Premieră diplomatică după un deceniu: Europa propune revenirea Rusiei în G8
ActiveNews.ro, 24 noiembrie 2025 12:50
Europa a transmis o invitație oficială președintelui rus Vladimir Putin de a se alătura din nou formatului G8, ca parte a unui posibil acord menit să pună capăt războiului din Ucraina. Rusia fusese exclusă în 2014, după anexarea Crimeei.
• • •
Acum 10 minute
13:10
Uniunea Europeană a finalizat un acord de compromis referitor la inițiativa dezbătută, denumită „Chatcontrol”, un proiect legislativ care ar oferi platformelor digitale permisiunea de a scana comunicările și conversațiile utilizatorilor.
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:40
24 noiembrie: Sfinții Mucenici Clement, episcopul Romei, și Petru, episcopul Alexandriei # ActiveNews.ro
Sfinții Mucenici Clement, episcopul Romei, și Petru, episcopul Alexandriei, sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox și la data de 24 noiembrie.
12:40
Legea pumnului în gură la SAS: Cum a devenit ”vagabond” un delict de 20% din salariu, sub privirea ironică a manualului de Mobbing al MAI! Saga agentului-șef Wilhelm Constantin Bendriș # ActiveNews.ro
În culisele întunecate ale Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), unde „inelul magic” al abuzului continuă să rotească destinele, iar „psihologii călăi” sunt gata de orice, se scrie o nouă pagină, la fel de absurdă, în saga agentului-șef Wilhelm Constantin Bendriș
Acum 2 ore
12:10
11:50
Acordul de pace prinde contur: SUA și Ucraina ajung la un cadru comun la Geneva; Europa propune un nou plan în 28 de puncte. Trump, categoric: ”Dacă Zelenski nu acceptă, poate să continue să lupte până îi iese pe nas” # ActiveNews.ro
În weekend, negocierile de pace de la Geneva privind planul american propus de Donald Trump au intrat într-o fază decisivă, iar tensiunile diplomatice au atins cote ridicate.
11:50
Două pierderi majore în lumea filmului și a sportului: Spencer Lofranco și Rodney Rogers, la 33 și 54 de ani # ActiveNews.ro
Lumea sportului și cea a cinematografiei sunt în doliu după ce două figuri marcante - fostul star NBA Rodney Rogers și actorul canadian Spencer Lofranco, au încetat din viață la doar câteva zile distanță, în luna noiembrie 2025.
11:20
Fosta prezentatoare ABC News Stephanie Hockridge, condamnată în cazul unei fraude uriașe COVID - va ispăși pedeapsa alături de fosta iubită și complice a lui Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell # ActiveNews.ro
Fosta prezentatoare TV Stephanie Hockridge va petrece următorii zece ani după gratii pentru că a mințit guvernul și firmele pentru a fura milioane de dolari dintr-un program de ajutor COVID.
Acum 4 ore
10:50
Două pierderi majore în lumea filmului și a sportului: Spencer Lofranco și Rodney Rogers # ActiveNews.ro
Lumea sportului și cea a cinematografiei sunt în doliu după ce două figuri marcante - fostul star NBA Rodney Rogers și actorul canadian Spencer Lofranco, au încetat din viață la doar câteva zile distanță, în luna noiembrie 2025.
10:30
Pompilius Onofrei, una dintre vocile emblematice ale Radio România Actualități, a încetat din viață la 63 de ani # ActiveNews.ro
Vineri a încetat din viață, la vârsta de 63 de ani, jurnalistul Pompilius Onofrei – una dintre vocile emblematice ale Radio România Actualități din ultimele trei decenii.
10:20
Bolsonaro – Stegarul Dac al Braziliei: ar fi încercat să rupă brățara electronică și să evadeze din arest la domiciliu # ActiveNews.ro
Fostul președinte al Braziliei Jair Bolsonaro a fost arestat după ce s-a stabilit că există un „risc concret de fugă” în timp ce se afla în arest la domiciliu.
09:50
Acordul de pace prinde contur: SUA și Ucraina ajung la un cadru comun la Geneva; Europa propune un nou plan în 28 de puncte. Trump, categoric: ”Dacă Zelenski nu acceptă, poate să continue să lupte cât vrea” # ActiveNews.ro
În weekend, negocierile de pace de la Geneva privind planul american propus de Donald Trump au intrat într-o fază decisivă, iar tensiunile diplomatice au atins cote ridicate.
