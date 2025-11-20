Mercenarul Horaţiu Potra, adus în ţară din Dubai alături de fiul şi nepotul său
RFI, 20 noiembrie 2025 18:30
Mercenarul Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, a fost adus în ţară din Dubai de către o escortă a Poliţiei Române.
• • •
Acum 15 minute
18:40
Administraţia Naţională de Meteorologie avertizează asupra unei mase de aer încărcată cu praf saharian care va ajunge deasupra României, în perioada 21-23 noiembrie.
Acum 30 minute
18:30
Acum o oră
18:20
Este anchetă la Vama Albiţa după ce mai multe arme de foc au fost descoperite într-un camion înmatriculat în Republica Moldova. DIICOT anunță că a înregistrat un dosar penal in rem, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă calificată.
Acum 4 ore
16:40
Economist: Nu văd în ce măsură noi creșteri de taxe ar putea aduce bani la buget, cel mult pot crește evaziunea # RFI
„Măsurile de redresare” pe care le-au luat până acum autoritățile „funcţionează”, veniturile bugetare cresc și cheltuielile scad, astfel că „România e pe calea cea bună”. Este aprecierea premierului Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. Șeful guvernului sustine că deficitul bugetar ar urma sa scadă la 6,2% anul viitor. Analistul economic Adrian Negrescu spune la RFI că premierul ne prezintă doar o fațetă a problemei.
15:50
CCR a stabilit data de 4 februarie 2026 pentru judecarea contestației depuse de AUR asupra legii care majorează taxele, blocând aplicarea de la 1 ianuarie a creșterii impozitelor pe proprietate și autovehicule, a taxei pe dividende și a tarifelor pentru coletele din afara UE. Decizia lasă Guvernul fără măsurile fiscale pe care conta pentru acoperirea deficitului bugetar.
15:30
Naționala României de fotbal va înfrunta Turcia în semifinala barajului pentru calificare la CM-2026 # RFI
Naţionala României va evolua în compania Turciei, în semifinala pentru barajul la Cupa Mondială din 2026. Semifinala va avea loc la 26 martie. Dacă trece de Turcia, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în manşă unică, în data de 31 martie 2026.
Acum 6 ore
14:50
Vorbim astăzi despre frumusețea ce vine dintr-un echilibru între corp, minte și emoție. Andreea Tudorache este femeie, mamă, mentor, coach, antreprenor care redefinește frumusețea prin autenticitate și curaj. Este autoarea unei metode originale care combina coaching-ul cu transformarea feminină, și spune că frumusețea nu este doar despre aspectul fizic, ci despre starea de bine, încrederea în sine și originalitate. Invitata emisiunii RFI360 astăzi, Andreea Tudorache.
14:30
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că nu se ia în calcul reducerea cu 10% a salariilor în sistemul medical, dar că se iau măsuri care duc la reducerea totală de cheltuieli. În ceea ce priveşte salariile, ministrul anunţă că a cerut priuenţă şi echilibru, având în vedere deficitul de personal din sistem.
13:40
ANAF l-a dat în judecată pe fostul preşedinte Klaus Iohannis pentru a-l obliga la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a jumătatii unui imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Fiscul cere instanței să i se permită să pună și sechestru pe bunurile fostului șef de stat, care deține mai multe imobile în Sibiu.
13:40
Dogioiu: Nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent, în proiectul reformei administraţiei # RFI
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent, în proiectul reformei administraţiei iar salariile nu se taie cu 10%, ea precizând că este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli de personal iar fiecare ordonator de credit în parte va avea libertatea să decidă cum anume, în mod concret, va opera această reducere.
Acum 12 ore
10:30
PSD pune bețe în roate, spune la RFI deputatul PNL Robert Sighiartău. Asta după ce liderul social-democrat Sorin Grindeanu a vorbit despre o ”apocalipsă de dreapta” și a amenințat că PSD va ieși de la guvernare, dacă Executivul va reduce salariile din administrația publică. Premierul Ilie Bolojan a afirmat la Pro TV că toate ministerele trebuie să aibă o reducere de cheltuieli de până la 10% din anvelopa salarială. Unii pot face reduceri de personal, iar alţii pot lucra la sporuri.
