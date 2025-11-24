Adrian Mutu, îngrijorat pentru Cristi Chivu, după eșecul cu AC Milan: „E o înfrângere grea. Nu e bine”
Antena Sport, 24 noiembrie 2025 17:20
La primul Derby della Madonnina, Cristi Chivu a fost lovit de ghinion în disputa cu AC Milan. Echipa românului a ratat ocazii uriașe pe parcursul celor 90 de minute și a avut și un penalty irosit de Hakan Calhanoglu. A fost al treilea derby pierdut de tehnicianul lui Inter, care a ajuns pe poziția a
• • •
Acum 30 minute
17:20
Adrian Mutu, îngrijorat pentru Cristi Chivu, după eșecul cu AC Milan: „E o înfrângere grea. Nu e bine” # Antena Sport
17:10
1. Becali şi-a pierdut răbdarea Gigi Becali şi-a pierdut răbdarea cu Denis Alibec! Atacantul a fost trecut pe “linie moartă”: “O să fie titular când o să vină Şumudică antrenor”, a spus patronul FCSB-ului. 2. Lyon, pe urmele lui Munteanu Louis Munteanu este monitorizat de Olympique Lyon, fosta campioană din Franţa. Atacantul de 23 de […] The post Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 noiembrie appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
17:00
Transferul se face la iarnă! Plecare importantă de la PSV, veste bună pentru Dennis Man # Antena Sport
Veşti bune pentru Dennis Man. Adversarul lui pentru postul de titlular de la PSV, Esmir Bajraktarevic este ca şi transferat din iarnă. Bosniacii de la sportsport.ba au anunțat că extrema va pleca de la PSV în iarnă şi sunt două oferte importante pentru el. Şi românii îl ştiu pe Esmir Bajraktarevic, el având o evoluţie […] The post Transferul se face la iarnă! Plecare importantă de la PSV, veste bună pentru Dennis Man appeared first on Antena Sport.
16:50
FCSB a scos doar un rezultat de egalitate în meciul cu Petrolul Ploiești, iar evoluția echipei l-a dezamăgit pe patronul Gigi Becali. Deși campioana en-titre a făcut o primă repriză bună, în partea secundă prahovenii au forțat și au reușit să scoată un punct. Marius Șumudică a analizat situația de la formația pregătită în prezent […] The post Marius Șumudică, analiză dură după FCSB – Petrolul: „Mari probleme” appeared first on Antena Sport.
16:40
FCSB s-a întărit la nivelul conducerii clubului, prin aducerea lui Florin Cernat, iar Meme Stoica anunţă mai urmează o venire importantă. Meme Stoica transmite că în departamentul de scouting s-ar putea perfecta o nouă “achiziție de top”. Președintele FCSB a evitat să spună numele persoanei care umrază să se alăture clubului, dar a precizat că […] The post FCSB pregăteşte o nouă “achiziție de top”. Meme confirmă tratativele appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
16:30
CFR Cluj a investit în ultimii ani sume de bani uriașe pe salariile vedetelor care au trecut prin Liga 1. Ultima „țeapă” luată de ardeleni este francezul Kurt Zouma, care, conform anunțului făcut de Iuliu Mureșan, este ca și plecat din Gruia. Este al patrulea nume mare care nu confirmă la formația din campionatul României, […] The post CFR Cluj, campioana „țepelor” din Liga 1? De la Julio Baptista la Kurt Zouma appeared first on Antena Sport.
16:00
Directorul echipei de Formula 1 Ferrari, Frederic Vasseur, i-a sugerat septuplului campion mondial Lewis Hamilton să se calmeze, după ce acesta a spus că traversează cea mai slabă formă din cariera lui, scrie DPA. Hamilton a descris primul , la care a fost ultimul în calificări, dar s-a clasat al optulea în cursă, după descalificarea […] The post Şeful Ferrari i-a cerut lui Lewis Hamilton să se calmeze: “Este puţin prea mult” appeared first on Antena Sport.
