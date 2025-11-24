Oana Gheorghiu se scuză. Afirmațiile la adresa magistraților, o metaforă. La ce întrebare nu a vrut să răspundă

10:20

România e țara în care cel mai mare (autoproclamat) partid „de stânga ”, PSD, e alcătuit din baroni, oameni de afaceri prosperi și mari moșieri, perverind până la mutilare ideea de social-democrație. De partea cealaltă, politicieni din noul val și noile partide par a fi educați, cu toții, la „Școala de la Chicago”. Ei și-ar dori o țară condusă de corporații. Președintele însuși a făcut apel la oamenii de afaceri să vină cu soluții gata de a fi implementate. Statul nu are oameni care să o facă și, în general, nici nu e treaba statului să facă asta. De ce să ne împiedicăm de aceste idei desuete, chiar periculoase? Într-un alt context, tot președintele a spus că vor fi luați bani „...de la educație, de la sănătate, de la astea...” pentru a fi transferați către bugetul de apărare. Niciun cuvânt despre serviciile secrete, de pildă, sau despre corporații. Ele vor continua să prospere, fiindcă, se pare, ori sunt imune în eventualitatea unui conflict armat, ori sunt capabile să se apere singure. Educația, sănătatea și alte „astea” mai puțin importante, cvasi-inutile, chiar, trebuie să contribuie dacă vor să fie apărate de armată. The post Noi, „comuniștii” appeared first on Cotidianul RO.