Sindicatele anunţă proteste în penitenciarele din toată ţara / Angajații din sistemul penitenciar nu mai vor modificări ale pensiilor militare
G4Media, 24 noiembrie 2025 12:50
Sindicatele angajaţilor din sistemul penitenciar au anunţat că, începând de luni, declanşează proteste în penitenciarele din toată ţara şi cer, printre altele, stoparea iniţiativelor care vizează noi modificări ale cadrului legal ce reglementează pensiile militare de stat, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis, luni, Agerpres, Federaţia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, în solidar cu Federaţia PUBLISIND, […]
• • •
Acum 30 minute
12:50
12:50
Tonul, ingredientul-vedetă al meselor de post / Chef Alex Cîrțu: „Aduce proteine complete, grăsimi sănătoase și un aport consistent de vitamine și minerale, fără să iasă din spiritul Crăciunului” # G4Media
Tonul conservat este tot mai des ingredientul care poate transforma mesele de post fără a le îndepărta de tradiție. În multe gospodării, zilele de post se bazează pe preparate simple, voluminoase, dar uneori sărace în nutrienți. Pâinea, cartofii, pastele sau produsele tartinabile vegetale reprezintă alegeri obișnuite, însă nu aduc întotdeauna energia și echilibrul necesare. În acest […]
12:50
Preşedintele francez Emmanuel Macron ar urma să anunţe în zilele următoare introducerea unui serviciu militar – voluntar – în Franţa, un proiect aflat în studiu de mai multe luni, într-o lume "plină de incertitudini", în contextul războiului de la uşa Europei, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro. Data de joi este avută în […]
Acum o oră
12:40
Armata israeliană anunţă demiterea mai multor generali în legătură cu atacurile din 7 octombrie 2023, soldate cu 1.200 de morți și sute de persoane răpite # G4Media
Armata israeliană a anunţat demiterea mai multor generali aflaţi în funcţii cheie pe 7 octombrie 2023, pentru eşecul lor de a preveni atacul mişcării islamiste palestiniene Hamas din acea zi, devenită cea mai sângeroasă din istoria Israelului, relatează luni agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Generalul Aharon Haliva, la acea vreme şeful serviciilor de […]
12:30
Stenogramele care arată cum sufereau românii de frig pe vremea lui Ceaușescu: „Până la 11.00, nu dau gaze nimănui!” # G4Media
Milioane de români au suferit de frig din cauza tăierii drastice a consumului casnic de gaze și energie electrică în perioada comunistă, în urma directivelor date de Nicolae Ceaușescu, scrie Europa Liberă. „Dej a făcut electrificarea" sau „Ceaușescu a făcut Porțile de Fier", „Ceaușescu a făcut Vidraru" sunt afirmații fără sens. E ca și cum […]
12:30
Matematica simplă a titlului din F1: Cum poate Lando Norris să devină campion mondial în acest weekend # G4Media
Mulți dintre fanii Formulei 1 se bucură de finalul electrizant de sezon, calculele pentru titlul mondial schimbându-se drastic după dubla descalificarea din tabăra McLaren din Las Vegas. Cu toate că echipa simte o presiune uriașă, Lando Norris poate deveni campion mondial din acest weekend, din Qatar. Sky Sports F1 comentează pe larg ultimele modificări importante […]
Acum 2 ore
12:10
Bărbat arestat pentru că a încălcat ordinul de protecție și și-a amenințat soția cu moartea # G4Media
Un bărbat din Lipova, județul Arad, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru că în mod repetat a încălcat ordine de protecție față de soția sa, instituite de instanță și de poliție, care îi interziceau să vorbească cu victima și să se apropie de aceasta la mai puțin de 10 metri. Redăm comunicatul […]
12:10
Poliția a declanșat cercetări în cazul fiului lui Tudorel Toader. El e acuzat că ar fi hărțuit două studente care îl au profesor la Facultatea de Drept # G4Media
Poliţiştii din Iaşi fac verificări în cazul fiului fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader, Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iaşi, acuzat că a hărţuit sexual două studente pentru a trece examenele, transmite News.ro. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi a precizat, luni, că poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi au început verificări "pentru […]
12:00
Ce a stat în spatele deciziei surprinzătoare a lui Warren Buffett de a paria pe Google, în timp ce Nvidia raportează rezultate record # G4Media
Cea mai valoroasă companie listată public din lume, producătorul american de microcipuri Nvidia, a raportat venituri record de 57 de miliarde de dolari în trimestrul al treilea din 2025, cee ce a depășit estimările de pe Wall Street. Producătorul de cipuri a estimat că veniturile vor crește din nou, până la 65 de miliarde de dolari […]
12:00
Accident naval în Delta Dunării, după ce două ambarcaţiuni de agrement s-au ciocnit / Un bărbat de 29 de ani a fost rănit # G4Media
