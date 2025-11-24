Haos pe cumulul pensiilor cu salariul. Ministrul muncii spune că tăierea cu 85% a pensiilor se mai negociază
Newsweek.ro, 24 noiembrie 2025 15:20
Momente greu de înțeles în guvern care se joacă cu soarta a sute de mii de pensionari. Guvernul a an...
• • •
Acum 5 minute
16:00
Solicitarea lui Nicușor Dan la reuniunea liderilor UE. De ce să se țină cont la negocierea pentru Ucraina? # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a participat, prin videoconferință la reuniunea liderilor UE privind Ucrain...
Acum 15 minute
15:50
Ministrul Muncii anunță când primesc pensionarii cei 400 lei la pensie. Doar cei cu venituri mici iau banii # Newsweek.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, a anunțat când vor fi plătiți cei 400 lei la pensie, ajutor din par...
Acum 30 minute
15:40
Cum ar putea costa 4 lei litrul de benzină sau motorină la pompă în România? Modelul japonez # Newsweek.ro
Litrul de benzină sau motorină ar putea costa 4 lei în România. Circa 50% din prețul carburanților l...
Acum o oră
15:20
Haos pe cumulul pensiilor cu salariul. Ministrul muncii spune că tăierea cu 85% a pensiilor se mai negociază # Newsweek.ro
Momente greu de înțeles în guvern care se joacă cu soarta a sute de mii de pensionari. Guvernul a an...
15:20
„Pe cât de FAKE, pe atât de prost realizat”. Poliția dezvăluie cum putem să ne preotejăm de escrocherii # Newsweek.ro
Inteligența artificială a avansat în ultimii ani, permițând crearea de videoclipuri și imagini extre...
15:10
Pensionarii se grăbesc să scoată pensia de la Pilonul 2 chiar dacă pierd 3.000 lei. De ce se tem? # Newsweek.ro
Pensionarii sunt dispuși să piardă sume de ordinul miilor de lei atunci când scot banii din Pilonul ...
Acum 2 ore
15:00
Românii merg de patru ori mai rar la restaurant, din cauza scumpirilor. Ce comandă de obicei? # Newsweek.ro
Românii merg mult mai rar la restaurant şi numai atunci când au un motiv clar. Servirea mesei în ora...
14:40
Impozit pe pensie anulat în instanță. Care pensionari primesc bani înapoi? Cine nu are șanse DOCUMENT # Newsweek.ro
Avem o decizie a instanței dată zilele acestea, care ajută foarte mult o categorie de pensionari. De...
14:30
Românii plătesc cel mai mare preț la energie din UE, raportat la puterea de cumpărare. Explicația expertului # Newsweek.ro
Românii plătesc cel mai mare preț la energie din Uniunea Europeană, raportat la puterea de cumpărare...
14:10
Oana Gheorghiu, despre reforma companiilor de stat. 83 de companii centrale au pierderi de 14 miliarde de lei # Newsweek.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, luni, că în acest moment avem 1.502 companii de stat în Rom...
Acum 4 ore
14:00
Faliment răsunător în lumea golfului. Compania care-i poartă numele celui mai bun jucător din lume, în colaps # Newsweek.ro
Compania fondată de legenda golfului Jack Nicklaus intră în faliment. A ajuns în această situație du...
13:50
Emmanuel Macron ar urma să introducă serviciul militar voluntar în Franța, în contextul amenințării Rusiei # Newsweek.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, ar urma să anunțe în următoarele zile introducerea serviciulu...
13:30
Pe 22 noiembrie, pe aeroportul Köln/Bonn, doi români care riscau să piardă zborul spre București au ...
13:20
George Simion, laude halucinante la adresa lui Ceaușescu: „Era mai bine decât acum. Comuniștii erau patrioți” # Newsweek.ro
George Simion, liderul extremiștilor AUR și actualul susținător al Ancăi Alexandrescu, fosta consili...
13:10
Cum și-a întemeiat Hrușcă o familie frumoasă în Canada acum 30 ani? Ce naționalitate are soția lui? # Newsweek.ro
De zeci de ani, colindele lui Ștefan Hrușcă sunt nelipsite din casele românilor, iar vocea lui incon...
