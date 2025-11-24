Ilie Bolojan și Gerald Darmanin au discutat despre modernizarea justiției, combaterea criminalității și securitatea Flancului Estic
Digi24.ro, 24 noiembrie 2025 15:20
Premierul Ilie Bolojan l-a primit, luni la Palatul Victoria pe Gérald Darmanin, ministrul justiției din Franța. Întâlnirea a avut loc în contextul dialogului constant dintre cele două țări și al aniversării a 145 de ani de relații diplomatice româno-franceze, marcate în 2025.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
16:00
Putin dezvăluie originea planului lui Trump prin care practic obligă Ucraina să capituleze: „Sunt în concordanță cu negocierile” # Digi24.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a purtat o conversație telefonică cu omologul său turc, Recep Tayip Erdogan, discutând despre conflictul din Ucraina, propunerile americane de soluționare a acestuia, precum și agenda bilaterală.
Acum 15 minute
15:50
Un bărbat a intrat cu mașina în mulțime și a ucis trei persoane. Alți 10 oameni au fost răniți în urma incidentului din Coreea de Sud # Digi24.ro
Trei persoane au murit luni în Coreea de Sud, după ce o maşină a lovit pietoni şi a rănit cel puţin alte zece persoane, anunţă poliţia.
15:50
Miniştrii de externe ai Germaniei, Regatului Unit, Franţei, Finlandei, Italiei şi Poloniei au pledat luni, într-o discuţie cu omologul lor ucrainean, Andrii Sîbiga, pentru noi sancţiuni împotriva Rusiei şi o decizie rapidă de confiscare a activelor ruseşti îngheţate în Occident pentru a fi folosite în sprijinul Ucrainei.
15:50
Explozie de înșelăciuni cu AI în 2025: videoclipuri false cu polițiști, oameni de știință și celebrități, folosite pentru fraude masive # Digi24.ro
Explozie de înșelăciuni cu AI în 2025: videoclipuri false cu polițiști, oameni de știință și celebrități, folosite pentru fraude masive
Acum o oră
15:20
Ilie Bolojan și Gerald Darmanin au discutat despre modernizarea justiției, combaterea criminalității și securitatea Flancului Estic # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan l-a primit, luni la Palatul Victoria pe Gérald Darmanin, ministrul justiției din Franța. Întâlnirea a avut loc în contextul dialogului constant dintre cele două țări și al aniversării a 145 de ani de relații diplomatice româno-franceze, marcate în 2025.
15:10
Nicușor Dan: Negocierile de pace să țină cont de legătura directă între securitatea Ucrainei și cea a R. Moldova # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a participat luni, prin videoconferință, la o reuniune a liderilor Uniunii Europene, pentru a discuta planul de pace pentru Ucraina. La finalul întâlnirii, șeful statului a transmis într-o postare pe X că europenii rămân uniți și vor sprijini în continuare Kievul, precizând că „actualele negocieri trebuie să țină cont că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova”.
15:10
Oana Gheorghiu: „Avem 1.502 companii de stat. Dintre acestea, 83 au pierderi istorice”. Care e planul pentru reformă # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că în România funcționează 1.502 companii de stat, iar dintre acestea 83 au pierderi istorice, de aproximativ 14 miliarde de lei. Va fi întocmit un registru unic al companiilor de stat, iar până vara viitoare cel puțin 3 dintre acestea vor fi listate la bursă.
15:10
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile magistraților # Digi24.ro
Judecătorii Curții de Apel București (CAB) au adoptat, în majoritate, un punct de vedere prin care resping proiectul de lege al Guvernului privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților. Decizia a fost luată în Adunarea Generală desfășurată luni, 24 noiembrie 2025. Potrivit comunicatului transmis de Curtea de Apel București, din cei 243 de judecători, au fost prezenți 216, iar 215 au votat pentru respingerea propunerii legislative.
15:10
Imagini care dau fiori și celor mai duri dintre noi au scos la iveală un spital al umilinței și degradării umane în România anului 2025. Secțiile de psihiatrie de la spitalul Municipal Târnăveni sunt descrise de cei care au ajuns acolo drept...lagăre. Saloane imense, unde stau aliniate zeci de paturi și o singură baie. Personalul medical le-a dat și un nume, care vine să confirme condițiile inumane - spun că duc pacienții "la ciurdă", termen folosit pentru animale. În tot aces timp, managera spitalului și primarul din Târnăveni, soț și soție, spun că bolnavii sunt tratați cum trebuie. Echipa Pacient în România a reușit să filmeze în acest spital și să stea de vorbă cu pacienții.
