Fostul primar al Timişoarei, Nicolae Robu, internat la Terapie Intensivă
National.ro, 24 noiembrie 2025 11:20
Momente dificile pentru fostul edil al Timișoarei, Nicolae Robu, care a ajuns de urgență, cu o ambulanță, la spital. S-a simțit rău în timpul nopții, apelând la numărul unic de urgență 112. Conform primelor informații, fostul primar al municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a fost internat, în noaptea de duminică spre luni, în Spitalul Judeţean Timişoara. […] The post Fostul primar al Timişoarei, Nicolae Robu, internat la Terapie Intensivă first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 30 minute
11:20
Momente dificile pentru fostul edil al Timișoarei, Nicolae Robu, care a ajuns de urgență, cu o ambulanță, la spital. S-a simțit rău în timpul nopții, apelând la numărul unic de urgență 112. Conform primelor informații, fostul primar al municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a fost internat, în noaptea de duminică spre luni, în Spitalul Judeţean Timişoara. […] The post Fostul primar al Timişoarei, Nicolae Robu, internat la Terapie Intensivă first appeared on Ziarul National.
Acum o oră
10:50
Belgia se pregăteşte pentru trei zile de grevă naţională: Trenuri şi zboruri anulate, creşe și școli închise # National.ro
Săptămâna începe cu o grevă ce se anunță a fi una de amploare în Belgia. Belgienii se pregătesc pentru trei zile de grevă națională, în semn de protest față de reformele propuse de guvernul condus de către Bart De Wever. Trenuri suspendate, zboruri anulate, creşe închise: Belgia se pregăteşte luni pentru trei zile de grevă […] The post Belgia se pregăteşte pentru trei zile de grevă naţională: Trenuri şi zboruri anulate, creşe și școli închise first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
10:10
O contrapropunere a Europei pentru încheierea războiului din Ucraina a apărut în presă. E vorba despre o contrapropunere a europenilor, elaborată de puterile din grupul E3, Marea Britanie, Franța și Germania, care are ca bază planul SUA, dar îl parcurge apoi punct cu punct, cu modificări și eliminări sugerate. Documentul, cunoscut drept contrapropunerea „E3”, răspunde […] The post Contrapropunerea europenilor la planul american pentru Ucraina. Textul integral first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
07:20
Acum 8 ore
05:40
BERBEC Elanul te poate determina să alergi prea mult astăzi și să vrei să faci multe lucruri simultan, iar unele s-ar putea să nu iasă la fel de bine cum ai sperat. Ar trebui să vă stabiliți prioritățile. În acest fel puteți face totul mai eficient. TAUR Cineva vrea, probabil, să fii de partea lor […] The post Horoscop 24 noiembrie 2025 – Relațiile cu persoana iubită sunt foarte bune first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
21:10
20:10
Investitorii se așteaptă la turbulențe în perioada sărbătorilor, pe fondul incertitudinilor legate de inteligența artificială și supraevaluarea acțiunilor tehnologice. La închiderea pieței de vineri, indicii de referință S&P 500 și Nasdaq Composite au înregistrat scăderi de 4% și, respectiv, 7% față de maximele record înregistrate la sfârșitul lunii octombrie. După o creștere neîncetată începând din […] The post Investitorii, pregătiți pentru un sfârșit de an turbulent first appeared on Ziarul National.
19:40
America închide războiul cu Rusia, Europa îl deschide. Nicușor Dan, cu mintea tot la Călin Georgescu # National.ro
În timp ce lumea fierbe și întrebarea „începe Al Treilea Război Mondial?” nu mai pare deloc o exagerare, România se trezește prinsă între noi fronturi – se stinge conflictul ruso-american, dar UE dă impresia că vrea să declare Moscovei propriul război. Iar în fruntea țării avem un președinte care nu vede, nu pricepe și nu […] The post America închide războiul cu Rusia, Europa îl deschide. Nicușor Dan, cu mintea tot la Călin Georgescu first appeared on Ziarul National.
