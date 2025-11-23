Sfântul Ilie Cleopa: Inima bogatului nemilostiv și iubitor de avere pururea uită de Dumnezeu, de moarte, de chinurile iadului și de judecata cea dreaptă și preaînfricoșată a lui Dumnezeu - Predică la Duminica a XXVI-a după Rusalii
O, nebunie a omului. O, inimă nesățioasă de a aduna averi peste averi. Zic doctorii că cel bolnav de hidropică cu cât bea apă cu atât mai tare însetează. Așa și inima bogatului iubitor de avere, cu cât adună mai mult, cu atât poftește să aibă mai multă avere. Și precum iadul nu se satură să primească suflete și focul lemne, așa fără de saț este inima
23 noiembrie: Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii. Mărturia lui Silviu Andrei Vlădăreanu despre valurile de bună mireasmă ale moaștelor Sfântului. Tot azi: Sf. Grigorie, Episcopul Acragandiei, Sf. Amfilohie, Episcopul Iconiei # ActiveNews.ro
V-ați gândit vreodată să vă faceți pustnici? Sau... sfinți? Vi se pare imposibil? Vi se pare prea târziu? Vi se pare incompatibil cu cariera dvs.? Nimic nu e imposibil.Sfântul Antonie de la Iezerul, a ajuns pustnic și sfânt deși, până la 64 de ani, a dus o viață cât se poate de firească.
Ion Cristoiu: Prin planul de pace, Ucraina primește ceea ce a cerut: garanții de securitate americane. Ce a fost întâlnirea dintre ”comunistul” Mamdani și ”fascistul” Trump - VIDEO # ActiveNews.ro
Prin planul de pace, Ucraina primește ceea ce a cerut: garanții de securitate americane. Ce a fost întâlnirea dintre „comunistul” Mamdani și „fascistul” Trump
Dr. Geanina Hagimă: VACCINAREA COVID - VIOLAREA PRIN NANOTEHNOLOGIE A INTEGRITĂȚII FIINȚEI UMANE - Lucrarea prezentată la Conferința ”Covid 19 și CONVERGENȚA BIODIGITALĂ” - STUDIU PDF # ActiveNews.ro
Lucrarea mea a adus dovezi atât din cercetările personale, dar și din ale altor cercetători independenți despre prezența unor elemente străine, unele toxice în vaccinurile covid, nedeclarate în prospecte de către producători, fapt cu implicații juridice importante,
Cuvânt puternic al Părintelui Ioanichie Bălan (+ 22 noiembrie 2007): "Să ne ajute bunul Dumnezeu să scape țara noastră de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți!" # ActiveNews.ro
Toți cei care vorbesc împotriva Bisericii ortodoxe sînt aceia care nu sunt ortodocși, cei care cred în bani. Iar pentru ca să înjure Biserica iau mii de dolari. Dar să știți, cu mîna pe Biblie vă spun, că acești bani nici pentru colivă nu o să le ajungă! Pentru că nu cu noi se luptă, se luptă cu Hristos, se luptă cu Sfînta Cruce, se luptă cu Maica Domnului!
PALEOLOGU Jr. și Sr.: TURNĂTORIA LA SECURITATE, IMPOSTURA, PUPINCURISMUL, CORUPȚIA - MIHAIL NEAMȚU LE DEZVĂLUIE AICI - VIDEO # ActiveNews.ro
În această seară, la ora 20:45, veți afla AICI totul despre Paleologu (Sr. și Jr.): Documente, probe istorice, dosare uitate și dezgropate. Vă veți cruci!
Părintele Ioanichie Bălan – în lumina Sfinților și a sfințeniei (10 februarie 1930 – 22 noiembrie 2007, Mănăstirea Sihăstria) # ActiveNews.ro
În deplină cunoștință de cauză, putem afirmă că niciun popor ortodox, cu atât mai puțin un popor încercat și prigonit de ideologia comunistă atee, nu are atât de numeroase, de voluminoase și de prețioase lucrări de popularizare a Sfinților din vechime și mai apropiați zilelor noastre precum sunt cărțile scrise de Părintele Ioanichie Bălan
Părintele Justin Pârvu despre Părintele Ioanichie Bălan: L-am văzut ca pe un adevărat Sfânt. Parcă vorbea cu Îngerii - VIDEO # ActiveNews.ro
Dar am rămas uimit când l-am văzut ultima dată, când i-am făcut o dezlegare, pe patul de suferință, cu puțin timp înainte de a se muta la Domnul; l-am văzut ca pe un adevărat Sfânt. Avea un chip așa de deosebit și de luminat, de parcă ziceai că vorbea cu Îngerii.