Două ambarcaţiuni de agrement s-au ciocnit în Delta Dunării, pe Canalul Mila 36. În urma impactului, una dintre ambarcaţiuni a ieşit de pe şenalul navigabil şi a intrat în mal, iar un bărbat de 29 de ani a fost rănit, transmite News.ro. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea au anunţat, luni, că poliţiştii au fost […]
11:50
VIDEO Autostrada Moldovei A7 Ploiești – Buzău. Lotul 3 Pietroasele-Buzău va fi deschis circulației joi, 27 noiembrie / Se va putea circula doar pe autostradă de la București până la Focșani # G4Media
Joi după-amiază, 27 noiembrie, se va deschide circulația pe lotul 3 al Autostrăzii Ploiești-Buzău, între Pietrosele și Buzău, în lungime de 13,9 km, transmite Mediafax. Deschiderea tronsonului realizat de asocierea constructorilor turci Nurol-Makyol va permite circulația de la București la Focșani pe autostradă, fără întrerupere. Surse din Transporturi au declarat în exclusivitate pentru MEDIAFAX că […]
11:40
Israelul intenţionează să aducă în ţară, în următorii ani, mii de indieni care se identifică drept descendenţi ai tribului biblic al lui Manase, a anunţat duminică biroul de presă al prim-ministrului israelian, relatează agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Guvernul Israelului a aprobat o propunere a prim-ministrului Benjamin Netanyahu care ar permite unui număr […]
11:30
Ministerul Sănătății: Producătorii vaccinurilor împotriva COVID nu au exprimat intenția de a le comercializa în România / Continuă negocierile / Aproape 17 milioane de doze, distruse # G4Media
Românii nu se pot vaccina anti-Covid în România, dacă doresc acest lucru. Pentru că interesul pentru vaccinare a fost extrem de scăzut după pandemie, aproximativ 17 milioane de doze au expirat și au fost distruse cu costuri mari pentru statul român. G4Media a transmis ministerului Sănătății mai multe întrebări legate de faptul că, în prezent, […]
11:20
Rivalitatea între Marco Rubio și JD Vance în interiorul Casei Albe transformă în haos negocierile pentru pace în Ucraina. Miza: alegerile prezidențiale din SUA din 2028 # G4Media
Rivalitatea din Administrația Trump între secretarul de Stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance a transformat negocierile de pace din Ucraina într-un haos, pe măsură ce lupta pentru influență se intensifică, arată analize publicate de Axios, Sky News și Bild. Miza acestei lupte nu este doar direcția politică externă actuală a Statelor Unite, ci și […]
Acum 4 ore
11:10
VIDEO Doi români, filmați pe o pistă a aeroportului din Köln: în fugă după un avion WizzAir / Au fost opriți de securitatea aeroportului / ”Cât de prost trebuie să fii…” # G4Media
Doi români au fost fotografiați alergând pe una din pistele aeroportului din Köln, vineri seară. Cei doi fugeau, conform detaliilor date pe mai multe conturi de Facebook. „Cât de prost trebuie să fii, să faci asta și să crezi că va funcționa! Asta nu te va ajuta să urci în avion, ci te va face […]
11:10
Propaganda și nostalgia pentru regimurile totalitare, amenințare gravă la adresa societății, în special a tinerilor, arată o analiză a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului / Daniel Șandru: Autoritățile trebuie să intervină # G4Media
Fenomenul propagandei pro-totalitare în social media și nostalgia comunistă reprezintă o amenințare gravă la adresa societății, în special la adresa tinerilor, arată o analiză a Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), realizată de Didona Goanță, consultant Comunicare Strategică și colaborator al instituției. Directorul institutului, Daniel Șandru, face apel la autorități […]
11:10
Un bărbat de 45 de ani este cercetat pentru omor și violență în familie, fiind bănuit că și-a omorât concubina într-o comună din județul Olt, transmite MEDIAFAX. Potrivit IPJ Olt, polițiștii au fost sesizați duminică dimineața, prin apel la 112, cu privire la faptul că o femeie din comuna Voineasa a fost găsită decedată la […]
11:10
EXCLUSIV Curtea de Apel București i-a admis șefului SIE, Gabriel Vlase, sesizarea Curții Constituționale legat de neconstituționalitatea unor articole de lege care reglementează analiza plagiatelor / Vlase este suspect de plagiat în lucrarea de doctorat # G4Media
Articole din Legea învățământului superior nr. 199/2023 care reglementează analiza plagiatelor vor fi analizate de Curtea Constituțională după ce, pe 13 noiembrie 2025, un complet de la Curtea de Apel București i-a admis o cerere în acest sens șefului Serviciului de Informații Externe (SIE), Gabriel Vlase. Decizia de sesizare a Curții Constituționale a avut loc […]
10:40
Înainte de 1 Decembrie, G4Food invită cititorii să participe la un sondaj, intitulat „Harta gusturilor românești", care explorează diversitatea gastronomiei românești și percepția românilor asupra preparatelor tradiționale, ingredientelor locale și alimentației sănătoase.
