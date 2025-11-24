„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 25 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Gândul, 24 noiembrie 2025 18:50
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
19:00
Când vine vorba despre învățarea unei limbi străine, practica joacă un rol foarte important. Și totuși, există cazuri în care, chiar și după luni de exerciții sau cursuri, copiii au parte de o evoluție lentă, iar părinții au remușcări, gândindu-se dacă au ales opțiunile potrivite. În aceste momente este bine să se privească situația cu […]
19:00
S-a stabilit ordinea oficială pe buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei. Ce locuri ocupă Băluță, Ciucu, Drulă și Anca Alexandrescu # Gândul
Biroul Electoral al Municipiului București a stabilit ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie care vor avea loc în București. Cum arată ordinea pe buletinele de vot a celor 17 candidați. Cine va fi urmașul lui Nicușor Dan? Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR) și Anca […]
Acum 30 minute
18:50
CSAT aprobă Strategia Națională de Apărare și programul SAFE. Săptămâna viitoare Nicușor Dan prezintă Strategia în Parlament # Gândul
După o ședință de mai bine de 3 ore, Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSAT) a decis să aprobe Strategia Națională de Apărare a Țării, dar și lista pentru programul SAFE. Săptămâna viitoare, președintele României, Nicușor Dan, se va merge în fața deputaților și va prezenta noua Strategie. Pe plan extern, Rusia rămâne principala […]
18:50
18:40
Gabriela Firea face topul proiectelor sale sociale: „Daniel Băluță mi-a promis că le va continua la Primăria Capitalei” # Gândul
Invitată în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, a vorbit pe marginea a ceea ce consideră a fi cea mai mare realizare a mandatului său – proiectele sociale. Astfel, Gabriela Firea a trecut în revistă câteva dintre proiectele pe care le consideră emblematice pentru […]
Acum o oră
18:20
WordPress Hosting în România + domeniu .RO – Rețeta pentru un site rapid, sigur și scalabil # Gândul
Lansarea unui site WordPress de succes începe cu două elemente esențiale: un serviciu de WordPress Hosting în România și un domeniu .RO. Împreună, acestea formează baza solidă pentru o prezență online rapidă, sigură și optimizată pentru publicul local. În acest articol, vom explora importanța acestor două componente, modul în care se completează reciproc și cum […]
18:20
O fostă MISS a renunțat la cariera de fotomodel, la 18 ani, pentru a deveni călugăriță. Sora Eva este acum virală pe rețelele de socializare # Gândul
Kamila Rodrigues Cardoso, acum în vârstă de 21 de ani, și-a început cariera ca fotomodel, participând la concursuri de frumusețe și construindu-și un viitor promițător în lumea modei. Dar, la 18 ani, a luat o decizie radicală și a ales să renunțe la tot, profesie, prieteni, familie și chiar nume, pentru a deveni călugăriţă în […]
18:10
Donald Trump se pregătește pentru grațierea celor doi curcani de Ziua Recunoștinței. Cine a fost primul președinte care a oficializat tradiția # Gândul
Președintele Donald Trump și Prima Doamnă, Melania Trump, se pregătesc pentru una dintre cele mai populare obiceiuri de Ziua Recunoștinței, și anume, grațierea curcanului, o tradiție inițiată, oficial, de George Bush, în 1989. Casa Albă a publicat un filmuleț retrospectiv, în care prezintă cele mai populare momente cu momentul grațierii curcanului de Ziua Recunoștinței, din […]
18:10
Captură uriașă de canabis, după un flagrant al polițiștilor și procurorilor DIICOT. 31 de kilograme de droguri transportate în trolere # Gândul