15:40
Dinamo se confruntă cu probleme de lot înaintea primului meci pe care urmează să îl dispute după pauza provocată de meciurile echipelor naționale. Alb-roșiii nu îl vor avea în echipă pe Alberto Soro la deplasarea de la FC Botoșani, care poate schimba configurația clasamentului din Liga 1. Fotbalistul de 26 de ani din lotul lui […] The post Lovitură pentru Dinamo. Un jucător în formă e OUT pentru meciul cu FC Botoșani appeared first on Antena Sport.
15:40
FC Botoșani – Dinamo LIVE TEXT (20:30). Meciul care închide etapa poate schimba liderul din Liga 1 # Antena Sport
FC Botoșani și Dinamo se întâlnesc în această seară în duelul care marchează finalul etapei cu numărul 17 din Liga 1. Cu o victorie, jucătorii lui Leo Grozavu pot urca pe “fotoliul” de lider, peste Rapid, în timp ce Dinamo poate ajunge pe poziția secundă în cazul în care obține toate cele trei puncte pe […] The post FC Botoșani – Dinamo LIVE TEXT (20:30). Meciul care închide etapa poate schimba liderul din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
15:20
Există un “Gigi Becali” și în Germania. E primarul viitoarei adversare a Universității Craiova din Conference # Antena Sport
Gigi Becali este un personaj extrem de cunoscut în lumea sportului românesc, însă o parte din faimă este cauzată și de anumite decizii controversate pe care le ia. Finanțatorul nu ezită niciodată să își dea cu părerea cu privire la modul în care evoluează FCSB după fiecare meci, iar o parte din aceste defecte sunt […] The post Există un “Gigi Becali” și în Germania. E primarul viitoarei adversare a Universității Craiova din Conference appeared first on Antena Sport.
15:10
Marius Şumudică l-a înţepat pe Costel Gâlcă, după CFR Cluj – Rapid 3-0: “Eu nu făceam niciodată asta” # Antena Sport
Marius Şumudică, fostul antrenor de la Rapid, a fost uimit de decizia lui Costel Gâlcă, din timpul meciului cu CFR Cluj. Giuleştenii au pierdut la scor de neprezentare duelul din Gruia şi riscă să piardă primul loc, în cazul unui succes al celor de la FC Botoşani, în meciul cu Dinamo. Claudiu Petrila, cel mai […] The post Marius Şumudică l-a înţepat pe Costel Gâlcă, după CFR Cluj – Rapid 3-0: “Eu nu făceam niciodată asta” appeared first on Antena Sport.
14:20
Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a “rupt norii” în Spania: “E pur și simplu o nebunie!” # Antena Sport
Andrei Rațiu și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano, până în 2030, și pare să-și recupereze forma din sezonul trecut. În a 13-a rundă din La Liga, Rayo a remizat, scor 0-0, în deplasarea de la Oviedo, iar românul a impresionat. Potrivit celor de la Mundo Deportivo, Andrei Rațiu a fost cel mai bun jucător al […] The post Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a “rupt norii” în Spania: “E pur și simplu o nebunie!” appeared first on Antena Sport.
14:10
Lovitură pentru Dinamo. Un jucător în formă s-a accidentat înainte de meciul cu FC Botoșani # Antena Sport
Dinamo se confruntă cu probleme de lot înaintea primului meci pe care urmează să îl dispute după pauza provocată de meciurile echipelor naționale. Alb-roșiii nu îl vor avea în echipă pe Alberto Soro la deplasarea de la FC Botoșani, care poate schimba configurația clasamentului din Liga 1. Fotbalistul de 26 de ani din lotul lui […] The post Lovitură pentru Dinamo. Un jucător în formă s-a accidentat înainte de meciul cu FC Botoșani appeared first on Antena Sport.