13:00
Circulaţia feroviară este suspendată temporar, luni, pe secţia de circulaţie Topleţ - Valea Cernei d...
12:40
În ultimele 24 de ore, poliţiştii au intervenit la peste 2.500 de solicitări ale cetăţenilor, au fos...
12:30
Erdogan anunță discuții cu Putin. Planul pentru oprirea războiului și reactivarea coridorului din Marea Neagră # Newsweek.ro
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că va discuta luni cu Vladimir Putin despre o...
12:20
BNR, raport dur: Înghețarea pensiilor și salariilor a scăzut consumul. Ce produse „ard la buzunare”? # Newsweek.ro
BNR a anunțat azi într-un raport public că înghețarea pensie și salariilor a scăzut consumul. Ce pro...
Acum 6 ore
12:00
Meci mortal, într-o cuşcă MMA. Un luptător de doar 31 de ani a căzut și a decedat. Poliția a demarat o anchetă # Newsweek.ro
Un luptător de categoria grea, de doar 31 de ani, a murit în acest weekend după ce a fost grav rănit...
11:50
Cancelarul Germaniei, „sceptic” cu privire la un acord de pace Ucraina - Rusia cum vrea Donald Trump # Newsweek.ro
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, se declară „sceptic” cu privire la ajungerea la un acord de pa...
11:50
Potra, mercenarul lui Călin Georgescu, audiat la Parchetul General în dosarul de evaziune și spălare de bani # Newsweek.ro
Horațiu Potra, mercenarul cu care Călin Georgescu plănuia o lovitură de stat în România a fost adus ...
11:40
Sărbătoare 25 noiembrie, Sfânta Muceniță Ecaterina. Este zi de dezlegare la pește. Cruce neagră în calendar # Newsweek.ro
Marți, 25 noiembrie, Biserica o prăznuiește pe Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina, aceasta fiind o sărbă...
11:30
Marina Regală Britanică, în alertă. O navă de război rusească, detectată lângă Anglia: „Vom răspunde direct” # Newsweek.ro
O corvetă rusă și un petrolier au fost interceptate în largul coastelor Marii Britanii, în cadrul un...
11:20
Pedro Garcia, șeful Fluor: „România e cu 2 ani înaintea Europei la SMR. Proiectul de la Doicești e în grafic” # Newsweek.ro
Pedro Garcia, vicepreședinte Fluor Corporation, a explicat în detaliu stadiul proiectului SMR de la ...
11:20
Semn de criză. Oamenii nu mai au bani să-și schimbe rapid gadget-urile. „Trag” de un telefon și 6 ani # Newsweek.ro
Date statistice arată că oamenii nu mai au bani să-și schimbe rapid gadget-urile și încearcă să „tra...
11:10
Fost primar al Timișoarei, dus de urgență la spital. E la Terapie Intensivă. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a fost dus de urgență la spital. El a fost internat la Se...
11:10
Există un anume fel de frumusețe care nu are nimic de-a face cu simetria sau cu tendințele momentulu...
11:00
METEO Alertă de vânt puternic în mai multe zone din țară. Rafale de 110 km/oră. 16 județe afectate # Newsweek.ro
Meteorologii au emis alerte de vânt puternic pentru mai multe zone din țară. Vor fi rafale care pot ...
10:50
Locuitorii unui bloc din Sectorul 5 au trecut prin momente de panică după ce au simțit miros de gaz ...
10:50
Clienții Hidroelectrica sunt rugați să transmită indexul autocitit până la data de 26 noiembrie, pen...
10:40
Cât de mult scade factura dacă oprești căldura noaptea? Explicațiile unui expert în energie # Newsweek.ro
Zilele friguroase cresc facurile la încălzire și mulți oameni se întreabă dacă nu ar face economie d...
10:20
Haos, în Belgia. Trenuri suspendate, zboruri anulate, școli și spitale închise. Ce se întâmplă? # Newsweek.ro
Dacă aveți drum în Belgia zilele acestea, ar fi bine să luați în calcul că va fi haos mai ales în tr...
