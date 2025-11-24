Cum ar putea fi decongestionat traficul din Bucureşti. Planul lui Băluţă, explicat punct cu punct

16:40

Mai sunt câteva zile până când intrăm oficial în Luna Cadourilor. Şi în acest context, vă reamintim să păstraţi bonul fiscal atunci când faceţi cumpărături! Pentru că fără el, nu aveţi nicio şansă să returnaţi un produs care poate că e defect sau pur şi simplu nu e ceea ce vă aşteptaţi să fie. Şi apropo de asta, preşedintele Nicuşor Dan a promulgat duminică o lege care vine în ajutorul consumatorilor. Practic, comercianții care refuză să înlocuiască produsele cu defecte vor fi amendați şi nu este vorba de sume derizorii.