Acum 6 ore
09:00
Economistul și profesorul universitar Mircea Coșea, una dintre cele mai cunoscute voci din spațiul public în analiza economică și politică, a fost internat de urgență duminică seara, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc.
Acum 12 ore
00:40
Dorina-MargaretaGaftoniuc: EUNU NEGOCIEZ CU TERORIȘTII!
Acum 24 ore
00:10
INEDIT: PRIMUL INTERVIU AL PĂRINTELUI GHEORGHE CALCIU DIN ROMÂNIA, DUPĂ 1989: ”Revăd țara cu ochii dragostei!” # ActiveNews.ro
Publicăm aici cu bucurie un scurt interviu al Părintelui Gheorghe Calciu de la prima sa revenire în România de după 1989, acordat ziaristului Octavian Andronic, atunci la Libertatea, și apărut în 24 februarie 1990. De asemenea, publicăm în premieră și noi fotografii din SUA
23 noiembrie 2025
23:10
Basilica și Doxologia: Un secol de la nașterea părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa: Peste două decenii a pătimit în închisoare # ActiveNews.ro
Se împlinesc duminică 100 de ani de la nașterea părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa, unul dintre cei mai cunoscuți mărturisitori din temnițele comuniste, în care a pătimit peste două decenii, scrie Agenția de Presă a Patriarhiei Române Basilica, în timp ce Doxologia oferă o serie întreagă de articole.
21:10
Ștefăniță Avrămescu, candidatul AUR pentru președinția Consiliului Județean Buzău, șansa românilor de a readuce democrația acasă. George Simion: Ciolacu și ai lui sunt foarte speriați de votul buzoienilor! Pe 7 decembrie, Buzăul poate face istorie! # ActiveNews.ro
Candidatul AUR la alegerile locale parțiale din 7 decembrie pentru președinția Consiliului Județean Buzău, Ștefăniță Avrămescu, și-a lansat vineri, 21 noiembrie, în fața a sute de buzoieni, programul politic pentru depolitizarea instituțiilor publice din județ,
19:50
23 noiembrie 2017: A murit Stela Popescu. Marea actriță spunea că prima amintire pe care o are întipărită în memorie era invadarea Basarabiei de către Armata Roșie. Ultimul interviu: România toată e frumoasă, dar o lăsăm pe mâna altora # ActiveNews.ro
Actrița Stela Popescu s-a născut la 21 decembrie 1935, la Slobozia-Hodorogea, Orhei, Basarabia. Ea a făcut parte dintr-o familie de învățători modești, iar prima amintire pe care o avea întipărită în memorie era invadarea Basarabiei de către Armata Roșie.
19:50
ROMÂNII, ÎNTEMEIETORII IMPERIULUI AL DOILEA BULGAR – de Mihai Eminescu, la 21 și 23 noiembrie 1882 # ActiveNews.ro
Căci poporul românesc, care umplea pe atuncea partea dinlăuntru a tuturor provinciilor Traciei, Macedoniei, Thesaliei, Moesiei, întrecea ca număr și putere fizică pe poporul grecesc…
18:30
Dorina-MargaretaGaftoniuc: EUNU NEGOCIEZ CU TERORIȘTII!
17:30
Din fericire, după tot acest chin, iată, s-a ivit, în sfârșit, și o rază de lumină: pe 20 noiembrie 2025, Tribunalul Sibiu a respins instituirea de „sechestru asigurător” pe proprietățile „celor doi soți”, ca să zic așa...
16:10
Părintele Gheorghe Calciu, agent CIA? O MĂRTURIE ABSOLUT INEDITĂ publicată în exclusivitate de ActiveNews. Demnitarul comunist Petre Gigea Gorun, martor în biroul lui Nicolae Ceaușescu la momentul eliberării părintelui anticomunist # ActiveNews.ro
Generalul (r) Aurel I. Rogojan, publicist preocupat și de naționalismul interbelic, după cum stă dovadă serialul pe care îl publică în Cotidianul, ne oferă în exclusivitate o mărturie a oficialului comunist de rang înalt Petre Gigea Gorun, acum nonagenar, extrasă din memoriiile sale nepublicate.
16:10
Fiecare aspect al tehnocrațieinecesită o dependență tot mai mare, dar și un anumit nivel de încredere; încredereacă tehnocrații sunt mai inteligenți decât tine și că le pasă de interesele tale.