Acum 2 ore
15:00
Gheorghiu: „Nu mă aflu în niciun fel de incompatibilitate. Asociaţia Dăruieşte Viaţă o să-şi regleze problemele, cu siguranţă” # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a reinterat că nu se află în niciun fel de incompatibilitate, iar Asociaţia Dăruieşte Viaţă o să-şi regleze problemele, cu siguranţă.
15:00
Prețul gazelor în Europa coboară la cel mai mic nivel din ultimul an, pe fondul discuțiilor privind planul american de pace în Ucraina # Digi24.ro
Cotațiile gazelor naturale la hub-ul TTF au coborât luni sub 30 de euro/MWh, marcând cel mai redus nivel din ultimul an. Scăderea este susținută de importurile ridicate de GNL, de vremea mai blândă decât în mod normal și de discuțiile tot mai avansate privind planul american de pace în Ucraina, care au relaxat piața.
15:00
Vicepremierul Tánczos Barna vine azi la Digi24, de la ora 21:00
14:50
Sistemul de colectare a datelor cetățenilor din state non-UE, extins la noi puncte de frontieră și la aeroporturile din Iași și Cluj # Digi24.ro
Poliţia de Frontieră anunţă că, începând de luni, Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) este extins la alte patru puncte de trecere a frontierei, mai exact la PTF Galaţi şi Oancea (judeţul Galaţi) şi la aeroporturile din Iaşi şi Cluj.
14:50
Ministru german: „Un succes decisiv”. Două aspecte au fost eliminate din proiectul de acord de pace american pentru Ucraina # Digi24.ro
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat luni că s-au făcut progrese în privinţa planului de pace destinat să pună capăt războiului în Ucraina ca rezultat al discuţiilor din ajun cu reprezentanţi de rang înalt ai SUA la Geneva.
14:40
Prima reacție a Kremlinului după ce SUA și Ucraina au negociat „ajustări” la planul de pace propus de Trump # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Moscova nu a primit nicio informație despre negocierile dintre Statele Unite, Ucraina și țările europene de la Geneva, care au avut loc în weekend, relatează agenția rusă de știri TASS.
14:30
Adolescenta rusă care a cântat piese anti-Putin în Sankt Petersburg a fugit din țară după ce a fost arestată de trei ori # Digi24.ro
Vocalista trupei de stradă Stoptime, Diana Loginova, cunoscută sub pseudonimul „Naoko”, a părăsit Rusia după trei arestări administrative consecutive, transmite publicația Meduza.
14:20
Suma uriașă investită de Kremlin pentru a pune mâna pe puterea de la Chișinău a fost dezvăluită de președintele Parlamentului # Digi24.ro
Federația Rusă a investit aproape 400 milioane de euro pentru a aduce în Parlamentul Republicii Moldova deputați controlați de grupări criminale și de Kremlin. Anunțul a fost făcut de președintele legislativului de la Chișinău și liderul PAS, Igor Grosu, la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea care se desfășoară la Stockholm, transmite deschide.md.
14:10
Când ajung ajutoarele de 400 de lei la pensionarii cu venituri mici. Explicațiile ministrului Muncii # Digi24.ro
Pensionarii cu venituri mici urmează să primească un ajutor de 400 de lei până la finalul anului . Ministrul Muncii, Florin Manole, oferă asigurări că există bani în buget, iar tranșa va fi virată o dată cu pensia din decembrie.
Acum 4 ore
14:00
Vremea se încălzește câteva zile, apoi vine frigul, cu ninsori și ploi. Prognoza în următoarele două săptămâni, pe regiuni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza pentru 24 noiembrie - 7 decembrie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai caldă decât în mod normal în ultimele zile de noiembrie, urmând răciri treptate. Precipitațiile vor fi frecvente, cu ploi și ninsori la munte, în jurul zilelor de 26-27 noiembrie.
14:00
„E de rahat”. Părerile ucrainenilor din prima linie despre planul care ar putea duce la încheierea războiului # Digi24.ro
Soldații ucraineni de pe linia frontului au reacționat la proiectul de propuneri de pace al SUA cu un amestec de sfidare, furie și resemnare.
13:50
București-Ilfov este zona din UE cu cei mai puțini oameni expuși riscului de sărăcie, arată datele Eurostat # Digi24.ro
Anul trecut, 16,2% din cetăţenii UE (72,1 milioane de persoane) erau expuşi riscului de sărăcie, exact aceeaşi pondere ca în 2023, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat). Zona cu cea mai mică pondere este în România.
