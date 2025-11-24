Cine ar beneficia de pe urma planului de pace Witkoff-Dmitriev
Adevarul.ro, 24 noiembrie 2025 14:30
Planul de pace în 28 de puncte pe care Statele Unite și Rusia vor să-l impună Ucrainei și Europei este impropriu denumit astfel: în forma actuală, este un „plan tenebros” ce „garantează practic un război viitor”, având în plus rolul de a „dezbina America și Europa”.
• • •
Pălărie cere CSM să dea urgent avizul pe reforma pensiilor magistraților: se retrag din sistem cu venituri duble față de media națională # Adevarul.ro
Pensiile magistraților revin în centrul dezbaterii politice. USR acuză întârzieri, iar Guvernul are termen limită până pe 28 noiembrie pentru a adopta reforma cerută de Jaloanele PNRR. România riscă pierderea celor 231 milioane de euro dacă legea nu avansează.
Hezbollah confirmă uciderea comandantului militar Haitham Ali Tabatabai. Iranul acuză o „asasinare lașă” și încălcarea armistițiului # Adevarul.ro
Mișcarea islamistă Hezbollah a confirmat, duminică seara, 23 noiembrie, asasinarea unui important comandant militar, Haitham Ali Tabatabai, în urma unui atac israelian desfășurat în sudul Beirutului.
Ucraina și SUA convin asupra majorității punctelor din planul de pace; teritoriile și NATO vor fi decise de Zelenski și Trump. Care va fi mutarea lui Putin? # Adevarul.ro
Ucraina și Statele Unite au ajuns la un acord privind cea mai mare parte a prevederilor dintr-un proiect de plan de pace american. Cele mai sensibile chestiuni – statutul teritoriilor și parcursul Ucrainei către NATO – vor fi însă discutate direct de președinții Volodimir Zelenski și Donald Trump.
Ce indică faptul că ai diaree dimineața și când trebuie să mergi la medic. Semnalul pe care ți-l dă organismul # Adevarul.ro
Faptul că ai probleme cu stomacul dimineața, în mod repetat, ar trebui să-și ridice unele semne de întrebare. Experții au indicat câțiva dintre cei mai comuni factori care pot cauza diaree la primele ore.
Primele 10 companii de stat intră în reformă. Guvernul pregătește un registru și conducere profesionistă până în 2026 # Adevarul.ro
10 companii de stat din transporturi și energie vor fi reformate, a anunțat luni vicepremierul Oana Gheorghiu, precizând că este un proiect pilot, dar că lista va fi extinsă în viitor.
Idei de cadouri pentru bărbați 2025 - 2026: top accesorii utile și elegante, ideale pentru orice buget # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune idei de cadouri pentru bărbați în 2025 -2026: accesorii utile, elegante și practice, potrivite pentru orice buget. Inspiră-te din selecția noastră de fulare, mănuși, curele și șosete, cu produse ușor de comandat online și recomandări pentru cadouri care nu dau greș.
Săptămână decisivă pentru pensiile magistraților. Jaloanele PNRR presează reforma Guvernului # Adevarul.ro
Guvernul accelerează reforma pentru pensiile magistraților, deoarece jaloanele PNRR impun termen limită în 28 noiembrie. Executivul vrea aviz rapid de la CSM pentru a evita pierderea celor 230 milioane de euro.
„DOGE nu mai există”. Departamentul care a fost condus de Elon Musk s-a desfiinţat mai devreme decât se prevedea # Adevarul.ro
Departamentul eficacităţii guvernamentale (DOGE) a fost închis anticipat, în mod discret, înainte cu opt luni să-şi încheie activitatea în mod oficial a confirmat în weekend, într-un interviu acordat Reuters, directorul Office of Personnel Management (OPM) Scott Kupor.
Piața muncii, instabilă din cauza măsurilor statului: „Dacă guvernul este perceput ca imprevizibil sau impune taxe mai mari, firmele devin defensive" # Adevarul.ro
Piața muncii în 2025 este marcată de prudență, cu concedieri semnificative dar și angajări la unele companii. Procesul de găsire a unui job va fi totusi mai lent iar măsurile publice creează deja instabilitate, afectând privatul. În plus, migrația tinerilor cu studii superioare rămâne înaltă.
