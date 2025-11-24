Macron a fost aclamat de mulțimile din Africa. Președintele francez a fost întâmpinat cu salve de tun și o paradă militară
Gândul, 24 noiembrie 2025 12:50
La întoarcerea de la summitul G20 de la Johannesburg, Emmanuel Macron a făcut o escală, duminică, la Libreville, capitala statului Gabon, situat în vestul Africii centrale, unde a avut parte de o primire neașteptată. Cu steaguri și pancarte în mâini, locuitorii au ieși pe străzi și l-au aclamat pe președintele francez. În imaginile care au […]
Acum 30 minute
13:00
Cazul revoltător al „copiilor din pădure”. Cum a rămas o familie izolată din Italia fără cei 3 copii. De la ce a pornit totul, de fapt # Gândul
O familie izolată din Italia a ajuns în centrul atenției nu doar pentru stilul de viață, ci și pentru situația care a stârnit revoltă și emoție în rândul multor oameni. Și anume, faptul că cei trei copii ai familiei au fost preluați și plasați în sistemul de protecție. Accesul la copii este restricționat pentru părinți, […]
12:50
Acum o oră
12:40
12:40
Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de șantaj și hărțuire sexuală. Fostul ministru al Justiției: „E josnic să loveşti într-un om atacându-i copilul” # Gândul
Lectorul de Drept Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, este acuzat de două studente că le-ar fi șantajat și hărțuit sexual. Una dintre tinere susține că a întreținut relații sexuale cu el chiar în facultate și la cabinetul său notarial din centrul orașului. UPDATE ora 12.00. Poliţiştii din Iaşi fac verificări în […]
12:40
Cum a reușit CFR Cluj, echipa lui Daniel Pancu, să bată liderul din Superliga. „De obicei lucrul ăsta se întâmpla la Rapid” # Gândul
CFR Cluj a învins cu 3-0 pe Rapid, liderul Superligii. A fost primul meci de acasă pentru Daniel Pancu, un simbol al echipei giuleștene, ca antrenor al formației din Gruia. Echipa lui Daniel Pancu are 19 puncte, la șapte distanță de Farul, care ocupă locul șase, ultimul de play-off. Rapid rămâne pe primul loc, 35 […]
12:30
Scenă incredibilă pe aeroportul din Köln: doi ROMÂNI, filmați când alergau pe pistă după un avion Wizz Air. Cum au ajuns acolo # Gândul
Vineri, pasagerii care se aflau pe aeroportul din Köln au fost martorii unei scene incredibile: doi români au reușit să ajungă pe pistă și alergau după un avion Wizz Air care se pregătea să decoleze. Aeronava urma să zboare spre București. Cu toate că porțile de îmbarcare erau, deja, închise, iar pilotul avionului pornise motoarele, […]
Acum 2 ore
12:10
Un accident feroviar s-a petrecut luni dimineață, 24 noiembrie, la 700 de metri de stația CFR Palas. Potrivit ISU Constanța, două persoane au fost lovite de o locomotivă care executa manevre. Ambele persoane sunt conștiente. În teren au intervenit pompierii detașamentului Palas 1ASAS, SMURD C si o ambulanță SAJ. Unul dintre cei doi bărbați, cu […]
12:10
12:10
Distrigaz Sud taie gazul. Aproape 130 de consumatori din Sectorul 5 al Capitalei rămân fără gaze naturale # Gândul
Aproape 130 de consumatori din Sectorul 5 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, întrucât compania Distrigaz Sud a fost nevoită să întrerupă furnizarea din cauza unui incident la instalaţia care alimentează imobilul. Iată ce condiţii trebuie îndeplinite pentru realimentarea imobilului. Potrivit agenției news.ro, alimentarea cu gaze naturale va fi reluată după ce clienţii vor contracta […]
12:10
Le Figaro: Macron va anunța joi introducerea serviciului militar voluntar în Franța. „Dacă vrem să fim în siguranță, trebuie să-i descurajăm pe alții să vină“ # Gândul
