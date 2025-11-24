Macron a fost aclamat de mulțimile din Africa. Președintele francez a fost întâmpinat cu salve de tun și o paradă militară

12:30

Vineri, pasagerii care se aflau pe aeroportul din Köln au fost martorii unei scene incredibile: doi români au reușit să ajungă pe pistă și alergau după un avion Wizz Air care se pregătea să decoleze. Aeronava urma să zboare spre București. Cu toate că porțile de îmbarcare erau, deja, închise, iar pilotul avionului pornise motoarele, […]