Operațiune de amploare la Botoșani.Polițiștii și procurorii DIICOT din Botoșani au prins în flagrant trei persoane care transportau cu trei trolere aproximativ 31 de kilograme de canabis. Procurorii DIICOT Botoșani au dispus reținerea a patru inculpați, cu vârste cuprinse între 20 și 49 de ani, pentru trafic de droguri de risc și complicitate la trafic […]
Acum 2 ore
18:00
Primarul comunei Livezile, Traian Simionca, a fost reținut de Poliție în urma scandalului sexual # Gândul
Primarul din comuna Livezile, județul Bistrița Năsăud, a fost reținut pentru 24 de ore în urma scandalului sexual în care a fost implicat. În cadrul unui dosar penal întocmit pe 5 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, au pus în aplicare trei mandate de percheziție. Primarul […]
17:50
Ghid pentru depistarea Deep Fake, publicat de Poliția Română. Regula care se aplică împotriva oricărei tentative de înșelăciune. Este prea frumos să fie adevărat? Fugi cât mai poți! # Gândul
Poliția Română a publicat un ghid pentru depistarea Deep Fake, într-o lume în care multitudinea de informații face ca granița dintre adevărat și fals să fie una fragilă. Inteligența artificială (AI) a avansat în ultimii ani, permițând crearea de videoclipuri și imagini extrem de realiste. În prezent, aceste tehnologii sunt folosite în principal pentru divertisment, […]
17:30
Un tablou de Perugino, care a stat ani de zile prăfuit într-un garaj, vândut la licitație pentru 897.000 de dolari # Gândul
Un tablou din perioada Renașterii, care a stat mult timp într-un garaj, a fost vândut la licitație pentru o sumă uriașă. Lucrarea, atribuită lui Pietro Vannucci, a fost vândută cu 685.000 de lire sterline (897.000 de dolari), potrivit casei de licitații JS Fine Arts. Licitația pentru tabloul „Madona cu Pruncul”a avut loc online și a […]
17:20
Cât costă cea mai ieftină casă la malul mării în Sicilia. În România atât costă o garsonieră # Gândul
Multă lume se întreabă cât costă cea mai ieftină casă la malul mării în Sicilia, o astfel de investiție este tot mai des analizată în ultimul timp. Asta pentru că piața imobiliară din România este tot mai scumpă pe zi ce trece. Astfel, e lesne de înțeles de ce o locuință mediteraneană poate fi o […]
17:20
Într-o discuție cu Trump pe Ucraina, XI cere înapoi Taiwanul, ca parte „esențială a ordinii internaționale postbelice” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump a discutat astăzi la telefon cu omologul său chinez, Xi Jinping, în speranța să domolească pretențiile ruse pe tema ucraineană. Numai că în timpul discuțiilor dintre cei doi șefi de stat, Xi Jinping i-a cerut președintelui SUA „reîntoarcerea Taiwanului în China ca parte esențială a ordinii internaționale postbelice”. Infomația este publicată […]
17:20
Vladimir Putin a confirmat că planul SUA pentru Ucraina ar putea deveni baza unei înțelegeri # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a recunoscut că propunerile americane privind Ucraina ar putea sta la baza unei soluționări pașnice a conflictului. Acest lucru a fost menționat de serviciul de presă al Kremlinului în urma conversației telefonice pe care a avut-o cu președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan. „Vladimir Putin a remarcat că aceste propuneri, în versiunea […]
17:10
BNR confirmă că reformele lui Bolojan au eșuat. Inflația ar urma să ajungă la 9,6% în decembrie 2025, comparativ cu 8,8% anticipat iniţial # Gândul
Consiliul de Administrație a Băncii Naționale a României notează în minuta ședinței de politică monetară din 12 noiembrie că rata anuală a inflaţiei ar urma să ajungă la 9,6% în decembrie 2025, comparativ cu nivelul de 8,8% anticipat. Banca Națională a României a transmis că în a doua parte a orizontului proiecţiei inflația ar urma […]
Acum 4 ore
16:50
Turiștii care vor să viziteze Londra vor fi taxați. Marea Britanie vrea un profit de 240 milioane lire anual # Gândul