10:40
METEO Cod galben de vânt puternic, în Banat, sudul Crişanei, pe litoral, în Carpaţii Meridionali şi Carpaţii Occidentali / În zonele montane, vântul va atinge viteze de 90-110 kilometri pe oră # G4Media
Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de vânt puternic, valabilă de marţi dimineaţă, în judeţe din Banat, sudul Crişanei, pe litoral, în Carpaţii Meridionali şi Carpaţii Occidentali. În aceste zone, vântul va atinge viteze de 55-65 de kilometri pe oră, iar în zonele montane înalte chiar de 90-110 kilometri pe oră, transmite News.ro. Administraţia […]
10:30
Veniturile Greciei din turism au depăşit 20 miliarde de euro în perioada ianuarie-septembrie 2025 # G4Media
Veniturile Greciei din turism au depăşit 20 miliarde de euro în perioada ianuarie-septembrie 2025, un avans anual de 9%, informează publicaţiile To Vima şi Kathimerini. În primele nouă luni din 2025, sosirile turiştilor au urcat în ritm anual cu 4%, numărul vizitatorilor ajungând la 31,6 milioane, conform datelor publicate de Banca Centrală a Greciei (BoG). […]
10:30
Fiul fostului ministru al Justiției, acuzat de avansuri intime de două studente / Cu una s-ar fi culcat chiar în facultate / Alexandru Toader este lector la facultatea de drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași – investigație Reporteris # G4Media
Acuzații extrem de grave la adresa lui Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universității „Cuza" (UAIC). Două studente, cu care REPORTER DE IAȘI a discutat în detaliu, au susținut că Toader le-a hărțuit. Una dintre fete afirmă că ar fi cedat avansurilor și ar fi întreținut relații sexuale cu el. Prima dată în […]
10:20
„Armele cerebrale” au devenit realitate / Doi cercetători avertizează asupra noilor tehnologii de manipulare mentală # G4Media
„Armele cerebrale" sofisticate şi mortale, care pot ataca sau modifica conştiinţa, percepţia, memoria sau comportamentul uman, nu mai sunt doar ficţiune ştiinţifică, susţin doi cercetători britanici, citaţi de The Guardian, transmite News.ro.