Președintele Emmanuel Macron ar putea anunța, în cursul acestei săptămâni, introducerea serviciului militar voluntar în Franța, transmite Le Figaro. Acest proiect este studiat de câteva luni, în contextul în care securitate globală este plină de „incertitudini” și „tensiuni crescânde”, a declarat șeful statului la summit-ul G20 de sâmbătă. Anunțul ar putea fi făcut chiar joia […]
12:00
Schimbări majore pentru 2 zodii în decembrie 2025. Oportunitățile bat la ușă pentru acești nativi, la final de an # Gândul
Două zodii au parte de situații pozitive, în luna decembrie 2025. Unii dintre nativi ar putea avea ocazia să își îndeplinească o dorință arzătoare sau chiar să le iasă în cale oportunități neașteptate. Altfel, s-ar anunța o bucurie și în planul financiar, la finalul anului. Norocul va fi de partea acestor zodii. În cazul anumitor […]
11:50
RESTAURANTUL în care clienții sunt primiți doar după ce prezintă, la intrare, cazierul judiciar. Unde este situat # Gândul
În Franța, patria gastronomiei, nu puține sunt situațiile cel puțin inedite legate de acest domeniu. Unele restaurante, printre preferatele clienților, au reguli stricte și cât se poate de bizare, notează La Libre. Pe lângă calitatea mâncării, multe localuri impresionează și prin concepte unice și inovatoare. Restaurantul în care îți trebuie cazierul Este cazul unui restaurant […]
11:40
Scandal monstru la Cluj. Emil Boc a răbufnit la adresa USR: „Eu am șase mandate de primar, voi 10 like-uri pe Facebook” # Gândul
Ultima ședință de Consiliu Local a degenerat într-o dispută dură între primarul Emil Boc și consilierii USR, pe tema metroului. Liberalii acuză blocaje politice, USR cere transparență, iar sala a asistat la una dintre cele mai tensionate confruntări din ultimele luni. Totul a început după ce consilierul USR, Paul Helmer, a cerut din nou date […]
11:30
Horațiu Potra a fost adus la Parchetul General în dosarul de evaziune fiscală. „Am toate conturile închise” # Gândul
Horațiu Potra a fost adus, în cursul dimineții de luni, 24 noiembrie 2025, la Parchetul General, fiind cercetat în dosarul de evaziune fiscală. Vă reamintim că în urmă cu doar trei zile, Curte de Apel București validase mandatele de arestare pe numele mercenarului, al fiului său, Dorian Potra, și al nepotului, Alexandru Potra. Pe 20 […]
11:30
Robert Turcescu dezvăluie marele vis al lui Băsescu. „Are boală pe ei/O să iasă la o perdeluță și o să rânjească: Ha ha ha. Asta e pohta ce-am pohtit” # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, invitatul lui Ionuț Cristache, jurnalistul Robert Turcescu a făcut mărturisiri inedite despre fostul președinte Traian Băsescu. Fost lider PMP și apoi deputat de Constanța din partea partidului fondat de fostul președinte, cunoscutul jurnalist a admis că l-a cunoscut bine pe Băsescu și îi știe una […]
11:30
Joi încep Mondialele de HANDBAL feminin! România a câștigat, de o manieră categorică, Trofeul Carpați # Gândul
Prima reprezentativă de handbal feminin a României a câștigat Trofeul Carpați la handbal feminin cu victorii pe linie, după ce a învins Austria cu scorul de 37-28 (20-18), duminică, în TeraPlast Arena din Bistrița. Tricolorele, care au trecut în zilele precedente de Portugalia (40-28) și Cehia (37-30), a avut doar două goluri avans la pauză […]
11:20
Primele imagini cu Sean „Diddy” Combs în spatele gratiilor. Rapper-ul a albit complet și s-a împrietenit cu ceilalți deținuți. Cum își petrece zilele # Gândul
Jurnaliștii de la TMZ au publicat, în urmă cu câteva ore, primele imagini cu magnatul hip-hop Sean „Diddy” Combs în spatele gratiilor. Deși se presupune că rapper-ul a avut probleme serioase în penitenciarul Fort Dix din New Jersey, unde este încarcerat de peste un an, în videoclipul obținut de TMZ acesta nu pare deloc „tulburat […]
Acum 4 ore
11:10
Nicolae Robu a fost internat de urgență la Terapie Intensivă. Ce a pățit fostul primar al Timișoarei # Gândul
Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a ajuns de urgență la spital în noaptea de duminică spre luni, după ce i s-a făcut rău la domiciliu. Potrivit primelor informații, Robu a suferit un puseu sever de tensiune arterială și a sunat la 112. A fost preluat de o ambulanță și transportat direct la Spitalul Județean […]
11:10
Povestea olandezului care încă din anii ’90 luptă de unul singur împotriva sărăciei din România. „Este pasiunea mea să-i ajut” # Gândul
Site-ul media independent olandez aalsmeervandaag.nl. a publicat un articol cu apăsătoare fotografii ale sărăciei lucii din România. De la cutremurătoarele imagini din căminele de copii, luate la începutul anilor ’90, la sărăcia lucie care mai există chiar și după 30 de ani, cineva a fost un factor comun: olandezul André Buijs. El are o fundație […]
11:00
Vremea se încălzește ușor. În ce zone din țară se ating 12 grade. Meteorologii ANM dau detalii în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
În noaptea de duminică spre luni au fost temperaturi minime negative, în special în jumătatea vestică a țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Ploile s-au manifestat pe arii restrânse și nu au mai fost emise coduri galbene de ceață. Cum va fi vremea la început de săpătămână a transmis, pentru Gândul, Adrian Boariu – […]
10:40
Ion Cristoiu: De ce vor liderii europeni ca Ucraina să fie o putere militară și nu una economică # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a discutat despre planul de pace pentru Ucraina. „Respingând planul de pace al lui Donald Trump în 28 de puncte, liderii europeni, liderii occidentali, am putea spune liderii Uniunii Europene, pentru că, de fapt, caracteristica lor este prezența în conducerea de facto […]
10:30
10:20
Ce pensie lunară vei încasa în anul 2030, după indexarea lor, în funcție de cele actuale, de 2.500, 3.500 sau 5.000 de lei # Gândul
Ați luat vreodată în considerare cât ar putea să se mărească pensia actuală în 2030, după indexare? A fost efectuat un calcul în care sunt luate în considerare pensiile încasate la momentul actual, de 2.500, 3.500 sau 5.000 de lei. La baza calculului se află și proiecții viitoare, pe o perioadă de 5 ani, arată […]
10:10
„Ziua socotelilor”. Zelenski, prins într-un scenariu-menghină. A primit un cec în alb din partea ucrainenilor, toată puterea se află în mâinile sale, dar pășește pe „nisipuri mișcătoare” după scandalul „Energoatom” # Gândul
Rădăcinile celui mai mare scandal de corupție care zguduie Ucraina sunt adânc înfipte în puterea absolută pe care o deține Volodimir Zelenski. Partidul său, Slujitorul Poporului, deține peste jumătate din locurile din parlamentul ucrainean, încă din 2019, ceea ce îi permite să conducă fără parteneri de coaliție. Când Rusia a lansat invazia la scară largă […]
10:00
Aeroportul din Vilnius, ÎNCHIS pentru a noua oară din cauza baloanelor suspecte din Belarus. Lituania acuză un „atac hibrid” orchestrat de la Kremlin # Gândul
Aeroportul din Vilnius și-a suspendat temporar operațiunile după ce baloane suspecte au pătruns spre spațiul aerian al capitalei lituaniene. Incidentul, al nouălea din octombrie încoace, a dus la redirecționarea unor zboruri și reaprinde tensiunile dintre Lituania și Belarus, pe fondul acuzațiilor privind o formă de „atac hibrid”. Aeroportul internațional din Vilnius, capitala Lituaniei, a anunțat […]
10:00
Românii au devenit cei mai numeroși turiști străini din Bulgaria. Aproape 900.000 au trecut granița anul trecut # Gândul
Românii domină detașat clasamentul turiștilor străini din Bulgaria, cu aproximativ 900.000 de vizitatori în 2024. Nicio altă naționalitate nu se apropie de acest număr, în timp ce valurile de turiști germani, britanici sau din alte țări vest-europene scad constant. Hotelierii bulgari descriu sezonul estival 2025 drept „acceptabil”, însă comparația cu Grecia, Croația, Maroc sau Albania, […]