Theo Rose le-a comunicat spectatorilor și fanilor, în timpul unui concert, că ea și Alessandra, vocalista sa, au decis să pună punct colaborării lor muzicale.
Boala tăcută care poate fi confundată cu o infecție obișnuită: semnele de cancer pe care nu trebuie să le ignori # Adevarul.ro
Acest tip de cancer este adesea denumit „tăcut”, poate trece neobservat mult timp, deoarece simptomele sale sunt confundate cu probleme mai puțin grave.
George Clooney a început să bea din nou după eșecul de pe Broadway. Soția sa, Amal, amenință că îl părăsește # Adevarul.ro
George Clooney și soția sa, avocata Amal Clooney, ar putea divorța. Motivul ar fi că actorul a început să bea din nou după eșecul de pe Broadway.
Insula aproape pustie care rivalizează cu Maldivele: plaje cu nisip alb, lagune cristaline și vulcani impresionanți # Adevarul.ro
O insulă spectaculoasă din Oceanul Indian, cu plaje cu nisip alb, lagune cristaline și peisaje vulcanice, a fost descrisă ca fiind la fel de frumoasă ca Maldivele.
Caiac SMile extinde limitele integrării: oamenii cu dizabilități au urcat muntele și au trăit răsăritul de soare în siguranță # Adevarul.ro
Caiac SMile continuă să redefinească modul în care persoanele cu dizabilități pot trăi experiențe autentice și pline de viață
Majorarea TVA a redus consumul și a tăiat încasările statului cu aproape 350 milioane lei. Prețurile au urcat, cumpărăturile au scăzut, iar economiștii avertizează că taxele mărite pot amplifica evaziunea.
Câte pizza trebuie să vândă în fiecare lună un patron pentru a avea salariul unui angajat. „Ca antreprenor, responsabilitatea explodează” # Adevarul.ro
O analiză publicată de un patron de pizzerie a devenit virală pe Facebook, după ce acesta a arătat, prin calcule detaliate, ce înseamnă să fii antreprenor în România. Pentru a avea același venit net cât un angajat plătit bine, el trebuie să vândă mii de pizza pe lună.
Artă, emoție și oameni care inspiră în expoziția “I’m lovin’ de 30 de ani” în cadrul Art Safari
Fondul Proprietatea cere reformă la CN Aeroporturi: salarii mai mici și transparență pe bursă # Adevarul.ro
Fondul Proprietatea cere reducerea remuneraţiei fixe brute lunare a administratorilor CN Aeroporturi Bucureşti la 19.885 lei de la 69.840 lei brut/lună/membru cât s-a aprobat în luna mai şi listarea companiei la Bursa de Valori Bucuresti (BVB).
Condimentul care ajută la combaterea obezității. În plus, scade semnificativ nivelul colesterolului # Adevarul.ro
Un condiment popular, considerat benefic în creşterea imunităţii, poate ajuta semnificativ și în lupta împotriva obezității. Oamenii de știință au descoperit că reduce semnificativ acumularea de grăsime, fără a provoca efecte toxice.
În acest articol, vom afla totul despre un cablu de fibră optică, făcând „lumină” în spatele unei tehnologii cunoscute, însă prea puțin înțelese de publicul larg.
Dr. Anca Maria Arhip, MedLife: „Testarea genetică la copiii cu malformații cardiace nu e doar un detaliu!” # Adevarul.ro
Meseria de medic înseamnă, de cele mai multe ori, pe lângă pasiune, empatie, răbdare, și multă, multă dedicare, fiindcă medicii lucrează cu viețile oamenilor.
Apa maro din mașina de spălat vase șochează internetul: „Frate, cred că ai conectat-o la fosa septică”. Ce se întâmplă cu adevărat în interior # Adevarul.ro
Un clip postat pe YouTube a stârnit reacții puternice după ce un bărbat a filmat interiorul mașinii sale de spălat vase în timpul funcționării, surprinzând ce se întâmplă cu adevărat în interiorul aparatului.
Armata israeliană anunţă demiterea mai multor generali în legătură cu atacurile din 7 octombrie 2023 # Adevarul.ro
Armata israeliană a anunţat demiterea mai multor generali aflaţi în funcţii cheie pe 7 octombrie 2023, pentru eşecul lor de a preveni atacul mişcării islamiste palestiniene Hamas din acea zi.
