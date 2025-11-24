Schimbări la premiile Oscar din 2026
Cotidianul de Hunedoara, 24 noiembrie 2025 10:50
Gala Oscar din 2026 va include toate cele 24 de categorii în transmisiunea live. Această gală marchează debutul premiului pentru Cea mai bună distribuţie, prima categorie nouă introdusă în peste două decenii.
Acum 30 minute
11:10
Internazionale Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a pierdut la limită (0-1) derby-ul împotriva marii rivale, AC Milan. A fost a șasea partidă fără victorie în fața Milanului, iar acest lucru îl îngrijorează pe antrenorul român. Cristi Chivu: „Trebuie să fim mai buni, în meciurile importante” „E un meci pierdut, mă tem că ar putea […] The post Cristi Chivu, după eșecul cu Milan: „Trebuie să ne îmbunătățim mental” appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Pacientele au semnat declarații prin care se angajau să nu vorbească public despre medic, intervenție sau clinică timp de zece ani.
11:00
Băluță folosește în campanie imaginea lui David Popovici, apoi își cere scuze # Cotidianul de Hunedoara
Băluță a lăudat într-un clip electoral postat de PSD București un bazin olimpic din Sectorul 4, scrie Golazo. În clip apar și campionii olimpici David Popovici și Diana Mocanu, fără consimțământul lor.
Acum o oră
10:50
10:50
Aproape 130 de consumatori din Sectorul 5 au rămas fără gaze naturale după ce Distrigaz Sud a întrerupt alimentarea din cauza unui incident la instalaţia comună.
10:30
Pe 19 noiembrie, publicația Axios publică fragmente din plan. Iar în aceeași zi, la postarea corespondentului Barak Ravid, Steve Witkoff lasă un comentariu, pe care îl șterge ulterior foarte rapid, în care admite că documentul „probabil a venit de la K".
10:30
Jandarmeria Româna a publicat un comunicat prin care dezminte viralul în care un angajat în uniformă ar transmite mesaje de susținere pentru Călin Georgescu. Clipul are un însemn vizibil prin care arată că este generat cu IA.
10:30
Atacurile ruseşti din apropierea graniţei cu România au dus la ridicarea unor aeronave Eurofighter şi F-16 pentru monitorizare.
Acum 2 ore
10:20
România e țara în care cel mai mare (autoproclamat) partid „de stânga ", PSD, e alcătuit din baroni, oameni de afaceri prosperi și mari moșieri, perverind până la mutilare ideea de social-democrație. De partea cealaltă, politicieni din noul val și noile partide par a fi educați, cu toții, la „Școala de la Chicago". Ei și-ar dori o țară condusă de corporații. Președintele însuși a făcut apel la oamenii de afaceri să vină cu soluții gata de a fi implementate. Statul nu are oameni care să o facă și, în general, nici nu e treaba statului să facă asta. De ce să ne împiedicăm de aceste idei desuete, chiar periculoase? Într-un alt context, tot președintele a spus că vor fi luați bani „...de la educație, de la sănătate, de la astea..." pentru a fi transferați către bugetul de apărare. Niciun cuvânt despre serviciile secrete, de pildă, sau despre corporații. Ele vor continua să prospere, fiindcă, se pare, ori sunt imune în eventualitatea unui conflict armat, ori sunt capabile să se apere singure. Educația, sănătatea și alte „astea" mai puțin importante, cvasi-inutile, chiar, trebuie să contribuie dacă vor să fie apărate de armată.
10:00
Nicolae Robu a fost internat la Terapie Intensivă după un puseu puternic de tensiune. Medicii vor stabili în orele următoare dacă este nevoie de o intervenție.
09:30
Fiul lui Tudorel Toader, denunțat de două studente pentru avansuri sexuale. Cu una ar fi avut relații intime în facultate – Reporter de Iași # Cotidianul de Hunedoara
Alexandru Toader ar fi abordat studente care au picat la examenul de Drept Civil. El le-ar fi făcut propuneri sexuale pentru a le acorda notă de trecere. Una dintre studente ar fi acceptat, scrie Reporter de Iași.