08:40
Curtea de Justiție a UE a stabilit: salariile și pensiile magistraților trebuie să fie mari, dar corelate cu salariul mediu din România (G4Media) # RFI
Un fost șef CCR demontează noua reformă a pensiilor magistraților: „Nu vor să rezolve problema. Soluția e o lege făcută cu bună credință” (Adevărul) - Ilie Bolojan spune că măsurile de austeritate luate până acum funcționează, iar țara e pe calea cea bună. Ce i-au răspuns românii (Libertatea) - „Modificările care intră în vigoare ne vor duce direct în top”. Un sociolog atrage atenția că România va fi lider acolo unde nimeni nu vrea (Adevărul)
08:00
Care vor fi riscurile majore pentru companii (si) în 2026? Ce tipuri de asigurări sunt absolut obligatorii pentru fiecare firmă conform legislației din România? Cum ne dăm seama care sunt asigurările vitale afacerii pe care o conducem? Aflăm detalii dintr-o nouă ediție a emisiunii "Ora de Risc" by XPRIMM, cea mai longevivă emisiune de asigurări, difuzată săptămânal de către RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național.
07:00
Guvernul vrea să introducă regula ca anul viitor ministerele să reducă bugetul de salarii cu 10%. La nivel politic, însă, mesajele pe această temă sunt divergente. În aceste condiții, se va putea face reducerea cheltuielilor de personal?
Ieri
18:00
România se confruntă cu o criză majoră de sărăcie în rândul copiilor, atrage atenția organizația umanitară Concordia. Un pas important în combaterea acestui fenomen îl reprezintă înfințarea a 3000 de centre sociale care pot preveni abandonul școlar. Însă finanțarea lor este întârziată cu 6 ani, avertizează directorul organizației, Diana Certan la o conferință dedicată serviciilor sociale de prevenție.
16:40
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după şedinţa conducerii partidului, că PSD nu susţine tăierea şi reducerea salariilor în sectorul bugetar, votul fiind unanim în forul statutar. El a mai spus că discuţiile pe administraţia centrală nu au fost închise, în coaliţie.
16:20
Economist: Dacă doar avem creșteri de taxe și continuă modul iresponsabil în care sunt cheltuiți banii, doar se pune mai multă greutate în spinarea cetățenilor # RFI
Parlamentul a adoptat legea prin care cresc impozitele locale. Între altele, de la 1 ianuarie 2026 impozitele pe locuințe cresc cu până la 80%, veniturile obținute din închirieri pe termen scurt vor fi impozitate prin aplicarea unei cote forfetare de 30%, se introduce o taxă de 25 de lei pe coletele comandate din țări din afara UE iar impozitele pentru autoturisme vor fi calculate diferit, în funcție de norma de poluare și de capacitatea cilindrică, în încercarea Guvernului de a reduce deficitul bugetar care doar anul acesta este de 8 %. Pentru a intra in vigoare, actul normativ trebuie promulgat de președintele Nicușor Dan.
15:00
Magistraţii resping varianta ca pensiile lor să fie 70% din salariul net | Sandu: Noi am spus 65% din brut # RFI
Magistraţii resping ultima variantă propusă de Guvern potrivit căreia pensiile lor viitoare ar fi de 70% din salariul net. Vicepreşedintele Claudiu Sandu afirmă că magistraţii au cerut ca pensia să fie de 65% din brut, „ca toate celelalte categorii de funcţionari care au pensii de serviciu”, adică „se învârte undeva în jur de 85% după impozitare. Sandu a recunoscut că pensiile celor ieşiţi la 48 de ani sunt uriaşe şi reclamă nerespectarea principiului echitabilităţii, în cazul magistraţilor încă în activitate. Despre avizul cerut CSM pe proiect, Sandu spune că i se pare „o chestiune neserioasă” ca Guvernul să îl vrea urgent, în condiţiile în care Consiliul nu l-a primit încă. Despre pierderea banilor de către România, în cazul în care se depăşeşte termenul de 28 noiembrie, Sandu a spus că este „o chestiune care nu e adevărată” şi că politicienii „mint”, pentru că CE vizează pensiile în plată, mai mari ca salariul, şi nu pe cele viitoare, potrivit news.ro.
14:50
Cosmin Ungureanu ne invită să-l descoperim pe El Greco într-un curs la Fundația Calea Victoriei # RFI
Fundația Calea Victoriei ne propune o întoarcere în timp prin cursul "Avatarurile lui El Greco", curs susținut de lectorul Cosmin Ungureanu, curator de artă europeană, specializat în istoria şi teoria artei şi arhitecturii europene, expert acreditat în pictură şi grafică europeană, invitatul emisiunii RFI360.
14:30
Pe 20 noiembrie 2025, Club Control din București devine scena unei întâlniri muzicale în premieră: Pinholes, Fluturi pe Asfalt și Nava Mamă – trei dintre cele mai reprezentative trupe ale scenei alternative românești – vor susține un concert comun, pentru prima dată împreună, într-un format special creat pentru această ocazie. Vorbim pe acest subiect cu invitatul zilei în RFI360, Vladimir Ivanov, voce, chitarist, compozitor, trupa Pinholes.