Adrian Onciu: O PACE REALISTĂ / Războiul i-a învățat pe Zelensky și pe belicoșii Macron, Starmer și Merz să își recunoască limitele, iar înțelept ar fi să nu le confunde cu lașitatea # ActiveNews.ro
Când balanța puterii se înclină tot mai clar în favoarea Rusiei, insistența asupra unei ”păci juste” devine un pretext pentru refuzul de a admite realitatea. Ucraina și aliații europeni se confruntă acum cu o asemenea disonanță. Pe de o parte, Zelensky spune că vrea să-și păstreze ”demnitatea”
22 noiembrie 1987 – un grup de studenți ai Facultății de Silvicultură din Brașov s-a solidarizat cu muncitorii brașoveni arestați după revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987. Alte acte de solidaritate, mai puțin cunoscute # ActiveNews.ro
În noaptea de 14 spre 15 noiembrie 1987, un grup de muncitori de elită din cadrul Secției 440 a Întreprinderii "Steagul roșu” din Brașov declanșează o grevă de protest la locul de muncă
ISTORIA ANTICOMUNISTĂ A ROMÂNIEI: Când studenții s-au solidarizat cu muncitorii anticomuniști de la Brașov. Mărturia protestatarului Mihai Torjo. EXCLUSIV ActiveNews. Plus: Comentariul Cititorului despre 15 noiembrie și 22 noiembrie 1987 # ActiveNews.ro
La 38 de ani de la revolta anticomunistă a muncitorilor brașoveni, publicăm un articol al fostului deținut politic Mihai Torjo, care a suportat represaliile autorităților comuniste pentru că, împreună cu un grup de studenți, s-a solidarizat cu
JD Vance: Ideea că mai mulți BANI, mai multe ARME și mai multe SANCȚIUNI vor face Ucraina să câștige e o FANTEZIE - Trump îl amenință pe Zelenski # ActiveNews.ro
Vicepreședintele Statelor Unite a dat deînțeles cât se poate de transparent că, dacă războiul continuă, Rusia nu poatefi împiedicată să câștige, de aceea trebuie sprijinit planul de pace al luiTrump.
22 noiembrie: Sfinții Apostoli Filimon, Onisim și Arhip. Sfintele Mucenițe Apfia și Cecilia # ActiveNews.ro
În ziua de 22 noiembrie, Biserica face pomenirea: Sfinților Apostoli Filimon, Onisim și Arhip, din cei 70; Sfintei Mucenițe Apfia, soția Sfântului Filimon; Sfinților Mucenici Cecilia, Valerian, Tiburtie și Maxim Capelarie.
Părintele Ioanichie Bălan: „Ori creștini buni, ori pierim. Luați aminte ce vă spun: numai Dumnezeu din cer ne salvează. Fericirea noastră este să rămânem aici, unde ne-a născut Dumnezeu, cu Hristos în brațe și în brațele lui Hristos". + 22 noiembrie 2007 # ActiveNews.ro
În22 noiembrie 2007 s-a născut în Ceruri Părintele Ioanichie BălanLuptătorul, unul dintre marii duhovnici pe care bunul Dumnezeu i-adăruit neamului românesc.
21 noiembrie: Părintele Constantin Galeriu, un Apostol al Bucureștilor, născut cu Marea Unire: ”A fi astăzi preot, înseamnă a fi un adevărat erou” # ActiveNews.ro
Astăzi, 21 noiembrie, se împlinesc 106ani de la nașterea Părintelui Constantin Galeriu, unul dintre cei mai importanți duhovnici ai Ortodoxiei române, preot și profesor de teologie.
Întreaga desfășurare a durat mai mult de CINCI ore, dintre care trei ore s-au consumat numai pentru sesiunea de autografe.
Prima întrebare la care trebuie să răspundă cel ce aspiră să fie primarul Bucureștiului este aceasta: „ce este o capitală”? A doua întrebare: „ce mai este Bucureștiul azi?” „Ce poate fi mâine?” „Cum?”
Recomandare ActiveNews: Pr. Bogdan Florin Vlaicu în DIALOG LIVE cu renumita geneticiană franceză Alexandra Henrion-Caude. PLUS: Intervențiile de la CONFERINȚA INTERZISĂ traduse în română - VIDEO # ActiveNews.ro
Vom vorbi despre a treia conferință „COVID-19, CONVERGENȚA BIO-DIGITALĂ” care a avut loc la Palatul Parlamentului României din București, pe 14.11.2025, la care invitații cursului au conferențiat, despre modul în care serurile ARN mesager au afectat genomul uman și despre impactul lor asupra populației pediatrice.
