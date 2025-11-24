Delegaţia Azerbadjanului, la Ministerul Justiţiei: „A exprimat sprijinul României pentru menținerea unui climat stabil în Sudul Caucazului”
Gândul, 24 noiembrie 2025 13:50
Ministrul Radu Marinescu și Procurorul General al Republicii Azerbaidjan, Kamran Aliyev au avut luni o întrevedere la Ministerul Justiţiei. Cei doi oficiali „au convenit să valorifice instrumentele deja existente, inclusiv Memorandumul de Înțelegere semnat în 2024.” În domeniul cooperării juridice, a fost evidențiat interesul pentru schimburi de experiență și bune practici între instituțiile celor două state, programe […]
Șoferii încep să-și vadă visul cu ochii. Foarte curând aceștia vor putea circula fără întrerupere pe Autostrada Moldovei pe un segment important, de la București la Focșani. A7 – lotul 3 Pietroasele-Buzău se deschide joi după-amiază, scrie Mediafax. Veste excelentă pentru șoferii interesați de evoluția Autostrăzii Moldovei (A7). Se deschide lotul 3, în lungime de […]
AVERTISMENTUL medicilor: sezonul gripal ar putea fi „neobișnuit de grav". Noua tulpină care se răspândește rapid în lume
Oficialii din sănătate avertizează că sezonul gripal din acest an ar putea fi unul dintre cele mai severe din ultima perioadă. O nouă tulpină mutantă, cunoscută sub numele de Subclade K, se răspândește în Europa, Canada, Japonia și Statele Unite. Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie a emis o avertizare „SOS” pe fondul îngrijorării […]
Cum a răspuns Oana Gheorghiu la întrebarea Gândul despre ce o recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat
În cadrul primei conferințe de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, vicepremierul Oana Gheorghiu a fost întrebată de Gândul ce o recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat. „Întrebarea mi se pare puțin ciudată. Mă recomandă niște proiecte pe care am reușit să le implementez. Cred că […]
Rețea de propagandiști străini pe X. Elon Musk dezvăluie că o mare parte din conturile „patrioților" MAGA sunt administrate din afara Americii
Un scandal informațional de amploare a izbucnit pe platforma X (fostul Twitter n.r.) a lui Elon Musk. Conturi MAGA – „Make America great again” – care promovau activ mesajele „America First” s-au dovedit a fi înregistrate în Thailanda, Nigeria, Turcia, Europa de Est și alte țări. Totul a început când Elon Musk a implementat, vinerea […]
Majorarea TVA, un eșec al Guvernului Bolojan? Victor Ponta: „Când am scăzut TVA-ul în 2014 – 2015, am avut încasări mai mari la buget. Lecția era simplă și clară!"
Victor Ponta, fostul premier al României, a vorbit într-o postare pe pagina de facebook – făcând o comparație cu această perioadă de austeritate clamată de Guvernul Bolojan – despre perioada 2014 -2015, atunci când a scăzut TVA-ul și a avut încasări mai mari la buget, dar și o scădere a evaziunii fiscale. Majorarea taxelor, efect de […]
Coaliţia bate pasul pe loc în privinţa proiectului de lege despre cumulul pensie-salariu. Florin Manole: „Se referă la pensiile necontributive"
A fost pus în tranparenţă decizională actul normativ cu privire la cumulul pensiei cu salariul, însă există şi câteva excepţii cu care cei de la PSD nu sunt de acord. Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că discuţia nu este una finală şi că încă se mai primesc propuneri. Anumite teme sunt rediscutate în coaliţie, printre […]
Un refugiat ucrainean intră în istorie: primul sportiv din țara sa care a devenit campion la SUMO în Japonia
Un refugiat ucrainean a devenit primul sportiv din țara sa care câștigă un turneu de sumo din liga de elită. Danylo Yavhusishyn, cunoscut în ringul de sumo sub numele Aonishiki, a ajuns în Japonia la vârsta de 18 ani, în 2022, după izbucnirea războiului cu Rusia. În prezent, la 21 de ani, el este primul […]