14:10
Denis Alibec, tras pe linie moartă la FCSB! Anunţul făcut de Gigi Becali: “Când o să vină Şumudică la noi” # Antena Sport
Gigi Becali şi-a pierdut încrederea în Denis Alibec şi a anunţat că acesta nu va mai fi titular la FCSB. Adus în vară la campioana României, atacantul de 34 de ani a dezamăgit până acum în tricoul roş-albastru, reuşind să înscrie un singur gol pentru FCSB. Reuşita a venit în Cupa României, la meciul cu […] The post Denis Alibec, tras pe linie moartă la FCSB! Anunţul făcut de Gigi Becali: “Când o să vină Şumudică la noi” appeared first on Antena Sport.
13:50
Louis Munteanu poate prinde transferul carierei. Atacantul celor de la CFR Cluj este monitorizat de Olympique Lyon, câştigătoare a 7 titluri în Franţa, potrivit surselor Antena Sport. Chiar dacă nu are un sezon strălucit, atacantul de 23 de ani prezintă în continuare interes pentru echipele importante din vestul Europei. Interesul celor de la Olympique Lyon […] The post Clubul uriaş care e pe urmele lui Louis Munteanu. CFR Cluj poate da lovitura appeared first on Antena Sport.
13:40
Oklahoma City Thunder, de neoprit în NBA. E doar a cincea franciză care reușește o mare performanță # Antena Sport
Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, s-a impus cu scorul de 122-95 în faţa formaţiei Portland Trail Blazers, cea care îi provocase, pe 5 noiembrie, singura înfrângere de la debutul actualei ediţii a ligii profesioniste nord-americane de baschet. Starul Shai Gligeous-Alexander a înscris 37 de puncte pentru Thunder, care a înregistrat cu această ocazie […] The post Oklahoma City Thunder, de neoprit în NBA. E doar a cincea franciză care reușește o mare performanță appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
13:30
Gigi Becali a infirmat zvonurile. Anunțul făcut despre jucătorul asociat cu FCSB: “Nu-l cunosc” # Antena Sport
FCSB va dori cu siguranță să facă mutări în perioada de mercato de iarnă, iar recent apăruse o informație potrivit căreia Lisav Eissat se află în vizorul roș-albaștrilor. Întrebat despre acest zvon din presa israeliană, Gigi Becali a mărturisit că nici măcar nu îl cunoaște pe jucătorul cu origini israeliene care a ales să reprezinte […] The post Gigi Becali a infirmat zvonurile. Anunțul făcut despre jucătorul asociat cu FCSB: “Nu-l cunosc” appeared first on Antena Sport.
12:50
Gigi Becali a anunţat pe cine va folosi în Steaua Roşie – FCSB: “Fac verificări pentru campionat”. Doi jucători, OUT # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat pe ce jucători se va baza la meciul din etapa cu numărul cinci din Europa League, cu Steaua Roşie Belgrad. Campioana României traversează o perioadă extrem de complicată, iar Becali a anunţat că va menaja doi jucători pentru meciurile de campionat. Florin Tănase şi Juri Cisotti […] The post Gigi Becali a anunţat pe cine va folosi în Steaua Roşie – FCSB: “Fac verificări pentru campionat”. Doi jucători, OUT appeared first on Antena Sport.
12:30
Lindon Emerllahu era una dintre țintele pe care FCSB le avea pentru perioada de mercato de iarnă, însă mijlocașul ar urma să nu ajungă la campioana en-titre din Liga 1. Iuliu Mureșan, președintele ardelenilor, a anunțat că posibila mutare a kosovarului la trupa lui Elias Charalambous este reprezintă un “subiect închis”, pentru că alte echipe […] The post Caz închis! Iuliu Mureșan, anunț despre transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB appeared first on Antena Sport.