14:20
Bolojan: Proiectul de lege privind pensiile magistraţilor este gata, e pe circuitul de avizare # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că proiectul de lege privind pensiile magistraţilor este gata şi se află pe circuitul de avizare, el arătând că, faţă de propunerea iniţială, se prevede un termen de tranziţie de 15 ani, faţă de 10 ani cât fusese în primul proiect. Premierul a mai spus că vor cere CSM să le emită un aviz într-un termen rezonabil, pentru a nu depăşi termenul dat de jalonul din PNRR, 28 noiembrie, potrivit news.ro.
13:20
Învățământul ar trebui să se regăsească pe lista excepțiilor din proiectul ordonanței de urgență care va interzice cumulul pensiei cu salariul. O spun voci importante din mediul academic dar și din învățământul preuniversitar ieșean. Directorul Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, Adina Mihaela Romanescu crede că impactul măsurii ar fi mare iar profesorii pensionari vor renunța la ore. Mulți dintre seniori acoperă domenii deficitare din învățământ.
10:20
Restructurarea de la stat ar trebui să înceapă de sus în jos, spune la RFI președintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu. Premierul Ilie Bolojan a anunţat că este foarte posibil ca săptămâna viitoare să declaşeze procedurile de asumare a răspunderii pe pachetul de măsuri privind administraţia locală şi cea centrală. Propunerea este o reducere de cheltuieli de 10%.
09:00
Ministerul Apărării a anunțat miercuri dimineața că forțele aeriene au detectat o dronă în spațiul aerian național. Patru avioane militare au fost ridicate pentru monitorizare și a fost emis un mesaj Ro-Alert.
09:00
Adevăratul motiv pentru care Nicușor Dan l-a demis pe Ludovic Orban de la Cotroceni / Unde a greșit, totuși, președintele (G4Media) # RFI
Interdicția cumulului pensie-salariu la stat, singura măsură care aduce cât de cât a reformă în pachetul 3. „Încă aștept măsurile de eficientizare a aparatului de stat” (Ziare.com) - Peste 70% dintre bugetari se plâng de salarii mici. Ce venituri au și ce își doresc de la sistem (Adevărul) - „Mare cadou în link-ul din BIO”. Cum sunt promovate de către influenceri jocurile de noroc pe social media, cu toate că legea interzice asta (PressOne)
07:10
Intensitatea concurenței și concentrarea economică sunt indicatori esențiali pentru funcționarea unei economii. Raportul Consiliului Concurenței trece în revistă companiile, sectoarele în care activează și nivelul de concurență care există în economia românească.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Ludovic Orban, prima reacție după plecarea din echipa de consilieri a lui Nicușor Dan: Despărțirea e din inițiativa președintelui # RFI
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, că despărţirea sa de preşedinte a venit după o singură discuţie într-un oarecare nivel de contradicţie, referitor la o declaraţie pe care a dat-o cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în campania pentru Capitală. Orban a arătat că nu regretă această declaraţie.
18:20
Numărul sesizărilor legate de abuz şi exploatare sexuală s-a dublat faţă de anul anterior, potrivit unui raport al organizației Salvaţi Copiii România. La nivel global, experţii Consiliului Europei au estimat că 1 copil din 5 trece prin cel puţin o experienţă de violenţă sexuală până la vârsta de 18 ani.
16:30
Dumitru Chisăliță la RFI: Cumpărarea Lukoil de către statul român nu ar fi cea mai bună variantă # RFI
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că nu există motive pentru creșterea prețului la motorină și benzină, Romania nu este dependentă de Lukoil și exportăm anual un milion de tone de combustibil. El a promis amenzi pentru benzinăriile care au mărit prețul artificial iar Consiliul Concurenței va face verificări.
15:50
De 10 ani, Asociația Activity sprijină copii cu autism, ADHD și alte dificultăți de dezvoltare, oferindu-le ședințe de terapie comportamentală, logopedie, integrare senzorială și consiliere pentru părinți. Salutăm perseverența și determinarea Asociației Activity, vorbim cu Andrei Mocanu, analist comportamental, psiholog de specialitate în psihoterapie cognitivă comportamentală și Alexandra Ghilință, specializată în Terapia Logopedică în procesele de comunicare.