10:20
LIVE Reuniune UE-Ucraina după negocierile cruciale din Elveția / Ministrul de Externe german: Discuțiile de la Geneva au fost un „succes decisiv” pentru Europa # G4Media
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a convocat, luni, pe cei 27 de lideri ai Uniunii Europene la o reuniune specială dedicată situației din Ucraina. Întâlnirea urmărește coordonarea poziției europene în legătură cu evoluțiile recente ale eforturilor internaționale de negociere a unui plan de pace. Urmărește LIVE pe G4Media evoluția evenimentelor. Ora 10.14: Atacurile rusești cu drone […]
10:20
Un nou studiu de referinţă confirmă importanţa vaccinării în cazul cancerului de col uterin # G4Media
Vaccinurile împotriva virusului papiloma uman (HPV) reduc drastic riscul de cancer de col uterin, în special dacă sunt administrate la o vârstă fragedă, au declarat luni autorii unui studiu amplu realizat în Franţa, care confirmă stadiul actual al cunoştinţelor medicale din acest domeniu, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Vaccinarea anti-HPV reduce probabil […]
10:10
Cel puţin patru morţi şi 17 răniţi într-un atac cu drone la Harkov / Clădiri distruse, incendii la trei imobile locuite şi o infrastructură # G4Media
Cel puţin patru persoane au fost ucise, iar alte 17 au fost rănite într-un atac nocturn rus la Harkov, al doilea cel mai populat oraş din Ucraina înaintea invaziei ruse, în februarie 2022, a anunţat în noaptea de duminică spre luni primarul Igor Terehov, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro. "Avem 17 răniţi. […]
10:00
„Dacă nu vreți metrou, stați să muriți în trafic” / Emil Boc, atac la USR: „Eu am șase mandate de primar, voi 10 like-uri pe Facebook” # G4Media
Emil Boc și USR și-au aruncat vorbe grele pe tema metroului, la ultima ședință de consiliu local. Edilul îi acuză pe USR-iști că blochează proiectul și le transmite că „a construi un metrou nu înseamnă să construiești un chioșc", anunță Monitorul de Cluj. Scandal în ședința de Consiliul Local de joi, după ce consilierii locali […]
09:50
Oscar Piastri este, cel puțin în acest moment, marele perdant al luptei pentru titlul de campion din Formula 1. Avantajul confortabil avut față de coechipierul Lando Norris și față de rivalul Max Verstappen „s-a topit", iar acum pilotul australian este somat „să se trezească" din letargia în care a intrat de săptămâni bune. Până la […]
09:40
Fostul premier britanic David Cameron dezvăluie că a fost diagnosticat și tratat pentru cancer de prostată # G4Media
David Cameron, premierul britanic din perioada 2010-2016 și ministru de Externe în guvernul condus de Rishi Sunak, a dezvăluit că a fost diagnosticat și tratat pentru cancerul de prostată, informează BBC, citată de Mediafax. David Cameron, în vârstă de 59 de ani, a dezvăluit într-un interviu pentru The Times că a fost diagnosticat și tratat […]
09:30
MApN: Atacuri aeriene în Ucraina, în apropierea graniţei cu România / Două aeronave Eurofighter Typhoon ridicate de la sol / Dronele au dispărut de pe radar, raportându-se la scurt timp explozii în Ismail # G4Media
Federaţia Rusă a reluat atac
09:30
VIDEO Cântăreața Diana Loginova ar fi fugit din Rusia imediat după eliberarea din închisoare / A fost arestată după ce a cântat o melodie anti-război # G4Media
Autoritățile din Sankt Petersburg i-au eliberat pe artiștii Diana Loginova și Alexander Orlov după o lună petrecută în detenție, scrie presa locală rusă, citată de Mediafax. Diana Loginova și Alexander Orlov au fost arestați de trei ori de pe 15 octombrie încoace, după ce trupa lor, Stoptime, a devenit virală pentru interpretarea unor melodii ale […] © G4Media.ro.
09:30
Max Verstappen spunea în urmă cu puțin timp că are totuși nevoie de un mic „miracol” în lupta pentru titlul din Formula 1. Acesta a venit surprinzător în Las Vegas, după ce ambele monoposturi McLaren au fost descalificate. Mai mult decât atât, olandezul traversează o formă excelentă, iar presiunea este mutată pe umerii lui Lando […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:10
Președintele Nicușor Dan participă în videoconferința liderilor europeni / Discuții legate de planul de pace între Rusia și Ucraina, susținut de președintele Donald Trump # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, va participa luni dimineață la Reuniunea informală a liderilor UE privind Ucraina. Nicușor Dan se va alătura discuției online. Președintele Consiliului European Antonio Costa a anunțat duminică după-amiază convocarea tuturor celor 27 de lideri ai Uniunii Europene la o reuniune specială dedicată situației din Ucraina, în marja Summitului UE–Uniunea Africană de […] © G4Media.ro.