19:10
Conferința mondială privind clima, un eșec ascuns sub preș. Europa a rămas singură în tranziția verde # National.ro
Cea de-a 30-a Conferință Mondială privind Clima de la Belem, Brazilia, ar putea fi și ultima. Interesul a fost atât de scăzut, încât marii producători de emisii CO2, China, SUA, India și Rusia, nu au fost prezenți. Mai mult, dintre țările participante, doar o treime dintre ele au prezentat planurile privind consumul de cărbune, petrol […] The post Conferința mondială privind clima, un eșec ascuns sub preș. Europa a rămas singură în tranziția verde first appeared on Ziarul National.
18:40
Reglementările Uniunii Europene au devenit insuportabile. Cetățenii sunt supuși edictelor emise de nivelurile administrației, de la cel local, regional și național până la cel european. Întreprinderile cheltuiesc aproximativ 150 de miliarde de euro pe an pentru completarea frenetică a formularelor. O reglementare adoptată acum trei ani impune marilor companii să furnizeze până la 1.155 de […] The post Birocrații de la Bruxelles luptă cu…birocrația first appeared on Ziarul National.
18:10
Președintele Donald Trump a făcut campanie electorală promițând că va reduce prețurile de consum, majorate vertiginos în timpul mandatului lui Joe Biden, dar acum se confruntă cu aceeași realitate dură care l-a urmărit pe predecesorul său: americanii detestă scumpirile. Trump pare să repete narațiunile lui Biden. Laudă investiții în valoare de trilioane de dolari pentru […] The post Trump, americanii detestă scumpirile! first appeared on Ziarul National.
17:50
Manchester City a clacat pe terenul lui Newcastle, 1-2, dar adevăratul haos a venit după fluierul final. Tensiunea a explodat imediat, iar „cetățenii” au pornit un scandal general, pornind de la un duel între Donnarumma și Joelinton, cei doi aprinzând atmosfera după un posibil fault la golul decisiv al lui Barnes. Guardiola, în centru furtunii […] The post Newcastle a dat de pamant cu nervii lui Guardiola! first appeared on Ziarul National.
17:40
Se vorbește tot mai insistent despre posibilitatea ca Arne Slot să fie înlocuit pe banca lui Liverpool, după un nou eșec dureros în Premier League: 0-3 cu penultima clasată Nottingham Forest. Este deja a șasea înfrângere în 12 etape, mai multe decât în întreg sezonul trecut, iar campioana en-titre pare de nerecunoscut. Klopp, din nou […] The post Ar fi revenirea deceniului – se întoarce Klopp?! first appeared on Ziarul National.
17:40
Guvernele occidentale accelerează măsurile pentru a construi o apărare comună împotriva surplusului de oțel ieftin din China și alte țări asiatice, riscând o nouă confruntare cu Beijingul. Delegații participanți la o reuniune a comitetului pentru oțel al OCDE, desfășurată la Paris, au informat că oficialii guvernelor occidentale lucrează la „acțiuni coordonate” pentru a împiedica distrugerea […] The post Occidentul declanșează o nouă bătălie comercială cu China? first appeared on Ziarul National.
17:10
Un studiu al italienilor confirmă avertismentul medicilor români. Mai multe vaccinuri injectate bebelușilor, mai multe cazuri de autism # National.ro
Rezultatele unui studiu transnațional, realizat de Consiliul Național de Cercetare din Italia, a arătat clar că o creștere de 1% a tipurilor de vaccinuri înainte de vârsta de un an a corespuns unei creșteri de 0,47% a prevalenței autismului. Astfel, statele care administrează 15 tipuri de vaccin și 20 de doze înainte de vârsta de […] The post Un studiu al italienilor confirmă avertismentul medicilor români. Mai multe vaccinuri injectate bebelușilor, mai multe cazuri de autism first appeared on Ziarul National.
16:40
VIDEO Cum poate râsul să-ți transforme creierul: terapia ignorată de milioane de oameni # National.ro
Ai observat cum te simți după o porție bună de râs? Ușurat(ă), mai relaxat(ă) și mai plin(ă) de energie. Nu e doar o impresie: râsul activează în creier aceleași zone implicate în meditație și mindfulness, aducând beneficii reale pentru sănătatea mentală și fizică. Psihologii și neurologii îl numesc „terapie prin umor”, iar studiile confirmă: râsul […] The post VIDEO Cum poate râsul să-ți transforme creierul: terapia ignorată de milioane de oameni first appeared on Ziarul National.