15:30
100 de ani de la nașterea sfântului părinte Gheorghe Calciu (23 noiembrie 1925). Fapte inedite din America relatate de camaradul său, Nicholas Dima, profesor US Army: Nu a încetat niciodată lupta pentru dreptate și credință - FOTO # ActiveNews.ro
Scriitorul Nicholas Dima, fost deținut politic și apoi, după emigrarea în SUA, profesor pentru militarii americani și jurnalist la Vocea Americii timp de peste două decenii, cu o carieră impresionantă, a împărtășit
14:30
Am intrat în postul la capătul căruia vom cinsti marele praznic al Nașterii Domnului Hristos care, cum spune un colind ”din mormânt ne-a scos”, redându-ne înveșnicirii ca nesfârșit urcuș al îndumnezeirii omului
Ieri
12:00
23 noiembrie: Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii. Mărturia lui Silviu Andrei Vlădăreanu despre valurile de bună mireasmă ale moaștelor Sfântului. Tot azi: Sf. Grigorie, Episcopul Acragandiei, Sf. Amfilohie, Episcopul Iconiei # ActiveNews.ro
V-ați gândit vreodată să vă faceți pustnici? Sau... sfinți? Vi se pare imposibil? Vi se pare prea târziu? Vi se pare incompatibil cu cariera dvs.? Nimic nu e imposibil.Sfântul Antonie de la Iezerul, a ajuns pustnic și sfânt deși, până la 64 de ani, a dus o viață cât se poate de firească.
11:50
Sfântul Ilie Cleopa: Inima bogatului nemilostiv și iubitor de avere pururea uită de Dumnezeu, de moarte, de chinurile iadului și de judecata cea dreaptă și preaînfricoșată a lui Dumnezeu - Predică la Duminica a XXVI-a după Rusalii # ActiveNews.ro
O, nebunie a omului. O, inimă nesățioasă de a aduna averi peste averi. Zic doctorii că cel bolnav de hidropică cu cât bea apă cu atât mai tare însetează. Așa și inima bogatului iubitor de avere, cu cât adună mai mult, cu atât poftește să aibă mai multă avere. Și precum iadul nu se satură să primească suflete și focul lemne, așa fără de saț este inima
00:00
Ion Cristoiu: Prin planul de pace, Ucraina primește ceea ce a cerut: garanții de securitate americane. Ce a fost întâlnirea dintre ”comunistul” Mamdani și ”fascistul” Trump - VIDEO # ActiveNews.ro
Prin planul de pace, Ucraina primește ceea ce a cerut: garanții de securitate americane. Ce a fost întâlnirea dintre „comunistul” Mamdani și „fascistul” Trump
22 noiembrie 2025
22:50
Dr. Geanina Hagimă: VACCINAREA COVID - VIOLAREA PRIN NANOTEHNOLOGIE A INTEGRITĂȚII FIINȚEI UMANE - Lucrarea prezentată la Conferința ”Covid 19 și CONVERGENȚA BIODIGITALĂ” - STUDIU PDF # ActiveNews.ro
Lucrarea mea a adus dovezi atât din cercetările personale, dar și din ale altor cercetători independenți despre prezența unor elemente străine, unele toxice în vaccinurile covid, nedeclarate în prospecte de către producători, fapt cu implicații juridice importante,
21:20
Cuvânt puternic al Părintelui Ioanichie Bălan (+ 22 noiembrie 2007): "Să ne ajute bunul Dumnezeu să scape țara noastră de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți!" # ActiveNews.ro
Toți cei care vorbesc împotriva Bisericii ortodoxe sînt aceia care nu sunt ortodocși, cei care cred în bani. Iar pentru ca să înjure Biserica iau mii de dolari. Dar să știți, cu mîna pe Biblie vă spun, că acești bani nici pentru colivă nu o să le ajungă! Pentru că nu cu noi se luptă, se luptă cu Hristos, se luptă cu Sfînta Cruce, se luptă cu Maica Domnului!
21:00
PALEOLOGU Jr. și Sr.: TURNĂTORIA LA SECURITATE, IMPOSTURA, PUPINCURISMUL, CORUPȚIA - MIHAIL NEAMȚU LE DEZVĂLUIE AICI - VIDEO # ActiveNews.ro
În această seară, la ora 20:45, veți afla AICI totul despre Paleologu (Sr. și Jr.): Documente, probe istorice, dosare uitate și dezgropate. Vă veți cruci!