10:20
Călin Georgescu își află sentința în dosarul de propagandă legionară. Riscă 5 ani de închisoare # Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat susținut pe față de Rusia la alegerile prezidențiale din România, a...
10:10
Nouă escrocherie periculoasă, pe Gmail: „Hackerii amenință că vor șterge toate pozele”. Victimele cad în plasă # Newsweek.ro
O nouă escrocherie periculoasă vine prin Gmail. Hackerii trimit alerte cu avertismente false că vor ...
10:10
Amendă de 65 € dacă mergi cu mașina în Germania și încalci aceste reguli. Ce nu ai voie să lipești pe ea? # Newsweek.ro
Decorarea mașinii cu autocolante poate fi drăguță, dar poate fi și costisitoare. În unele cazuri, șo...
Acum 8 ore
10:00
Europa deschide ușa Rusiei către G8, în schimbul unui acord de pace cu Ucraina. Ce se intâmplă cu sancțiunile # Newsweek.ro
Europa și-a exprimat disponibilitatea de a-l primi din nou pe Vladimir Putin în G8, în cadrul unei c...
09:40
CASS de 10% pentru mame, eliminat în Parlament. Ce se întâmplă cu CASS la pensii? Cine va scăpa de el în 2026? # Newsweek.ro
Senatul adoptă azi legea prin care CASSde 10% este eliminat în cazul concediului maternal. CASS la a...
09:40
VIDEO Atac cu rachete în inima Beirutului. Israelul anunță uciderea șeful de stat major al Hezbollah # Newsweek.ro
Israelul a lansat un atac aerian asupra sudului Beirutului, vizându-l pe Haytham Ali Tabatabai, cons...
09:20
Planul de pace pentru Ucraina. SUA și Kievul vin cu o versiune „actualizată” pentru încheierea războiului # Newsweek.ro
Statele Unite și Ucraina anunță un „plan de pace actualizat și perfecționat” pentru a pune capăt răz...
09:00
200 lei ajutor la pensie cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Cererile se depun de azi. Care pensionari iau banii # Newsweek.ro
200 lei ajutor la pensie cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Cererile se depun de azi. Care pensionari ...
09:00
Când mori, viața ta îți trece cu adevărat prin fața ochilor? Ce spun 2 oameni care „s-au întors” din moarte? # Newsweek.ro
Oamenii de știință, cercetătorii au răspuns la întrebarea - Când mori, viața ta îți trece cu adevăra...
08:30
Unde investesc străinii mai mullți bani - în România sau în Bulgaria? Diferența este de 3.000.000.000 euro # Newsweek.ro
Există o uriașă bătălie pentru atragerea investitorilor privați mai ales într-o regiune precum Balca...
08:20
Atac rusesc cu drone la granița României. MApN ridică avioanele Eurofighter și F-16, RO-Alert în Tulcea # Newsweek.ro
Federația Rusă a lansat noi atacuri cu drone asupra regiunii Ismail, în apropierea graniței cu Român...
08:10
Ilie Bolojan cere o campanie fără atacuri: „Fără respect și bun-simț, după alegeri nu va fi bine” # Newsweek.ro
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, susţine că, dacă în campania electorală pentru Bucureşti v...
08:10
Sărbătorile vin şi anul acesta cu scumpiri. Furnizorii mici şi mijlocii au notificat magazinele că v...
08:10
CSAT discută luni planurile de apărare și Strategia Națională, în contextul unor noi riscuri # Newsweek.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) se reuneşte, luni, de la ora 12.00, pe agdendă fiind mai ...
Acum 12 ore
08:00
Olguța Vasilescu: Pe deficit au fost majorate pensiile și construite 400 km de autostrăzi # Newsweek.ro
Liderul PSD, Lia Olguţa Vasilescu, susţine că în timpul guvernării Ciolacu-Ciucă s-au făcut lucruri ...
07:50
Care români din Spania vor primi salariu mai mare? „Guvernul propune o creștere de 4%” # Newsweek.ro
Guvernul a propus o creștere salarială de 10% pentru funcționarii publici în următorii trei ani, pân...
07:50
Un accident rutier a avut loc, duminică seară, pe Calea Galaţi din municipiul Brăila, unde un autobu...