13:50
Lovitură pentru guvernul condus de Pedro Sanchez. Procurorul-șef al Spaniei a demisionat după ce a fost condamnat de Curtea Supremă # Digi24.ro
Procurorul-şef al Spaniei a anunţat, luni, că demisionează după ce Curtea Supremă l-a găsit săptămâna trecută vinovat de scurgerea de informaţii confidenţiale într-un caz care îl implică pe partenerul unei lidere de opoziţie, scrie Reuters.
13:40
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își retrag banii ca să evite taxele” # Digi24.ro
Plățile din pensiile private Pilon II au ajuns în septembrie la un nivel record de 403,7 milioane de lei pe lună, în creștere de la 271,9 milioane de lei în august, după introducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% pentru partea de venit care depășește pragul de 3.000 de lei. „Am văzut un aflux din ce în ce mai mare de participanți care solicită plata pensiei private, iar plățile au ajuns aproape de trei ori mai mari decât în prima jumătate a anului”, a declarat George Moț, expert în pensii private, pentru redacția Digi24.ro.
13:30
Un bărbat beat a spart cu pumnul parbrizul unei mașini de poliție, după ce a sunat fără motiv la 112. El a fost arestat # Digi24.ro
Un bărbat de 34 de ani, din Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, a distrus parbrizul unei maşini de poliţie, după ce echipajul s-a prezentat la intervenţie, în urma unul telefon pe care acesta îl dăduse la 112 fără să aibă însă un motiv întemeiat. El a fost reținut pentru 24 de ore.
13:30
„Capitularea totală a Ucrainei”, „Planul lui Putin” sau „Un nou München 1938”. Senatorii americani critică dur planul Putin-Trump # Digi24.ro
Politicienii americani care se opun capitulării Ucrainei în fața agresorului nu s-au zgârcit în weekend cu aprecieri dure la adresa planului „pașnic” susținut de Donald Trump. Documentul, care a fost de fapt redactat de Steve Whitcoff și Kirill Dmitriev, a fost numit „planul lui Putin”, fiind comparat atât cu acordul de la München din 1938, cât și cu retragerea haotică a trupelor americane din Afganistan în 2021.
13:20
Caravana Destiny Park, făurind destine în școli, își continuă drumul prin unitățile de învățământ. Copiii învață despre primul ajutor, educație financiară, protecția mediului și siguranță rutieră - un demers gratuit care își propune să continue misiunea Destiny de a face educație prin joacă.
13:10
Fiul lui Tudorel Toader, cercetat de polițiști după acuzații de hărțuire sexuală. Reacția fostului ministru al Justiției # Digi24.ro
Poliţiştii ieșeni fac verificări în cazul fiului fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iaşi, acuzat că a hărţuit sexual două studente pentru a trece examenele. Tatăl său, Tudorel Toader, care este şi fost rector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a scris pe Facebook că este vorba despre un articol de şantaj și că indirect este o campanie împotriva sa.
13:00
DOGE dispare din administrația Trump înainte de termen: „Așa ceva nu mai există”. Ce se întâmplă cu angajații lui Elon Musk # Digi24.ro
Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) creat de președintele american Donald Trump și condus inițial de Elon Musk a fost desființat cu opt luni înainte de expirarea mandatului, punând capăt unei inițiative lansate cu mare fast ca simbol al promisiunii lui Trump de a reduce dimensiunea guvernului, inițiativă care, potrivit criticilor, a oferit puține economii cuantificabile, scrie Reuters.
12:50
Zelenski spune că s-au făcut progrese la Geneva, dar că e nevoie de „mult mai mult”: „Am reuşit să includem puncte foarte sensibile” # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat luni progresele făcute la negocierile de la Geneva între americani, ucraineni şi europeni, dar spune că este nevoie de „mult mai mult” pentru a se ajunge la o ”pace reală” cu Rusia. Liderul de la Kiev ar putea merge la Washington pentru a susține cauza țării sale, potrivit presei ucrainene.
12:30
Accident în Delta Dunării: două ambarcaţiuni de agrement s-au ciocnit. Un tânăr a fost rănit # Digi24.ro
Două ambarcaţiuni de agrement s-au ciocnit în Delta Dunării, pe Canalul Mila 36. În urma impactului, una dintre ambarcaţiuni a ieşit de pe şenalul navigabil şi a intrat în mal, iar un bărbat de 29 de ani a fost rănit.
