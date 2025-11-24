Horaţiu Potra, audiat luni în dosarul de evaziune fiscală şi spălare a banilor în urma misiunilor din Congo
RFI, 24 noiembrie 2025 14:00
Horațiu Potra a fost adus sub escortă la sediul Parchetului General, luni. Potrivit Agerpres, el este audiat de procurori într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală și spălarea banilor, în legătură cu banii câștigați în Congo.
Şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării- Strategia Naţională de Apărare, programul SAFE şi vulnerabilităţile anului care vine, printre subiecte # RFI
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) se reuneşte, luni, de la ora 14.00, pe agdendă fiind mai multe subiecte cu specific militar, pentru că, potrivit preşedintelui Nicuşor Dan, ”suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare”. Strategia Naţională de Apărare şi vulnerabilităţile anului care vine sunt doar două dintre subiectele care vir fi abordate. De asemenea, se va discuta despre proiectele pe care România vrea să le includă în Programul SAFE.
Atacuri aeriene ale Rusiei în Ucraina, lângă granița României| La Tulcea a fost emis mesaj RO-Alert # RFI
Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie, în proximitatea frontierei cu România. Potrivit MApN, nu au fost înregistrate pătrunderi de vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian al României.
La conducerea unității medicale, recordul de rezistență variază între o săptămână și o lună. Veronica Leonte, managerul interimar al Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași și-a dat demisia în urmă cu doar câteva zile din funcție.
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, declară la RFI că i-ar plăcea să lucreze cu Ana Ciceală: ”Mie mi-ar plăcea să lucrăm împreună în Primărie și dacă dumneaei își va dori să se ocupe de această zonă, de tineri, de social, ar fi un parteneriat. Restul de discuții sunt din zona privată, (...) mi-ar plăcea să facem un parteneriat și este o mână întinsă”.
Daniel Băluță vrea să construiască un complex de blocuri peste mormintele din Cimitirul Bellu. Acuzația vine de la candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, care îl critică pe contracandidatul său de la PSD, care este și primar în funcție la Sectorul 4. Cătălin Drulă îl taxează și pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu: ”Încearcă să se vândă altceva decât e. Este un USL-ist, un membru al acestei gândiri de tip PNL-PSD, care a făcut o fraudă”.
Virale făcute cu AI instigă la revoltă socială pe Facebook și ventilează retorică rusă, într-un context politic și economic dificil în România: 4,5 milioane de vizualizări în patru zile, zeci de mii de distribuiri (G4Media) # RFI
Săptămână crucială pentru fondurile europene. Miză de 800 de milioane de euro din PNRR (Economedia) - Noua Strategie Națională de Apărare a Țării și propunerea SAFE, pe masa CSAT, în ședința de luni (HotNews) - Peste 100 de aleși, fără CV la vedere. Printre ei și Bolojan (Cotidianul) - De ce fug de acasă copiii românilor. Care sunt procedurile și ce ar trebui să facă părinții când se întâmplă un astfel de eveniment (Adevărul)
Guvernul, sau mai precis premierul Bolojan, în special, mai face o încercare pentru a găsi o soluție în cazul companiilor de stat neperformante. Ideile prezentate de prim-ministru sunt logice, ele explică modul în care Guvernul dorește să schimbe ceva în guvernanța companiilor cu capital de stat aflate în dificultate financiară: se va crea un grup de lucru condus de vicepremierul Oana Gheorghiu, se va iniția un proces de restructurare și în unele situații se vor schimba conducerilor companiilor. Noii manageri vor avea obiective de redresare sau de îmbunătățire a situației financiare a companiei.
Nicuşor Dan: Am promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie.
Federaţia „Solidaritatea Sanitară” îi cere premierului Ilie Bolojan, într-o scrisoare deschisă, să renunţe la intenţia de a reduce cu 10% anvelopa salarială în sectorul de sănătate. Ei spun că măsura ar avea un impact direct şi simetric asupra veniturilor salariale ale tuturor angajaţilor.
22 noiembrie 2025
Reclasificarea spitalelor nu înseamnă închideri. Rogobete: Sistemul actual e greoi și incoerent, schimbările sunt necesare # RFI
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat la Timișoara că procesul de reclasificare a spitalelor nu va duce la închideri de unități medicale. Sistemul actual - cu opt categorii diferite - este „incoerent” și incapabil să acopere nevoile pacienților. Autoritățile pregătesc reducerea la patru categorii, într-un model care să reflecte capacitatea reală a fiecărui spital.