10:00
Marcel Ciolacu propune ca Buzău să devină „o destinaţie, nu o staţie”: „Am stat prea mulți prizonieri în planurile de infrastructură” # Gândul
În calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, dacă va câştiga alegerile, Marcel Ciolacu are câteva planuri pentru dezvoltarea turistică a zonei. Obiectivul său este ca judeţul să devină „o destinaţie, nu o staţie”. Ideea de dezvoltare pe care Marcel Ciolacu a prezentat-o, ca invitat la „Un podcast liber”, este legată de crearea de parteneriate […]
09:40
Imagini filmate cu drona de la hotelul Simonei HALEP din Poiana Brașov. Turiștii au fost luați prin surprindere: „Ne-a schimbat ziua!” # Gândul
Turiștii cazați la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov au avut parte de o mare surpriză în acest weekend. Un spectacol rar al naturii a fost surprins cu ajutorul unei drone, iar filmarea s-a răspândit rapid pe Internet, scrie PROSPORT. Marea campioană la tenis deține un hotel în stațiunea montană Poiana Brașov, acolo unde cu […]
09:40
Singurele 3 zodii norocoase până pe 30 noiembrie 2025. Pot apărea șanse financiare neașteptate în următoarele zile # Gândul
Veștile sunt favorabile pentru 3 zodii. Acești nativi vor cunoaște o perioadă norocoasă, îndeosebi din punct de vedere financiar. Până pe 30 noiembrie 2025, când este sărbătorit Sfântul Andrei, acești nativi vor trece printr-o serie de schimbări, iar astrele le vor surâde. Poate fi un moment oportun pentru ca blocajele să se sfârșească. Saturn și […]
09:40
Marcel Ciolacu, atac voalat la succesorii săi: „Mi-am dat demisia, fiindcă așa mi s-a părut bărbătește și corect. Alții nu și-au dat” # Gândul
Fostul premier, Marcel Ciolacu, descrie plecarea sa din funcție ca un gest de onoare politică și afirmă că, deși după demisie a fost atacat de critici, „lucrurile încep să se lămurească și oamenii încep să facă diferențe”. „Pe lângă noroaiele pe care le-am luat în cap după ce mi-am dat demisia, necerându-mi nimeni acea demisie, […]
09:40
Marcel Ciolacu, atac la Bolojan: „Am văzut că nu se grăbește. Dacă îndrăzneam să spun că n-am buget închis, vai de mine ce păţeam!” # Gândul
Fostul premier social-democrat, Marcel Ciolacu, candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău, rămas vacant după plecarea lui Lucian Romaşcanu pe o funcţie în cadrul Curţii de Conturi Europene. Invitat la „Un podcast liber”, Ciolacu a vorbit despre realizările sale din perioada în care a condus Guvernul României. Marcel Ciolacu a vorbit despre faptul că realizările sale […]
09:20
Fostul premier britanic a dezvăluit cum a scăpat de CANCERUL la prostată descoperit din intâmplare: „Testarea mi-a dat șansa să rezolv problema” # Gândul
Fostul premier britanic David Cameron, în vârstă de 59 de ani, a anunțat că a fost tratat pentru cancer de prostată. Decizia de a merge la un control a venit după ce soția sa l-a încurajat, inspirată de un interviu BBC. Cameron spune că își folosește platforma publică pentru a încuraja bărbații să se testeze […]
Acum 6 ore
09:10
(P) Drumul care leagă localitatea Grădiștea de Mănăstirea Sf. Nicolae Sitaru este aproape gata # Gândul
Consiliul Judeţean Ilfov anunţă că DJ101J, drumul care leagă localitatea Grădiștea de Mănăstirea Sf. Nicolae Sitaru este realizat în proporție de 70 la sută. Lucrările la partea carosabilă sunt, în prezent la stadiul de 90%. Tronsonul are o lungime de 1,7 km și asigură conexiunea directă cu DJ101 – unul dintre cele mai circulate drumuri județene din […]
09:10
Iuliu Mureșan, președintele de la CFR Cluj, a anunțat că dacă Daniel Pancu nu accepta să preia banca tehnică a echipei, următorul pe listă era Liviu Ciobotariu. CFR Cluj a învins Rapid 3-0 în derby-ul etapei și formația din Gruia e pe locul 11, 19 puncte, la șapte față de play-off. Cine venea antrenor la CFR […]