12:20
O femeie din Olt a fost omorâtă de partenerul ei, care a susţinut apoi că a găsit-o decedată în casa lor. Bărbatul a fost reținut # Digi24.ro
O femeie de 49 de ani din judeţul Olt a fost omorâtă de partenerul ei, în vârstă de 45 de ani, el susţinând însă că a găsit-o decedată în casa unde stăteau împreună. Bărbatul a fost reţinut, după ce anchetatorii au stabilit că o bătuse cu o seară înainte, în urma unui conflict izbucnit după consumul de alcool.
12:10
Ministrul Justiției Radu Marinescu, întâlnire cu omologul francez. Modernizarea penitenciarelor și AI în sistemul judiciar, pe agendă # Digi24.ro
Ministrul Justiției Radu Marinescu a avut, luni la sediul Ministerului Justiției, o întrevedere omologul s[u francez Gérald Darmanin, într-o vizită care marchează continuitatea și aprofundarea cooperării bilaterale dintre România și Franța.
Acum 6 ore
12:00
Tinerii sunt expuși masiv pe TikTok la propagandă pro-Ceaușescu și idei extremiste. IICCMER: „Avem nevoie de o reacție rapidă” # Digi24.ro
Tinerii sunt expuși masiv pe TikTok la postări prin care se răspândesc nostalgii pro-totalitare și idei extremiste, arată o analiză a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), publicată pe 24 noiembrie.
11:50
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Ce bugetari rămân doar cu 15% din pensie # Digi24.ro
Ministerul Muncii a publicat proiectul de lege care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat. Față de varianta inițială, modificările vizează doar pensiile speciale și nu se aplică pentru profesori și medici.
11:50
Israelul vrea să repopuleze nordul țării cu mii de indieni urmași ai unui vechi trib menționat în Biblie # Digi24.ro
Israelul intenţionează să aducă în ţară, în următorii ani, mii de indieni care se identifică drept descendenţi ai tribului biblic al lui Manase, a anunţat duminică biroul de presă al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.
11:40
Oamenii caută să regăseasă în viitoarele lor cămine și sentimentul de apartenență la o comunitate # Digi24.ro
Astăzi, poate mai mult decât oricând, dincolo de arhitectură și locație, oamenii caută să regăseasă în viitoarele lor cămine și sentimentul de apartenență la o comunitate.
11:40
Horațiu Potra, adus la Parchetul General. Șeful mercenarilor va fi audiat într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală # Digi24.ro
Horaţiu Potra a fost adus sub escortă la sediul Parchetului General, luni, pentru a fi audiat de procurori într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în legătură cu banii câştigaţi în Congo.
11:40
Cum arată dronele cumpărate de România din Israel. Aparatele sunt testate într-o bază militară secretă # Digi24.ro
Digi24 a filmat imagini în premieră cu dronele cumpărate de Armata Română din Israel. E vorba despre aparate de zbor de ultimă generație, pentru care România plătește sute de milioane de dolari. Dronele pot detecta orice țintă pe o rază de 200 de kilometri.
11:30
Ministerul Dezvoltării a propus actualizarea chiriilor pentru locuințele de stat. Tarifele ar putea crește cu peste 200% # Digi24.ro
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern prin care propune actualizarea tarifelor de chirie pentru locuințele de stat, după aproape două decenii în care aceste sume au rămas înghețate. Măsura vizează toate locuințele aflate în proprietatea statului sau a autorităților locale, dar și locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariații companiilor naționale și regiilor autonome.
11:30
Săptămână decisivă pentru reforma care taie pensiile magistraților. România riscă să piardă 230 milioane de euro din PNRR # Digi24.ro
E o săptămână decisivă pentru reforma pensiilor speciale. Până vineri aflăm dacă România pierde sau nu cele peste 230 de milioane de euro bani europeni. Tot până atunci, Guvernul trebuie să-și asume în Parlament noile modificări la pensiile magistraților. Totul depinde însă de momentul în care vom avea avizul de la Consiliul Superior al Magistraturii.
11:30
Atac sinucigaș în Pakistan: Cinci morți și peste zece răniți la sediul unei forțe paramilitare din Peshawar # Digi24.ro
Doi atacatori sinucigași au vizat luni sediul unei forțe paramilitare pakistaneze din Peshawar, ucigând cinci membri ai personalului de securitate și rănind peste zece persoane. Exploziile au avut loc la intrarea complexului, aflat într-o zonă puternic securizată. Autoritățile califică incidentul drept „complot terorist dejucat”, scrie BBC.
