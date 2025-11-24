VIDEO Un interlop care și-a făcut permis auto pe numele David Beckham va schimba legile din New York
Newsweek.ro, 24 noiembrie 2025 18:50
Un interlop permis și-a făcut un permis auto la New York pe numele celebrului forbalist. A fost ares...
Acum 10 minute
19:00
Topul proiectelor private care reconstruiesc fața Iașului. Clasamentul primelor zece investiții, de un miliard # Newsweek.ro
Județul Iași se află în plin proces de transformare, cu investiții private majore care dau amploare ...
Acum 30 minute
18:50
VIDEO Un interlop care și-a făcut permis auto pe numele David Beckham va schimba legile din New York # Newsweek.ro
Un interlop permis și-a făcut un permis auto la New York pe numele celebrului forbalist. A fost ares...
18:50
Salvatorul din Tudor Vladimirescu a murit la spital, după 6 luni de comă. A salvat de la înec o minoră # Newsweek.ro
Tânărul de 25 de ani care a sărit în râul Bahlui pentru a salva o fată de 16 ani și care se afla int...
18:50
Avion spion Global Hawk al SUA, monitorizare neobișnuită pe Flancul estic al NATO. Cu „ochii” pe România # Newsweek.ro
În dimineața de 24 noiembrie, un avion RQ-4B Global Hawk al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, car...
18:40
Cum să îți ții plantele în viață toamna pe balcon. Ai nevoie de apa fiartă de la o legumă din bucătărie # Newsweek.ro
În luna noiembrie, plantele de pe balcon au nevoie de o îngrijire specială. Folosind apa fiartă de l...
18:40
Iașul, motorul economic al Regiunii Nord-Est, lovit „în plex” de probleme. Numărul insolvențelor a crescut # Newsweek.ro
Regiunea Nord-Est rămâne una dintre zonele cele mai sensibile economic, însă datele centralizate de ...
Acum o oră
18:30
VIDEO Mulți români nu plăteau chiria și întreținerea nici pe vremea lui Ceaușescu. Erau făcuți de râs la TV # Newsweek.ro
Un material video de arhivă, din 1967, arată că mulți români nu plăteau chiria și întreținerea la ti...
18:20
Fiul lui Tudorel Toader, acuzat că a hărțuit sexual două studente. Universitatea unde preda l-a suspendat # Newsweek.ro
Scandal la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Lectorul Alexandru Toader, fiul fostului mini...
18:20
Horoscop decembrie al iubirii și prieteniei. Pești - căldură, Săgetător, Taur - atașament, Leu - dramă # Newsweek.ro
Iubirea în decembrie este realistă, sobră, blândă, dar decisivă. Horoscop decembrie al iubirii și pr...
18:10
București, pe primul loc în topul european al zonelor cu cel mai mic risc de expunere la sărăcie # Newsweek.ro
În 2024, 16,2% dintre locuitorii UE (72,1 milioane de persoane) erau expuși riscului de sărăcie. Ace...
Acum 2 ore
17:50
Croazierele câștigă teren în România. Sunt închiriate apartamente de lux la 22.000 €/noapte pe vapoare # Newsweek.ro
Marile linii de croazieră anunţă că numărul turiştilor români creşte în fiecare an, inclusiv al celo...
17:30
Umanizarea oncologiei, o necesitate. Specialiștii cer o abordare integrată a îngrijirii pacienților cu cancer # Newsweek.ro
Schimbarea modului în care sunt îngrijiţi pacienţii bolnavi de cancer, de la tratamentul izolat, axa...
17:20
Interzicerea cumului pensie cu salariu avizată de șeful SPP Pahonțu. El are 6.000€ salariu plus pensie miliară # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan se străduiește să interzică cumulul pensiei cu salariul dar nu a găsit formula fina...
17:20
Planta unică în România descoperită pe malul Lacului Stânca-Costeşti. Trăiește doar pe stânci # Newsweek.ro
O plantă unică în România a fost descoperită pe malul Lacului Stânca- Costeşti din Botoşani. Astfel ...
Acum 4 ore
17:00
BNR avertizează: perspectiva inflației se înrăutățește, revenirea în țintă abia în 2027 # Newsweek.ro
Rata anuală a inflaţiei ar urma să ajungă la 9,6% în decembrie 2025, comparativ cu nivelul de 8,8% a...