Cuvânt trezvitor al Părintelui Gheorghe Calciu: “Nu va lăsați intimidați de etichetele presei. Nu vă lăsați doborâți! Dacă-L ai pe Dumnezeu, ai într-adevăr virtute și poți să răstorni cu bărbăția ta toate capcanele satanei” # ActiveNews.ro
Oferim un cuvânt trezvitor al Părintelui Calciu, un erou al libertății, un luptător împotriva cenzurii, care ne spune cum să ne menținem starea de libertate câștigată cu preț atât de scump la Revoluție
UE lucrează la un plan de pace alternativ și îi cere lui Zelenski să respingă planul lui Trump # ActiveNews.ro
Uniunea Europeană pregătește propriul său plan pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, despre care afirmă că este mai avantajos pentru Kiev decât inițiativa Washingtonului.
Comisia Europeană a publicat, pe data de 19 noiembrie 2025, Planul de acțiune pentru consumatori în cadrul pieței unice, intitulat pompos ”Un nou impuls pentru protecția consumatorilor, competititivitate și creștere sustenabile”. Este un plan pe 5 ani, urmând a fi pus în aplicare în perioada 2026 – 2030.
Tache Rodas, unul dintre ultimii supraviețuitori ai Experimentului Pitești, s-a mutat la cele cerești în aceeași zi de plecare la Domnul cu Părintele Gheorghe Calciu (+21 Noiembrie). Maica Domnului l-a salvat de frig, foame, sete și tortură. MĂRTURII # ActiveNews.ro
Pe 21 Noiembrie 2020, de praznicul Intrării Maicii Domnului în Biserică, Prea-sfânta Născătoare de Dumnezeu l-a chemat la sine pe cel ce a iubit-o din toată inima, rugătorul său de taină, Tache Rodas
21 noiembrie: Nașterea la Ceruri a Părintelui Gheorghe Calciu, un Sfânt al Închisorilor: 21 de ani de temniță pentru Credință și Mântuire. Cuvânt al Arhimandritului Hariton Negrea de la Petru Vodă # ActiveNews.ro
Pe 21 noiembrie se împlinesc 19 ani de la plecarea la Ceruri a Părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa, preot ortodox român și aprig luptător împotriva regimului comunist.
Horațiu Potra nu a venit în țară ca să-și demonstreze nevinovăția, ci ca să-l înfunde și mai tare pe Călin Georgescu. O să explic de ce, punct cu punct.
Responsabilitatea instituțiilor în pandemie. Intervenția juristei Frunză Aida Gabriela la Conferința ”Covid-19 & Convergența Biodigitală”: Etică, Consimțământ, Răspundere și Aspecte privind Compoziția Vaccinurilor # ActiveNews.ro
Jurista Frunza Aida Gabriela a adus in atentia publicului o serie de chestiuni legale ce transeaza problema eventualelor raspunderi juridice ale organelor statului responsabile de compozitia chimica a vaccinurilor anti-Covid19..
UE lucrează la un plan de pace alternativ și îi cere lui Zelenski să respingă planul lui Trump – Momentul halucinant cu harta strâmbă a lui Macron # ActiveNews.ro
Uniunea Europeană pregătește propriul său plan pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, despre care afirmă că este mai avantajos pentru Kiev decât inițiativa Washingtonului.
Ordin către ambasade: Trump schimbă criteriile SUA privind drepturile omului. Legea europeană de combatere a "discursului instigator la ură" online, considerată ABUZ asupra libertății de exprimare # ActiveNews.ro
Administrația Trump a introdus reguli noi pentru ambasadele și consulatele SUA în procesul de redactare a raportului anual privind drepturile omului, schimbând semnificativ modul în care Washingtonul va evalua practicile statelor străine.
Armament periculos, posibil venit din Ucraina, capturat într-un TIR la Albița: printre muniții, și sisteme FIM‑92 Stinger și lansatoare rusești, cu destinația Israel # ActiveNews.ro
O descoperire de proporții a avut loc la punctul de trecere Albița–Leușeni, unde autoritățile moldovene și române au identificat un transport clandestin de armament, ascuns într-un camion care figura în acte ca încărcat doar cu „articole din metal”.
Dr. Geanina Hagimă își face public raportul despre vaccinuri, manipulare și convergența biodigitală: Cinci ani de abuzuri în perioada Covid # ActiveNews.ro
După o perioadă de peste cinci ani în care am urmărit atent ce s-a întâmplat în lume, am adunat dovezi și am acționat pe toate căile posibile, cât mi-a stat în putință , împotriva minciunii, dezinformării, a abuzurilor medicale și nu numai...