09:00
09:00
Avertismentul cercetătorilor. Modificarea VÂNTURILOR sudice afectează cel mai mare rezervor natural de carbon # Gândul
Un nou studiu publicat de SciTechDaily arată că modificările vânturilor puternice care modelează clima din emisfera sudică ar putea slăbi cel mai mare rezervor natural de carbon al planetei. Arhivele de turbă vechi de 15.000 de ani indică efecte majore asupra ciclului carbonului, într-un context de accelerare a schimbărilor climatice. Cercetătorii susțin că acești curenții […]
08:50
Mihai Stoica anunță PRIMUL transfer la FCSB din această iarnă. „De valoare 100%. Să vedem cum se va acomoda” # Gândul
Ultimele rezultate și jocul prestat de echipa sa l-au convins pe Gigi Becali că la FCSB este nevoie de întăriri, dacă se vrea îndeplinirea obiectivelor din acest sezon. Astfel, Mihai Stoica, președintele Consiliului Administrativ, a vorbit despre șansele „roș-albaștrilor” de a intra în play-off. În context, el a anunțat primul transfer la FCSB din această […]
08:50
Flavia Groșan a fost înmormântată. Diana Șoșoacă, prezentă la funeralii, s-ar fi așteptat la „o săptămână de doliu național” # Gândul
Flavia Groșan a murit în cursul zilei de miercuri, 19 noiembrie 2025, într-un spital din Oradea, la vârsta de 59 de ani. Medicul pneumolog se afla internată în stare gravă, suferind de o formă avansată de cancer. Diana Iovanovici Șoșoacă s-a aflat printre persoanele prezente la funeraliile medicului pneumolog. Șefa partidului S.O.S. România, care ocupă […]
08:40
Hidroelectrica vinde ENERGIE mai scump pe angro decât pentru populație. Investitorii, tot mai îngrijorați de acest model atipic de afaceri # Gândul
Hidroelectrica a ajuns în 2025 să factureze energia mai scump pe segmentul angro decât pe cel de retail, o inversare a logicii economice care generază temeri seriaose pentru investitori. Datele financiare arată o schimbare structurală a modelului de business al gigantului de stat în energie, în contextul extinderii accelerate a portofoliului de clienți casnici. Hidroelectrica, […]
08:30
CFR Cluj a învins Rapid, 3-0, liderul Superligii, într-un meci din etapa a 17-a. Au marcat Andrei Cordea (48, 71) și Meriton Korenica (77). Rapid avea cinci victorii și un egal, iar CFR a legat două victorii consecutive. Ardelenii au 19 puncte şi sunt pe locul 11. Rapid e pe primul loc, 35 de puncte, […]
08:20
Muncitorii de la Navrom Galaţi au început ziua de lucru cu grevă de avertisment. Au transmis şi un mesaj către patronat:”Hoţii, hoţii!” # Gândul
Aşa cum au anunţat, de săptămâna trecută, angajaţii de la NAVROM Galaţi au început ziua de lucru cu o grevă de avertisment. Revendicările acestora vizează, în primul rând, recunoaşterea de către conducerea uzinei a afilierii sindicatului muncitorilor la Blocul Naţional Sindical, pentru o mai bună reprezentare în negocierile cu patronatul. Liderul sindical de la NAVROM, […]
08:10
Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, la graniţa cu România. MApN: „Aeronavele F-16 au raportat ținte aeriene la diferite distanțe de Ismail” # Gândul
Noaptea trecută au avut loc noi atacuri aeriene ale Federației Ruse în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Rusia a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie, în proximitatea frontierei cu România. Sistemele de monitorizare radar ale Armatei au detectat ținte […]
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 779. Netanyahu a ordonat eliminarea șefului statului major al Hezbollah # Gândul
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat o lovitură împotriva șefului statului major al Hezbollah, la Beirut, a indicat biroul său de presă. Ministerul libanez al Sănătății a confirmat atacul soldat cu un mort și 21 de răniți. „În urmă cu puțin timp, armata israeliană l-a eliminat pe șeful statului major al Hezbollah în centrul Beirutului, […]
