Stimularea productivităţii ar dinamiza PIB-ul şi ar crea mai multe locuri de muncă în Europa şi Asia Centrală, arată un raport al Băncii Mondiale

Max Verstappen spunea în urmă cu puțin timp că are totuși nevoie de un mic „miracol" în lupta pentru titlul din Formula 1. Acesta a venit surprinzător în Las Vegas, după ce ambele monoposturi McLaren au fost descalificate. Mai mult decât atât, olandezul traversează o formă excelentă, iar presiunea este mutată pe umerii lui Lando […]