Premieră geologică. Un vulcan a erupt pentru prima dată după 12.000 de ani
Adevarul.ro, 24 noiembrie 2025 19:00
Vulcanul Hayli Gubbi, situat în nord-estul Etiopiei, a intrat duminică în erupţie, o premieră după circa 12.000 de ani, potrivit programului mondial de vulcanism de la Smithsonian Institution.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
19:00
Vulcanul Hayli Gubbi, situat în nord-estul Etiopiei, a intrat duminică în erupţie, o premieră după circa 12.000 de ani, potrivit programului mondial de vulcanism de la Smithsonian Institution.
19:00
Reacția Kremlinului la modificările cerute de Ucraina şi de europeni în planul de pace propus de SUA: „Total neconstructiv, nu ne convine” # Adevarul.ro
Iuri Uşakov, consilierul pentru politică externă al lui Putin, a avut o primă reacție privind planul european de pace, pe care îl consideră „total neconstructiv”.
Acum 30 minute
18:45
Noi detalii despre sinuciderea asistată a gemenelor Kessler: „Ellen era bolnavă și deprimată. Alice nu era, dar nu voia ca sora ei să moară singură" # Adevarul.ro
Au apărut noi detalii despre gemenele Kessler, vedete ale spectacolelor de varietăți din Italia şi Germania în anii 1960, care au murit în urmă cu o săptămână, prin sinucidere asistată, la vârsta de 89 de ani, în locuința lor din apropiere de Munchen.
18:45
Senatul adoptă eliminarea CASS pentru veterani, foști deținuți politici, personalul monahal și mamele aflate în concediu de creștere copil # Adevarul.ro
Senatul a adoptat tacit, luni, două proiecte de lege inițiate de PSD care prevăd eliminarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mai multe categorii vulnerabile.
18:45
Avertisment oficial: bilete false pentru concerte și petrecerile de Revelion vândute online # Adevarul.ro
Tot mai multe anunțuri „last minute” pentru Revelion ascund bilete false, pagini fantomă și oferte care cer plata urgentă. Directoratul Național de Securitate Cibernetică spune că românii riscă bilete invalide sau evenimente inexistente.
18:45
Putin, după discuția telefonică cu Erdogan: planul de pace pentru Ucraina este similar cu cel discutat la summitul din Alaska # Adevarul.ro
În urma convorbirii telefonice cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, președintele rus Vladimir Putin a declarat că planul de pace pentru Ucraina este similar cu cel discutat la recentul summit ruso-american din Alaska.
Acum o oră
18:30
Daniel Băluță propune un plan social-economic pentru București: subvenții, locuri de muncă și sprijin pentru persoane vulnerabile # Adevarul.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidat al Partidului Social Democrat la Primăria Capitalei, a prezentat luni un pachet de propuneri sociale și economice pentru București.
18:15
Un gigant german cu șapte fabrici în România vrea să concedieze 1.500 de angajați și să vândă divizia ContiTech # Adevarul.ro
Producătorul german de componente auto şi anvelope Continental AG analizează eliminarea a până la 1.500 de locuri de muncă suplimentare la divizia sa de produse de cauciuc şi materiale plastice ContiTech. Gigantul german deține la Timișoara divizia ContiTech.
18:15
Cum un proiect 100% privat schimbă paradigma turismului și a investițiilor pe litoralul românesc
18:15
Cupa Mondială de Rugby. S-au stabilit urnele pentru tragerea la sorți din luna decembrie # Adevarul.ro
Pe 3 decembrie, la Sydney, vom afla cele șase grupe pentru Australia 2027.
Acum 2 ore
18:00
Primarul comunei Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, a fost reținut de polițiști # Adevarul.ro
Traian Simionca, primarul comunei Livezile din Bistrița-Năsăud, care a fost acuzat la începutul lunii că acuzat că a agresat sexual o angajată, a fost reținut.
17:45
Doi tineri muzicieni arestați în Rusia pentru melodii anti-Kremlin au fugit din țară după eliberare # Adevarul.ro
Doi tineri muzicieni stradali, care au fost încarcerați mai bine de o lună în Rusia pentru că au cântat melodii anti-Kremlin, au părăsit țara după eliberarea din detenție.
17:45
Imagini șocante cu momentul în care cinci prizonieri de război ucraineni sunt executați de un soldat rus # Adevarul.ro
Un videoclip care pare să surprindă executarea a cinci prizonieri de război ucraineni de către un soldat rus a fost publicat sâmbătă de organizația ucraineană open-source DeepState.