Plata gărzilor și normarea personalului se schimbă. Ministrul Sănătății: Sunt reforme esențiale, dar necesită timp # RFI
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță două reforme esențiale pentru sistemul medical: un nou mod de plată a gărzilor și schimbarea normativului de personal, astfel încât spitalele să fie dimensionate după complexitatea pacienților, nu doar după numărul de paturi. Oficialul avertizează însă că schimbările, așteptate de peste trei decenii, nu pot produce efecte imediat.
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie a început, sâmbătă, la ora 0.00 şi se încheie în 6 decembrie, la ora 7.00. Autoritatea Electorală Permanentă a transmis deja un mesaj în care cere competitorilor electorali ”să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente”.
Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Aeronave militare ridicate de la sol # RFI
Ministerul Apărării anunţă, sâmbătă dimineaţă, că s-au înregistrat noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, iar două aeronave militare au fost ridicate de la sol, fiind emis şi un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. De această dată nu s-au detectat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.
21 noiembrie 2025
Bolojan: Există premise bune să primim un aviz de la CSM, mult mai repede, pe proiectul pensiilor magistraţilor| Săptămâna viitoare ne propunem să declanşăm procedura de angajare a răspunderii # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că există premise bune ca Guvernul să primească un aviz mult mai repede, de la CSM, pe proiectul pensiilor magistraţilor astfel că îmi propun ca săptămâna viitoare, joi, în şedinţa de guvern, sau vineri cel târziu, să declanşeze procedura de angajare a răspunderii în Parlament
Virgil Zidaru, cunoscut ca Makaveli își retrage candidatura la Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu # RFI
Alexandru Zidaru (Makaveli) și-a anunțat, vineri, retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei, pentru a o susține în alegeri pe Anca Alexandrescu. Anunțul a fost făcut într-o emisiune live la Realitatea TV, potrivit Hotnews.ro. În platou se aflau și Alexandrescu și senatorul Ninel Peia, membru al grupului parlamentar PACE.
Pe final de lună octombrie am putut vedea în cinematografe documentarul "Depeche Mode: M", apoi, luna noiembrie ne-a readus în cinema pentru Queen, un concert din anii '80 înregistrat la Montreal, remasterizat digital la standardele de imagine și sunet ale prezentului. În 4 decembrie urmează un documentar muzical dedicat trupei The Doors. O invitație la cinema ce pune sunetul și muzica înaintea imaginii, invitație din partea lui Ştefăniţă Manea, regizor, producător, distribuitor de film.
Ludovic Orban îi răspunde lui Nicuşor Dan: Un pic de dreptate are şi preşedintele, am avut unele diferenţe de poziţionare # RFI
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban i-a răspuns, vineri, lui Nicuşor Dan, el afirmând că viaţa mea nu este telenovelă. Orban a mai afirmat că preşedintele a avut ”un pic de dreptate” în privinţa plecării sale din funcţie, şi anume că au avut unele diferenţe de poziţionare. ”Este adevărat că nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu”, a mai spus Orban.
Nicușor Dan, despre amenințările PSD privind ieșirea de la guvernare: Trebuie să facem diferenţa între declaraţii politice şi acţiuni concrete # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, despre relaţiile din coaliţie, că vedem multe discuţii în spaţiu public, foarte multe în contradictoriu, între partenerii de guvernare şi nu vedem prea multe despre Opoziţie, deşi poate ar trebui dar, pe de altă parte, această coaliţie, ca rezultate concrete, funcţionează. El a arătat că vor mai exista întâlniri cu liderii coaliţiei, pe tema Codului Urbanismului. Despre o ieşire de la guvernare a PSD, Nicuşor Dan a afirmat că trebuie să facem diferenţa între declaraţii politice şi acţiuni concrete.
Preşedintele Nicuşor Dan, despre proiectul referitor la pensile magistraţilor: Salut declaraţia CSM că va aviza, astfel încât Guvernul să poată să-şi asume răspunderea în timp util # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a apreciat, vineri, că este ”un gest responsabil” decizia Consiliului Superior al Magistraturii de a aviza, săptămâna viitoare, proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor, astfel încât Guvernul să-şi poată asuma în timp util, înainte de 28 noiembrie, răspunderea pentru legea respectivă.
Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său, arestaţi preventiv pentru 30 de zile| Decizia Curţii de Apel Bucureşti nu este definitivă # RFI
Mercenarul Horaţiu Potra a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive, de către magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti. Aceeaşi măsură preventivă a fost luată şi în cazul fiului şi nepotului lui Potra. Decizia instanţei nu este defintivă şi poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.
Nicuşor Dan: Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor şi zilele imediate următoare, zilele cât a stat domnul Potra în ţară / În cel mai scurt timp posibil o să aveţi aceste informaţii # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a apreciat din nou, vineri, aducerea în ţară a mercenatului Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, şi a precizat că a primit informări cu privire la tot ce s-a întâmplat după anularea alegerilor prezidenţiale din 2024. El crede că toate datele trebuie transmise publicului de către instituţiile statului.
Echipa filmului Cravata galbenă, film biografic regizat și co-scris de către Serge Ioan Celebidachi despre tatăl său, dirijorul și compozitorul Sergiu Celibidache, a cerut ștergerea sau modificarea unei cronici de film publicată într-o revistă scrisă de liceeni, pe motiv că aceasta dezvăluia finalul filmului, sau făcea ”spoiler”, cum se mai spune în termeni tehnici.
”Nu este normal ca numai administrația publică locală să facă o reducere a cheltuielilor”, spune la RFI primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Attila Korodi. Reacția sa vine în contextul în care PSD a anunțat că nu este de acord cu reducerea salariilor din plan central, așa cum stabilise inițial coaliția. Attila Korodi, membru UDMR, recunoaște că administrația locală trebuie să fie mai suplă, dar consideră că același lucru trebuie să se întâmple și la centru.
România are un război la ușă, dar cochetează cu ideea de a-și decima armata. General: „E o tâmpenie, ne face vulnerabili în fața Rusiei” (Adevărul) - Opinie: Puterea din umbră a magistraților (DW) - AUR pentru Realitatea: George Simion a dat un milion de euro pentru o zi de promovare și aproape jumătate pentru o emisiune cu Anca Alexandrescu, dar fără el (Snoop)
20 noiembrie 2025
Administraţia Naţională de Meteorologie avertizează asupra unei mase de aer încărcată cu praf saharian care va ajunge deasupra României, în perioada 21-23 noiembrie.
Mercenarul Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, a fost adus în ţară din Dubai de către o escortă a Poliţiei Române.
Este anchetă la Vama Albiţa după ce mai multe arme de foc au fost descoperite într-un camion înmatriculat în Republica Moldova. DIICOT anunță că a înregistrat un dosar penal in rem, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă calificată.
Economist: Nu văd în ce măsură noi creșteri de taxe ar putea aduce bani la buget, cel mult pot crește evaziunea # RFI
„Măsurile de redresare” pe care le-au luat până acum autoritățile „funcţionează”, veniturile bugetare cresc și cheltuielile scad, astfel că „România e pe calea cea bună”. Este aprecierea premierului Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. Șeful guvernului sustine că deficitul bugetar ar urma sa scadă la 6,2% anul viitor. Analistul economic Adrian Negrescu spune la RFI că premierul ne prezintă doar o fațetă a problemei.
CCR a stabilit data de 4 februarie 2026 pentru judecarea contestației depuse de AUR asupra legii care majorează taxele, blocând aplicarea de la 1 ianuarie a creșterii impozitelor pe proprietate și autovehicule, a taxei pe dividende și a tarifelor pentru coletele din afara UE. Decizia lasă Guvernul fără măsurile fiscale pe care conta pentru acoperirea deficitului bugetar.
Naționala României de fotbal va înfrunta Turcia în semifinala barajului pentru calificare la CM-2026 # RFI
Naţionala României va evolua în compania Turciei, în semifinala pentru barajul la Cupa Mondială din 2026. Semifinala va avea loc la 26 martie. Dacă trece de Turcia, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în manşă unică, în data de 31 martie 2026.
Vorbim astăzi despre frumusețea ce vine dintr-un echilibru între corp, minte și emoție. Andreea Tudorache este femeie, mamă, mentor, coach, antreprenor care redefinește frumusețea prin autenticitate și curaj. Este autoarea unei metode originale care combina coaching-ul cu transformarea feminină, și spune că frumusețea nu este doar despre aspectul fizic, ci despre starea de bine, încrederea în sine și originalitate. Invitata emisiunii RFI360 astăzi, Andreea Tudorache.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că nu se ia în calcul reducerea cu 10% a salariilor în sistemul medical, dar că se iau măsuri care duc la reducerea totală de cheltuieli. În ceea ce priveşte salariile, ministrul anunţă că a cerut priuenţă şi echilibru, având în vedere deficitul de personal din sistem.
