o performanță remarcabilă la examenul național de Rezidențiat – Medicină Dentară, clasându-se pe primul loc pe țară. Sânziana Jecan, absolventă a Facultății de Medicină Dentară din cadrul UMF „Iuliu Hațieganu”, a obținut un punctaj excepțional: 935 de puncte (scor ponderat 625,54950). Rezultatul ei a contribuit la plasarea universității clujene pe prima poziție la nivel național în domeniul Medicină Dentară.
16:50
Polițiștii au descoperit arme letale într-un pachet de sărbători: „Nu este Secret Santa, este dosar penal cu livrare rapidă” # DigiFM.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi în judeţul Bistriţa-Năsăud, după ce au ridicat un colet expediat din Spania, în care se aflau două arme lungi letale, una pentru tir sportiv şi alta pentru vânătoare, un amortizor şi un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte. Ei au fost prinşi în flagrant, unul dintre ei încercând să fugă.
15:20
Noi detalii despre Miss Jamaica, care a căzut de pe scenă în timpul rundelor preliminare ale concursului Miss Universe: „Nu se simte atât de bine pe cât ne-am fi dorit” # DigiFM.ro
Miss Jamaica, Gabrielle Henry, rămâne internată în spital la trei zile după ce a căzut de pe scenă în timpul rundei preliminare de rochii de seară la Miss Universe.
13:40
Patru dintre victimele incendiului din București sunt tineri, doar cu expunere la fum, susține Spitalul Bagadasar-Arseni. Al cincilea este intoxicat cu fum, intubat, şi va rămâne internat # DigiFM.ro
Spitalul Clinic de Urgenţă ”Bagadasar-Arseni” din Bucureşti a transmis, sâmbătă, că dintre cei cinci pacienţi ajunși în unitatea medicală patru sunt tineri şi au doar expunere la fum, nefiind intoxicaţi. Al cincilea, bărbatul de 60 de ani, este intoxicat cu fum, intubat, şi va rămâne internat în Secţia Terapie Intensivă.
13:40
Un cetăţean nepalez de 25 de ani, accidentat mortal în Capitală. Maşina era condusă de un tânăr de 18 ani # DigiFM.ro
Un cetăţean nepalez în vârstă de 25 de ani a murit, vineri seară, într-un accident rutier provocat în Capitală de un şofer în vârstă de 18 ani.
12:10
Ce talent ascuns are Irina Columbeanu. Monica Gabor e fascinată: „Nu există bucurie mai mare” # DigiFM.ro
Irina Columbeanu, ajunsă la 18 ani și stabilită de câțiva ani în Malibu, s-a întors la una dintre pasiunile ei mai vechi, respectiv pictura. După o vară petrecută în România, tânăra a revenit în Statele Unite alături de mama ei, Monica Gabor, și de tatăl vitreg, Mr. Pink, iar odată cu reîntoarcerea în America a simțit nevoia să reia un hobby pe care îl abandonase în urmă cu cinci ani.
11:50
Ministerul Sănătăţii, după incendiul din Capitală. Un bărbat de 60 de ani, în stare gravă, intubat. Ceilalţi 16 pacienţi sunt conştienţi, stabili # DigiFM.ro
Ministerul Sănătăţii a transmis, sâmbătă, că 16 din cele 17 persoane transportate la spitale în urma incendiului izbucnit într-un bloc din Capitală sunt conştiente şi stabile. Un bărbat de 60 de ani este în stare gravă, intubat.
11:40
Vremea se răcește în acest weekend. Zonele care se află sub cod galben de lapoviţă şi ninsoare # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni ale ţării, dar şi depuneri de polei. În zonele montane înalte se va depune din nou strat de zăpadă. În plus, vremea se răceşte în continuare.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Marea artistă italiană Ornella Vanoni a murit la 91 de ani. Hitul L'appuntamento a fost pe coloana sonoră a filmului Ocean's Twelve # DigiFM.ro
Ornella Vanoni, cântăreaţa pop italiană, compozitoare şi actriţă a cărei carieră plină de succes s-a întins pe şase decenii, a murit, vineri, la vârsta de 91 de ani, în urma unui stop cardiac, la domiciliul său din Milano, anunţă presa italiană.
10:40
10:40
Max Verstappen, despre pista udă de pe circuitul de la Las Vegas: „E ca şi cum ai pilota pe gheaţă” # DigiFM.ro
Autor al celui de-al doilea timp în calificările de la Las Vegas, Max Verstappen (Red Bull) a explicat dificultăţile de a conduce un monopost de Formula 1 pe pista udă a acestui circuit special.
09:50
A murit actorul Virgil Andriescu. A jucat peste 30 de ani pe scena Teatrului de Stat din Constanţa # DigiFM.ro
Actorul Virgil Andriescu, care a jucat peste 30 de ani pe scena Teatrului de Stat din Constanţa, dar şi în numeroase filme, a încetat din viaţă la vârsta de 89 de ani, conform unui anunţ postat pe pagina de Facebook a instituţiei de cultură.
09:40
Un taximetrist, găsit înjunghiat la Mioveni. Un tânăr de 21 de ani este principalul suspect # DigiFM.ro
Un bărbat de 60 de ani, taximetrist, a fost găsit înjunghiat, vineri seară, la Mioveni, judeţul Argeş. Echipajele medicale au încercat să îl resusciteze, fiind însă declarat decesul. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat.
09:30
Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea # DigiFM.ro
Ministerul Apărării anunţă, sâmbătă dimineaţă, că s-au înregistrat noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, iar două aeronave militare au fost ridicate de la sol, fiind emis şi un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. De această dată nu s-au detectat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.
09:20
A început campania electorală pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie. Apelul Autorităţii Electorale Permanente către competitorii electorali # DigiFM.ro
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie a început, sâmbătă, la ora 0.00 şi se încheie în 6 decembrie, la ora 7.00. Autoritatea Electorală Permanentă a transmis deja un mesaj în care cere competitorilor electorali ”să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente”.
09:20
Incendiu cu degajări mari de fum într-un bloc din Bucureşti. Au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru identificarea şi evacuarea tuturor persoanelor # DigiFM.ro
Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament situat la etajul al cincilea al unui bloc cu 11 etaje din Bucureşti. Sunt degajări mari de fum. S-au constituit echipe de căutare-salvare pentru identificarea şi evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse.
21 noiembrie 2025
16:50
Senatoarea POT Valentina Aldea, după ce a fost atacată cu ranga de o altă femeie: „Ce am păţit eu nu este subiect de băşcălie!” Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore # DigiFM.ro
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost agresată în Bucureşti de o altă femeie, care ar fi lovit-o cu o rangă şi i-ar fi vandalizat maşina. Parlamentarul susţine că femeia respectivă o hărţuieşte, deşi nu i-a lezat niciodată familia. Agresoarea a fost reţinută pentru 24 de ore şi s-a emis un ordin de protecţie.