16:10
Liderii Uniunii Europene au făcut promisiuni generoase Ucrainei, au elaborat propuneri privind cheltuielile pentru apărare și au formulat chiar planuri de trimitere a trupelor europene pe teren. Dar ceea ce a lipsit în mod evident au fost transferurile efective de fonduri și armament suficiente pentru a acoperi deficitul bugetar al Kievului – estimat la 60 […] The post UE nu va menține Ucraina în luptă first appeared on Ziarul National.
15:40
Echipa de la Casa Albă, sub conducerea președintelui Donald Trump, a elaborat un plan de pace în 28 de puncte pentru încheierea războiului din Ucraina. Documentul nu a fost creat prin canale diplomatice obișnuite și nici în capitala americană, ci în culise, ferit de opinia publică și de partenerii europeni. Coordonatorul principal al planului a […] The post Planul secret pentru pace: Ucraina sub presiune, Rusia în avantaj first appeared on Ziarul National.
15:10
Franța a repetat timp de decenii aceeași poveste reconfortantă: copiii și nepoții imigranților musulmani vor deveni mai francezi decât părinții lor. Seculari, republicani, integrați. Generația mai în vârstă s-ar putea agăța de valori religioase conservatoare, dar tinerii crescuți în spiritul libertății, egalității și fraternității s-ar îndrepta spre curentul principal. De fapt, un nou sondaj IFOP […] The post Regulile islamului, mai presus de legile Franței! first appeared on Ziarul National.
14:20
O știre dată pe postul național de televiziune TVR1, la ora de maximă audiență, ne dă fiori tuturor celor care au copii și nepoți sau măcar ascultă știri de la războiul din Vietnam încoace! Copii, piloți de drone Așa se numește știrea și, prin intermediul ei, aflăm că în Lituania se fac cursuri de drone […] The post Copilăria sub arme: cea mai tulburătoare față a conflictelor moderne first appeared on Ziarul National.
14:10
Fenomenul Flavia Groșan, medicul care a cutezat să înfrunte și, în final, să îngenuncheze un sistem întreg, nu a luat sfârșit. Plecarea ei, probabil într-o lume mai bună și mai dreaptă, a isterizat presa mainstream, plătită cu bani grei în pandemie și agățată și acum la bani publici și europeni, care s-a năpustit să arunce […] The post Fenomenul Flavia Groșan. MEDICUL care a îngenuncheat Sistemul first appeared on Ziarul National.
13:30
Dacă ar conduce și Ucraina, și România, Zelenski ne-ar curenta mai puțin decât Bolojan # National.ro
1. De la revoluție încoace, toate partidele, în special PSD, le-au înfipt românilor doliul (adică degetele și unghiile jegoase) în buzunare. USR și Bolojan sunt, însă, singurele înjghebări politice care ne cer să fim recunoscători și chiar mândri pentru că suntem jefuiți. Ucraina ne-a costat mult și nu știu de ce, dar dacă ne-ar conduce […] The post Dacă ar conduce și Ucraina, și România, Zelenski ne-ar curenta mai puțin decât Bolojan first appeared on Ziarul National.
12:00
Veste minunată de la meteorologii ANM: vremea se încălzește în România. Prognoza meteo pentru București # National.ro
Vremea se va încălzi din 25 noiembrie în aproape toată țara, după câteva zile reci cu precipitații, mai ales ninsoare și lapoviță la munte, anunță meteorologii ANM. Spre sfârşitul lunii valorile termice vor scădea şi se vor situa în jurul celor specifice perioadei. Cum va fi vremea până la finalul lunii Astfel, în intervalul 23 […] The post Veste minunată de la meteorologii ANM: vremea se încălzește în România. Prognoza meteo pentru București first appeared on Ziarul National.
