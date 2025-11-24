Fostul primar al Timişoarei, Nicolae Robu, internat la Terapie Intensivă

11:10

Se schimbă legea, după ce sute de persoane au ajuns în ultimii ani la spital pentru că s-au accidentat cu petarde. De acum înainte nu vom mai avea voie să cumpărăm petarde de acum înainte. Singurele obiecte pe care le vom putea achiziționa vor fi artificiile de brad, dar și alte arificii cu risc scăzut […] The post Amenzi uriașe și chiar 5 ani de închisoare pentru cei care folosesc petarde în această perioadă. Legea s-a schimbat recent! first appeared on Ziarul National.