09:10
Mailurile parlamentarilor români au explodat luni la prima oră: ONG-urile cer oprirea eutanasierii câinilor sănătoși: 1,3 miliarde € risipite pe eutanasieri în 30 de ani # G4Media
Luni dimineață, parlamentarii României au primit o scrisoare deschisă extrem de fermă și documentată, transmisă simultan de organizații pentru protecția animalelor, de activista Ioana Cosma și de deputatul Andrei Baciu. Scrisoarea vine în contextul în care, tot luni, urmează să fie depus în Parlament un pachet legislativ care modifică integral legislația privind gestionarea câinilor fără stăpân — un […] © G4Media.ro.
09:10
Energia inteligentă: România e pe primul loc în Europa la prețul energiei electrice raportat la puterea de cumpărare / ”Un preț de 4 ori mai mare decât cel mai mic preț din Ungaria” # G4Media
Asociația Energia Inteligentă anunță că în urma analizării prețurilor energiei electrice cu toate taxele incluse în țările din UE, la consumatorul casnic în luna iulie 2025 România ocupă locul 1, raportat la puterea de cumpărare. În plus, are și cea mai mare creștere a prețului energiei electrice din întreaga Europă între lunile iunie – iulie […] © G4Media.ro.
09:00
O pisică abandonată le face oamenilor cadouri, în speranța că cineva o va adopta. Gestul lui Appletini a emoționat iubitorii de animale # G4Media
Appletini, o pisică în vârstă de șase ani, își caută o familie de aproape un an, după ce a petrecut sute de zile în adăpostul din cartierul Battersea (sud-vestul Londrei, Marea Britanie). © G4Media.ro.
09:00
Dubla descalificare din garajul McLaren a deschis larg calea pentru un posibil al cincilea titlu mondial consecutiv pentru Max Verstappen. Mai sunt două Grand Prix-uri în Formula 1, sezonul 2025, iar presiunea mare este pe echipa „papaya”. „Situația este cea care este…”, spune Oscar Piastri, vizibil descumpănit după ce McLaren a plecat cu zero puncte […] © G4Media.ro.
08:40
VIDEO Cristiano Ronaldo, spectacol total în Arabia Saudită: Gol antologic printr-o foarfecă de colecție # G4Media
Cristiano Ronaldo impresionează și la aproape 41 de ani: lusitanul a marcat un gol de colecție pentru Al-Nassr în victoria, scor 4-1, contra celor de la Al-Khaleej. Atacantul a punctat dintr-o foarfecă antologică. A fost golul cu numărul 954 din cariera lui Ronaldo, o execuție spectaculoasă care i-a făcut pe comentatorii arabi să exclame. Duelul […] © G4Media.ro.
08:30
Google folosește e-mailurile utilizatorilor pentru a antrena AI / Cum puteți să blocați accesul # G4Media
Google a introdus recent o modificare care îi permite să acceseze conținutul mesajelor și al atașamentelor din Gmail pentru a antrena modelele sale AI. Mai multe rapoarte susțin că aceste setări au fost activate automat, fără acordul explicit al utilizatorilor, fapt care a dus deja la intentarea unui proces pentru încălcarea confidențialității, afirmă zdnet.com, citată de Mediafax. © G4Media.ro.
08:30
Noile măsuri de redresare fiscală lovesc și în agricultori. Serele, silozurile și alte spații vor fi impozitate de la 1 ianuarie # G4Media
Al doilea pachet de măsuri pentru redresarea fiscală, adoptat de Parlament, lovește numeroși agricultori. De la 1 ianuarie 2026, o mare parte a fermierilor va trebui să plătească noi impozite. © G4Media.ro.
08:30
Real Madrid a pierdut puncte importante în lupta pentru titlul de campioană din Spania, trupa lui Xabi Alonso remizând, scor 2-2, pe terenul formației Elche. Madridul a fost condus de două ori și a încheiat până la urmă la egalitate duelulu din etapa cu numărul 13 din La Liga. Aleix Febas a deschis scorul pentru […] © G4Media.ro.
08:30
Nemulţumirea faţă de parole este generală: angajaţi care lipesc post-it-uri pe monitoare, liste uitate pe birouri şi blocări frecvente ale conturilor. Pentru companii, parolele au devenit o sursă constantă de risc şi de costuri. De aceea, tehnologiile de autentificare fără parolă câştigă rapid teren, relatează CNBC, citată de News.ro. Un sondaj recent al Wakefield Research […] © G4Media.ro.