12:10
“În halul ăsta!” Adrian Mutu nu i-a iertat pe rapidişti, după înfrângerea drastică cu CFR Cluj: “Moale” # Antena Sport
Adrian Mutu a fost surprins de înfrângerea suferită de Rapid în Gruia la scor de neprezentare. CFR Cluj a câştigat cu 3-0 în faţa liderului din Liga 1 şi a părăsit locurile de baraj. Dubla lui Adnrei Cordea şi reuşita lui Meriton Korenica din minutul 77 au adus cele trei puncte pentru echipa lui Daniel […] The post “În halul ăsta!” Adrian Mutu nu i-a iertat pe rapidişti, după înfrângerea drastică cu CFR Cluj: “Moale” appeared first on Antena Sport.
12:00
Se conturează “țeapa” ultimelor sezoane de Liga 1. Kurt Zouma, 99% OUT de la CFR Cluj în iarnă # Antena Sport
Kurt Zouma a fost unul dintre cele mai mari nume aduse în Liga 1 în ultimii ani, însă mutarea sa la CFR Cluj se profilează a fi un mare fiasco. În urmă cu puțin timp, președintele clubului, Iuliu Mureșan, a anunțat că sunt șanse extrem de mari ca fundașul câștigător de Champions League să plece […] The post Se conturează “țeapa” ultimelor sezoane de Liga 1. Kurt Zouma, 99% OUT de la CFR Cluj în iarnă appeared first on Antena Sport.
11:40
“E greu să lucrezi acolo”. Demisia lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova, comentată de Mircea Rednic # Antena Sport
Decizia lui Mirel Rădoi de a pleca de la Universitatea Craiova a luat prin surprindere mai multe persoane, iar pe această listă se află și Mircea Rednic. Trecut ultima dată pe la Standard Liege, antrenorul de 63 de ani a comentat situația care s-a iscat în Bănie acum câteva săptămâni și a declarat că fostul […] The post “E greu să lucrezi acolo”. Demisia lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova, comentată de Mircea Rednic appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
11:30
Programul complet al Marelui Premiu din Qatar! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) # Antena Sport
Au mai rămas două etape din sezonul 2025 de Formula 1, iar lupta la titlu este extrem de strânsă. Penultima etapă a sezonului va avea loc în Qatar, iar descalificările lui Lando Norris şi Oscar Piastri din Las Vegas, după victoria lui Max Verstappen, fac lucrurile şi mai interesante. În Qatar vom avea parte şi […] The post Programul complet al Marelui Premiu din Qatar! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) appeared first on Antena Sport.
11:00
Cristi Chivu are vestiarul de partea sa după eșecul din Derby della Madonnina: “Să avem încredere în planul lui” # Antena Sport
Marcus Thuram, atacantul celor de la Inter, a vorbit la finalul meciului pierdut cu AC Milan despre rezultatul înregisrat pe Giuseppe Meazza, dar și despre cum “nerazzurrii” încă au lucruri de modificat în jocul lor. În declarația sa, francezul a punctat că el și coechipierii săi trebuie să aibă încredere în ceea ce vrea să […] The post Cristi Chivu are vestiarul de partea sa după eșecul din Derby della Madonnina: “Să avem încredere în planul lui” appeared first on Antena Sport.
10:30
Scandal în Spania! Antrenorul lui Elche a răbufnit după remiza cu Real Madrid şi acuză: “Fault clar” # Antena Sport
Elche şi Real Madrid au încheiat la egalitate meciul din etapa cu numărul 13 din La Liga, scor 2-2, după ce gazdele au condus de două ori. Partida s-a încheiat cu mai multe controverse, din cauza arbitrajului. Eder Sarabia, antrenorul lui Elche, a fost extrem de nemulţumit la finalul celor 90 de minute, după ce […] The post Scandal în Spania! Antrenorul lui Elche a răbufnit după remiza cu Real Madrid şi acuză: “Fault clar” appeared first on Antena Sport.
