Mercenarul Horaţiu Potra, adus în ţară din Dubai alături de fiul şi nepotul său

Magistraţii resping ultima variantă propusă de Guvern potrivit căreia pensiile lor viitoare ar fi de 70% din salariul net. Vicepreşedintele Claudiu Sandu afirmă că magistraţii au cerut ca pensia să fie de 65% din brut, „ca toate celelalte categorii de funcţionari care au pensii de serviciu”, adică „se învârte undeva în jur de 85% după impozitare. Sandu a recunoscut că pensiile celor ieşiţi la 48 de ani sunt uriaşe şi reclamă nerespectarea principiului echitabilităţii, în cazul magistraţilor încă în activitate. Despre avizul cerut CSM pe proiect, Sandu spune că i se pare „o chestiune neserioasă” ca Guvernul să îl vrea urgent, în condiţiile în care Consiliul nu l-a primit încă. Despre pierderea banilor de către România, în cazul în care se depăşeşte termenul de 28 noiembrie, Sandu a spus că este „o chestiune care nu e adevărată” şi că politicienii „mint”, pentru că CE vizează pensiile în plată, mai mari ca salariul, şi nu pe cele viitoare, potrivit news.ro.