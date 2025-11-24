Primarul comunei bistrițene Livezile a fost reținut de poliție după ce a postat pe o rețea socială fotografii indecente cu o angajată
G4Media, 24 noiembrie 2025 18:50
Traian Simionca, primarul comunei Livezile din judeţul Bistriţa-Năsăud, a fost reţinut luni de poliţişti, transmite Agerpres. Acţiunea a avut loc în cadrul dosarului penal deschis după apariţia în spaţiul public, la începutul lunii noiembrie, a unor fotografii cu primarul şi o angajată în ipostaze indecente, în biroul edilului. Chiar primarul a postat fotografiile pe contul […]
• • •
Acum 10 minute
19:00
CSAT: Cele mai consistente proiecte din cadrul programului SAFE, cu valoare totală 16,6 milioane de euro, au o condiție de producție în țară între 50% și 100%, „din rațiuni de securitate și suveranitate asupra unui proces critic de producție” # G4Media
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a aprobat, în ședința de luni, cererea României pentru programul SAFE, în valoare totală de peste 16,6 milioane de euro, din care 75% pentru achiziția de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă, iar diferența de 25% pentru cele două capete de autostradă – Pașcani-Siret și Pașcani-Ungheni. Cele […]
Acum 30 minute
18:50
Primarul comunei bistrițene Livezile a fost reținut de poliție după ce a postat pe o rețea socială fotografii indecente cu o angajată # G4Media
Traian Simionca, primarul comunei Livezile din judeţul Bistriţa-Năsăud, a fost reţinut luni de poliţişti, transmite Agerpres. Acţiunea a avut loc în cadrul dosarului penal deschis după apariţia în spaţiul public, la începutul lunii noiembrie, a unor fotografii cu primarul şi o angajată în ipostaze indecente, în biroul edilului. Chiar primarul a postat fotografiile pe contul […]
18:50
BREAKING Administrația Prezidențială: Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea granițelor # G4Media
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a analizat în ședința de luni Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, document pe care președintele Nicușor Dan îl va prezenta pentru aprobare în fața Parlamentului, potrivit unui comunicat. Administrația Prezidențială arată în comunicat că "statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui […]
18:40
Administratorul public al Capitalei anunță amenzi de 245.000 de lei, pentru tăieri ilegale de arbori pe Bd. Nicolae Grigorescu # G4Media
Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, a anunțat, luni, că amenzi în valoare totală de 245.000 de lei au fost aplicate pentru tăierea ilegală a unor arbori la adresa Nicolae Grigorescu nr. 18, Sector 3, transmite Agerpres. Acesta este „un semnal ferm" transmis de Primăria Municipiului Bucureşti în ceea ce priveşte protecţia arborilor şi sancţionarea […]
Acum o oră
18:30
Compozitorul și interpretul jamaican de reggae de renume internațional Jimmy Cliff a murit, a anunțat soția sa pe Instagram luni, 24 noiembrie. Avea 81 de ani, potrivit Le Monde. „Cu profundă tristețe vă anunț decesul soțului meu, Jimmy Cliff, în urma unei crize de epilepsie urmată de pneumonie(…), a scris ea. Tuturor fanilor săi din […]
18:30
EXCLUSIV Facturile restante către Romprest, confirmate de instanță, ar putea fi plătite parțial până la finalul anului – primarul George Tuță # G4Media
Primarul Sectorului 1 din București, George Tuță (PNL), a declarat luni pentru G4Media că municipalitatea ar putea plăti în decembrie o parte din facturile restante la operatorul de salubritate Romprest după rectificarea bugetară care va fi discutată marți în ședința consiliului local. Decizia vine după ce Romprest, beneficiara unui controversat contract e e25 de ani, […]
18:10
ULTIMA ORĂ Noile programe școlare de liceu din 2026, puse în consultare publică de Ministerul Educației # G4Media
Programele școlare pentru disciplinele prevăzite în planurile-cadru – învățământ liceal au fost lansate în transparență de Ministerul Educației, luni, 24 noiembrie. Programele școlare conțin materiile pentru toate disciplinele pe care le vor învăța elevii timp de 4 ani la liceu. Schimbările programelor vin după aproape 20 de ani și îi vizează pe elevii care anul acesta […]
18:10
Protecția Consumatorilor explică termenul „neconform” în accepţiunea noii legi: se referă la situaţiile în care bunul nu respectă cerinţele legale de calitate şi nu poate fi utilizat conform destinaţiei sale # G4Media
Reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au explicat, luni, termenul "neconform" în accepţiunea noii legi şi au precizat că acesta se referă la cazurile de neconformitate a produselor, situaţii în care bunul respectiv nu respectă cerinţele legale de calitate şi nu poate fi utilizat conform destinaţiei sale. ANPC a adăugat că neconformitatea unui produs […]
Acum 2 ore
18:00
