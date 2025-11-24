Premieră geologică. Un vulcan a erupt pentru prima dată după 12.000 de ani

14:15

Descoperă cele mai bune idei de cadouri pentru bărbați în 2025 -2026: accesorii utile, elegante și practice, potrivite pentru orice buget. Inspiră-te din selecția noastră de fulare, mănuși, curele și șosete, cu produse ușor de comandat online și recomandări pentru cadouri care nu dau greș.