10:10
Claudiu Petrila, criticat dur de un fost atacant al Rapidului după meciul cu CFR: “De ce să fii nemulțumit?” # Antena Sport
Claudiu Petrila a avut o prestație “ștearsă” în duelul Rapidului contra CFR-ului, însă jucătorul lui Costel Gâlcă s-a arătat nemulțumit în momentul în care a fost schimbat în minutul 75. Imaginile respective au fost văzute de Ovidiu Herea, fostul atacant al giuleștenilor, care nu a ezitat să îl “taxeze” pe fotbalistul alb-vișiniilor. Rapid a suferit […] The post Claudiu Petrila, criticat dur de un fost atacant al Rapidului după meciul cu CFR: “De ce să fii nemulțumit?” appeared first on Antena Sport.
09:40
Colegul lui Andrei Rațiu, ținta unui mesaj tulburător: “Sper să faci cancer și să cazi mort pe teren” # Antena Sport
Sergio Camello, fotbalistul celor de la Rayo Vallecano, a primit un mesaj grobian pe rețelele sociale după ce echipa sa a remizat pe terenul nou-promvoatei Real Oviedo, scor 0-0. Folosit titular de Inigo Perez pe postul de atacant, internaționalul de 24 de ani nu a reușit să marcheze, acesta fiind probabil aspectul care a înfuriat […] The post Colegul lui Andrei Rațiu, ținta unui mesaj tulburător: “Sper să faci cancer și să cazi mort pe teren” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
09:30
Lionel Messi, magistral! A calificat-o pe Inter Miami în finala Conferinţei de Est, după un gol şi trei pase decisive # Antena Sport
Starul argentinian Lionel Messi a condus echipa Inter Miami în prima sa finală din Conferinţa de Est a Major League Soccer (MLS), reuşind un gol şi trei pase decisive în victoria obţinută în deplasare, cu scorul de 4-0, în faţa formaţiei FC Cincinnati, duminică, în play-off-ul Ligii profesioniste nord-americane de fotbal. Messi a deschis scorul […] The post Lionel Messi, magistral! A calificat-o pe Inter Miami în finala Conferinţei de Est, după un gol şi trei pase decisive appeared first on Antena Sport.
09:30
Pentru a înțelege ce a cauzat descalificarea monoposturilor McLaren în cursa din Las Vegas, trebuie să facem un mic ocol. Efectul Bernoulli / Venturi Trebuie să vorbim mai întâi despre efectul de sol. Puteți face un mic experiment. Puneți o foaie de hârtie pe o masă, dar nu lipită complet. Să existe un mic spațiu […] The post Cum s-a ajuns la descalificarea McLaren? Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
09:00
Neluţu Varga, în culmea fericirii după CFR Cluj – Rapid 3-0: “O să fie nişte surprize”. Principalul remarcat din Gruia # Antena Sport
Neluţu Varga a fost extrem de bucuros după victoria obţinută de CFR Cluj cu 3-0, în meciul cu Rapid. Echipa din Gruia le-a oferit un duş rece giuleştenilor, care au înregistrat abia a doua înfrângere în cele 17 etape disputate până acum în Liga 1. Victoria la scor la Rapid a venit la scurt timp […] The post Neluţu Varga, în culmea fericirii după CFR Cluj – Rapid 3-0: “O să fie nişte surprize”. Principalul remarcat din Gruia appeared first on Antena Sport.
09:00
Gesturile lui Daniel Pancu după ce și-a învins echipa de suflet în CFR – Rapid 3-0. Ce au făcut fanii giuleșteni # Antena Sport
Daniel Pancu, antrenorul de la CFR, a reușit să își învingă echipa de suflet, la capătul meciului pe care ardelenii l-au câștigat în fața Rapidului. După duelul din Gruia, fostul atacant al giuleștenilor și galeria bucureșteană deplasată la Cluj-Napoca s-au reunit și și-au arătat dragostea și respectul unii față de ceilalți. CFR a învins-o fără […] The post Gesturile lui Daniel Pancu după ce și-a învins echipa de suflet în CFR – Rapid 3-0. Ce au făcut fanii giuleșteni appeared first on Antena Sport.