ANAF l-a dat în judecată pe fostul preşedinte Klaus Iohannis pentru a-l obliga la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a jumătatii unui imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Fiscul cere instanței să i se permită să pună și sechestru pe bunurile fostului șef de stat, care deține mai multe imobile în Sibiu.
Dogioiu: Nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent, în proiectul reformei administraţiei # RFI
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent, în proiectul reformei administraţiei iar salariile nu se taie cu 10%, ea precizând că este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli de personal iar fiecare ordonator de credit în parte va avea libertatea să decidă cum anume, în mod concret, va opera această reducere.
PSD pune bețe în roate, spune la RFI deputatul PNL Robert Sighiartău. Asta după ce liderul social-democrat Sorin Grindeanu a vorbit despre o ”apocalipsă de dreapta” și a amenințat că PSD va ieși de la guvernare, dacă Executivul va reduce salariile din administrația publică. Premierul Ilie Bolojan a afirmat la Pro TV că toate ministerele trebuie să aibă o reducere de cheltuieli de până la 10% din anvelopa salarială. Unii pot face reduceri de personal, iar alţii pot lucra la sporuri.
Curtea de Justiție a UE a stabilit: salariile și pensiile magistraților trebuie să fie mari, dar corelate cu salariul mediu din România (G4Media) # RFI
Un fost șef CCR demontează noua reformă a pensiilor magistraților: „Nu vor să rezolve problema. Soluția e o lege făcută cu bună credință” (Adevărul) - Ilie Bolojan spune că măsurile de austeritate luate până acum funcționează, iar țara e pe calea cea bună. Ce i-au răspuns românii (Libertatea) - „Modificările care intră în vigoare ne vor duce direct în top”. Un sociolog atrage atenția că România va fi lider acolo unde nimeni nu vrea (Adevărul)
Care vor fi riscurile majore pentru companii (si) în 2026? Ce tipuri de asigurări sunt absolut obligatorii pentru fiecare firmă conform legislației din România? Cum ne dăm seama care sunt asigurările vitale afacerii pe care o conducem? Aflăm detalii dintr-o nouă ediție a emisiunii "Ora de Risc" by XPRIMM, cea mai longevivă emisiune de asigurări, difuzată săptămânal de către RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național.
Guvernul vrea să introducă regula ca anul viitor ministerele să reducă bugetul de salarii cu 10%. La nivel politic, însă, mesajele pe această temă sunt divergente. În aceste condiții, se va putea face reducerea cheltuielilor de personal?
19 noiembrie 2025
România se confruntă cu o criză majoră de sărăcie în rândul copiilor, atrage atenția organizația umanitară Concordia. Un pas important în combaterea acestui fenomen îl reprezintă înfințarea a 3000 de centre sociale care pot preveni abandonul școlar. Însă finanțarea lor este întârziată cu 6 ani, avertizează directorul organizației, Diana Certan la o conferință dedicată serviciilor sociale de prevenție.
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după şedinţa conducerii partidului, că PSD nu susţine tăierea şi reducerea salariilor în sectorul bugetar, votul fiind unanim în forul statutar. El a mai spus că discuţiile pe administraţia centrală nu au fost închise, în coaliţie.
Economist: Dacă doar avem creșteri de taxe și continuă modul iresponsabil în care sunt cheltuiți banii, doar se pune mai multă greutate în spinarea cetățenilor # RFI
Parlamentul a adoptat legea prin care cresc impozitele locale. Între altele, de la 1 ianuarie 2026 impozitele pe locuințe cresc cu până la 80%, veniturile obținute din închirieri pe termen scurt vor fi impozitate prin aplicarea unei cote forfetare de 30%, se introduce o taxă de 25 de lei pe coletele comandate din țări din afara UE iar impozitele pentru autoturisme vor fi calculate diferit, în funcție de norma de poluare și de capacitatea cilindrică, în încercarea Guvernului de a reduce deficitul bugetar care doar anul acesta este de 8 %. Pentru a intra in vigoare, actul normativ trebuie promulgat de președintele Nicușor Dan.