Liderii UE discută viitorul Ucrainei la Summitul din Angola. Zelenski anunță că se coordonează cu europenii. Donald Tusk (Polonia) susține că UE respinge o parte din planul lui Trump
Liderii tuturor celor 27 de țări ale Uniunii Europene discută astăzi planul de pace pentru Ucraina și cele 28 de puncte impuse de Donald Trump în marja summit-ului UE – Uniunea Africană. Potrivit lui António Costa, președintele Consiliului European, implementarea oricăror elemente care afectează UE și NATO este posibilă doar cu acordul tuturor statelor membre. […]
Biblioteca din Beijing, raiul iubitorilor de carte. Cea mai mare sală de lectură din lume oferă vizitatorilor o experiență unică, în mijlocul unei păduri, datorită designului inspirat de frunzele de ginkgo, „arborele pagodelor"
Biblioteca din Beijing întruchipează o viziune inovatoare în domeniu. Într-o eră a digitalizării, biblioteca pune cultivarea conexiunilor umane în prim-plan. Biblioteca – aici se află cea mai mare sală de lectură din lume – se prezintă ca un centru contemporan pentru învățare, schimb de cunoștințe, interacțiune socială și implicare comunitară. În centrul clădirii se află […]
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Pensionarii speciali sunt iertați din nou și rămân cu pensia de lux
Ministerul Muncii a publicat, luni, proiectul de lege care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat. Față de varianta inițială, modificările vizează doar categoria pensiilor speciale și nu se aplică pentru profesori și medici. Deși teoretic se elimină privilegiul pensiilor speciale în cazul celor care se reangajează la stat, în realitate excepțiile îi vizează exact […]
Cât de des trebuie să aerisești caloriferele, de fapt. Cum îți încălzești uniform locuința, potrivit specialiștilor
Aerisirea caloriferelor reprezintă un pas esențial peste care să nu treci cu vederea, atunci când se apropie sezonul rece. Pentru o încălzire uniformă și rapidă a încăperilor este necesar să respecți întregul proces de aerisire, având la dispoziție uneltele potrivite. Pașii sunt simpli, însă trebuie să fie efectuați cu atenție. Odată ce sezonul rece se […]
Liderii UE discută viitorul Ucrainei la Summitul din Angola. Zelenski anunță că se coordonează cu europenii
Liderii tuturor celor 27 de țări ale Uniunii Europene discută astăzi planul de pace pentru Ucraina și cele 28 de puncte impuse de Donald Trump în marja summit-ului UE – Uniunea Africană. Potrivit lui António Costa, președintele Consiliului European, implementarea oricăror elemente care afectează UE și NATO este posibilă doar cu acordul tuturor statelor membre. […]
Fostul șef al spionajului românesc, neiertător cu noile planuri ale Guvernului Bolojan, de a tăia cu 10% salariile militarilor, ale polițiștilor sau ale medicilor: „Este timpul ca această bătaie de joc să se oprească"
Silviu Predoiu, fostul șef al Serviciului Extern de Informații, critică noile planuri ale guvernului Bolojan de a tăia cu 10% salariile militarilor, ale polițiștilor sau ale medicilor. Generalul ( r) spune că nu magistrații, nu medicii sau militarii au produs deficitul imens pe care țara îl are din cauza împrumuturilor. Fostul șef al SIE susține […]
Selly anunță că stațiunea de 50 de milioane de euro va fi gata în iulie anul viitor. „Nibiru își propune să ofere o experiență superioară românilor"
Cunoscutul vlogger și antreprenor Andrei Șelaru (Selly) spune că proiectul privat de 50 de milioane de euro de pe litoralul românesc, între Costinești și Tuzla, ar putea fi gata în luna iulie a anului viitor, conform Ziarului Financiar. Stațiunea Nibiru este gândită ca o completare a festivalului Beach, Please!, un proiect cu succes răsunător, care […]
Oana Gheorghiu susține prima conferință de presă, pe tema reformei companiilor de stat: „Nu este un exercițiu tehnic, ci este un proces real"
Oana Gheorghiu susține la Palatul Victoria prima conferință de presă de când a fost învestită în funcția de vicepremier, pe tema reformei companiilor de stat.