Ieri
11:30
Un proiect de lege aflat în dezbatere publică aduce schimbări majore în ceea ce privește competențele polițiștilor locali în trafic. Ministerul Afacerilor Interne propune extinderea atribuțiilor acestora, astfel încât rolul lor pe drumurile publice să nu se limiteze doar la dirijarea circulației sau sancționarea unor abateri izolate, așa cum se întâmpla până acum. Indicațiile polițiștilor […] The post Puteri sporite în trafic pentru polițiștii locali. Se schimbă total atribuțiile lor! first appeared on Ziarul National.
11:30
Cum îți poate „rigidiza” stresul creierul: descoperirea care schimbă tot ce știam despre emoții # National.ro
Se spune adesea că „gândurile ne modelează realitatea”. Știința confirmă acest lucru: stresul prelungit nu doar că ne influențează dispoziția zilnică, ci poate modifica efectiv structura și funcția creierului. Neuroplasticitatea – capacitatea creierului de a crea noi conexiuni neuronale și de a se adapta – este cheia învățării, memoriei și recuperării după traume. Dar stresul […] The post Cum îți poate „rigidiza” stresul creierul: descoperirea care schimbă tot ce știam despre emoții first appeared on Ziarul National.
11:10
Amenzi uriașe și chiar 5 ani de închisoare pentru cei care folosesc petarde în această perioadă. Legea s-a schimbat recent! # National.ro
Se schimbă legea, după ce sute de persoane au ajuns în ultimii ani la spital pentru că s-au accidentat cu petarde. De acum înainte nu vom mai avea voie să cumpărăm petarde de acum înainte. Singurele obiecte pe care le vom putea achiziționa vor fi artificiile de brad, dar și alte arificii cu risc scăzut […] The post Amenzi uriașe și chiar 5 ani de închisoare pentru cei care folosesc petarde în această perioadă. Legea s-a schimbat recent! first appeared on Ziarul National.
10:30
Câte salarii medii nete pe economie trebuie să pui deoparte, în România, pentru ca abia să-ţi cumperi o garsonieră # National.ro
Economiştii şi agenţii imobiliari au făcut un calcul şi au ajuns la concluzia că, în România, trebuie să munceşti 4 ani de zile şi spui deoparte tot salariul mediu net pe economie pe care îl câştigi pentru ca abia să-ţi permiţi să cumperi o garsonieră. Vestea bună este că, având cele 48 de salarii, îţi […] The post Câte salarii medii nete pe economie trebuie să pui deoparte, în România, pentru ca abia să-ţi cumperi o garsonieră first appeared on Ziarul National.
10:00
Ce salariu câştigă un şofer de camion în Europa. Angajatorii caută conducători auto profesionişti, iar leafa este cu mult mai mare decât în România # National.ro
Patronii din Europa caută şoferi profesionişti pentru camioane şi sunt dispuşi să ofere salarii mari. De exemplu, în Luxemburg poţi câștiga peste 4.500 de euro pe lună. Transporturilor rutiere din Luxemburg se confruntă cu lipsa șoferilor calificați. Trebuie să cântărești atent dezavantajele (viața pe drum, cazările peste noapte, costul vieții, timpul petrecut pe navetă) față […] The post Ce salariu câştigă un şofer de camion în Europa. Angajatorii caută conducători auto profesionişti, iar leafa este cu mult mai mare decât în România first appeared on Ziarul National.
09:40
Decembrie, luna cadourilor, poate însemna şi luna angajărilor. Domeniile în care patronii caută lucrători pentru cea mai aglomerată perioadă din an # National.ro
Vine luna decembrie, iar asta înseamnă că se apropie şi momentul angajărilor sezoniere. Proprietarii de afaceri care au clienţi foarte mulţi în ultima lună din an caută angajaţi pentru a face faţă comenzilor, livrărilor şi afluxului de cumpărători. Se caută, deci, sezonieri de iarnă, care vor avea contract pentru o lună, şi vor fi plătiţi […] The post Decembrie, luna cadourilor, poate însemna şi luna angajărilor. Domeniile în care patronii caută lucrători pentru cea mai aglomerată perioadă din an first appeared on Ziarul National.
