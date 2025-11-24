Semn de criză. Oamenii nu mai au bani să-și schimbe rapid gadget-urile. „Trag” de un telefon și 6 ani
Newsweek.ro, 24 noiembrie 2025 11:20
Date statistice arată că oamenii nu mai au bani să-și schimbe rapid gadget-urile și încearcă să „tra...
Acum 5 minute
11:40
Sărbătoare 25 noiembrie, Sfânta Muceniță Ecaterina. Este zi de dezlegare la pește. Cruce neagră în calendar # Newsweek.ro
Marți, 25 noiembrie, Biserica o prăznuiește pe Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina, aceasta fiind o sărbă...
Acum 15 minute
11:30
Marina Regală Britanică, în alertă. O navă de război rusească, detectată lângă Anglia: „Vom răspunde direct” # Newsweek.ro
O corvetă rusă și un petrolier au fost interceptate în largul coastelor Marii Britanii, în cadrul un...
Acum 30 minute
11:20
Pedro Garcia, șeful Fluor: „România e cu 2 ani înaintea Europei la SMR. Proiectul de la Doicești e în grafic” # Newsweek.ro
Pedro Garcia, vicepreședinte Fluor Corporation, a explicat în detaliu stadiul proiectului SMR de la ...
11:20
Acum o oră
11:10
Fost primar al Timișoarei, dus de urgență la spital. E la Terapie Intensivă. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a fost dus de urgență la spital. El a fost internat la Se...
11:10
Există un anume fel de frumusețe care nu are nimic de-a face cu simetria sau cu tendințele momentulu...
11:00
METEO Alertă de vânt puternic în mai multe zone din țară. Rafale de 110 km/oră. 16 județe afectate # Newsweek.ro
Meteorologii au emis alerte de vânt puternic pentru mai multe zone din țară. Vor fi rafale care pot ...
10:50
Locuitorii unui bloc din Sectorul 5 au trecut prin momente de panică după ce au simțit miros de gaz ...
10:50
Clienții Hidroelectrica sunt rugați să transmită indexul autocitit până la data de 26 noiembrie, pen...
Acum 2 ore
10:40
Cât de mult scade factura dacă oprești căldura noaptea? Explicațiile unui expert în energie # Newsweek.ro
Zilele friguroase cresc facurile la încălzire și mulți oameni se întreabă dacă nu ar face economie d...
10:20
Haos, în Belgia. Trenuri suspendate, zboruri anulate, școli și spitale închise. Ce se întâmplă? # Newsweek.ro
Dacă aveți drum în Belgia zilele acestea, ar fi bine să luați în calcul că va fi haos mai ales în tr...
10:20
Călin Georgescu își află sentința în dosarul de propagandă legionară. Riscă 5 ani de închisoare # Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat susținut pe față de Rusia la alegerile prezidențiale din România, a...
10:10
Nouă escrocherie periculoasă, pe Gmail: „Hackerii amenință că vor șterge toate pozele”. Victimele cad în plasă # Newsweek.ro
O nouă escrocherie periculoasă vine prin Gmail. Hackerii trimit alerte cu avertismente false că vor ...
10:10
Amendă de 65 € dacă mergi cu mașina în Germania și încalci aceste reguli. Ce nu ai voie să lipești pe ea? # Newsweek.ro
Decorarea mașinii cu autocolante poate fi drăguță, dar poate fi și costisitoare. În unele cazuri, șo...
10:00
Europa deschide ușa Rusiei către G8, în schimbul unui acord de pace cu Ucraina. Ce se intâmplă cu sancțiunile # Newsweek.ro
Europa și-a exprimat disponibilitatea de a-l primi din nou pe Vladimir Putin în G8, în cadrul unei c...
Acum 4 ore
09:40
CASS de 10% pentru mame, eliminat în Parlament. Ce se întâmplă cu CASS la pensii? Cine va scăpa de el în 2026? # Newsweek.ro
Senatul adoptă azi legea prin care CASSde 10% este eliminat în cazul concediului maternal. CASS la a...