Germania este lider european pe protecție socială. 41% din cheltuielile statului se duc pe pensii, asigurări și alte beneficii
Germania cheltuiește mai mult decât oricare altă țară din Europa pentru nevoile sociale, potrivit unui studiu realizat de Institutul Economic German (IW), publicat luni, citat de ziarul Rheinische Post. Conform analiștilor, 41% din cheltuielile totale ale Germaniei sunt destinate protecției sociale, aproape jumătate din sumă fiind direcționată către sistemul de pensii. Mai exact, studiul a […]
Câți bani câștigă această tânără care este MODEL de mâini. Merită să facă atâtea sacrificii?
O cheamă Avisha Tewani și este model profesionist de mâini. Oricât de ușoară pare, această meserie nu este deloc așa, dă asigurări tânăra. Din spusele sale, ceea ce face ea implică multă disciplină și o serie de reguli stricte pe care trebuie să le respecte. Cariera Avishei a început în 2020, când era stilist freelancer. Și azi […]
Răzbunarea lui Andrii Iermak – mâna dreaptă a lui Zelenski. Acuzații împotriva șefului agenției anticorupție, după scandalul din sectorul energetic
Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a încercat să facă presiuni asupra directorului Procuraturii Speciale Anticorupție (SAP), Oleksandr Klimenko, din cauza publicării materialelor privind „dosarul Mindici”, transmite Ukrainska Pravda, care citează propriile surse. „Iermak, din nou, a ordonat structurilor de forță sarcina de a pregăti o suspiciune împotriva șeful SAP, Oleksandr […]
Cazul revoltător al „copiilor din pădure". Cum a rămas o familie izolată din Italia fără cei 3 copii. De la ce a pornit totul, de fapt
O familie izolată din Italia a ajuns în centrul atenției nu doar pentru stilul de viață, ci și pentru situația care a stârnit revoltă și emoție în rândul multor oameni. Și anume, faptul că cei trei copii ai familiei au fost preluați și plasați în sistemul de protecție. Accesul la copii este restricționat pentru părinți, […]
Macron a fost aclamat de mulțimile din Africa. Președintele francez a fost întâmpinat cu salve de tun și o paradă militară
La întoarcerea de la summitul G20 de la Johannesburg, Emmanuel Macron a făcut o escală, duminică, la Libreville, capitala statului Gabon, situat în vestul Africii centrale, unde a avut parte de o primire neașteptată. Cu steaguri și pancarte în mâini, locuitorii au ieși pe străzi și l-au aclamat pe președintele francez. În imaginile care au […]
Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de șantaj și hărțuire sexuală. Fostul ministru al Justiției: „E josnic să loveşti într-un om atacându-i copilul"
Lectorul de Drept Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, este acuzat de două studente că le-ar fi șantajat și hărțuit sexual. Una dintre tinere susține că a întreținut relații sexuale cu el chiar în facultate și la cabinetul său notarial din centrul orașului. UPDATE ora 12.00. Poliţiştii din Iaşi fac verificări în […]
Cum a reușit CFR Cluj, echipa lui Daniel Pancu, să bată liderul din Superliga. „De obicei lucrul ăsta se întâmpla la Rapid"
CFR Cluj a învins cu 3-0 pe Rapid, liderul Superligii. A fost primul meci de acasă pentru Daniel Pancu, un simbol al echipei giuleștene, ca antrenor al formației din Gruia. Echipa lui Daniel Pancu are 19 puncte, la șapte distanță de Farul, care ocupă locul șase, ultimul de play-off. Rapid rămâne pe primul loc, 35 […]
Scenă incredibilă pe aeroportul din Köln: doi ROMÂNI, filmați când alergau pe pistă după un avion Wizz Air. Cum au ajuns acolo
Vineri, pasagerii care se aflau pe aeroportul din Köln au fost martorii unei scene incredibile: doi români au reușit să ajungă pe pistă și alergau după un avion Wizz Air care se pregătea să decoleze. Aeronava urma să zboare spre București. Cu toate că porțile de îmbarcare erau, deja, închise, iar pilotul avionului pornise motoarele, […]