Primarul Londrei Sadiq Khan ar putea impune o taxă turistică vizitatorilor care vor să petreacă o noapte în capitala Regatului Unit, exact după modelul altor orașe ca Veneția, Milano, Tokyo, Paris sau New York City. Legea English Devolution and Community Empowerment Bill este în dezbatere în Parlamentul britanic. Potrivit estimărilor, Londra ar putea acumula un […]
16:50
Firea povestește ce l-a preocupat imediat pe Nicușor Dan când a intrat în Primărie: A dezlipit abțibildurile de pe autobuzele cumpărate să nu știe lumea când erau cumpărate # Gândul
Invitată în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, fostul primar general al Capitalei din perioada 2016-2020, Gabriela Firea, a făcut dezvăluiri explozive legate de succesorul său, Nicușor Dan. Astfel, social-democrata a evocat unul dintre cele mai savuroase momente legate de primul mandat de primar al actualului președinte. Provocată de […]
16:50
Daniel Băluță propune un plan concret pentru combaterea excluziunii sociale: „București, un oraș care nu lasă pe nimeni în urmă” # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță și, totodată, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de Primar General al Bucureștiului, propune bucureștenilor un pachet de măsuri economice, un plan concret de combatere a excluziunii sociale. Potrivit edilului Sectorului 4, Bucureștiul trebuie să devină cu adevărat o capitală care nu lasă pe nimeni în urmă și care își […]
16:40
Giovani Becali SURPRINDE înainte de Turcia – România: „Avem nevoie de noroc, nimic nu e jucat” # Gândul
Impresarul Giovani Becali nu este atât de pesimist vizavi de partida de baraj Turcia – România, în drumul spre CM 2026. Dacă trece de Turcia pe 26 martie 2026, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în manşă unică, în data de 31 martie 2026. Giovani Becali surprinde înainte de […]
16:40
Ce ofertă excentrică are un descendent al regelui Charles al II-lea: 50.000 de lire sterline pe an pentru cea care vrea să îi fie soție # Gândul
Un descendent al regelui Charles al II-lea, în vârstă de 79 de ani, oferă 50.000 de lire sterline anual celei care vrea să-i devină soţie, dar care, evident, trebuie să îndeplinească o listă de criterii, multe dintre ele extrem de bizare. Sir Benjamin Slade, baronet și proprietar al unui vast domeniu din Somerset, oferă un […]
16:40
Obezitatea a devenit o problemă serioasă pentru crematoriile din Marea Britanie. Sicriele supradimensionate nu mai pot fi incinerate # Gândul
Criza obezității din Marea Britanie a provocat o situație fără precedent în rândul administratorilor de pompe funebre. Aceștia se plâng că sicriele persoanelor care au suferit de această boală sunt pur și simplu prea mari pentru a fi incinerate, relatează Daily Mail. Potrivit sursei citate, numărul tot mai mare de persoane supraponderale, obeze și cu […]
16:20
Firea, tăioasă după concedierea lui Orban de la Cotroceni: Părea că președinte este Orban/ I-ar fi periclitat lui Nicușor un al doilea mandat # Gândul
Demiterea surprinzătoare de către președintele Nicușor Dan a consilierului Ludovic Orban continuă să agite prima scenă politică. Tema a fost abordată fără menajamente și de invitata de luni a jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul. Fostul edil al Capitalei a readus pe tapet perioada când Orban a fost premier […]
16:20
Un elev din clasa a XII-a din România a stârnit o serie de dezbateri online pe Reddit după ce a cerut sfaturi legate de alegerea unei facultăți „care să ofere bani și un viitor sigur”. Tânărul, care studiază la profilul mate-info, olimpic la mai multe materii, spune că nu are o pasiune clară, dar vrea […]
16:10
CCR anunţă motivarea deciziei referitoare la neconstituţionalitatea legii antisemitismului, care va fi publicată în Monitorul Oficial # Gândul