17:45
Creștere explozivă a plăților din Pilonul II după introducerea CASS pentru pensiile private mai mari de 3.000 de lei # Adevarul.ro
Introducerea CASS de 10% pentru pensiile private mai mari de 3.000 de lei a declanșat un val de retrageri din Pilonul II. Plățile lunare au ajuns la peste 400 de milioane de lei, iar tot mai mulți români aleg plata eșalonată ca să reducă taxele.
17:45
Sistemul european de Intrare/Ieșire a fost extins în două mari aeroporturi din România. Cum funcționează # Adevarul.ro
Poliția de Frontieră a anunțat luni, 24 noiembrie, că Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) a fost implementat și în punctele de trecere a frontierei Galați și Oancea (județul Galați), Aeroport Iași și Aeroport Cluj.
17:30
Zgomotele din interiorul unui sicriu i-au șocat pe participanții la funeraliile unei femei. Și-au dat seama că „moarta” era, de fapt, vie chiar înainte să o incinereze # Adevarul.ro
O femeie de 65 de ani și-a șocat familia îndoliată după ce „a revenit la viață” și a bătut în capacul sicriului cu câteva momente înainte de a fi incinerată, potrivit Daily Mail Online.
17:30
Băncile irlandeze, obligate să asigure accesul populației la bancomate și în mediul rural # Adevarul.ro
Guvernul irlandez a aprobat luni o nouă lege care impune băncilor din Republica Irlanda să garanteze că 97% din populaţie va avea acces la un bancomat (ATM) pe o rază de 10 kilometri
17:15
Polonia a reținut al treilea ucrainean suspectat că ar fi ajutat la actul de sabotaj care a vizat căile ferate poloneze # Adevarul.ro
Autoritățile poloneze au acuzat un al treilea cetăţean ucrainean suspectat că ar fi ajutat la o operaţiune de sabotaj susţinută de Rusia ce a vizat căile ferate poloneze.
Acum 4 ore
17:00
O dubă scăpată de sub control a lovit mai mulți pietoni pe o insulă turistică. Cel puțin trei oameni au murit # Adevarul.ro
O dubă condusă de un bărbat de 62 de ani a lovit mai mulți pietoni și s-a izbit de un indicator rutier pe Insula Udo, aflată lângă insula turistică Jeju, luni, provocând moartea a trei persoane și rănirea altor zece, au anunțat autoritățile.
17:00
Trump sugerează „progrese semnificative” în negocierile de pace pentru Ucraina, după întâlnirea SUA–Ucraina de la Geneva: „Nu credeți până nu vedeți” # Adevarul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a publicat luni, 24 noiembrie, o nouă postare pe rețeaua sa Truth Social în care face aluzie la posibile evoluții importante în discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina.
17:00
China își extinde rețelele sofisticate de spionaj pe termen lung în Europa, îmbinând surse umane cu infiltrări academice și în mediul de afaceri, relatează TVP World.
16:45
Metrorex anunță instituirea restricțiilor temporare de circulație pe Drumul Național 1 (DN1), în zona intersecției cu Strada Padina, pentru execuția lucrărilor la viitoarea stație de metrou PARIS, parte din proiectul Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni
16:45
Ucrainenii au făcut prăpăd în spatele liniei frontului la Pokrovsk. Operațiunea fără precedent a trupelor speciale # Adevarul.ro
Militarii din cadrul Forțelor pentru Operațiuni Speciale (SSO) ucrainene au efectuat un raid asupra pozițiilor rusești din Pokrovsk, care împiedicau evacuarea luptătorilor răniți ai unei unități învecinate.
16:45
Explozie urmată de incendiu într-un apartament din Însurăței. Martorii, speriați de bubuitură: „Am zis că e un bombardament” # Adevarul.ro
O explozie urmată de un incendiu a avut loc luni după-amiază, într-un apartament din localitatea Însurăței, județul Brăila. Incidentul a fost semnalat la ora 15:54, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, au transmis reprezentanții ISU Brăila.
16:45
Cum va fi vremea până pe 7 decembrie în fiecare regiune din țară. Când se așteaptă o scădere bruscă a temperaturilor # Adevarul.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a realizat o estimare a temperaturilor și precipitațiilor pentru următoarele două săptămâni: intervalul 24 noiembrie- 7 decembrie.
16:30
Arabia Saudită relaxează restricțiile privind achiziția alcoolului. Țara are un singur magazin # Adevarul.ro
Mai mulţi diplomaţi şi locuitori din Arabia Saudită au declarat pentru AFP că ţara a relaxat regulile care permit anumitor străini cu permise de şedere speciale să cumpere alcool, cel mai recent semn de deschidere în regatul conservator.