Un accident feroviar s-a petrecut luni dimineață, 24 noiembrie, la 700 de metri de stația CFR Palas. Potrivit ISU Constanța, două persoane au fost lovite de o locomotivă care executa manevre. Ambele persoane sunt conștiente. În teren au intervenit pompierii detașamentului Palas 1ASAS, SMURD C si o ambulanță SAJ. Unul dintre cei doi bărbați, cu […]
PACE în Ucraina. Trump ar putea prelungi termenul limită al planului SUA cu o săptămână – The Economist
Negociatorii americani și ucraineni, reuniți ieri la Geneva, au elaborat un „cadru de pace actualizat și perfecționat” și intenționează să continue să lucreze „intensiv” la un plan de pace pentru Uraina în următoarele zile, au anunțat, peste noapte, SUA și Ucraina într-o declarație comună. Cele două state au descris întâlnirea drept una „extrem de productivă” […]
Distrigaz Sud taie gazul. Aproape 130 de consumatori din Sectorul 5 al Capitalei rămân fără gaze naturale
Aproape 130 de consumatori din Sectorul 5 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, întrucât compania Distrigaz Sud a fost nevoită să întrerupă furnizarea din cauza unui incident la instalaţia care alimentează imobilul. Iată ce condiţii trebuie îndeplinite pentru realimentarea imobilului. Potrivit agenției news.ro, alimentarea cu gaze naturale va fi reluată după ce clienţii vor contracta […]
Le Figaro: Macron va anunța joi introducerea serviciului militar voluntar în Franța. „Dacă vrem să fim în siguranță, trebuie să-i descurajăm pe alții să vină"
Președintele Emmanuel Macron ar putea anunța, în cursul acestei săptămâni, introducerea serviciului militar voluntar în Franța, transmite Le Figaro. Acest proiect este studiat de câteva luni, în contextul în care securitate globală este plină de „incertitudini” și „tensiuni crescânde”, a declarat șeful statului la summit-ul G20 de sâmbătă. Anunțul ar putea fi făcut chiar joia […]
Schimbări majore pentru 2 zodii în decembrie 2025. Oportunitățile bat la ușă pentru acești nativi, la final de an
Două zodii au parte de situații pozitive, în luna decembrie 2025. Unii dintre nativi ar putea avea ocazia să își îndeplinească o dorință arzătoare sau chiar să le iasă în cale oportunități neașteptate. Altfel, s-ar anunța o bucurie și în planul financiar, la finalul anului. Norocul va fi de partea acestor zodii. În cazul anumitor […]
RESTAURANTUL în care clienții sunt primiți doar după ce prezintă, la intrare, cazierul judiciar. Unde este situat
În Franța, patria gastronomiei, nu puține sunt situațiile cel puțin inedite legate de acest domeniu. Unele restaurante, printre preferatele clienților, au reguli stricte și cât se poate de bizare, notează La Libre. Pe lângă calitatea mâncării, multe localuri impresionează și prin concepte unice și inovatoare. Restaurantul în care îți trebuie cazierul Este cazul unui restaurant […]
Scandal monstru la Cluj. Emil Boc a răbufnit la adresa USR: „Eu am șase mandate de primar, voi 10 like-uri pe Facebook"
Ultima ședință de Consiliu Local a degenerat într-o dispută dură între primarul Emil Boc și consilierii USR, pe tema metroului. Liberalii acuză blocaje politice, USR cere transparență, iar sala a asistat la una dintre cele mai tensionate confruntări din ultimele luni. Totul a început după ce consilierul USR, Paul Helmer, a cerut din nou date […]
Horațiu Potra a fost adus la Parchetul General în dosarul de evaziune fiscală. „Am toate conturile închise"
Horațiu Potra a fost adus, în cursul dimineții de luni, 24 noiembrie 2025, la Parchetul General, fiind cercetat în dosarul de evaziune fiscală. Vă reamintim că în urmă cu doar trei zile, Curte de Apel București validase mandatele de arestare pe numele mercenarului, al fiului său, Dorian Potra, și al nepotului, Alexandru Potra. Pe 20 […]
Robert Turcescu dezvăluie marele vis al lui Băsescu. „Are boală pe ei/O să iasă la o perdeluță și o să rânjească: Ha ha ha. Asta e pohta ce-am pohtit"