Intervenția Juristei Frunză Aida Gabriela la Conferința ”Covid-19 & Convergența Biodigitală”: Etică, Consimțământ, Răspundere și Aspecte privind Compoziția Vaccinurilor # ActiveNews.ro
Jurista Frunza Aida Gabriela a adus in atentia publicului o serie de chestiuni legale ce transeaza problema eventualelor raspunderi juridice ale organelor statului responsabile de compozitia chimica a vaccinurilor anti-Covid19..
Ministerul Educației, corigent la română: Trei greșeli într-o singură propoziție a unui Ordin de Ministru - VIDEO # ActiveNews.ro
Dacă un elev de liceu ar scrie precum scriu angajații Ministerului Educației, nu ar lua notă de trecere la limba română. Într-o singură propoziție dintr-un proiect de ordin redactat în cabinetul ministrului Daniel David, BIHOREANUL a găsit..
Ministerul Sănătății SUA aruncă bomba: Afirmația că vaccinurile nu provoacă autism este falsă # ActiveNews.ro
Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din America, sub noua conducere instalată de ministrul Sănătății SUA Robert F. Kennedy Jr., a dat lovitura de grație pentru Big Pharma, dezvăluind că toate afirmațiile autorităților din SUA, potrivit cărora nu ar exista o legătură între vaccinuri și autism, sunt false.
În tradiția populară, Intrarea în Biserica a Maicii Domnului este cunoscută și sub denumirea de Sărbătoarea Luminii. Împlinindu-se trei ani de la nașterea Preacuratei Fecioare Maria, drepții ei părinți, Ioachim și Ana, și-au adus aminte de făgăduința lor, ca să dea în dar lui Dumnezeu pe cea născută.
Tribunalul Sibiu respinge cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis # ActiveNews.ro
Tribunalul Sibiu a respins, joi, cererea formulată de Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis.
Planul de pace al președintelui Trump în 28 de puncte pentru Ucraina ar obliga Kievul să cedeze teritoriu suplimentar în est, să limiteze mărimea armatei și să accepte că nu va intra niciodată în NATO, potrivit unui proiect obținut de Axios.
Politologul și istoricul portughez Rafaelo Pinto Borges a publicat,în The European Conservative, o scurtă analiză despre semnificațiape care a noastră Catedrală a Mântuirii Neamului o are pentru întreaga Europă:„Noua Mare Catedrală a României ne reamintește că renaștereacivilizației este întotdeauna posibilă”.
HAOSUL SOROS. Mario Nawfal, influencer de top pe X: Familia Soros finanțează haosul, apoi îl numește ”filantropie” # ActiveNews.ro
„Imaginați-vă proteste cu gustări, transport plătit și salarii. Exact asta finanțează Open Society în timp ce pretinde că e vorba de mișcări „de la bază”. În spatele cortinei, au vărsat milioane în proteste care seamănă mai degrabă cu concerte pop stradale decît cu o revoltă autentică”
Ștefan Secăreanu: Sunt sigur că Ilie Ilașcu, dacă ar fi știut de acțiunile antiromânești și în favoarea Rusiei ale lui Ion Sturza în funcția lui de prim-ministru, cu siguranță nu și-ar fi trimis din pușcărie votul pentru el # ActiveNews.ro
Cred că explicațiile în legătură cu arestarea lui Ilie Ilașcu și a celorlalți camarazi ai noștri de către KGB-ul de la Tiraspol ar trebui să le dea în primul rând SIS-ul, fostul Minister al Securității Naționale (MSN)...
Ilie Ilașcu a luptat și a fost închis pentru ROMÂNIA MARE, nu pentru moldoveniști ca Maia Sandu. Adevărul care nu se spune nici la București nici la Chișinău - VIDEO # ActiveNews.ro
„Ilie Ilașcu va rămâne un simbol al rezistenței și al luptei pentru integritate (? - n.n.). Dar el nu și-a trădat țara (? - n.n.). Ilie Ilașcu a ales, cu fruntea mereu sus, să meargă la moarte pentru independența Republicii Moldova (? - n.n.) și va rămâne un simbol al tuturor moldovenilor (??? - n.n.)”.
Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului de la Tirasol și senator al Partidului România Mare, a fost înmormânt cu onoruri militare - VIDEO: TE IUBESC, POPOR ROMÂN! Mesajul Bisericii Ortodoxe Române # ActiveNews.ro
„Eu cred și sper în idealul național - Reîntregirii Țării. Și dacă am apropiat acest ideal măcar cu o singură zi, merită să te jertfești”, - Ilie Ilașcu, chiar din temnița de la Tiraspol
