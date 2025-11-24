Ilie Bolojan și Gerald Darmanin au discutat despre modernizarea justiției, combaterea criminalității și securitatea Flancului Estic

15:10

Imagini care dau fiori și celor mai duri dintre noi au scos la iveală un spital al umilinței și degradării umane în România anului 2025. Secțiile de psihiatrie de la spitalul Municipal Târnăveni sunt descrise de cei care au ajuns acolo drept...lagăre. Saloane imense, unde stau aliniate zeci de paturi și o singură baie. Personalul medical le-a dat și un nume, care vine să confirme condițiile inumane - spun că duc pacienții "la ciurdă", termen folosit pentru animale. În tot aces timp, managera spitalului și primarul din Târnăveni, soț și soție, spun că bolnavii sunt tratați cum trebuie. Echipa Pacient în România a reușit să filmeze în acest spital și să stea de vorbă cu pacienții.