09:40
VIDEO Atac cu rachete în inima Beirutului. Israelul anunță uciderea șeful de stat major al Hezbollah # Newsweek.ro
Israelul a lansat un atac aerian asupra sudului Beirutului, vizându-l pe Haytham Ali Tabatabai, cons...
09:20
Planul de pace pentru Ucraina. SUA și Kievul vin cu o versiune „actualizată” pentru încheierea războiului # Newsweek.ro
Statele Unite și Ucraina anunță un „plan de pace actualizat și perfecționat” pentru a pune capăt răz...
09:00
200 lei ajutor la pensie cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Cererile se depun de azi. Care pensionari iau banii # Newsweek.ro
200 lei ajutor la pensie cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Cererile se depun de azi. Care pensionari ...
09:00
Când mori, viața ta îți trece cu adevărat prin fața ochilor? Ce spun 2 oameni care „s-au întors” din moarte? # Newsweek.ro
Oamenii de știință, cercetătorii au răspuns la întrebarea - Când mori, viața ta îți trece cu adevăra...
08:30
Unde investesc străinii mai mullți bani - în România sau în Bulgaria? Diferența este de 3.000.000.000 euro # Newsweek.ro
Există o uriașă bătălie pentru atragerea investitorilor privați mai ales într-o regiune precum Balca...
08:20
Atac rusesc cu drone la granița României. MApN ridică avioanele Eurofighter și F-16, RO-Alert în Tulcea # Newsweek.ro
Federația Rusă a lansat noi atacuri cu drone asupra regiunii Ismail, în apropierea graniței cu Român...
08:10
Ilie Bolojan cere o campanie fără atacuri: „Fără respect și bun-simț, după alegeri nu va fi bine” # Newsweek.ro
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, susţine că, dacă în campania electorală pentru Bucureşti v...
08:10
Sărbătorile vin şi anul acesta cu scumpiri. Furnizorii mici şi mijlocii au notificat magazinele că v...
08:10
CSAT discută luni planurile de apărare și Strategia Națională, în contextul unor noi riscuri # Newsweek.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) se reuneşte, luni, de la ora 12.00, pe agdendă fiind mai ...
08:00
Olguța Vasilescu: Pe deficit au fost majorate pensiile și construite 400 km de autostrăzi # Newsweek.ro
Liderul PSD, Lia Olguţa Vasilescu, susţine că în timpul guvernării Ciolacu-Ciucă s-au făcut lucruri ...
07:50
Care români din Spania vor primi salariu mai mare? „Guvernul propune o creștere de 4%” # Newsweek.ro
Guvernul a propus o creștere salarială de 10% pentru funcționarii publici în următorii trei ani, pân...
07:50
Un accident rutier a avut loc, duminică seară, pe Calea Galaţi din municipiul Brăila, unde un autobu...
Acum 6 ore
07:40
Ce suplimente și medicamente să nu iei împreună cu uleiul de pește? Efecte negative în organism # Newsweek.ro
Uleiul de pește este un supliment benefic organismului, dar nu lipsit de riscuri atunci când este co...
07:30
Cancer de colon la persoanele sub 50 de ani. Sunt sărurile chimice din alimentele procesate cancerigene? # Newsweek.ro
Numărul cazurilor de cancer de colon în rândul persoanelor sub 50 de ani este în creștere alarmantă....
07:20
George Simion, lobby pentru chinezii de la Temu contra UE și României. Merge la forumuri economice chinezești # Newsweek.ro
George Simion blochează taxele pe importurile chinezești, care pun în genunchi producătorii și magaz...
07:10
Horoscop 25 noiembrie. Luna în Vărsător aduce o zi pozitivă Berbecilor. Dorințele Balanțelor devin realitate # Newsweek.ro
Horoscop 25 noiembrie. Luna în Vărsător aduce o zi pozitivă Berbecilor. Dorințele Balanțelor devin r...
06:40
Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei? # Newsweek.ro
Avem confirmarea oficială de la Ministerul muncii: 2.200.000 pensie nu cresc deloc în următoarele 14...