Invitat în emisiunea Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, invitatul lui Ionuț Cristache, jurnalistul Robert Turcescu a făcut mărturisiri inedite despre fostul președinte Traian Băsescu. Fost lider PMP și apoi deputat de Constanța din partea partidului fondat de fostul președinte, cunoscutul jurnalist a admis că l-a cunoscut bine pe Băsescu și îi știe una […]
Joi încep Mondialele de HANDBAL feminin! România a câștigat, de o manieră categorică, Trofeul Carpați
Prima reprezentativă de handbal feminin a României a câștigat Trofeul Carpați la handbal feminin cu victorii pe linie, după ce a învins Austria cu scorul de 37-28 (20-18), duminică, în TeraPlast Arena din Bistrița. Tricolorele, care au trecut în zilele precedente de Portugalia (40-28) și Cehia (37-30), a avut doar două goluri avans la pauză […]
Primele imagini cu Sean „Diddy" Combs în spatele gratiilor. Rapper-ul a albit complet și s-a împrietenit cu ceilalți deținuți. Cum își petrece zilele
Jurnaliștii de la TMZ au publicat, în urmă cu câteva ore, primele imagini cu magnatul hip-hop Sean „Diddy” Combs în spatele gratiilor. Deși se presupune că rapper-ul a avut probleme serioase în penitenciarul Fort Dix din New Jersey, unde este încarcerat de peste un an, în videoclipul obținut de TMZ acesta nu pare deloc „tulburat […]
Nicolae Robu a fost internat de urgență la Terapie Intensivă. Ce a pățit fostul primar al Timișoarei
Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a ajuns de urgență la spital în noaptea de duminică spre luni, după ce i s-a făcut rău la domiciliu. Potrivit primelor informații, Robu a suferit un puseu sever de tensiune arterială și a sunat la 112. A fost preluat de o ambulanță și transportat direct la Spitalul Județean […]
Povestea olandezului care încă din anii '90 luptă de unul singur împotriva sărăciei din România. „Este pasiunea mea să-i ajut"
Site-ul media independent olandez aalsmeervandaag.nl. a publicat un articol cu apăsătoare fotografii ale sărăciei lucii din România. De la cutremurătoarele imagini din căminele de copii, luate la începutul anilor ’90, la sărăcia lucie care mai există chiar și după 30 de ani, cineva a fost un factor comun: olandezul André Buijs. El are o fundație […]
Vremea se încălzește ușor. În ce zone din țară se ating 12 grade. Meteorologii ANM dau detalii în exclusivitate pentru Gândul
În noaptea de duminică spre luni au fost temperaturi minime negative, în special în jumătatea vestică a țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Ploile s-au manifestat pe arii restrânse și nu au mai fost emise coduri galbene de ceață. Cum va fi vremea la început de săpătămână a transmis, pentru Gândul, Adrian Boariu – […]
Ion Cristoiu: De ce vor liderii europeni ca Ucraina să fie o putere militară și nu una economică
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a discutat despre planul de pace pentru Ucraina. „Respingând planul de pace al lui Donald Trump în 28 de puncte, liderii europeni, liderii occidentali, am putea spune liderii Uniunii Europene, pentru că, de fapt, caracteristica lor este prezența în conducerea de facto […]
SUA și Ucraina vor continua să lucreze la un plan de pace „perfecționat" pentru a pune capăt războiului. Negociatorii anunță progrese, după discuțiile de la Geneva
Negociatorii americani și ucraineni, reuniți ieri la Geneva, au elaborat un „cadru de pace actualizat și perfecționat” și intenționează să continue să lucreze „intensiv” la un plan de pace pentru Uraina în următoarele zile, au anunțat, peste noapte, SUA și Ucraina într-o declarație comună. Cele două state au descris întâlnirea drept una „extrem de productivă” […]
Ce pensie lunară vei încasa în anul 2030, după indexarea lor, în funcție de cele actuale, de 2.500, 3.500 sau 5.000 de lei