09:00
Întâlnire crucială, duminică, la Geneva pe planul de pace pentru Ucraina. Încep negocierile! # National.ro
Geneva devine duminică, 23 noiembrie, centrul negocierilor internaționale pe tema războiului din Ucraina. Oficiali americani, europeni și ucraineni se reunesc pentru prima discuție extinsă asupra planului de pace în 28 de puncte, propus de președintele american Donald Trump. Geneva va găzdui astfel pentru prima dată un dialog formal între SUA, Europa și Ucraina în legătură […] The post Întâlnire crucială, duminică, la Geneva pe planul de pace pentru Ucraina. Încep negocierile! first appeared on Ziarul National.
08:30
Horoscop 23 noiembrie. Viitorul începe să prindă o formă clară. Nativii își vor regăsi prietenii vechi # National.ro
Veşti bune pe care le primesc nativii pentru această zi: unii vor regăsi prieteni vechi, alţii vor pune punct unor prietenii vechi. Astrele transmit semnale încurajatoare și arată că schimbările dorite sunt realizabile, iar viitorul începe să prindă o formă clară. Astrele ne transmit că unii nativi se pot lovi de provocări, însă fiecare obstacol […] The post Horoscop 23 noiembrie. Viitorul începe să prindă o formă clară. Nativii își vor regăsi prietenii vechi first appeared on Ziarul National.
22 noiembrie 2025
20:40
Moda în rândul pasagerilor aerieni, între moft și reguli. Se readice „civilizația” la bord # National.ro
O știre interesantă referitoare la modul în care pasagerii curselor aeriene ar trebui să se îmbrace vine din … SUA! Să reînvățăm să spunem “Vă rog” și mai ales “Mulțumesc” însoțitorilor de bord! Campania denumită oficial “Epoca de aur a călătoriilor aeriene începe cu tine!” a fost lansată de către Departamentul Transporturilor al SUA, fiind […] The post Moda în rândul pasagerilor aerieni, între moft și reguli. Se readice „civilizația” la bord first appeared on Ziarul National.
14:50
Cu mare tam-tam Ursula von der Leyen a anunțat recent instituirea unui alt embargou constituit din obligativitatea renunțării la achiziționarea de produse petroliere de la compania rusească Lukoil. Aplauze nesfârșite, încurajări din tribune etc. etc. s-au făcut auzite și apoi a început circul. De ce? Pentru că autorii măsurii habar nu aveau următoarele: Lukoil și […] The post Efectul Lukoil în aviație și nu numai first appeared on Ziarul National.
14:30
PMB, acuzată de tolerarea ilegalităților: scrisoare deschisă despre abuzuri, falsuri și punerea în pericol a cetățenilor # National.ro
O scrisoare deschisă adresată Primăriei Capitalei și principalelor instituții ale statului reclamă un lanț de fapte grave: încălcări repetate ale Legii 50/1991, ignorarea hotărârilor judecătorești, falsuri în documentații tehnice, modificări ilegale ale rețelelor de utilități și refuzul sistematic al PMB de a aplica măsurile obligatorii de recepție prevăzute de HGR 273/1994. Administrația bucureșteană este acuzată […] The post PMB, acuzată de tolerarea ilegalităților: scrisoare deschisă despre abuzuri, falsuri și punerea în pericol a cetățenilor first appeared on Ziarul National.