08:40
Allegri, verdict categoric despre lupta la titlu, după ce l-a învins pe Cristi Chivu! Anunţul făcut după Inter – AC Milan 0-1 # Antena Sport
Massimiliano Allegri a vorbit despre lupta la titlu din Serie A, după ce AC Milan a câştigat cu 1-0 “Derby della Madonnina” în faţa lui Inter, echipa lui Cristi Chivu. În ciuda faptului că Inter a avut mai multe ocazii, printre care o bară a lui Acerbi şi un penalty ratat de Calhanoglu, AC Milan […] The post Allegri, verdict categoric despre lupta la titlu, după ce l-a învins pe Cristi Chivu! Anunţul făcut după Inter – AC Milan 0-1 appeared first on Antena Sport.
08:30
“Fotbalul poate fi ticălos”. Cristi Chivu nu s-a abținut după ghinionul imens avut în Inter – AC Milan 0-1 # Antena Sport
Cristi Chivu a vorbit după eșecul din Derby della Madonnina despre ghinionul imens pe care l-a avut echipa sa pe Giuseppe Meazza. “Nerazzurrii” au nimerit de două ori bara și au ratat și o lovitură de la 11 metri prin Calhanoglu, iar antrenorul român nu a ezitat să spună cum fotbalul se joacă pe goluri, […] The post “Fotbalul poate fi ticălos”. Cristi Chivu nu s-a abținut după ghinionul imens avut în Inter – AC Milan 0-1 appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
01:00
Cristi Chivu, replică fermă după Inter – AC Milan 0-1. Întrebarea care l-a deranjat: „Nu pot să fac asta?” # Antena Sport
Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce AC Milan a învins-o cu 1-0 pe Inter, în etapa a 12-a din Serie A. Antrenorul român a pierdut primul Derby della Madonnina din cariera de antrenor, Christian Pulisic marcând golul victoriei „diavolilor” în minutul 54. Hakan Calhanoglu a avut șansa de a egala în minutul 73, […] The post Cristi Chivu, replică fermă după Inter – AC Milan 0-1. Întrebarea care l-a deranjat: „Nu pot să fac asta?” appeared first on Antena Sport.
00:20
Italia a câștigat Cupa Davis și a scris istorie. Borna fabuloasă egalată după jumătate de secol # Antena Sport
Echipa Italiei a cucerit duminică, la Bologna, ediţia 2025 a Cupei Davis, învingând Spania în finală. Italienii au reuşit o performanţă nemaiîntâlnită de 53 de ani. Finala Cupei Davis, de la Bologna, a fost începută de meciul dintre italianul Matteo Berrettini (29 de ani, locul 56 ATP) şi spaniolul Pablo Carreno-Busta (34 de ani, locul 89 ATP). Italia a câștigat Cupa Davis Matteo Berrettini s-a impus fără emoții, în […] The post Italia a câștigat Cupa Davis și a scris istorie. Borna fabuloasă egalată după jumătate de secol appeared first on Antena Sport.
00:20
Italienii au reacționat, după al treilea derby pierdut de Chivu în Serie A: „O problemă cronică” # Antena Sport
Primul Derby della Madonnina în calitate de antrenor a fost un coșmar pentru Cristi Chivu, care a fost învins pe teren propriu de rivala AC Milan, scor 1-0. Antrenorul român a pierdut prima poziție din Serie A, iar presa din Italia nu l-a iertat pentru faptul că a pierdut cel de-al treilea derby din actuala […] The post Italienii au reacționat, după al treilea derby pierdut de Chivu în Serie A: „O problemă cronică” appeared first on Antena Sport.
00:10
Cristi Săpunaru, după ce a auzit ce a spus Alex Dobre: „Nu vrei să fii campion? Nu trebuie să înveți să pierzi” # Antena Sport
Cristi Săpunaru a oferit o reacție fermă după ce a auzit ce a spus Alexandru Dobre. Mijlocașul Rapidului a transmis că echipa trebuie să învețe „să piardă”, după eșecul cu CFR Cluj, scor 0-3, din etapa a 17-a din Liga 1. Cristi Săpunaru nu s-a ferit să-i dea replica lui Alexandru Dobre, menționând faptul că […] The post Cristi Săpunaru, după ce a auzit ce a spus Alex Dobre: „Nu vrei să fii campion? Nu trebuie să înveți să pierzi” appeared first on Antena Sport.