16:30
O nouă funcție legată de transparență a platformei X, Despre acest cont, a scos la iveală că o serie de conturi importante ce promovau mișcarea MAGA a lui Donald Trump aveau drept locație nu SUA, ci mai curând Rusia, Nigeria, India și chiar Europa de Est.
16:15
Un bărbat a spart parbrizul unei mașini de poliție cu pumnul, după ce a sunat la 112 fără niciun motiv # Adevarul.ro
Un bărbat din Drobeta Turnu Severin a distrus parbrizul unei maşini de Poliţie, după ce a fost informat că va fi amendat pentru că a sunat la numărul de urgență 112 fără niciun motiv.
16:15
Poliția Română avertizează asupra creșterii numărului de înșelătorii cu deepfake-uri. Cum să ne ferim de „capcanele” AI folosite pentru fraude și manipulare # Adevarul.ro
Poliția Română atrage atenția asupra pericolelor tot mai mari generate de inteligența artificială, în special de videoclipurile și imaginile false create cu ajutorul noilor tehnologiilor AI generative.
16:00
Cel mai mic fiu al Angelinei Jolie a apărut cu un nou look, care amintește de mama sa în anii '90 # Adevarul.ro
Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, Knox Jolie-Pitt, a apărut cu un nou look care amintește de coafura mamei sale la începutul anilor 1990.
16:00
Cătălin Drulă îi propune contracandidatei Ana Ciceală un parteneriat: „Este o mână întinsă” # Adevarul.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București, a declarat la RFI că i-ar plăcea un parteneriat cu Ana Ciceală, invocând priorități comune în programele electorale.
15:45
Prețurile de referință ale gazelor naturale din Europa au scăzut luni sub pragul-cheie de 30 de euro pe megawat-oră (MWh) pentru prima dată în ultimul an și jumătate, pe fondul livrărilor consistente de GNL, al temperaturilor mai blânde și al discuțiilor privind încetarea războiului din Ucraina.
15:45
Bolojan și ministrul francez al Justiției, discuții la Palatul Victoria despre securitatea europeană și modernizarea sistemelor judiciare # Adevarul.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit luni, la Palatul Victoria, cu ministrul justiției din Franța, Gérald Darmanin, în cadrul dialogului constant dintre cele două state și al aniversării a 145 de ani de relații diplomatice româno-franceze, marcate în 2025.
15:30
Lipsa serviciilor de îngrijire paliativă pentru copiii cu boli incurabile lasă familiile fără sprijin: „Luați-l acasă să moară la dvs, nu la noi pe secție” # Adevarul.ro
În România, mii de copii primesc anual diagnostice severe. Însă, atunci când boala este incurabilă, sistemul rămâne nepregătit să ofere suportul necesar. Părinți din întreaga țară povestesc că, în lipsa unor secții specializate, sunt trimiși acasă fără soluții și fără sprijin.
15:30
O nouă stație de pompieri, în cartierul Tineretului din Capitală. Daniel Băluță: „Dacă infrastructura nu este pregătită, totul devine fragil” # Adevarul.ro
În cartierul Tineretului din București se construiește o nouă stație de pompieri. Unitatea va fi a doua astfel de facilitate pe care Sectorul 4 o realizează și o dă în folosință, după cea din strada Perșani, care funcționează deja de mai bine de doi ani.
15:30
Mai mulți deținuți periculoși ruși, care erau transportați pentru a fi trimiși pe front în Ucraina, au ucis un gardian și au fugit # Adevarul.ro
În Sankt Petersburg, un grup de deținuți, selectați pentru a fi trimiși pe front, au ucis șoferul mașinii de escortă și au fugit: aceștia erau transportați direct din închisoare pe front.
15:30
Nicușor Dan, la reuniunea extraordinară a Consiliului European: „Există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a regiunii în ansamblu” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a participat luni dimineață, 24 noiembrie, la reuniunea extraordinară a Consiliului European.
15:15
Vicepremierul Oana Gheorghiu susține că nu se află în niciun fel de incompatibilitate. „Asociaţia Dăruieşte Viaţă o să-şi regleze problemele, cu siguranţă” # Adevarul.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, luni, că aşa cum a anunţat, nu se află în niciun fel de incompatibilitate iar Asociaţia Dăruieşte Viaţă o să-şi regleze problemele, cu siguranţă.