Toaletă la preț de apartament: 64.000 de euro pentru un grup sanitar inteligent într-un parc din Ghimbav # Adevarul.ro
Primăria Ghimbav a stârnit controverse majore după ce a decis să transforme o parcare de pe strada Victoriei într-un parc public și să achiziționeze o toaletă automată inteligentă, al cărei preț se ridică la aproximativ 64.000 de euro.
Sorana Cîrstea strălucește și în afara terenului. Tenismena a avut o apariție spectaculoasă la concertul lui Teddy Swims.
Sportivi folosiți în campania electorală. Un candidat la Primăria Capitalei apare lângă David Popovici # Adevarul.ro
David Popovici (21 de ani) a fost folosit în campania lui Daniel Băluță (48 de ani).
Kremlinul neagă că ar fi primit un plan de pace de la Geneva, dar urmărește atent negocierile # Adevarul.ro
Kremlinul a declarat că nu a primit până în prezent informații oficiale privind discuțiile desfășurate la Geneva între reprezentanți ai Statelor Unite, Ucrainei și mai multor state europene.
Secretul unui stil de viață echilibrat: One Meal, nutriție la pachet, energie în mișcare # Adevarul.ro
Într-o lume în care timpul pare mereu insuficient, mesele echilibrate devin adesea prima victimă a programului încărcat. Diminețile în grabă, întâlnirile care se prelungesc sau drumurile între birou, sală și casă ne fac să alegem soluții rapide, dar nu întotdeauna sănătoase.
Fostul episcop Onilă, condamnat pentru viol, s-a rãzgândit: vasluienii nu mai sunt nespălati și bețivi. Reevaluarea nu l-a ajutat la ÎCCJ # Adevarul.ro
La doar douã zile dupã ce i-a fost admis în principiu recursul în casație, ICCJ i-a respins lui Cornel Onilă contestația în anulare, cea de-a două cale extraordinară de atac, prin care fostul ierarh a declanșat ofensivă pentru a scăpa de închisoare.
Un elev de clasa a X-a din Bihor a ajuns la spital după ce a băut un „cocktail” de suc și medicamente pregătit de un coleg # Adevarul.ro
Un elev de clasa a X-a din Borș, județul Bihor, a ajuns la spital după ce a băut un amestec de suc și medicamente pregătit de un coleg.
A murit celebrul actor Udo Kier. Starul cu peste 200 de filme în palmares s-a stins la 81 de ani # Adevarul.ro
Actorul german Udo Kier, unul dintre cei mai prolifici și excentrici artiști ai cinematografiei europene și americane, a murit la vârsta de 81 de ani. Decesul a fost confirmat de partenerul său, artistul Delbert McBride.
Firma din România care a lansat Litălșii pe Broadway și a surprins în țară cu deja cunoscutele ciorbe la pungă a anunțat lansarea unui nou produs - sarmale personalizate.
Doi texani, acuzați că au planificat preluarea cu forța a unei insule din Haiti. Voiau să ucidă toți bărbații și să transforme femeile și copiii în sclavi sexuali # Adevarul.ro
Doi bărbați din Texas au planificat să recruteze persoane fără adăpost pentru a participa la o lovitură armată pe o insulă haitiană, să ucidă toți bărbații și să transforme femeile și copiii în sclavi sexuali, potrivit unui rechizitoriu.
Serviciul militar voluntar va fi introdus și în Franţa. Președintele Macron ar urma să facă anunțul joi # Adevarul.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron ar urma să anunţe în zilele următoare introducerea unui serviciu militar voluntar, un proiect aflat în studiu de mai multe luni, într-o lume ”plină de incertitudini”.
Crimă în Olt: o femeie de 49 de ani a fost găsită moartă în propria casă. Cine este principalul suspect # Adevarul.ro
O femeie de 49 de ani, din judeţul Olt, a fost găsită fără viaţă în locuinţa din comuna Voineasa, unde trăia împreună cu partenerul ei.
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat că, luni, ar urma să aibă o convorbire telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin pentru a discuta despre eforturile de pace privind Ucraina, relatează AFP.