15:30
Cum trăiește Generația Z singurătatea – între prea mult zgomot și prea puțină liniște? Expoziția „Atlasul Singurătății @GenZ”, deschisă între 21 și 30 noiembrie la Casa Ion Mincu (OAR România), str. Pictor Arthur Verona nr. 19 din București, propune o incursiune vizuală și sonoră în acest teritoriu interior, cartografiat prin imagini, voci, ritualuri intime și povești spuse fără mască. Vorbim cu Andrei Dudea, inițiatorul proiectului și Maria Dudea, curatorul expoziției.
13:00
Ludovic Orban, eliberat din funcţia de consilier prezidenţial | Administraţia Prezidenţială: Decizia a fost luată în termeni amiabili # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan şi consilierul prezidenţial Ludovic Orban au decis încheierea colaborării, anunţă, marţi, Administraţia Prezidenţială, care a precizat că decizia a fost luată în termeni amiabi. Preşedintele ar fi fost nemulţumit de o declaraţie pe care Orban a făcut-o cu privire la utilizarea imaginii preşedintelui în campania electorală a candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, potrivit news.ro.
12:50
Fără angajații pensionari, managerul sistemului de termoficare din Iași caută specialiști non-europeni. Alin Aivănoaei a explicat că pensionarii erau soluția pentru specializări despre care spune că au dispărut. A oferit și exemple, cum ar fi operator cazan apă fierbinte sau instalatori specializați pe instalații mari.
12:30
Persoanele evacuate din Ceatalchioi, județul Tulcea, se pot întoarce în locuinţele lor | Pentru Plauru riscul rămâne ridicat # RFI
Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că cele 231 de persoane din Ceatalchioi care au plecat singure sau au fost evacuate de autorităţi deoarece exista riscul producerii unei explozii la nava încărcată cu GPL care fusese lovită de o dronă şi a luat foc pe malul ucrainean al Dunării se pot întoarce în locuinţele lor. În ceeea ce priveşte localitatea Plauru, riscul este considerat în continuare ridicat. De asemenea, la bordul navei se vede în continuare o flacară, iar autorităţile din Ucraina intervin pentru a limita efectele negative ale incendiului, potrivit news.ro.
11:10
Rezultatul alegerilor din Capitală ar putea avea consecințe asupra coaliției aflate la guvernare, declară la RFI președintele UDMR, Kelemen Hunor. El se ferește să spună dacă are un favorit în cursa pentru Primăria Bucureștiului: ”Doar unul poate câștiga și vor fi niște urmări, niște tensiuni, sper că nu vor strica munca în coaliție”.
10:40
Liderii coaliției au convenit să nu umble la cuantumul pensiei magistraților, spune la RFI președintele UDMR, Kelemen Hunor. Asta înseamnă că magistrații vor avea o pensie de 70% din ultimul salariu net. Kelemen Hunor precizează în schimb că poate fi modificată perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani.
08:40
„România e vulnerabilă!”, avertizează un analist după atacul rusesc în urma căruia două localități din Tulcea au fost evacuate (Adevărul) - SURSE Coaliția de guvernare a căzut de acord pe pachetul trei de măsuri și pensiile speciale (G4Media) - Analiză: Ce trebuie să facă România să se salveze (DW) - Dan și Bolojan către români: ai noștri sunt buni, chiar dacă sunt urmăriți penal și dacă îi punem în Consilii de Administrație (HotNews)
17 noiembrie 2025
20:30
Fără compensații la final de mandat pentru judecătorii Curții Constituționale | Proiectul, adoptat de Senat # RFI
Senatul a adoptat, luni, proiectul inițiat de PNL privind eliminarea indemnizației compensatorii acordate la încetarea mandatului judecătorilor Curții Constituționale. Propunerea de lege merge la Camera Deputaților pentru votul final.
16:40
Elena Calistru la RFI: Problema nu este că avem o ofertă atât de largă de candidați la PMB. Problema este că avem alegeri într-un singur tur # RFI
Luni a fost ultima zi in care s-au depus și aprobat candidaturile pentru Primăria Capitalei la Biroul Electoral Municipal. Intră în cursă Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR), Anca Alexandrescu, susținută de AUR, Vlad Gheorghe (independent), Ana Ciceală (SENS), Daniel Băluță (PSD), George Valentin Burcea (POT), Virgil Alexandru Zidaru (independent) Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache), Eugen Teodorovici (independent) și Dan Cristian Popescu (independent).
15:30
Şedinţa CSAT va avea loc în 24 noiembrie | Strategia Naţională de Apărare a Ţării, pe agenda discuțiilor # RFI
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Agenda discuţiilor cuprinde, între altele, Strategia Naţională de Apărare a Ţării, dar şi evaluarea riscurilor pentru România în anul care vine.
