Clubul uriaş care e pe urmele lui Louis Munteanu. CFR Cluj poate da lovitura

14:10

Dinamo se confruntă cu probleme de lot înaintea primului meci pe care urmează să îl dispute după pauza provocată de meciurile echipelor naționale. Alb-roșiii nu îl vor avea în echipă pe Alberto Soro la deplasarea de la FC Botoșani, care poate schimba configurația clasamentului din Liga 1. Fotbalistul de 26 de ani din lotul lui […] The post Lovitură pentru Dinamo. Un jucător în formă s-a accidentat înainte de meciul cu FC Botoșani appeared first on Antena Sport.