Acum 6 ore
15:00
Judecătorii de la Curtea de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile speciale ale magistraților # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a convocat, pentru 24 şi 25 noiembrie, adunările generale ale procurorilor şi judecătorilor, pentru a afla punctul lor de vedere în legătură cu avizul pe care CSM trebuie să-l dea pe proiectul de reformă a pensiilor magistraţilor.
15:00
7 companii românești au testat restaurarea de urgență a Sistemului Energetic Național, într-un exercițiu fără precedent # Adevarul.ro
Șapte entitãți energetice, cu sprijinul de specialitate al Serviciului de Telecomunicații Speciale, au realizat cu succes sâmbãtã, 22 noiembrie 2025, cel mai amplu exercițiu de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național.
15:00
Oferta excentrică a unui descendent al regelui Charles al II-lea: 50.000 de lire sterline anual pentru cea care vrea să-i fie soţie. Cerințele bizare pe care le are # Adevarul.ro
Un descendent al regelui Charles al II-lea, în vârstă de 79 de ani, oferă 50.000 de lire sterline anual celei care vrea să-i devină soţie, dar care, evident, trebuie să îndeplinească o listă de criterii, multe dintre ele extrem de bizare.
15:00
Petrolul scoate banii din buzunar: cum sunt recompensați jucătorii după remiza cu FCSB # Adevarul.ro
Petrolul Ploiești răsplătește egalul cu FCSB. Jucătorii primesc prime ca pentru victorie.
15:00
Noul proiect de acord de pace elaborat la Geneva de echipele de negociatori din Ucraina și Statele Unite ar putea fi inacceptabil pentru Moscova, relatează Matthew Chance, de la CNN. Potrivit acestuia, Kremlinul continuă să refuze orice îndepărtare de la propriile cerințe.
14:45
Pălărie cere CSM să dea urgent avizul pe reforma pensiilor magistraților: se retrag din sistem cu venituri duble față de media națională # Adevarul.ro
Pensiile magistraților revin în centrul dezbaterii politice. USR acuză întârzieri, iar Guvernul are termen limită până pe 28 noiembrie pentru a adopta reforma cerută de Jaloanele PNRR. România riscă pierderea celor 231 milioane de euro dacă legea nu avansează.
14:45
Hezbollah confirmă uciderea comandantului militar Haitham Ali Tabatabai. Iranul acuză o „asasinare lașă” și încălcarea armistițiului # Adevarul.ro
Mișcarea islamistă Hezbollah a confirmat, duminică seara, 23 noiembrie, asasinarea unui important comandant militar, Haitham Ali Tabatabai, în urma unui atac israelian desfășurat în sudul Beirutului.
14:45
Ucraina și SUA convin asupra majorității punctelor din planul de pace; teritoriile și NATO vor fi decise de Zelenski și Trump. Care va fi mutarea lui Putin? # Adevarul.ro
Ucraina și Statele Unite au ajuns la un acord privind cea mai mare parte a prevederilor dintr-un proiect de plan de pace american. Cele mai sensibile chestiuni – statutul teritoriilor și parcursul Ucrainei către NATO – vor fi însă discutate direct de președinții Volodimir Zelenski și Donald Trump.
14:45
Ce indică faptul că ai diaree dimineața și când trebuie să mergi la medic. Semnalul pe care ți-l dă organismul # Adevarul.ro
Faptul că ai probleme cu stomacul dimineața, în mod repetat, ar trebui să-și ridice unele semne de întrebare. Experții au indicat câțiva dintre cei mai comuni factori care pot cauza diaree la primele ore.
14:30
Planul de pace în 28 de puncte pe care Statele Unite și Rusia vor să-l impună Ucrainei și Europei este impropriu denumit astfel: în forma actuală, este un „plan tenebros” ce „garantează practic un război viitor”, având în plus rolul de a „dezbina America și Europa”.
14:15
Primele 10 companii de stat intră în reformă. Guvernul pregătește un registru și conducere profesionistă până în 2026 # Adevarul.ro
10 companii de stat din transporturi și energie vor fi reformate, a anunțat luni vicepremierul Oana Gheorghiu, precizând că este un proiect pilot, dar că lista va fi extinsă în viitor.
14:15
Idei de cadouri pentru bărbați 2025 - 2026: top accesorii utile și elegante, ideale pentru orice buget # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune idei de cadouri pentru bărbați în 2025 -2026: accesorii utile, elegante și practice, potrivite pentru orice buget. Inspiră-te din selecția noastră de fulare, mănuși, curele și șosete, cu produse ușor de comandat online și recomandări pentru cadouri care nu dau greș.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.