11:10
Rezecția polipilor colorectali este o intervenție esențială pentru prevenirea transformării maligne, având un impact major asupra reducerii incidenței cancerului colorectal. De ce trebuie îndepărtați polipii colonici și cum se desfășoară o astfel de procedură aflăm de la Dr. Carmen Lamatic, medic primar gastroenterologie.
11:10
Turist dispărut în Masivul Bucegi: salvamontiști din Brașov și Râșnov îl caută după ce a semnalat hipotermie severă # Digi24.ro
Salvamontiștii din Râșnov și Brașov caută, încă de azi noaptea, un turist aflat într-o stare avansată de epuizare şi hipotermie şi care a cerut ajutor. Persoana căutată a indicat că s-ar afla în apropierea Lacului Ţigăneşti, din Masivul Bucegi, însă, ajunşi în zona respectivă, salvatorii montani nu l-au găsit. După şapte ore de căutări, salvamontiştii au întrerupt acţiunea din cauza vremii nefavorabile, dar au reluat-o luni dimineaţă.
11:10
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Köln pentru a prinde avionul spre București # Digi24.ro
După ce au ratat îmbarcarea, doi români au alergat pe pistă pentru a prinde totuși zborul spre București, pe aeroportul din Köln, transmite presa germană.
10:40
Medicul care a intrat cu mașina în Ambasada Rusiei de la București este acuzat că a amenințat un coleg. Anunțul polițiștilor # Digi24.ro
Medicul stomatolog care a încercat sa intre cu mașina în ambasada Rusiei la București a recidivat. El a fost reținut pentru 24 de ore după un nou incident, potrivit informațiilor Digi24. Bărbatul a călcat cu mașina trusa criminaliștilor care făceau cercetări, după ce chiar el ar fi împrăștiat diferite substanțe în curtea și pe ușa de la intrarea în clinica unde lucrează un coleg de-al său, un medic dentist din Pitești.
10:40
HARTĂ Noi alerte meteo: a fost emis cod galben de vânt puternic. Care sunt zonele afectate și cum va fi vremea în București # Digi24.ro
Meteorologii au emis, luni, o atenţionare cod galben de vânt puternic, valabilă de marţi dimineaţă, în judeţe din Banat, sudul Crişanei, pe litoral, în Carpaţii Meridionali şi Carpaţii Occidentali. În aceste zone, vântul va atinge viteze de 55-65 de kilometri pe oră, iar în zonele montane înalte chiar de 90-110 kilometri pe oră.
10:40
Fostul primar al municipiului Timişoara Nicolae Robu a fost internat, în noaptea de duminică spre luni, în Spitalul Judeţean Timişoara, după un puseu puternic de tensiune. El a fost internat în Secţia de Terapie Intensivă Coronarieni, unde este supus mai multor investigaţii.
10:30
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare” # Digi24.ro
O elevă de la Școala de Agenți de Poliție din Câmpina a ajutat la prinderea bărbatului care a ucis un taximetrist în noaptea de vineri. Tânăra făcea practică și în acea seară patrula împreună cu doi colegi, polițiști cu experiență. Un pont primit de fată i-a ajutat la prinderea criminalului.
10:30
Marea Britanie a interceptat o navă de război rusească și un petrolier al Moscovei în largul coastei britanice # Digi24.ro
Flota militară britanică a interceptat corveta rusă „Stoiki” și petrolierul „Elnia” în timp ce acestea navigau de-a lungul coastei britanice, au informat Associated Press și Independent, citând Ministerul Apărării. Potrivit ministerului, nava de patrulare HMS Severn a urmărit timp de două săptămâni deplasarea navelor rusești prin strâmtoarea Dover și mai departe spre vest. Ulterior, supravegherea a fost transferată unui aliat NATO nenumit în largul coastelor Bretaniei. În același timp, HMS Severn a continuat monitorizarea de la distanță.
10:20
Incident la instalația unui bloc din Sectorul 5: aproape 130 de consumatori au rămas fără gaze naturale. Condiţii pentru realimentare # Digi24.ro
Aproape 130 de consumatori din Sectorul 5 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, după ce compania Distrigaz Sud a fost nevoită să întrerupă furnizarea din cauza unui incident la instalaţia care alimentează imobilul. Potrivit sursei citate, alimentarea cu gaze naturale va fi reluată după ce clienţii vor contracta un operator economic autorizat pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei şi după ce vor transmite societăţii de gaze documentele justificative întocmite de către respectivul operator.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.