Curtea Constituţională a fost solicitată să rejudece neconstituţionalitatea sesizată de şeful statului cu privire la legea care interzice organizaţiile cu caracter legionar, fascist, rasist sau xenofob. Magistraţii îşi menţin decizia dată în iulie 2025. Șeful statului a transmis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 31/2002 […]
16:10
Cătălin Drulă se agață de popularitatea Anei Ciceală pentru a-și crește șansele la alegeri: „Mi-ar plăcea să lucrăm împreună.E o mână întinsă” # Gândul
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a transmis un mesaj adversarei Ana Ciceală, fostă membră USR și actuală candidată SENS, în care își exprimă intenția de a colabora cu aceasta. Potrivit celui mai recent sondaj, Cătălin Drulă se clasează pe locul 4 cu 11,6%, urmat la distanță considerabilă de Ana Ciceală, cu 6,5%. Cătălin […]
16:00
Apa maro din mașina de spălat vase a uimit internetul: „Frate, cred că ai conectat-o la fosa septică” # Gândul
Un clip care a fost postat pe YouTube a stârnit numeroase reacții după ce un bărbat a filmat interiorul mașinii sale de spălat vase în timp ce funcționa, surprinzând ce se întâmplă cu adevărat în interiorul aparatului. Imaginile au revoltat și intrigat mii de oameni. „Am pus o cameră în mașina de spălat vase pentru […]
16:00
15:50
Ministerul Tineretului, sacrificat pentru interese politice. Gabriela Firea: Se va face politică, se va crea emoție și vor fi atacuri personale # Gândul
Invitată în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul edil al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit despre tinerii care au nevoie de sprijin. Însă, în campania electorală pentru alegerile locale din 7 decembrie nu se ocupă nimeni de partea socială, ci de politică. Europarlamentara trage un semnal de alarmă, observând că […]
15:30
Nicușor Dan are o altă abordare pentru planul lui Donald Trump: „Negocierile de pace trebuie să țină cont de securitatea Republicii Moldova” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a participat luni prin video-conferință la reuniunea extraordinară a Consiliului European, convocată de președintele António Costa, pentru a discuta planul Uniunii Europene privind pacea în Ucraina. Acesta a subliniat unitatea europeană și sprijinul puternic pentru Ucraina. De semenea, Nicușor Dan a menționet legătura directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii […]
15:30
EXCLUSIV FCSB – ediție specială – azi de la 18:00. Un an fără Helmut Duckadam: Alexandra, soția Eroului de la Sevilla, este invitata emisiunii # Gândul
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. FCSB continuă pasa neagră în care se află de ceva timp și a făcut o nouă remiză, 1-1 cu Petrolul. Însă în această seară nu […]
15:30
Echipa de comunicare a premierului l-a pierdut pe Ilie Bolojan prin lume. Contul oficial al premierului României – localizat în Hong Kong # Gândul
Scandalul informațional de pe platforma X, în care au fost implicate conturile influencerilor MAGA din Statele Unie, se mută în România. După o verificare a utilizatorilor platformei de socializare din țara noastră, s-a dovedit că premierul Ilie Bolojan are contul administrat din Hong Kong și nu din țara noastră așa cum apare la președintele Nicușor […]
15:20
În perspectiva deciziei CSM, Curtea de Apel București respinge proiectul lui Ilie Bolojan pe pensiile magistraților # Gândul
Judecătorii Curții de Apel București au deci luni, în majoritate, împotriva proiectului de modificare a pensiilor magistraților. Aceştia au respins propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Judecătorii susţin că rămân consecvenți în susținerea demersurilor promovate de Consiliul Superior al Magistraturii și Înaltei Curți de Casație și Justiție. Luni […]
15:20