16:50
Actorul Udo Kier, legendă a filmelor horror și star al peste 200 de producții, a murit la 81 de ani # Newsweek.ro
Udo Kier, cunoscut pentru rolurile sale memorabile în filme horror și pentru colaborările cu regizor...
16:40
Când se deschide oficial Târgul de Crăciun din Tulcea? Vor fi aduse căsuțe de lemn și produse tradiționale # Newsweek.ro
Târgul de Crăciun din Tulcea își deschide porțile pe 28 noiembrie, în Piața Mircea cel Bătrân, unde ...
16:20
Cum spun specialiștii că trebuie să încarci bateria mașinii electrice? Îi poți prelungi și de 10 ori viața # Newsweek.ro
Viața bateriei de înaltă tensiune a mașinii electrice poate fi prelungită și de 10 ori, dacă șoferii...
16:20
Robotul chinez AgiBot A2 a intrat în Cartea Recordurilor după ce a mers peste 100 km. Câte zile a făcut? # Newsweek.ro
Robotul chinez AgiBot A2, care a parcurs pe jos peste 100 de kilometri în trei zile, a fost omologat...
16:10
VIDEO Cum a fost manipulat un chat AI să otrăvească 20 de oameni. Cât de periculoase sunt noile tehnologii # Newsweek.ro
Alexandru Georgescu, cercetător științific la Institutul de Cercetare-Dezvoltare Informatică (ICI) B...
16:10
Vanes Martirosyan, boxerul american de origine armeană a murit la 39 de ani din cauza cancerului de piele # Newsweek.ro
Boxerul american de origine armeană, Vanes Martirosyan, cunoscut pentru cariera sa la categoria mijl...
16:00
Solicitarea lui Nicușor Dan la reuniunea liderilor UE. De ce să se țină cont la negocierea pentru Ucraina? # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a participat, prin videoconferință la reuniunea liderilor UE privind Ucrain...
15:50
Ministrul Muncii anunță când primesc pensionarii cei 400 lei la pensie. Doar cei cu venituri mici iau banii # Newsweek.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, a anunțat când vor fi plătiți cei 400 lei la pensie, ajutor din par...
15:40
Cum ar putea costa 4 lei litrul de benzină sau motorină la pompă în România? Modelul japonez # Newsweek.ro
Litrul de benzină sau motorină ar putea costa 4 lei în România. Circa 50% din prețul carburanților l...
15:20
Haos pe cumulul pensiilor cu salariul. Ministrul muncii spune că tăierea cu 85% a pensiilor se mai negociază # Newsweek.ro
Momente greu de înțeles în guvern care se joacă cu soarta a sute de mii de pensionari. Guvernul a an...
15:20
„Pe cât de FAKE, pe atât de prost realizat”. Poliția dezvăluie cum putem să ne preotejăm de escrocherii # Newsweek.ro
Inteligența artificială a avansat în ultimii ani, permițând crearea de videoclipuri și imagini extre...
15:10
Pensionarii se grăbesc să scoată pensia de la Pilonul 2 chiar dacă pierd 3.000 lei. De ce se tem? # Newsweek.ro
Pensionarii sunt dispuși să piardă sume de ordinul miilor de lei atunci când scot banii din Pilonul ...
Acum 6 ore
15:00
Românii merg de patru ori mai rar la restaurant, din cauza scumpirilor. Ce comandă de obicei? # Newsweek.ro
Românii merg mult mai rar la restaurant şi numai atunci când au un motiv clar. Servirea mesei în ora...
14:40
Impozit pe pensie anulat în instanță. Care pensionari primesc bani înapoi? Cine nu are șanse DOCUMENT # Newsweek.ro
Avem o decizie a instanței dată zilele acestea, care ajută foarte mult o categorie de pensionari. De...
14:30
Românii plătesc cel mai mare preț la energie din UE, raportat la puterea de cumpărare. Explicația expertului # Newsweek.ro
Românii plătesc cel mai mare preț la energie din Uniunea Europeană, raportat la puterea de cumpărare...
14:10
Oana Gheorghiu, despre reforma companiilor de stat. 83 de companii centrale au pierderi de 14 miliarde de lei # Newsweek.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, luni, că în acest moment avem 1.502 companii de stat în Rom...