23 noiembrie 2025
23:50
Hakan Calhanoglu a ratat un penalty în Inter – AC Milan. Decizia luată imediat de Cristi Chivu # Antena Sport
Hakan Calhanoglu (31 de ani) a ratat un penalty în duelul „de foc” dintre Inter și AC Milan. Mijlocașul turc nu a reușit să-l învingă pe Mike Maignan de la punctul cu var în Derby della Madoninna. AC Milan a fost echipa care a deschis scorul în duelul din etapa a 12-a din Serie A. Christian Pulisic a punctat în minutul 54, după […] The post Hakan Calhanoglu a ratat un penalty în Inter – AC Milan. Decizia luată imediat de Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
23:40
CFR Cluj a renăscut de la venirea lui Daniel Pancu și a înregistrat două succese consecutive în Liga 1. Cea mai clară victorie a sezonului a venit contra liderului Rapid București, care a plecat învinsă din Gruia cu scorul de 3-0. Iuliu Mureșan a vorbit despre problemele financiare cu care se confruntă clubul ardelean și […] The post Iuliu Mureșan se felicită după numirea lui Daniel Pancu: „A adus o mare schimbare” appeared first on Antena Sport.
23:30
„Au avut ce să vadă”. Reacția lui Louis Munteanu după ce a aflat că a fost urmărit de scouteri din MLS la CFR Cluj – Rapid 3-0 # Antena Sport
Louis Munteanu a oferit prima reacție după ce CFR Cluj a învins-o cu 3-0 pe Rapid, în etapa a 17-a din Liga 1. Atacantul de 23 de ani a oferit două pase decisive în duelul din Gruia. Munteanu a pasat la prima reușită a lui Andrei Cordea, din minutul 48, cât și la cea a […] The post „Au avut ce să vadă”. Reacția lui Louis Munteanu după ce a aflat că a fost urmărit de scouteri din MLS la CFR Cluj – Rapid 3-0 appeared first on Antena Sport.
23:10
Costel Gâlcă și-a taxat jucătorii după ce Rapid a fost umilită de CFR Cluj: „Prea multă încredere, trebuie să ne trezim” # Antena Sport
Costel Gâlcă a avut un discurs dur după ce CFR Cluj a umilit-o pe Rapid, scor 3-0, în etapa a 17-a din Liga 1. Giuleștenii pot pierde primul loc în cazul în care Botoșani o va învinge luni pe Dinamo, în ultimul meci al rundei. Golurile clujenilor au fost marcate de Andrei Cordea, cu o […] The post Costel Gâlcă și-a taxat jucătorii după ce Rapid a fost umilită de CFR Cluj: „Prea multă încredere, trebuie să ne trezim” appeared first on Antena Sport.
23:00
Andrei Cordea, în culmea fericirii după ce a marcat o „dublă” de vis în CFR Cluj – Rapid 3-0: „Abia așteptăm meciurile” # Antena Sport
Andrei Cordea a oferit prima reacție după ce a marcat o „dublă” de vis în CFR Cluj – Rapid 3-0. Clujenii i-au umilit pe giuleșteni în duelul din etapa a 17-a din Liga 1. Andrei Cordea a marcat primul gol al meciului în minutul 48, din pasa lui Louis Munteanu. Ulterior, mijlocașul de 27 de […] The post Andrei Cordea, în culmea fericirii după ce a marcat o „dublă” de vis în CFR Cluj – Rapid 3-0: „Abia așteptăm meciurile” appeared first on Antena Sport.