12:10
Se scumpeşte chiria şi la stat, nu doar la proprietarii de apartamente. În 2026, nici locuințele sociale nu mai sunt ieftine. Demnitarii, exceptaţi şi aici! # National.ro
Ministerul Dezvoltării pregătește scumpirea chiriilor pentru locuințele sociale. Ministerul Cseke Attila a anunțat că, potrivit legii, tariful de bază lunar al chiriei trebuie actualizat în funcţie de rata anuală a inflaţiei, până la data de 31 ianuarie inclusiv a fiecărui an. Ultima actualizare a tarifului de bază lunar al chiriei a fost realizată în anul […] The post Se scumpeşte chiria şi la stat, nu doar la proprietarii de apartamente. În 2026, nici locuințele sociale nu mai sunt ieftine. Demnitarii, exceptaţi şi aici! first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Trump, ieșire EXPLOZIVĂ la adresa lui Zelenski: „Nu îi place planul meu de pace? Va trebui să-i placă! Dacă nu…” # National.ro
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că planul american de rezolvare a conflictului din Ucraina va trebui să îi convină omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a respins, adăugând că a discutat deja cu reprezentanții ucraineni despre această propunere. Mai exact, Statele Unite i-au transmis lui Zelenski un ultimatum până pe 27 noiembrie, de […] The post Trump, ieșire EXPLOZIVĂ la adresa lui Zelenski: „Nu îi place planul meu de pace? Va trebui să-i placă! Dacă nu…” first appeared on Ziarul National.
11:00
Târgul de Crăciun din Sibiu aduce magie, dar și prețuri halucinante! Cât a ajuns să coste un singur cartof # National.ro
Târgul de Crăciun Sibiu 2025 este unul dintre cele mai așteptate evenimente de iarnă din România, desfășurându-se până pe 4 ianuarie 2026. Anul acesta a revenit cu o nouă ediție, desfășurată între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, continuând tradiția care a transformat orașul Sibiu într-un punct de atracție esențial în sezonul de iarnă. […] The post Târgul de Crăciun din Sibiu aduce magie, dar și prețuri halucinante! Cât a ajuns să coste un singur cartof first appeared on Ziarul National.
10:20
Pompierii au intervenit, sâmbătă dimineață, 22 noiembrie, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament situat la etajul al cincilea al unui bloc cu 11 etaje din Bucureşti. Blocul respectiv, cu 11 etaje, se află pe strada Sergent Ion Nuțu. În urma incendiului, șase locatari au fost duși la spital, unul fiind în stare […] The post Incendiu puternic la un bloc din sectorul 5 din București. Sunt 6 victime first appeared on Ziarul National.
10:00
Un „leagăn” al istoriei şi civilizației europene a devenit cel mai ieftin loc de vizitat din lume. Ce poţi face cu 13 euro pe zi # National.ro
Agenţiile din turism, dar şi oamenii care iubesc să călătorească, au descoperit care este cel mai ieftin loc de vizitat din lume. Surprinzător, nu trebuie să mergi într-un loc „întunecat” şi obscur, ci destinaţia se află chiar în faţa ta şi sigur o ai pe listă. Orașul Vatican este cea mai ieftină destinație turistică din […] The post Un „leagăn” al istoriei şi civilizației europene a devenit cel mai ieftin loc de vizitat din lume. Ce poţi face cu 13 euro pe zi first appeared on Ziarul National.
09:30
Alertă la graniță. Un nou atac rusesc cu drone. Armata a ridicat de la sol două aeronave # National.ro
A fost emis un RO-Alert în nordul Tulcei, din cauza unui nou atac cu drone rusești în Ucraina, la granița cu România. Două avioane de luptă F-16 Fighting Falcon au decolat în noaptea de vineri spre sâmbătă de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației aeriene. La ora 01:33, autoritățile au transmis un mesaj […] The post Alertă la graniță. Un nou atac rusesc cu drone. Armata a ridicat de la sol două aeronave first appeared on Ziarul National.
09:10
Bolojan îi bagă în depresie pe români: „Trebuie să creștem vârsta de pensionare!”. Ce planuri are premierul poreclit pe Facebook „Ilie Sărăkie” # National.ro
Ilie Bolojan a declarat, vineri, că este nevoie ca Guvernul să limiteze pensionarea anticipată pentru toate categoriile, din motive de sustenabilitate a bugetului și funcționare normală a sistemului public de pensii. Premierul a arătat că lucrează la diferite ipoteze de lucru, în aşa fel încât, în condiţiile în care pachetul pentru pensiile magistraţilor va trece, […] The post Bolojan îi bagă în depresie pe români: „Trebuie să creștem vârsta de pensionare!”. Ce planuri are premierul poreclit pe Facebook „Ilie Sărăkie” first appeared on Ziarul National.
