Vladimir Putin a confirmat că planul SUA pentru Ucraina ar putea deveni baza unei înțelegeri

13:20

O cheamă Avisha Tewani și este model profesionist de mâini. Oricât de ușoară pare, această meserie nu este deloc așa, dă asigurări tânăra. Din spusele sale, ceea ce face ea implică multă disciplină și o serie de reguli stricte pe care trebuie să le respecte. Cariera Avishei a început în 2020, când era stilist freelancer. Și azi […]