Stadiul executării hotărârilor CEDO referitoare la condiţiile de detenţie, discutat de ministrul Justiției cu o delegaţie a Consiliului Europei # G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, s-a întâlnit, luni, cu o delegaţie a Consiliului Europei, context în care a fost discutat stadiul executării hotărârilor CEDO referitoare la condiţiile de detenţie, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al MJ transmis Agerpres, luni, la sediul Ministerului Justiţiei, a avut loc întrevederea la nivel înalt a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, cu […]
18:00
Zelenski și Trump s-ar putea întâlni săptămâna aceasta pentru a discuta planul revizuit pentru Ucraina (surse) # G4Media
Ucraina a modificat semnificativ „planul de pace" al SUA pentru Ucraina, eliminând unele dintre cererile maximaliste ale Rusiei, au declarat persoane familiarizate cu negocierile, iar Volodimir Zelenski s-ar putea întâlni cu Donald Trump la Casa Albă la sfârșitul acestei săptămâni pentru a discuta conținutul acestuia, scrie The Guardian. Aceste ultime evoluții vin în contextul în […]
18:00
Percheziţii la primăria bistrițeană Livezile într-un dosar deschis după ce imagini cu primarul şi cu o angajată, în ipostaze intime, au apărut în spaţiul public / Primarul Traian Simionca a fost reţinut pentru viol şi ale infracţiuni # G4Media
Poliţiştii şi procurorii din judeţul Bistriţa-Năsăud au făcut, luni, percheziţii la Primăria Livezile şi la domiciliile a două persoane în dosarul deschis la începutul acestei luni, după ce în spaţiul public au fost publicate imagini cu primarul comunei, Traian Simionca, şi cu o angajată a administraţiei locale, în ipostaze intime. Edilul a fost reţinut în […]
17:50
Microsoft are probleme în a convinge companiile să adopte pe scară largă Copilot, asistentul său AI / Beneficiile neclare şi costurile mari, printre obstacole # G4Media
Microsoft încearcă să transforme poziţia dominantă pe care o are în companii într-o adoptare masivă a chatbotului său cu inteligenţă artificială, Copilot, însă discuţiile cu clienţi prezenţi la conferinţa Ignite din San Francisco arată că procesul înaintează lent şi cu obstacole, relatează CNBC, transmite News.ro.
17:30
Facultatea de Drept din Iaşi a decis ca lectorul Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiție Tudor Toader, acuzat că a hărţuit sexual două studente, să nu mai desfăşoare activităţi didactice până la clarificarea cazului # G4Media
Conducerea Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi a decis ca lectorul Alexandru Toader, acuzat că a hărţuit sexual două studente, să nu mai desfăşoare activităţi didactice până la clarificarea acestui caz, transmite News.ro. Consiliul Facultăţii de Drept s-a întrunit luni după-amiază şi a decis, în unanimitate, ca lectorul universitar Alexandru […]
17:20
Băncile irlandeze au fost obligate să instaleze bancomate pe o rază de 10 kilometri de marea majoritate a locuinţelor # G4Media
Guvernul irlandez a aprobat luni o nouă lege care impune băncilor din Republica Irlanda să garanteze că 97% din populaţie va avea acces la un bancomat (ATM) pe o rază de 10 kilometri, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. Noua legislaţie va obliga băncile să menţină un număr similar de bancomate cu cel […]
17:10
Preşedintele sud-coreean avertizează în legătură cu riscul unor confruntări accidentale cu Coreea de Nord # G4Media
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a avertizat cu privire la riscul unor ciocniri accidentale cu Coreea de Nord, afirmând că Seulul trebuie să continue să depună eforturi pentru a relua dialogul cu Phenianul în scopul reducerii unor astfel de riscuri, informează luni agenţia de presă Yonhap, citată de Agerpres. Lee a făcut o evaluare a […]
17:10
Analiză: Cine sunt figurile cheie care promovează noul plan al SUA de a pune capăt războiului? Și ale cui amprente se regăsesc peste tot? # G4Media
Politica internă a SUA și rivalitățile de la Washington oferă un context important pentru această confruntare din Ucraina și pentru o săptămână remarcabilă din punct de vedere diplomatic, scrie Sky News. Iată cum câteva figuri cheie din SUA modelează procesul. JD Vance, vicepreședinte – care este „profund implicat" Decizia americană de a da un impuls […]
Acum 4 ore
17:00
Polonia acuză un al treilea cetăţean ucrainean în cazul sabotajului feroviar în spatele căruia ar fi Rusia # G4Media
Autorităţile poloneze au acuzat un al treilea cetăţean ucrainean suspectat că ar fi ajutat la o operaţiune de sabotaj susţinută de Rusia ce a vizat căile ferate poloneze, a anunţat luni procuratura, relatează publicația Kyiv Independent, citată de News.ro. Potrivit procurorilor polonezi, Volodimir B. a fost reţinut pe 20 noiembrie, iar ulterior un tribunal a […]
17:00
Proiect legislativ cu privire la recunoaşterea animalelor ca fiinţe vii, depus în Parlament (VIDEO) # G4Media
Deputatul PNL Andrei Baciu a anunţat, luni, depunerea unui pachet legislativ care se referă la protecţia animalelor, iar unul dintre proiecte prevede 'recunoaşterea animalelor ca fiinţe vii'.