08:40
Horoscop 22 noiembrie 2025. Nativii vor experimenta influențe unice. Fiţi atenţi la sugestii! # National.ro
Astrologii ne transmit că această zi promite să fie plină de emoții și de revelații pentru fiecare zodie. Din horoscopul zilei de sâmbătă, 22 noiembrie, aflăm că o zodie își depășește limitele. Este bine să fim mai răbdători și să ne ascultăm mai bine nevoile interioare. Horoscop pentru zodia Berbec Soarele a intrat în sectorul […] The post Horoscop 22 noiembrie 2025. Nativii vor experimenta influențe unice. Fiţi atenţi la sugestii! first appeared on Ziarul National.
21 noiembrie 2025
22:00
BNS contrazice premierul: „Nu este redresare, ci prăbușire economică și represiune fiscală” # National.ro
Blocul Național Sindical (BNS) lansează noi critici la adresa premierului Ilie Bolojan, contrazicând ferm declarația acestuia potrivit căreia „măsurile de redresare funcționează”. Sindicaliștii susțin că, dimpotrivă, economia se afundă, iar nivelul de trai continuă să se deterioreze. Critici BNS privind „redresarea economiei”: sindicatele acuză politici inflaționiste și represiune fiscală Potrivit comunicatului, rezultatele bugetare și situația […] The post BNS contrazice premierul: „Nu este redresare, ci prăbușire economică și represiune fiscală” first appeared on Ziarul National.
21:30
Planul de pace pentru Ucraina, ultimatum de la Trump: ce riscă Zelenski dacă refuză propunerea Washingtonului # National.ro
Președintele american Donald Trump a legat direct planul de pace pentru Ucraina de un termen-limită extrem de clar: Ziua Recunoștinței. Într-un interviu la Fox News Radio, liderul de la Casa Albă a sugerat că joi, când SUA sărbătoresc Thanksgiving, este data până la care Kievul ar trebui să dea un răspuns clar propunerii de încheiere […] The post Planul de pace pentru Ucraina, ultimatum de la Trump: ce riscă Zelenski dacă refuză propunerea Washingtonului first appeared on Ziarul National.
20:50
Cumulul pensiei cu salariul: reguli noi, restricții dure și mobilitate blocată până în 2026 # National.ro
Cumulul pensiei cu salariul devine centrul celui mai amplu pachet de modificări legislative pregătit de Guvern, un set de măsuri care schimbă simultan regulile de mobilitate în administrație și modul în care pensionarii pot continua activitatea în instituțiile publice. Noul proiect vizează Codul administrativ, Codul muncii și Legea-cadru 153/2017, iar efectele se vor resimți în […] The post Cumulul pensiei cu salariul: reguli noi, restricții dure și mobilitate blocată până în 2026 first appeared on Ziarul National.
16:30
Makaveli și-a anunțat retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu/George Simion, reacție-fulger # National.ro
Cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor locale parțiale, din 7 decembrie, un candidat intrat în cursa pentru scaunul de primar general al Bucureștiului și-a anunțat retragerea din competiția electorală. Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut în spațiul public drept Makaveli, și-a anunțat vineri, 21 noiembrie, în direct la TV, retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea […] The post Makaveli și-a anunțat retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu/George Simion, reacție-fulger first appeared on Ziarul National.
15:10
VIDEO. Un avion militar s-a prăbușit în timpul unei demonstrații aeriene, în Dubai. Momentul accidentului, filmat # National.ro
Momentul înspăimântător al prăbușirii unui avion de luptă în timpul unei demonstrații aeriene a fost surprins în imagini. Un avion militar Tejas al Forțelor Aeriene Indiene s-a prăbușit vineri, 21 noiembrie, în timpul unei demonstrații în cadrul Dubai Airshow 2025. Potrivit Sky News, pilotul avionului nu a supraviețuit accidentului. Aeronava de luptă s-a prăbușit în […] The post VIDEO. Un avion militar s-a prăbușit în timpul unei demonstrații aeriene, în Dubai. Momentul accidentului, filmat first appeared on Ziarul National.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.