Dragoș Dobrescu, fondatorul celui mai mare centru de seniori din Europa, Vitalitas: „Să vezi un om de 70-80 de ani fericit, asta nu are preț” # Gândul
România se află într-o situație critică în privința îngrijirii seniorilor. Sistemul public este subdimensionat, cu nenumărate probleme. Centrele private sunt adesea mici, suprasolicitate și neuniform reglementate, iar familiile se confruntă cu dificultăți uriașe în asigurarea îngrijirii adecvate pentru bunici sau părinți. Generația care a muncit o viață este nevoită să își trăiască vârsta a treia […]
15:10
Dedicați ziua copiilor sau partenerului. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 25 noiembrie 2025. Berbec Ieși afară și mișcă-te! Dacă reușești să-ți iei o zi liberă, ar fi un moment potrivit să-ți eliberezi energia. Când erai mic, îți plăcea competiția. Îți amintești cât de exaltant era să fii primul care ajungea în […]
15:10
Pățanie ca-n filme. Un hoț a furat un autoturism cu tot cu soție în ea, în Germania. Ce a urmat apoi # Gândul
Au vrut să facă un bine, dar au ajuns victimele unui jaf incredibil. Doi soți din Germania au oprit pe marginea drumului, pentru a ajuta un șofer maghiar care le-ar fi spus că are pană de motor. Totul a luat o întorsătură în momentul în care bărbatul și-a lăsat baltă vehiculul, tot furat, și a […]
15:10
Acum 6 ore
15:00
Un funcționar pe nume Adolf Hitler candidează la alegerile din Namibia. Cine este bărbatul și cum a ajuns să poarte numele liderului nazist # Gândul
Un politician din districtul Ompundja din Namibia, care candidează la alegerile regionale de luna aceasta, a devenit o adevărată celebritate în mediul online. Bărbatul în vârstă de 59 de ani poartă un nume extrem de bizar, și anume – Adolf Hitler, relatează The Sun. Adolf Hitler Uunona este numele complet al celui care conduce districtul […]
15:00
O nouă crimă îngrozește România. O femeie din județul Olt a fost omorâtă în bătaie de concubin. 52 de cazuri de femicid în 2025 # Gândul
Scene oribile într-o casă din județul Olt, la mai puțin de o lună de la crima din Teleorman. Un bărbat și-a ucis concubina și a adormit lângă cadavrul ei până dimineața, când a sunat la 112. Acuzatul susține că a găsit-o moartă pe partenera sa. Bilanț îngrozitor: 52 de cazuri de femicid în România de […]
15:00
De ce este recomandat să luăm CINA mai devreme în sezonul rece. Cum ne influențează sănătatea ora la care luăm masa # Gândul
Ritmul biologic și modul în care ne hrănim este influențat de anotimp, iar venirea iernii și scăderea duratei zilei aduc schimbări pentru mulți dintre noi. Specialiști citați de The Conversation atrag atenția că ora la care luăm cina poate avea un impact important asupra stării de sănătate. Și asta, cu precădere în sezonul rece. Ce […]
14:50
Protestele din penitenciare ar putea provoca haos. Sindicatele anunță blocarea activităților, iar polițiștii vor refuza munca suplimentară # Gândul
Sindicatele angajaților din sistemul penitenciar au anunțat că, începând de luni, declanșează proteste în penitenciarele din toată țara și cer, printre altele, stoparea inițiativelor care vizează noi modificări ale cadrului legal ce reglementează pensiile militare de stat. „Organizațiile sindicale vor exprima în scris dezacordul pentru depășirea plafonului maximal” Potrivit unui comunicat transmis de Federația Sindicatelor […]
14:40
O nouă taxă pe facturile de întreținere ale locatarilor din România. Sunt generate scumpiri în lanț la energia electrică și termică # Gândul
O nouă taxă apare pe facturile de întreținere ale locatarilor din România, în noiembrie 2025. Costurile au devenit mai mari pentru cetățeni, după majorarea taxei de cogenerare cu 62% și creșterea TVA-ului la energia termică. Scumpirile în lanț vor avea un impact asupra bugetelor famillilor. Aceste majorări ale facturilor au loc încă de la 1 […]
14:40