Acum 4 ore
09:10
Ministerul Transporturilor a declanșat competiția pentru guvernanța corporativă # Cotidianul de Hunedoara
Port Business Association (CPBA) solicită includerea unui reprezentant propriu în CA al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța
09:10
Nicușor Dan se alătură videoconferinței liderilor UE despre Ucraina, desfășurată pe fundalul eforturilor internaționale de a avansa un plan de pace.
08:40
Trifu îl acuză pe Băluță că a autorizat un bloc chiar în buza Cimitirului Bellu # Cotidianul de Hunedoara
Daniel Trifu acuză Primăria Sectorului 4 că a autorizat un bloc de 11 etaje chiar la limita Cimitirului Bellu, aflat în zona de protecție a unui monument istoric.
08:30
Israel anunţă uciderea lui Haytham Ali Tabatabai, într-un atac aerian asupra sudului Beirutului, soldat cu cinci morţi şi zece de răniţi.
08:10
Președintele Nicușor Dan a declarat că va fi „o ședință CSAT normală".
08:10
PSD îl sfidează pe Bolojan. Scutirea de taxe pentru călugări și mame a trecut de Senat # Cotidianul de Hunedoara
Camera Deputaților este for decizional.
07:40
Aeroportul din Vilnius a fost închis temporar după apariția unor baloane în spațiul aerian. Zborurile au fost redirecționate, iar autoritățile acuză Belarusul de perturbări deliberate.
Acum 6 ore
06:10
Un document obligatoriu în aproape orice proces de angajare a devenit, pentru mulți dintre aleșii României, opțional. 103 de parlamentari nu au CV-ul publicat pe site-urile Camerei Deputaților și Senatului, potrivit unei analize realizate de Cotidianul.
Acum 24 ore
21:00
Doi jandarmi care se deplasau către un centru de pregătire au fost martori la un accident rutier. Nu au stat pe gânduri și au dat imediat o mână de ajutor.
21:00
Volodimir Zelenski, alături de o delegație ucraineană, se întâlnește cu secretarul de stat Marco Rubio și alți oficiali americani
19:20
Documentul are la bază planul cu cele 28 de puncte al SUA și conține sugestii de eliminări sau modificări pentru fiecare în parte
19:00
Doi bărbați au ajuns la spital după ce au căzut într-o groapă formată pe o stradă din Petroșani. Ei au fost scoși de angajații ISU Hunedoara.
18:30
"Preţul record mondial" pentru ceas „ilustrează interesul persistent privind povestea Titanicului", susțin organizatorii licitației.
17:10
Tendința de scădere a numărului de bugetari poate fi observată de la lună la lună.
17:10
Legea oferă Autorităţii un instrument suplimentar pentru a interveni eficient atunci când comercianţii nu se conformează.
16:20
Armata israeliană (IDF) a lovit „în inima Beirutului, având ca țintă șeful de stat major al Hezbollah
16:10
Președinta CE. Rolul central al UE trebuie să fie recunoscut deplin în orice plan de pace privind Ucraina # Cotidianul de Hunedoara
Declarația sa intervine în timp ce reprezentanții SUA, Ucrainei, Regatului Unit, Germaniei și Franței dezbat, la Geneva, planul de pace în 28 de puncte elaborat recent de Washington
16:10
Din răspunsurile CNAIR reiese că instituția a lansat în ultimii ani mai multe contracte de concesiune, însă aproape toate au fost anulate din lipsă de oferte.
16:10
Bani verzui sau monede în colțuri
15:30
România are un motiv de mândrie, cel puțin în domeniul sportului. Sabrerul Vlad Covaliu a fost declarat al doilea an consecutiv cel mai bun junior din lume.
15:10
Designul vestimentar identitar, care pune accent pe exprimarea identității culturale și personale prin haine și accesorii, este promovat în România de designerul Adrian Oianu.