Guvernul schimbă regulile de pensionare. Pensionarii speciali care lucrează la stat rămân doar cu 15% din pensie # Adevarul.ro
Guvernul pregătește legea care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Măsura se aplică exclusiv pensiilor speciale și militare. Cei care rămân în activitate vor primi doar 15% din pensie. Profesorii, medicii și șefii unor instituții rămân exceptați.
Accident naval pe Canalul Mila 36. Două ambarcațiuni s-au ciocnit, un tânăr de 29 de ani a ajuns la spital # Adevarul.ro
Un accident naval a avut loc pe Canalul Mila 36 după ce două ambarcațiuni de agrement s-au ciocnit. Un bărbat de 29 de ani a fost rănit și transportat la spital. Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.
Regatul Unit, Germania și Franța au pregătit un set de contrapropuneri la proiectul american al „planului de pace” în 28 de puncte, menit să îl facă mai favorabil Ucrainei. Agenția Reuters a publicat versiunea completă a acestor contrapropuneri.
Horațiu Potra, adus sub escortă la Parchetul General. Dosarul în care este audiat mercenerul român # Adevarul.ro
Sub escorta trupelor speciale, Horaţiu Potra a fost adus la sediul Parchetului General, luni, 24 noiembrie, urmând a fi audiat în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Armata lui Putin a lovit un bloc din orașul rusesc Belgorod. O bucată dintr-o rachetă Panțir a fost găsită la fața locului # Adevarul.ro
În regiunea rusă Belgorod, o rachetă rusească a lovit o clădire rezidențială înaltă. Autoritățile ruse încearcă să dea vina pe o dronă ucraineană pentru atac, dar imaginile și dovezile sugerează contrariul.
Mihai Stoica a ținut post negru timp de 160 de ore.
Tânărul care s-a spânzurat sâmbătă în toaleta unui tren căzuse în patima jocurilor de noroc # Adevarul.ro
Un tânăr de 26 de ani a fost găsit spânzurat, sâmbătă, într-o toaletă a trenului Interregio Iași–București.
Concluziile SUA și ale Ucrainei după întâlnirea de la Geneva: acordul de pace va fi actualizat, cu garanții privind respectarea suveranității # Adevarul.ro
Statele Unite și Ucraina au anunțat, după consultările de duminică, desfășurate la Geneva, că au elaborat o versiune actualizată și consolidată a documentului-cadru privind pacea.
Mesajul subtil transmis de Rusia României și UE, decriptat de la Oxford: „E important să nu ne intimideze” # Adevarul.ro
Lideri importanți din UE strâng rândurile pentru a ajuta Ucraina și încearcă, împreună cu SUA, să formuleze un plan de pace mai echilibrat. Politologul Corneliu Bjola, de la Universitatea Oxford, susține, într-o analiză pentru „Adevărul”, că europenii au nevoie nu numai de unitate.
Județele care intră sub Cod Galben de vânt: rafalele pot ajunge până la 110 km/h. Atenționarea este valabilă până miercuri # Adevarul.ro
Meteorologii au emis luni, 24 noiembrie, o atenţionare Cod galben de vânt, valabilă din această noapte, de la ora 3:00, în 16 judeţe din Banat, sudul Crişanei, Carpaţii Meridionali şi Carpaţii Occidentali şi pe litoral.
Shark Beauty intră oficial pe piața din România cu lansarea revoluționarului sistem de coafare Shark Glam™ # Adevarul.ro
Shark Beauty, divizia de beauty tech a grupului american Shark Ninja, lansează oficial în România Shark Glam™, cel mai nou sistem multifuncțional de hairstyling care combină performanța profesională, protecția firului de păr și inovația tehnologică de ultimă generație.
Coaliția Vot Corect caută observatori pentru alegerile parțiale. Înscrieri până pe 2 decembrie # Adevarul.ro
Un consorțiu format din organizații civice angajate în apărarea democrației și a drepturilor omului, Coaliția Vot Corect, a lansat campania de înscrieri pentru observatori independenți la alegerile parțiale care vor avea loc pe 7 decembrie. Înscrierile continuă pănă pe 2 decembrie.
Recruți ruși epuizați și confuzi, trimiși direct pe front, în ciuda stării lor deplorabile. Abia pot sta în picioare # Adevarul.ro
Un videoclip recent a stârnit valuri de comentarii pe rețelele sociale, arătând recruți epuizați și confuzi, abia capabili să stea în picioare.