14:50
Grădina Deliciilor Sintetice folosește empatia ca formă de legătură între artă, tehnologie și public # RFI
Inspirată de „Grădina Deliciilor Pământești” a lui Hieronymus Bosch, expoziția construiește o lume postnaturală în care plăcerile capătă forme digitale, iar ecosistemele sunt augmentate tehnologic. În acest univers, tehnologia nu doar modelează mediul, ci devine instrument de empatie și experimentare a alterității. Invitate în emisiunea RFI360, Cristina Bodnărescu de la Ethics of Joy, inițiatoarea proiectului și Ioana Iuna Șerban, curatoarea expoziției Grădina Deliciilor Sintetice.
14:40
Ilie Bolojan: Este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Aducarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie, întrucât, înainte de adoptarea bugetului, trebuie să adoptăm toată legislaţia care să ne permită să avem un buget predictibil.
13:40
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că proiectul privind pensiile magistraților ar putea fi gata în câteva zile și va fi trimis la CSM pentru avizare la începutul săptămânii viitoare. Coaliţia urmează să decidă zilele acestea forma finală, spune șeful Guvernului. E greu însă de crezut că se va ajunge la un consens cu magistrații după ce săptămâna aceasta 2 rânduri de negocieri au eșuat...
12:50
Sindicaliștii anunţă protest în faţa Preşedinţiei, nemulţumiţi că Nicuşor Dan şi-a „ignorat rolul constituţional” de mediator între cetăţeni şi instituţiile statului # RFI
Cele patru mari organizaţii sindicale anunţă că în luna decembrie vor organiza o amplă manifestaţie în faţa Admnistraţiei Prezidenţiale, nemulţumiţi că preşedintele Nicuşor Dan şi-a „ignorat rolul constituţional” de mediator între cetăţeni şi instituţiile statului. Sindicaliştii susţin că nu au primit nici până acum un răspuns la cererea de declanşare a procedurii de mediere, trimisă de sindicate în 3 noiembrie, pe tema măsurilor de austeritate promovate de Guvern. „Tăcerea Administraţiei Prezidenţiale reprezintă nu doar o dovadă de dezinteres faţă de principiile dialogului social, ci şi o ignorare a rolului constituţional al Preşedintelui în asigurarea bunei funcţionări a autorităţilor publice”, afirmă sindicaliştii.
12:30
Femeie ucisă în Teleorman | Șeful Poliţiei Române: Am dispus declanşarea cercetării prealabile faţă de 14 poliţişti # RFI
Șeful Poliției Române, Benone-Marian Matei, a declarat, luni, că în urma verificării efectuate de Direcția Control Intern la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman a fost declanșată cercetarea prealabilă față de 14 polițiști care au fost implicați în gestionarea cazului femeii ucise.
11:30
Localitatea Plauru din judeţul Tulcea, evacuată din cauza unei nave cu GPL lovită de dronele rusești în zona localităţii Ismail # RFI
Autorităţile au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării. Nava este cuprinsă de flăcări, în zona localităţii Ismail. Persoanele şi animalele aflate cel mai aproape de eveniment sunt evacuate. Deja 15 persoane vor fi transportate în localitatea Ceatalchioi, potrivit news.ro.
10:50
Măsurile coaliției privind administrația locală și centrală nu reprezintă o reformă, ci o optimizare de cheltuieli. Iată ce spune la RFI primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, după ce liderii celor patru partide aflate la guvernare au ajuns la un acord. E vorba de o diminuare cu 10% la centru, în timp ce în plan local se va aplica o reducere de 30% a posturilor existente. Asta înseamnă că 13.000 de poziții din administrația locală ar trebui tăiate.
10:10
”Sunt premise să ne fure AUR caii în întregime”, spune la RFI primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, care se referă la viitoarele alegeri. El consideră pe de altă parte că poziția PSD în privința pensiilor pentru magistrați este greșită. Social-democratul e de părere că PSD-ul arată prost după Congres.
08:40
Lia Savonea a mers prea departe. Semnalul de la Cotroceni, ultimul avertisment înainte de intrarea pe un drum fără întoarcere (SpotMedia) # RFI
Reforma administrației rămâne pentru anii viitori: Pachetul legislativ va fi pus în dezbatere săptămâna viitoare (CursDeGuvernare) - Primele mari surprize înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Nu Daniel Băluță este pe primul loc (HotNews) - Dinți scoși cu patentul și tămâieri în loc de tratamente. Disperarea românilor fără acces la stomatolog (Adevărul)
07:10
Anul acesta, au fost economiști care au insistat pe ideea că România va intra în recesiune. Bineînțeles, nu era vorba doar despre defetism, ci și despre folosirea unui model de prognoză.