Acum 12 ore
01:20
Liderii Europei pun pe masa lui Trump ajustările la planul de pace în Ucraina. Cu ce se alege Putin? # Newsweek.ro
Regatul Unit, Germania și Franța au pregătit contrapropuneri la „planul de pace” american în 28 de p...
Acum 24 ore
21:20
Pasiune, miros de benzină, adrenalină și eleganță. Cele mai tari „motoare” din lume la întâlnirea anuală # Newsweek.ro
Aproape în fiecare an, începând din 1914, pasiunea, mirosul de benzină, adrenalina și eleganța își d...
21:10
Străzile urbane își pierd din dinamismul social pe măsură ce pietonii își accelerează ritmul, potriv...
20:50
Tatiana Schlossberg, nepoata lui JFK, anunță că are cancer în stadiu terminal. Ce spun medicii? # Newsweek.ro
Jurnalista Tatiana Schlossberg, nepoata fostului preşedinte John F. Kennedy, a dezvăluit sâmbătă că ...
20:40
Un bărbat a câștigat o avere la loterie, dar a ascuns vestea de soția sa. Motivul e total neașteptat # Newsweek.ro
Bărbatul a câştigat o avere la loterie, dar a decis să nu îi spună şi partenerei sale de viaţă. Moti...
20:20
Europa propune modificări la planul de pace al SUA pentru Ucraina: ajustări ale forțelor și concesii # Newsweek.ro
Europenii au prezentat o versiune modificată a planului de pace al Statelor Unite pentru Ucraina, ca...
20:00
Poliţia Sibiu avertizează că în mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile ...
19:50
Cât costă un living cald în această iarnă? Toate țările din Europa sunt afectate de scumpirile majore # Newsweek.ro
Pe măsură ce frigul se instalează în România, multe familii se confruntă cu facturi tot mai mari la ...
19:40
La patruzeci de ani de la lansare, Michael J. Fox retrăiește filmările pentru Înapoi în viitor și sc...
19:20
Atașamentul față de locul de muncă. Americanii acceptă slujbe proaste speriați că rămân șomeri # Newsweek.ro
Americanii se agață de rolurile lor sau acceptă posturi pentru care sunt supracalificați, pe fondul ...
19:10
Blocaj pe reforma pensiilor în Germania: se discută limitarea pensionării la 63 de ani. Românii afectați? # Newsweek.ro
Până în prezent, coaliția de centru-dreapta/centru-stânga nu a ajuns la un acord privind pachetul de...
18:50
Un studiu arată că, fără schimbările climatice, seceta istorică din Iran și Asia de Vest nu ar fi fo...
18:40
Previziunile meteo ale fermierilor au dat greș: iarna sumbră anunțată pare să nu se confirme # Newsweek.ro
Deși vechile proverbe țărănești anunțau o iarnă aspră dacă această zi era senină, vremea actuală con...
18:20
O mamă cu copil a fugit de poliție cu 145 km/h. Cinci mașini au fost avariate și un ofițer e rănit # Newsweek.ro
O femeie în vârstă de 29 de ani a condus poliția într-o urmărire în Linz. Cinci vehicule au fost ava...
18:10
Rechinii și pisicile de mare în centrul atenției – începe summitul pentru conservarea speciilor # Newsweek.ro
Conferința CITES începe în Uzbekistan pe 24 noiembrie. WWF solicită reguli comerciale mai stricte pe...
17:20
Rusia a trimis soldați în Venezuela să lupte contra SUA. Conduși de generalul care a distrus barajul Kahovka # Newsweek.ro
Un general rus de rang înalt, anterior înlăturat de Vladimir Putin după eșecurile de pe câmpul de lu...
16:40
Quick Reaction Alert în Estonia. Avioane de luptă ale Rusiei hărțuiesc spațiul aerian al NATO # Newsweek.ro
Avioanele Eurofighter ale Forțelor Aeriene Italiene desfășurate la baza aeriană Amari din Estonia au...