20:50
Părintele Ioanichie Bălan – în lumina Sfinților și a sfințeniei (10 februarie 1930 – 22 noiembrie 2007, Mănăstirea Sihăstria) # ActiveNews.ro
În deplină cunoștință de cauză, putem afirmă că niciun popor ortodox, cu atât mai puțin un popor încercat și prigonit de ideologia comunistă atee, nu are atât de numeroase, de voluminoase și de prețioase lucrări de popularizare a Sfinților din vechime și mai apropiați zilelor noastre precum sunt cărțile scrise de Părintele Ioanichie Bălan
20:30
PALEOLOGU Jr. și Sr.: TURNĂTORIA LA SECURITATE, IMPOSTURA, PUPINCURISMUL, CORUPȚIA - MIHAIL NEAMȚU LE DEZVĂLUIE ÎN DIRECT AICI # ActiveNews.ro
În această seară, la ora 20:45, veți afla AICI totul despre Paleologu (Sr. și Jr.): Documente, probe istorice, dosare uitate și dezgropate. Vă veți cruci!
20:10
Părintele Justin Pârvu despre Părintele Ioanichie Bălan: L-am văzut ca pe un adevărat Sfânt. Parcă vorbea cu Îngerii - VIDEO # ActiveNews.ro
Dar am rămas uimit când l-am văzut ultima dată, când i-am făcut o dezlegare, pe patul de suferință, cu puțin timp înainte de a se muta la Domnul; l-am văzut ca pe un adevărat Sfânt. Avea un chip așa de deosebit și de luminat, de parcă ziceai că vorbea cu Îngerii.
19:50
PALEOLOGU Jr. și Sr.: TURNĂTORIA LA SECURITATE, IMPOSTURA, PUPINCURSIMUL, CORUPȚIA - MIHAIL NEAMȚU LE DEZVĂLUIE ÎN DIRECT AICI # ActiveNews.ro
În această seară, la ora 20:45, veți afla AICI totul despre Paleologu (Sr. și Jr.): Documente, probe istorice, dosare uitate și dezgropate. Vă veți cruci!
17:10
Adrian Onciu: O PACE REALISTĂ / Războiul i-a învățat pe Zelensky și pe belicoșii Macron, Starmer și Merz să își recunoască limitele, iar înțelept ar fi să nu le confunde cu lașitatea # ActiveNews.ro
Când balanța puterii se înclină tot mai clar în favoarea Rusiei, insistența asupra unei ”păci juste” devine un pretext pentru refuzul de a admite realitatea. Ucraina și aliații europeni se confruntă acum cu o asemenea disonanță. Pe de o parte, Zelensky spune că vrea să-și păstreze ”demnitatea”
14:10
22 noiembrie 1987 – un grup de studenți ai Facultății de Silvicultură din Brașov s-a solidarizat cu muncitorii brașoveni arestați după revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987. Alte acte de solidaritate, mai puțin cunoscute # ActiveNews.ro
În noaptea de 14 spre 15 noiembrie 1987, un grup de muncitori de elită din cadrul Secției 440 a Întreprinderii "Steagul roșu” din Brașov declanșează o grevă de protest la locul de muncă
14:10
ISTORIA ANTICOMUNISTĂ A ROMÂNIEI: Când studenții s-au solidarizat cu muncitorii anticomuniști de la Brașov. Mărturia protestatarului Mihai Torjo. EXCLUSIV ActiveNews. Plus: Comentariul Cititorului despre 15 noiembrie și 22 noiembrie 1987 # ActiveNews.ro
La 38 de ani de la revolta anticomunistă a muncitorilor brașoveni, publicăm un articol al fostului deținut politic Mihai Torjo, care a suportat represaliile autorităților comuniste pentru că, împreună cu un grup de studenți, s-a solidarizat cu
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
JD Vance: Ideea că mai mulți BANI, mai multe ARME și mai multe SANCȚIUNI vor face Ucraina să câștige e o FANTEZIE - Trump îl amenință pe Zelenski # ActiveNews.ro
Vicepreședintele Statelor Unite a dat deînțeles cât se poate de transparent că, dacă războiul continuă, Rusia nu poatefi împiedicată să câștige, de aceea trebuie sprijinit planul de pace al luiTrump.
11:40
JD Vance: Ideea că mai mulți BANI, mai multe ARME și mai multe SANCȚIUNI vor face Ucraina să câștige e o FANTEZIE # ActiveNews.ro
Vicepreședintele Statelor Unite a dat deînțeles cât se poate de transparent că, dacă războiul continuă, Rusia nu poatefi împiedicată să câștige, de aceea trebuie sprijinit planul de pace al luiTrump.