23:00
CFR Cluj a obținut cea mai clară victorie din actuala ediție de campionat, după ce a surclasat Rapidul lui Costel Gâlcă, la capătul unui meci fantastic pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”. Ardelenii au controlat disputa, mai ales în a doua repriză, când au reușit să se desprindă, ajutați și de o eroarea mare a portarului […] The post Jucătorii Rapidului, dărâmați după eșecul cu CFR Cluj: „Un duș cât se poate de rece” appeared first on Antena Sport.
22:40
Cristiano Ronaldo, gol din „foarfecă” pentru Al-Nassr. Execuție de zile mari a starului de 40 de ani # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a marcat o bijuterie de gol pentru Al-Nassr. Starul lusitan ajuns la vârsta de 40 de ani a punctat din „foarfecă” în ultima etapă. CR7 a marcat golul superb în victoria la scor a lui Al Nassr, 4-1, cu Al-Khaleej, din etapa a 9-a a primei ligi din Arabia Saudită. Cristiano Ronaldo, gol din „foarfecă” pentru […] The post Cristiano Ronaldo, gol din „foarfecă” pentru Al-Nassr. Execuție de zile mari a starului de 40 de ani appeared first on Antena Sport.
22:30
CFR Cluj a făcut spectacol pe teren propriu contra celor de la Rapid București. Formația pregătită de Daniel Pancu a defilat în fața liderului din Liga 1, care nu a avut nicio șansă în Gruia. Pentru echipa lui Costel Gâlcă este primul eșec din acest sezon în deplasare, după o serie de cinci victorii și […] The post CFR Cluj – Rapid 3-0. Umilință pentru liderul din Liga 1 în Gruia appeared first on Antena Sport.
22:20
Atmosferă incendiară la Inter – AC Milan. Fanii au făcut show sub privirile lui Cristi Chivu # Antena Sport
Este o atmosferă de vis pe „Giuseppe Meazza”, la confruntarea dintre Inter și AC Milan. Fanii au afișat o coregrafie spectaculoasă, sub privirile lui Cristi Chivu. Inter primește vizita marii rivale AC Milan și țintește a patra victorie consecutivă în campionat. Derby della Madonnina se dispută în etapa a 12-a din Serie A. Atmosferă incendiară la Inter – AC […] The post Atmosferă incendiară la Inter – AC Milan. Fanii au făcut show sub privirile lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
22:10
CFR Cluj – Rapid București este capul de afiș al etapei cu numărul 17 din Liga 1, iar partida de pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. În jocul tur disputat pe Giulești, cele două formații au remizat, scor 1-1. Gruparea antrenată de Costel […] The post CFR Cluj – Rapid 3-0. Derby „feroviar” în Gruia. Umilință pentru liderul din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
21:50
CFR Cluj – Rapid București este capul de afiș al etapei cu numărul 17 din Liga 1, iar partida de pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. În jocul tur disputat pe Giulești, cele două formații au remizat, scor 1-1. Gruparea antrenată de Costel […] The post CFR Cluj – Rapid 1-0. Derby „feroviar” în Gruia. Andrei Cordea deblochează tabela appeared first on Antena Sport.
21:40
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Kifisia, în etapa a 11-a din campionatul Greciei, Super League. Pe teren propriu, elevii lui Răzvan Lucescu au deschis scorul târziu, în minutul 43, după autogolul lui David Simon. Răzvan Lucescu, victorie la scor în Grecia: PAOK 0 Kifisia 3-0 Scorul a […] The post Răzvan Lucescu, victorie la scor în Grecia. PAOK s-a apropiat de liderul Olympiacos appeared first on Antena Sport.
21:20
Robert Lewandowski va intra în ultimele șase luni de contract cu Barcelona, iar cei din conducere i-au transmis deja că este liber să-și caute o altă echipă, fiind interesați să aducă un alt atacant. Turcii de la Fenerbahce i-au propus vârfului polonez un contract pe un an și jumătate, însă actualul jucător al Barcelonei vrea […] The post Viitoarea adversară a FCSB-ului vrea să dea lovitura: Robert Lewandowski appeared first on Antena Sport.