16:40
Toată lumea îl ura pe Varoufakis, recunoaște fostul premier grec Tsipras într-o nouă carte # G4Media
Fostul premier grec de stânga Alexis Tsipras și-a lansat luni memoriile, în care revine asupra perioadei în care Atena se afla la marginea prăpastiei Zonei Euro și îl critică dur pe fostul său ministru de finanțe, Yanis Varoufakis, potrivit Politico. În cartea intitulată „Ithaki" (Itaca), care are 762 de pagini, Tsipras își povestește parcursul politic, […]
16:30
Senatorii americani solicită anchetarea reclamelor frauduloase distribuite pe Facebook și Instagram / Fenomenul ia amploare și în România # G4Media
Doi senatori americani, Josh Hawley (republican) și Richard Blumenthal (democrat), au solicitat șefilor Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) și Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) să ancheteze Meta Platforms, în urma unui raport privind veniturile gigantului social media din reclamele de pe Facebook și Instagram care promovează escrocherii și produse interzise. Reuters informează că aproximativ 10% din veniturile […]
16:10
Arabia Saudită a relaxat restricţiile ce privesc alcoolul pentru străinii cu permise de şedere speciale # G4Media
Mai mulţi diplomaţi şi locuitori din Arabia Saudită au declarat pentru AFP că ţara a relaxat regulile care permit anumitor străini cu permise de şedere speciale să cumpere alcool, cel mai recent semn de deschidere în regatul conservator, transmite Agerpres. AFP a intervievat doi diplomaţi şi doi locuitori, care au confirmat că, cel puţin de […]
16:00
Povestea dublei descalificări McLaren: Cum a încercat echipa să evite penalizarea lui Lando Norris # G4Media
Weekendul din Las Vegas s-a transformat într-unul de coșmar pentru McLaren, după ce FIA a anulat rezultatele echipei „papaya" pentru încălcarea regulamentului. Echipa din Woking a încercat până în ultimul moment să evite descalificarea lui Lando Norris, liderul ierarhiei mondiale. După cursa din Las Vegas, în timpul inspecțiilor tehnice, delegatul FIA Jo Bauer a descoperit […]
15:50
EXCLUSIV Mega-anchetă a Parchetului General după ce aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești / Ar fi folosit inclusiv numele unor soldați ucraineni morți pe câmpul de luptă – surse # G4Media
Circa 300 de cetățeni ruși au obținut, în perioada recentă, documente de identitate românești în mod fraudulos, situație care face obiectul unei anchete ample a Parchetului General, a declarat o sursă din cadrul Poliției de Frontieră pentru G4Media.ro. Informația este confirmată de portalul instanțelor de judecată unde, în acest an, Direcția Locală de Evidența Persoanelor […]
15:50
Propunerea elaborată de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina include multe idei care au fost deja prezentate și respinse în negocierile de pace anterioare, notează CNN. Planul în 28 de puncte propus de Trump exercită presiuni asupra Kievului pentru a cede teritorii, a limita dimensiunea armatei sale și a promite că nu va […]
15:40
Banca Națională preconizează o nouă înrăutăţire a perspectivei inflaţiei în raport cu previziunile precedente / Rata anuală a inflaţiei ar urma să ajungă la 9,6% în decembrie 2025, comparativ cu 8,8% anticipat iniţial # G4Media
Rata anuală a inflaţiei ar urma să ajungă la 9,6% în decembrie 2025, comparativ cu nivelul de 8,8% anticipat, iar în a doua parte a orizontului proiecţiei să se reducă până la 3,7% în decembrie 2026 şi la 2,9% în septembrie 2027, faţă de valorile de 3% şi 2,7% previzionate anterior pentru aceleaşi momente de […]
15:20
Poliţia Română atrage atenţia asupra pericolelor inteligenţei artificiale generative şi face recomandări pentru identificarea imaginilor false # G4Media
