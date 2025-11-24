Suma uriașă investită de Kremlin pentru a pune mâna pe puterea de la Chișinău a fost dezvăluită de președintele Parlamentului

13:40

Plățile din pensiile private Pilon II au ajuns în septembrie la un nivel record de 403,7 milioane de lei pe lună, în creștere de la 271,9 milioane de lei în august, după introducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% pentru partea de venit care depășește pragul de 3.000 de lei. „Am văzut un aflux din ce în ce mai mare de participanți care solicită plata pensiei private, iar plățile au ajuns aproape de trei ori mai mari decât în prima jumătate a anului”, a declarat George Moț, expert în pensii private, pentru redacția Digi24.ro.