08:30
Primăria Ghimbav a cumpărat o toaletă inteligentă la preț de apartament: 64 de mii de euro / La acești bani se poate cumpăra un apartament de două camere în blocul vecin # G4Media
Primăria Ghimbav a cumpărat prin negociere directă o toaletă inteligentă pentru care a plătit 64 de mii de euro, anunță BizBrașov. Administrația locală de aici a decis în toamnă să reamenajeze o parcare din zona blocurilor de pe strada Victoriei și să o transforme în parc. Pentru a oferi toate condițiile celor care își vor […] © G4Media.ro.
08:20
Poiana Brașov, scump și plin de Revelion / Pachetele turistice trec și peste 10 mii de lei / ”Avem un grad de ocupare de 100%” # G4Media
Poiana Braşov rămâne şi anul acesta cea mai scumpă staţiune de Revelion. Aici, o familie cu un copil plăteşte peste 10 mii de lei pentru un sejur de trei zile, anunță Observatornews. Sunt hotelieri care se laudă că păstrează preţurile de anul trecut, dar oferă mai puţine nopţi de cazare. Oferte mai accesibile găseşti la […] © G4Media.ro.
08:20
Belgia se pregăteşte pentru trei zile de grevă naţională: Trenuri şi zboruri anulate, creşe închise # G4Media
Trenuri suspendate, zboruri anulate, creşe închise: Belgia se pregăteşte luni pentru trei zile de grevă în contextul reformelor propuse de guvernul De Wever pentru redresarea finanţelor publice, comparate de sindicate cu un „dezastru social”, relatează AFP, citată de News.ro. Mişcarea este organizată în trei etape. Transportul public şi căile ferate vor demara acţiunea luni. Operatorul […] © G4Media.ro.
08:10
Inter a dominat la aproape toate capitolele derbiul cu Milan (conform statisticii), dar trupa antrenată de Cristi Chivu a pierdut, scor 0-1. La finalul partidei, presa italiană a insistat pe schimbarea făcută de antrenorul român: l-a scos pe Lautaro Martinez, vedeta echipei, în minutul 66. Iritat de insistența jurnaliștilor, Chivu a precizat: „Nu mai am […] © G4Media.ro.
08:00
Românii sunt pe primul loc ca număr de turiști în Bulgaria / Se apropie de un milion pe an – presă # G4Media
Românii ocupă deja detașat primul loc ca număr de turiști străini în Bulgaria. Aproximativ 900.000 de turiști români au vizitat Bulgaria în 2024, în timp ce numărul turiștilor germani, britanici și alți turiști care soseau anterior cu zboruri charter este în continuă scădere, anunță Radio France Internationale și Actualno, citate de Rador Radio România. Sezonul […] © G4Media.ro.
08:00
Trei industrii, un aliat comun pentru mobilitate: cum a devenit Sprinter infrastructura mobilă a business-urilor din România # G4Media
Ce au în comun o redacție de lifestyle, o cramă transilvăneană și un restaurant fine dining? Nimic, la prima vedere. Sunt trei lumi, cu ritmuri diferite, cu nevoi specifice și cu presiuni logistice care nu se aseamănă deloc. Cu toate acestea, ele funcționează astăzi cu un ingredient comun, un aliat de mobilitate care a devenit, […] © G4Media.ro.
07:50
HARTĂ O treime din Sibiu va fi sub ape dacă se sparge barajul de la Gura Râului / O viitură de peste 14 milioane de metri cubi ar coborî spre oraș / Planul Sibiului în situații de urgență # G4Media
Cartierele Turnișor, Gușterița, Gara Mică, Hipodrom și Vasile Aaron vor fi afectate de inundații în scenariul în care barajul de la Gura Râului se va sparge sau dacă apa va trece de coronamentul barajului. Aproximativ o treime din oraș, anunță Turnul Sfatului. Există însă un scenariu pentru o astfel de situație, iar o parte din […] © G4Media.ro.
07:50
Teatrul Nou anunță că a fost închis de IGSU deși respecta toate normele, deși respecta toate normele de securitate la incendiu: ”Acționați, nu rezistați!” / Amendă de 20.000 de euro # G4Media
Echipa Teatrului Nou a anunțat, într-o postare pe Facebook de vineri, că își închide activitatea după ce au fost amendați de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) cu 20.000 de lei. ”În data de 27 octombrie se întegistrează o plângere la ISU împotriva teatrului nostru. Pe data de 19 noiembrie un echipaj ISU își […] © G4Media.ro.