Ați luat vreodată în considerare cât ar putea să se mărească pensia actuală în 2030, după indexare? A fost efectuat un calcul în care sunt luate în considerare pensiile încasate la momentul actual, de 2.500, 3.500 sau 5.000 de lei. La baza calculului se află și proiecții viitoare, pe o perioadă de 5 ani, arată […]
„Ziua socotelilor". Zelenski, prins într-un scenariu-menghină. A primit un cec în alb din partea ucrainenilor, toată puterea se află în mâinile sale, dar pășește pe „nisipuri mișcătoare" după scandalul „Energoatom"
Rădăcinile celui mai mare scandal de corupție care zguduie Ucraina sunt adânc înfipte în puterea absolută pe care o deține Volodimir Zelenski. Partidul său, Slujitorul Poporului, deține peste jumătate din locurile din parlamentul ucrainean, încă din 2019, ceea ce îi permite să conducă fără parteneri de coaliție. Când Rusia a lansat invazia la scară largă […]
Aeroportul din Vilnius, ÎNCHIS pentru a noua oară din cauza baloanelor suspecte din Belarus. Lituania acuză un „atac hibrid" orchestrat de la Kremlin
Aeroportul din Vilnius și-a suspendat temporar operațiunile după ce baloane suspecte au pătruns spre spațiul aerian al capitalei lituaniene. Incidentul, al nouălea din octombrie încoace, a dus la redirecționarea unor zboruri și reaprinde tensiunile dintre Lituania și Belarus, pe fondul acuzațiilor privind o formă de „atac hibrid”. Aeroportul internațional din Vilnius, capitala Lituaniei, a anunțat […]
Românii au devenit cei mai numeroși turiști străini din Bulgaria. Aproape 900.000 au trecut granița anul trecut
Românii domină detașat clasamentul turiștilor străini din Bulgaria, cu aproximativ 900.000 de vizitatori în 2024. Nicio altă naționalitate nu se apropie de acest număr, în timp ce valurile de turiști germani, britanici sau din alte țări vest-europene scad constant. Hotelierii bulgari descriu sezonul estival 2025 drept „acceptabil”, însă comparația cu Grecia, Croația, Maroc sau Albania, […]
Marcel Ciolacu propune ca Buzău să devină „o destinaţie, nu o staţie": „Am stat prea mulți prizonieri în planurile de infrastructură"
În calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, dacă va câştiga alegerile, Marcel Ciolacu are câteva planuri pentru dezvoltarea turistică a zonei. Obiectivul său este ca judeţul să devină „o destinaţie, nu o staţie”. Ideea de dezvoltare pe care Marcel Ciolacu a prezentat-o, ca invitat la „Un podcast liber”, este legată de crearea de parteneriate […]
Imagini filmate cu drona de la hotelul Simonei HALEP din Poiana Brașov. Turiștii au fost luați prin surprindere: „Ne-a schimbat ziua!"
Turiștii cazați la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov au avut parte de o mare surpriză în acest weekend. Un spectacol rar al naturii a fost surprins cu ajutorul unei drone, iar filmarea s-a răspândit rapid pe Internet, scrie PROSPORT. Marea campioană la tenis deține un hotel în stațiunea montană Poiana Brașov, acolo unde cu […]
Singurele 3 zodii norocoase până pe 30 noiembrie 2025. Pot apărea șanse financiare neașteptate în următoarele zile
Veștile sunt favorabile pentru 3 zodii. Acești nativi vor cunoaște o perioadă norocoasă, îndeosebi din punct de vedere financiar. Până pe 30 noiembrie 2025, când este sărbătorit Sfântul Andrei, acești nativi vor trece printr-o serie de schimbări, iar astrele le vor surâde. Poate fi un moment oportun pentru ca blocajele să se sfârșească. Saturn și […]
Marcel Ciolacu, atac voalat la succesorii săi: „Mi-am dat demisia, fiindcă așa mi s-a părut bărbătește și corect. Alții nu și-au dat"
Fostul premier, Marcel Ciolacu, descrie plecarea sa din funcție ca un gest de onoare politică și afirmă că, deși după demisie a fost atacat de critici, „lucrurile încep să se lămurească și oamenii încep să facă diferențe”. „Pe lângă noroaiele pe care le-am luat în cap după ce mi-am dat demisia, necerându-mi nimeni acea demisie, […]