Magistraţii resping varianta ca pensiile lor să fie 70% din salariul net | Sandu: Noi am spus 65% din brut # RFI
Magistraţii resping ultima variantă propusă de Guvern potrivit căreia pensiile lor viitoare ar fi de 70% din salariul net. Vicepreşedintele Claudiu Sandu afirmă că magistraţii au cerut ca pensia să fie de 65% din brut, „ca toate celelalte categorii de funcţionari care au pensii de serviciu”, adică „se învârte undeva în jur de 85% după impozitare. Sandu a recunoscut că pensiile celor ieşiţi la 48 de ani sunt uriaşe şi reclamă nerespectarea principiului echitabilităţii, în cazul magistraţilor încă în activitate. Despre avizul cerut CSM pe proiect, Sandu spune că i se pare „o chestiune neserioasă” ca Guvernul să îl vrea urgent, în condiţiile în care Consiliul nu l-a primit încă. Despre pierderea banilor de către România, în cazul în care se depăşeşte termenul de 28 noiembrie, Sandu a spus că este „o chestiune care nu e adevărată” şi că politicienii „mint”, pentru că CE vizează pensiile în plată, mai mari ca salariul, şi nu pe cele viitoare, potrivit news.ro.
Cosmin Ungureanu ne invită să-l descoperim pe El Greco într-un curs la Fundația Calea Victoriei # RFI
Fundația Calea Victoriei ne propune o întoarcere în timp prin cursul "Avatarurile lui El Greco", curs susținut de lectorul Cosmin Ungureanu, curator de artă europeană, specializat în istoria şi teoria artei şi arhitecturii europene, expert acreditat în pictură şi grafică europeană, invitatul emisiunii RFI360.
Pe 20 noiembrie 2025, Club Control din București devine scena unei întâlniri muzicale în premieră: Pinholes, Fluturi pe Asfalt și Nava Mamă – trei dintre cele mai reprezentative trupe ale scenei alternative românești – vor susține un concert comun, pentru prima dată împreună, într-un format special creat pentru această ocazie. Vorbim pe acest subiect cu invitatul zilei în RFI360, Vladimir Ivanov, voce, chitarist, compozitor, trupa Pinholes.
Bolojan: Proiectul de lege privind pensiile magistraţilor este gata, e pe circuitul de avizare # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că proiectul de lege privind pensiile magistraţilor este gata şi se află pe circuitul de avizare, el arătând că, faţă de propunerea iniţială, se prevede un termen de tranziţie de 15 ani, faţă de 10 ani cât fusese în primul proiect. Premierul a mai spus că vor cere CSM să le emită un aviz într-un termen rezonabil, pentru a nu depăşi termenul dat de jalonul din PNRR, 28 noiembrie, potrivit news.ro.
Învățământul ar trebui să se regăsească pe lista excepțiilor din proiectul ordonanței de urgență care va interzice cumulul pensiei cu salariul. O spun voci importante din mediul academic dar și din învățământul preuniversitar ieșean. Directorul Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, Adina Mihaela Romanescu crede că impactul măsurii ar fi mare iar profesorii pensionari vor renunța la ore. Mulți dintre seniori acoperă domenii deficitare din învățământ.
Restructurarea de la stat ar trebui să înceapă de sus în jos, spune la RFI președintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu. Premierul Ilie Bolojan a anunţat că este foarte posibil ca săptămâna viitoare să declaşeze procedurile de asumare a răspunderii pe pachetul de măsuri privind administraţia locală şi cea centrală. Propunerea este o reducere de cheltuieli de 10%.
Ministerul Apărării a anunțat miercuri dimineața că forțele aeriene au detectat o dronă în spațiul aerian național. Patru avioane militare au fost ridicate pentru monitorizare și a fost emis un mesaj Ro-Alert.
Adevăratul motiv pentru care Nicușor Dan l-a demis pe Ludovic Orban de la Cotroceni / Unde a greșit, totuși, președintele (G4Media) # RFI
Interdicția cumulului pensie-salariu la stat, singura măsură care aduce cât de cât a reformă în pachetul 3. „Încă aștept măsurile de eficientizare a aparatului de stat” (Ziare.com) - Peste 70% dintre bugetari se plâng de salarii mici. Ce venituri au și ce își doresc de la sistem (Adevărul) - „Mare cadou în link-ul din BIO”. Cum sunt promovate de către influenceri jocurile de noroc pe social media, cu toate că legea interzice asta (PressOne)