Poliţia Română atrage atenţia asupra pericolelor inteligenţei artificiale generative, arătând că videclipurile false, create cu AI, au devenit instrumente preferate de autorii infracţiunilor informatice, dar sunt folosite şi pentru manipulare, distrugerea reputaţiei unei persoane, provocarea de traume emoţionale sau inducerea în eroare cu privire la adevăruri ştiinţifice. Poliţiştii fac mai multe recomandări pentru cetăţeni, pentru […]
15:20
Nicușor Dan despre planul american pentru Ucraina: Negocierile trebuie să ia în calcul că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a regiunii # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat luni, la finalul unui Consiliu European informal despre planul american pentru Ucraina, că UE rămâne solidară cu Ucraina și că rezultatul discuțiilor va avea un impact asupra întregii regiuni. "Am subliniat în timpul intervenției mele că trebuie să găsim soluții pentru continuarea și consolidarea sprijinului nostru pentru Ucraina, prin măsuri […]
15:20
Putin afirmă că planul SUA poate fi „utilizat ca bază pentru pacea definitivă”, într-o convorbire telefonică cu președintele Turciei # G4Media
Vladimir Putin a afirmat că planul de pace al SUA pentru încheierea războiului din Ucraina ar putea fi „în principiu" utilizat ca „bază pentru o soluție pașnică definitivă", în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, transmite Sky News. Kremlinul a publicat un rezumat al declarațiilor președintelui rus în cadrul convorbirii, făcând […]
15:10
Washington Post despre degringolada de la Casa Albă: Președintele Trump nu a fost implicat în planul de pace scris de Steve Witkoff împreună cu un emisar rus și care prevede capitularea Ucrainei. ”A fost haos total” # G4Media
Președintele Donald Trump nu a fost implicat în planul de pace scris de emisarul său Steve Witkoff împreună cu un oficial rus și care prevede capitularea Ucr
Acum 6 ore
14:50
Xiaomi a deschis primul magazin fizic din România în incinta ParkLake Shopping Center din Bucureşti. Pentru 2026, compania îşi propune să extindă gama de produse comercializate pe piaţa locală cu electrocasnice mari, cum ar fi maşini de spălat, frigidere şi aparate de aer condiţionat. Potrivit reprezentanţilor Xiaomi, România este una dintre cele mai dinamice pieţe din Europa […] © G4Media.ro.
14:50
Greta Thunberg nu mai are voie să intre în Veneția după ce ea și activiștii Extinction Rebellion au vopsit Canalul Mare în verde, scrie The Telegraph. Activista pentru climă în vârstă de 22 de ani a primit o amendă de 150 de euro și o interdicție de 48 de ore de a intra în oraș […] © G4Media.ro.
14:50
Legendă a snookerului mondial, Ronnie O’Sullivan dă vina pe traficul infernal din Londra pentru mutarea din Marea Britanie în Dubai, informează presa din Regat. La câteva luni distanță după plecarea din Marea Britanie, „The Rocket” a vorbit în premieră despre motivul principal pentru care a ales să părăsească casa din Essex: traficul din Londra. Ajuns […] © G4Media.ro.
14:40
Judecătorii Curții de Apel București resping proiectul de reformă a pensiilor magistraților / Decizia, luată cu 215 voturi din 216 prezenți # G4Media
Judecătorii Curții de Apel București resping proiectul de reformă a pensiilor magistraților, decizia fiind luată luni cu 215 voturi din 216 judecători prezenți. „Judecătorii Curții de Apel Bucureşti, întruniți în Adunarea Generală, astăzi, 24 noiembrie 2025, fiind prezenţi 216 din 243 judecători, cu o majoritate covârşitoare de 215 judecători, îşi exprimă punctul de vedere prin […] © G4Media.ro.