Calcule Reuters: Veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu o treime în noiembrie. Aproape 11 dolari mai puțin pe baril față de anul trecut # Gândul
Veniturile Kremlinului din vânzarea petrolului și gazelor se reduc rapid: conform datelor Reuters, în noiembrie încasările la bugetul rus au scăzut cu aproximativ 35%, până la 520 miliarde de ruble (aproximativ 5,7 miliarde de euro). Acestea sunt valorile minime din ultimele luni. Agenția scrie că la scădere au contribuit doi factori: întărirea rublei și scăderea […]
14:30
Șoferii încep să-și vadă visul cu ochii. Foarte curând aceștia vor putea circula fără întrerupere pe Autostrada Moldovei pe un segment important, de la București la Focșani. A7 – lotul 3 Pietroasele-Buzău se deschide joi după-amiază, scrie Mediafax. Veste excelentă pentru șoferii interesați de evoluția Autostrăzii Moldovei (A7). Se deschide lotul 3, în lungime de […]
14:30
AVERTISMENTUL medicilor: sezonul gripal ar putea fi „neobișnuit de grav”. Noua tulpină care se răspândește rapid în lume # Gândul
Oficialii din sănătate avertizează că sezonul gripal din acest an ar putea fi unul dintre cele mai severe din ultima perioadă. O nouă tulpină mutantă, cunoscută sub numele de Subclade K, se răspândește în Europa, Canada, Japonia și Statele Unite. Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie a emis o avertizare „SOS” pe fondul îngrijorării […]
14:20
Cum a răspuns Oana Gheorghiu la întrebarea Gândul despre ce o recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat # Gândul
În cadrul primei conferințe de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, vicepremierul Oana Gheorghiu a fost întrebată de Gândul ce o recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat. „Întrebarea mi se pare puțin ciudată. Mă recomandă niște proiecte pe care am reușit să le implementez. Cred că […]
14:10
Rețea de propagandiști străini pe X. Elon Musk dezvăluie că o mare parte din conturile „patrioților” MAGA sunt administrate din afara Americii # Gândul
Un scandal informațional de amploare a izbucnit pe platforma X (fostul Twitter n.r.) a lui Elon Musk. Conturi MAGA – „Make America great again” – care promovau activ mesajele „America First” s-au dovedit a fi înregistrate în Thailanda, Nigeria, Turcia, Europa de Est și alte țări. Totul a început când Elon Musk a implementat, vinerea […]
14:10
Majorarea TVA, un eșec al Guvernului Bolojan? Victor Ponta: „Când am scăzut TVA-ul în 2014 – 2015, am avut încasări mai mari la buget. Lecția era simplă și clară!” # Gândul
Victor Ponta, fostul premier al României, a vorbit într-o postare pe pagina de facebook – făcând o comparație cu această perioadă de austeritate clamată de Guvernul Bolojan – despre perioada 2014 -2015, atunci când a scăzut TVA-ul și a avut încasări mai mari la buget, dar și o scădere a evaziunii fiscale. Majorarea taxelor, efect de […]
14:10
Coaliţia bate pasul pe loc în privinţa proiectului de lege despre cumulul pensie-salariu. Florin Manole: „Se referă la pensiile necontributive” # Gândul
A fost pus în tranparenţă decizională actul normativ cu privire la cumulul pensiei cu salariul, însă există şi câteva excepţii cu care cei de la PSD nu sunt de acord. Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că discuţia nu este una finală şi că încă se mai primesc propuneri. Anumite teme sunt rediscutate în coaliţie, printre […]
14:00
Un refugiat ucrainean intră în istorie: primul sportiv din țara sa care a devenit campion la SUMO în Japonia # Gândul
Un refugiat ucrainean a devenit primul sportiv din țara sa care câștigă un turneu de sumo din liga de elită. Danylo Yavhusishyn, cunoscut în ringul de sumo sub numele Aonishiki, a ajuns în Japonia la vârsta de 18 ani, în 2022, după izbucnirea războiului cu Rusia. În prezent, la 21 de ani, el este primul […]