14:40
Trei transformatoare ale centralei au luat foc, scrie presa rusă citând Ministerul Situaţiilor de Urgenţă.
14:00
Nicușor Dan a promulgat legea care sancționează comercianţii dacă nu înlocuiesc produsele neconforme # Cotidianul de Hunedoara
Președintele spune că această modificare asigură aplicarea corectă a drepturilor prevăzute de lege şi întăreşte protecţia consumatorilor
14:00
Ca să elimine femicidul, protestatarii au cerut sesiuni de educaţie afectivă, relaţională şi sexuală (Evars) în instituţiile şcolare
13:40
La sfârşitul săptămânii, temperaturi vor fi apropiate de normalul perioadei
13:30
FIA a publicat duminică, la ora 8:30, ora Franţei (23:30 în Las Vegas), o scrisoare în care se preciza că cele două maşini McLaren prezentau
12:10
Elev la mate-info pentru mama, student la drept pentru familie. Acum, coregraf pentru el. Daniel Dragomir # Cotidianul de Hunedoara
Daniel Dragomir: "Dacă oamenii s-ar bucura mai mult de dans, cred că am avea o societate mai sănătoasă, atât fizic, cât și mental"
11:50
Cea mai mare rafinărie din România, cu 1.400 benzinării Rompetrol, la vânzare # Cotidianul de Hunedoara
Grupul Rompetrol, operatorul rafinăriilor Petromidia și Vega și al rețelei omonime de benzinării, este controlat de KMG International
11:50
Cardurile de cumpărături par convenabile, dar pot deveni periculoase din cauza efectului psihologic al „plății fără durere". Chiar și cu rate fără dobândă sau reduceri, cheltuielile impulsive și presiunea socială pot duce la datorii greu de gestionat pe termen lung.
Ieri
11:20
De mare folos în bucătorie, buretele de sârmă, vedem, e folosit cu nădejde la Monumentul Unirii din Focșani. Doar că intervenția trebuia făcută cu aviz de la Ministerul Culturii.
10:30
România are nevoie de partide populare, nu populiste; inteligente, nu isterice; profesioniste, nu reacționale; de lideri care știu că puterea reală vine din reformă și competență, nu din gălăgie.
10:10
Adrian Năstase: experiența mea de la Spitalul Foișor demonstrează că există medici excepționali și echipe care își desfășoară activitatea cu responsabilitate
10:00
Transgaz raportează un profit net consolidat de 4,7 ori mai mare, în primele nouă luni # Cotidianul de Hunedoara
Transgaz este o companie controlată de stat, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG), care deține 58,5% din acțiuni.
09:30
Înlocuitor pe Kellog în funcția de trimis special al lui Trump pentru Ucraina # Cotidianul de Hunedoara
Generalul-locotenent în retragere este considerat, atât în Ucraina, cât și în cercurile diplomatice europene, un interlocutor prietenos al Ucrainei
09:20
Lucrarea de lustruire la ansamblul statuar realizată de cei doi buni angațaji pare o enigmă pentru primar.
09:10
În timp ce pentru unii, Anul Nou nu e decât doar o sărbătoare care se lasă cu dureri de cap, alții aruncă deja o privire mai atentă asupra simbolurilor acestui an nou.
09:00
Meciul FCSB – Petrolul nu s-a terminat cum și-au dorit conducătorii echipei din Capitală. Nu doar că FCSB nu a câștigat, dar organziatorii au și fost amendați.
08:10
Președintele ANAF: "Încasările au crescut, iar planul ANAF a fost depăşit. Orice cifră peste plan este o mare realizare".
07:50
Primul AI partener de teme: “Să învățăm copiii cum să învețe, nu ce să învețe” # Cotidianul de Hunedoara
Unul dintre creatorii LearnMate a explicat pentru Cotidianul.ro cum funcționează asistentul IA și cum îi ajută pe copii