14:00
Faliment răsunător în lumea golfului. Compania care-i poartă numele celui mai bun jucător din lume, în colaps # Newsweek.ro
Compania fondată de legenda golfului Jack Nicklaus intră în faliment. A ajuns în această situație du...
13:50
Emmanuel Macron ar urma să introducă serviciul militar voluntar în Franța, în contextul amenințării Rusiei # Newsweek.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, ar urma să anunțe în următoarele zile introducerea serviciulu...
13:30
Pe 22 noiembrie, pe aeroportul Köln/Bonn, doi români care riscau să piardă zborul spre București au ...
13:20
George Simion, laude halucinante la adresa lui Ceaușescu: „Era mai bine decât acum. Comuniștii erau patrioți” # Newsweek.ro
George Simion, liderul extremiștilor AUR și actualul susținător al Ancăi Alexandrescu, fosta consili...
13:10
Cum și-a întemeiat Hrușcă o familie frumoasă în Canada acum 30 ani? Ce naționalitate are soția lui? # Newsweek.ro
De zeci de ani, colindele lui Ștefan Hrușcă sunt nelipsite din casele românilor, iar vocea lui incon...
Acum 8 ore
13:00
Circulaţia feroviară este suspendată temporar, luni, pe secţia de circulaţie Topleţ - Valea Cernei d...
12:40
În ultimele 24 de ore, poliţiştii au intervenit la peste 2.500 de solicitări ale cetăţenilor, au fos...
12:30
Erdogan anunță discuții cu Putin. Planul pentru oprirea războiului și reactivarea coridorului din Marea Neagră # Newsweek.ro
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că va discuta luni cu Vladimir Putin despre o...
12:20
BNR, raport dur: Înghețarea pensiilor și salariilor a scăzut consumul. Ce produse „ard la buzunare”? # Newsweek.ro
BNR a anunțat azi într-un raport public că înghețarea pensie și salariilor a scăzut consumul. Ce pro...
12:00
Meci mortal, într-o cuşcă MMA. Un luptător de doar 31 de ani a căzut și a decedat. Poliția a demarat o anchetă # Newsweek.ro
Un luptător de categoria grea, de doar 31 de ani, a murit în acest weekend după ce a fost grav rănit...
11:50
Cancelarul Germaniei, „sceptic” cu privire la un acord de pace Ucraina - Rusia cum vrea Donald Trump # Newsweek.ro
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, se declară „sceptic” cu privire la ajungerea la un acord de pa...
11:50
Potra, mercenarul lui Călin Georgescu, audiat la Parchetul General în dosarul de evaziune și spălare de bani # Newsweek.ro
Horațiu Potra, mercenarul cu care Călin Georgescu plănuia o lovitură de stat în România a fost adus ...
11:40
Sărbătoare 25 noiembrie, Sfânta Muceniță Ecaterina. Este zi de dezlegare la pește. Cruce neagră în calendar # Newsweek.ro
Marți, 25 noiembrie, Biserica o prăznuiește pe Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina, aceasta fiind o sărbă...
11:30
Marina Regală Britanică, în alertă. O navă de război rusească, detectată lângă Anglia: „Vom răspunde direct” # Newsweek.ro
O corvetă rusă și un petrolier au fost interceptate în largul coastelor Marii Britanii, în cadrul un...
11:20
Pedro Garcia, șeful Fluor: „România e cu 2 ani înaintea Europei la SMR. Proiectul de la Doicești e în grafic” # Newsweek.ro
Pedro Garcia, vicepreședinte Fluor Corporation, a explicat în detaliu stadiul proiectului SMR de la ...
11:20
Semn de criză. Oamenii nu mai au bani să-și schimbe rapid gadget-urile. „Trag” de un telefon și 6 ani # Newsweek.ro
Date statistice arată că oamenii nu mai au bani să-și schimbe rapid gadget-urile și încearcă să „tra...
11:10
Fost primar al Timișoarei, dus de urgență la spital. E la Terapie Intensivă. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a fost dus de urgență la spital. El a fost internat la Se...
11:10
Există un anume fel de frumusețe care nu are nimic de-a face cu simetria sau cu tendințele momentulu...
Acum 12 ore
11:00
METEO Alertă de vânt puternic în mai multe zone din țară. Rafale de 110 km/oră. 16 județe afectate # Newsweek.ro
Meteorologii au emis alerte de vânt puternic pentru mai multe zone din țară. Vor fi rafale care pot ...