09:10
22 noiembrie: Sfinții Apostoli Filimon, Onisim și Arhip. Sfintele Mucenițe Apfia și Cecilia # ActiveNews.ro
În ziua de 22 noiembrie, Biserica face pomenirea: Sfinților Apostoli Filimon, Onisim și Arhip, din cei 70; Sfintei Mucenițe Apfia, soția Sfântului Filimon; Sfinților Mucenici Cecilia, Valerian, Tiburtie și Maxim Capelarie.
09:10
Părintele Ioanichie Bălan: „Ori creștini buni, ori pierim. Luați aminte ce vă spun: numai Dumnezeu din cer ne salvează. Fericirea noastră este să rămânem aici, unde ne-a născut Dumnezeu, cu Hristos în brațe și în brațele lui Hristos". + 22 noiembrie 2007 # ActiveNews.ro
În22 noiembrie 2007 s-a născut în Ceruri Părintele Ioanichie BălanLuptătorul, unul dintre marii duhovnici pe care bunul Dumnezeu i-adăruit neamului românesc.
02:10
21 noiembrie: Părintele Constantin Galeriu, un Apostol al Bucureștilor, născut cu Marea Unire: ”A fi astăzi preot, înseamnă a fi un adevărat erou” # ActiveNews.ro
Astăzi, 21 noiembrie, se împlinesc 106ani de la nașterea Părintelui Constantin Galeriu, unul dintre cei mai importanți duhovnici ai Ortodoxiei române, preot și profesor de teologie.
02:10
Întreaga desfășurare a durat mai mult de CINCI ore, dintre care trei ore s-au consumat numai pentru sesiunea de autografe.
00:10
Prima întrebare la care trebuie să răspundă cel ce aspiră să fie primarul Bucureștiului este aceasta: „ce este o capitală”? A doua întrebare: „ce mai este Bucureștiul azi?” „Ce poate fi mâine?” „Cum?”
21 noiembrie 2025
22:00
Recomandare ActiveNews: Pr. Bogdan Florin Vlaicu în DIALOG LIVE cu renumita geneticiană franceză Alexandra Henrion-Caude. PLUS: Intervențiile de la CONFERINȚA INTERZISĂ traduse în română - VIDEO # ActiveNews.ro
Vom vorbi despre a treia conferință „COVID-19, CONVERGENȚA BIO-DIGITALĂ” care a avut loc la Palatul Parlamentului României din București, pe 14.11.2025, la care invitații cursului au conferențiat, despre modul în care serurile ARN mesager au afectat genomul uman și despre impactul lor asupra populației pediatrice.
21:30
Recomandare ActiveNews: Pr. Bogdan Florin Vlaicu în DIALOG LIVE cu renumita geneticiană franceză Alexandra Henrion-Caude și intervențiile de la CONFERINȚA INTERZISĂ traduse în româna - VIDEO # ActiveNews.ro
Vom vorbi despre a treia conferință „COVID-19, CONVERGENȚA BIO-DIGITALĂ” care a avut loc la Palatul Parlamentului României din București, pe 14.11.2025, la care invitații cursului au conferențiat, despre modul în care serurile ARN mesager au afectat genomul uman și despre impactul lor asupra populației pediatrice.
21:00
Cuvânt trezvitor al Părintelui Gheorghe Calciu: “Nu va lăsați intimidați de etichetele presei. Nu vă lăsați doborâți! Dacă-L ai pe Dumnezeu, ai într-adevăr virtute și poți să răstorni cu bărbăția ta toate capcanele satanei” # ActiveNews.ro
Oferim un cuvânt trezvitor al Părintelui Calciu, un erou al libertății, un luptător împotriva cenzurii, care ne spune cum să ne menținem starea de libertate câștigată cu preț atât de scump la Revoluție
19:30
UE lucrează la un plan de pace alternativ și îi cere lui Zelenski să respingă planul lui Trump # ActiveNews.ro
Uniunea Europeană pregătește propriul său plan pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, despre care afirmă că este mai avantajos pentru Kiev decât inițiativa Washingtonului.
18:40
Comisia Europeană a publicat, pe data de 19 noiembrie 2025, Planul de acțiune pentru consumatori în cadrul pieței unice, intitulat pompos ”Un nou impuls pentru protecția consumatorilor, competititivitate și creștere sustenabile”. Este un plan pe 5 ani, urmând a fi pus în aplicare în perioada 2026 – 2030.