14:40
FOTO Audi dezvăluie al doilea model al mărcii AUDI, destinat exclusiv Chinei / AUDI E SUV va intra în producție anul viitor # G4Media
Audi vinde modele exclusiv pentru piața din China încă din anii 2000, cu generația C5 a modelului A6. Cel mai nou model al Audi pentru piața chineză, AUDI E SUV, este un SUV exclusiv pentru acea piață, și reiese din parteneriatul mărcii germane cu grupul chinez SAIC. Potrivit publicației Motor1, modelul electric va intra în producție […] © G4Media.ro.
14:40
Nvidia investește în Revolut, banca virtuală britanică cu o creștere fulminantă, care atinge o valorizare de 75 de miliarde de dolari # G4Media
Banca virtuală britanică Revolut a confirmat luni că a atins o valorizare de 75 de miliarde de dolari (65 de miliarde de euro) în urma unei vânzări secundare de acțiuni, cu participarea gigantului american de cipuri electronice Nvidia, potrivit BFM TV. Revolut a anunțat în septembrie că a lansat un proces care permite angajaților săi […] © G4Media.ro.
14:40
DEZBATERE LIVE VIDEO Ora 15.30: Cât de multe știu tinerii despre fondurile europene? / Rezultate sondaj de opinie exclusiv G4Media # G4Media
Care sunt cele mai cunoscute proiecte cu fonduri europene și în ce zone din țară se știu mai multe lucruri despre ele? Politica de coeziune este cunoscută în rândul tinerilor, sau doar au auzit în treacăt despre aceasta? Care este legătura dintre cei cu familii în diaspora și informarea despre fonduri europene? Care sunt sursele […] © G4Media.ro.
14:20
Cătălin Drulă (USR) la RFI: Îi propun Anei Ciceală un parteneriat în PMB, este o mână întinsă / Candidata SENS este cotată în ultimul sondaj cu 7% # G4Media
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat, luni, la RFI că i-ar plăcea să lucreze cu Ana Ciceală, candidatul partidului SENS pe care ultimele sondaje o dau la 7%. Ciceală, ex-USR, este promovată intens de partidul extremist AUR, deși acesta o susține oficial pe Anca Alexandrescu, după cum a dezvăluit recent o investigație […] © G4Media.ro.
14:20
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, la un summit despre Crimeea: România susține integritatea teritorială a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internațional # G4Media
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni la a patra ediţie a Summitului Parlamentar al Platformei Internaţionale Crimeea, desfăşurat la Stockholm, că România susţine în continuare integritatea teritorială a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internaţional, transmite Agerpres. „Războiul agresiv al Rusiei este o încălcare flagrantă a dreptului internaţional, precum şi un atac asupra democraţiei şi […] © G4Media.ro.
14:10
Propunere istorică în Parlament: România discută schimbări pentru câinii fără stăpân. Sterilizarea, alternativa modernă la eutanasiere # G4Media
Luni, parlamentarii României au primit un pachet legislativ care propune modificarea integrală a legislației privind gestionarea câinilor fără stăpân, un proiect la care au contribuit atât ONG-uri de protecția animalelor, cât și instituții publice și specialiști în domeniu. © G4Media.ro.
13:50
Stimularea productivităţii ar dinamiza PIB-ul şi ar crea mai multe locuri de muncă în Europa şi Asia Centrală, arată un raport al Băncii Mondiale # G4Media
Ţările din Europa şi Asia Centrală (ECA) ar trebui să acţioneze urgent pentru a utiliza mai eficient activele economice existente şi pentru a investi în capacităţile firmelor şi ale oamenilor, pentru a debloca o creştere mai rapidă, se arată într-un raport al Băncii Mondiale (BM) publicat luni, transmite Agerpres. Raportul „TIDES of Change: Igniting Productivity […] © G4Media.ro.
13:50
METEO Vremea se încălzește în următoare zile până la 19 grade, apoi se va răci brusc / Cum arată următoarele două săptămâni # G4Media
Vremea se încălzește în următoare zile, astfel că maximele vor ajunge la 19 grade în unele zone din țară, iar apoi se va răci brusc, potrivit prognozei pe următoarele două săptămâni emise de Administrația Națională de Meteorologie, transmite Mediafax. Banat În prima zi de prognoză vremea va fi normală din punct de vedere termic, apoi […] © G4Media.ro.
13:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță un proiect de reformare a zece companii de stat din energie și transporturi. Lista companiilor reformate va fi definitivată în viitor # G4Media
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat luni într-o conferință de presă la Guvern un proiect de reformare a zece companii de stat din energie și transporturi. Lista completă a companiilor va fi definitivată în viitorul apropiat, a spus Oana Gheorghiu. Ea a mai spus că din cele zece companii, patru vor fi de la Ministerul Energiei […] © G4Media.ro.
13:50
De la US Open din 2023, tenisul masculin a devenit o afacere între Jannik Sinner și Carlos Alcaraz. Cei doi au câștigat toate titlurile de Grand Slam de la acel moment, dar Rennae Stubbs, fostă lideră mondială la dublu, spune că Novak Djokovic poate avea „o ultimă șansă” să cucerească un titlu major la Melbourne, […] © G4Media.ro.
13:40
Beijingul consideră „periculoasă” desfăşurarea planificată de rachete japoneze pe o insulă din apropierea Taiwanului # G4Media
China a considerat luni „periculos” planul Japoniei de a desfăşura rachete sol-aer pe insula Yonaguni, insula japoneză cea mai apropiată de Taiwan, în condiţiile în care aceasta se află în centrul tensiunilor reînnoite dintre Beijing şi Tokyo, relatează agenția de știri AFP. Ministerul chinez de Externe a răspuns declaraţiilor făcute duminică de ministrul japonez al […] © G4Media.ro.
13:30
VIDEO Mercenarul Horaţiu Potra, adus la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a fi audiat în dosarul de evaziune fiscală şi spălare a banilor în cazul banilor obţinuţi în urma misiunilor din Congo # G4Media
Mercenarul Horaţiu Potra, arestat preventiv, alături de fiul şi nepotul său, pentru tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, a fost adus, luni, la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a fi audiat de către procurori într-un alt dosar în care este acuzat de evaziune fiscală şi spălarea banilor, după ce nu ar fi […] © G4Media.ro.
13:30
Dezechilibru major de dezvoltare între regiunea Bucureşti-Ilfov și Oltenia. Statistica arată că în Capitală e cea mai mică pondere din întreaga UE a persoanelor expuse riscului de sărăcie # G4Media
Anul trecut, 16,2% din cetăţenii UE (72,1 milioane de persoane) erau expuşi riscului de sărăcie, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat) și citate de Agerpres. Regiunea București-Ilfov e regiunea europeană cu cea mai mică pondere a locuitorilor expuși riscului de sărăcie – ceea ce indică prezența unor resurse financiare majore, în […] © G4Media.ro.
13:30
Procurorul general al Spaniei demisionează după condamnarea într-un caz de scurgere de informaţii confidenţiale # G4Media
Procurorul-şef al Spaniei a anunţat luni că demisionează după ce Curtea Supremă l-a găsit săptămâna trecută vinovat de scurgerea de informaţii confidenţiale într-un caz care îl implică pe partenerul unei lidere de opoziţie, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Acest caz fără precedent este o lovitură pentru guvernul de coaliţie de stânga al […] © G4Media.ro.
13:20
Rusia nu se confruntă cu riscul unei „bule AI” (inteligenţa artificială) deoarece până acum investiţiile ţării nu au fost excesive, dar mulţi investitori pe plan global ar putea pierde bani deoarece costurile cu energia şi energia şi echipamentele scad, a declarat pentru Reuters Alexander Vedyakhin, adjunctul şefului Sberbank, transmite Agerpres. © G4Media.ro.
13:20
Plăţile digitale câştigă teren la livrarea cumpărăturilor / Tot mai mulţi români renunţă la cash # G4Media
Tot mai mulţi români aleg plăţile digitale la livrare, unul din patru cumpărători plătind deja cu cardul la curier, iar aproape 47% ar renunţa la numerar dacă ar primi reduceri suplimentare sau cashback, relevă rezultatele unui sondaj realizat de o companie de curierat şi dat luni publicităţii, transmite Agerpres. © G4Media.ro.
13:20
Donald Trump: „S-ar putea ca ceva bun să se întâmple” în discuțiile de pace privind Ucraina # G4Media
Donald Trump a transmis, în timpul întâlnirii liderilor europeni: „S-ar putea ca ceva bun să se întâmple” în discuțiile de pace privind Ucraina, relatează Sky News. Într-un mesaj scurt pe Truth Social, președintele SUA spune: „Este oare posibil ca progrese mari să fie făcute în discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina??? Nu credeți până […] © G4Media.ro.