08:00
Circulație închisă temporar pe DN1, între Ploiești și Florești. Ce rute ocolitoare pot accesa șoferii # Gândul
Circulația va fi închisă temporar pe DN1, între Ploiești și Florești, iar șoferii pot accesa rutele ocolitoare. Traficul este deviat începând cu ziua de luni, 24 noiembrie 2025, anunță Consiliul Județean Prahova și Poliția Română. Zona indicată pe hartă, mai jos, va fi închisă circulației până pe 27 noiembrie 2025 (joi), ora 12:00. Consiliul Județean […]
07:40
Ședință CSAT. Se vor discuta subiecte cu specific militar. Nicușor Dan: „Suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare” # Gândul
În cursul zilei de luni, 24 noiembrie 2025, se va reuni, începând cu ora 12:00, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) pentru a discuta o serie de subiecte cu specific militar. De altfel, cu doar 3 zile înainte de convocarea ședinței, Nicușor Dan, președintele României, a specificat că ne aflăm „într-un context în care […]
07:40
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.369. Italia, prima țară din UE care se distanțează de poziția europenilor. „Nu e necesară o contrapropunere completă” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 24 noiembrie 2025, în a 1.369-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Italia a devenit prima țară din UE care se distanțează de radicalismul european afișat în chestiunea conflictului ruso-ucrainean. Meloni: „Să lucrăm asupra propunerii americane” Șefa guvernului de la Roma, Giorgia Meloni, a declarat […]
07:20
24 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Emir Kusturica împlinește 71 de ani, Katherine Heigl 47. Moare Freddie Mercury # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 24 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Emir Kusturica, născut pe 24 noiembrie 1954 la Sarajevo (fosta Iugoslavia, azi Bosnia și Herțegovina), este un regizor, scenarist și muzician recunoscut pentru stilul său unic, care combină realismul social cu elemente […]
Acum 8 ore
07:10
24 noiembrie. Ziua în care ne-a explodat democrația în față. La un an de la alegerile care au ajuns să fie anulate de CCR, România este mai divizată ca niciodată. Vladimir Ionaș: „Dezbinarea va ajunge la cote și mai mari” / Cristian Pîrvulescu: „Ne-am jucat cu focul” # Gândul
Marcel Ciolacu vs. George Simion. Aceasta era finala preconizată de cele mai multe sondaje, cu două săptămâni înainte de alegeri. Pe 24 noiembrie, românii au dat peste cap toate calculele și i-au adus în finală pe Călin Georgescu și Elena Lasconi. O finală atât de neverosimilă, încât nici măcar nu a mai avut loc. Astăzi, […]
Acum 12 ore
05:10
Scenariu sumbru în învățământul românesc. Sunt din ce în ce mai puțini profesori, iar tinerii nu mai vor să vină la catedră. Strigătul disperat al unui director de liceu: „La fizică este, probabil, cea mai dramatică situație” # Gândul
Proteste. Nemulțimiri care mocnesc de ani buni. Deficit de personal. Manuale vechi la vremuri noi pentru elevii din România lui 2025. Educația, un domeniu mereu subfinanțat, deși, paradoxal, etern aspirant la celebra afirmație „vrem o școală afară.” Cu protestele la „poarta” școlii și cu un nou scenariu al tăierilor de la educație – deși premierul […]
00:50
Nicolas Maduro împlinește 63 de ani și dansează rumba, în timp ce SUA lansează „o nouă fază de operațiuni sub acoperire” în Venezuela # Gândul
Nicolas Maduro își aniversează azi ziua de naștere. Liderul de la Caracas, aflat la conducerea țării din 2013, împlinește 63 de ani. Încercând să sfideze Statele Unite, Maduro a chemat sute de studenți în fața Palatului Miraflores. „E vineri, şi ce se întâmplă vinerea? Ce facem astăzi? Într-o Venezuela paşnică, vineri seara înseamnă rumba totală, […]
