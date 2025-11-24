Schimburile comerciale dintre România şi Moldova s-au dublat în ultimii 10 ani. Exporturi în creştere masivă
ObservatorNews, 24 noiembrie 2025 21:50
Relaţia economică dintre România şi Republica Moldova se întăreşte vizibil. Schimburile comerciale dintre cele două țări s-au dublat în ultimul deceniu și au ajuns la 3,3 miliarde de euro în 2024, arată Cătălin Dan, director pentru relaţii externe al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, informează Agerpres.
Ștefana Mercori, concurenta care i-a impresionat pe chefi. A terminat dreptul, dar a preferat bucătăria # ObservatorNews
În ediţia de luni a emisiunii Chefi la cuţite, cei patru juraţi au fost impresionaţi de Ştefana Mercori, o concurentă din Iaşi care, deşi a terminat dreptul, a preferat să îşi urmeze adevăraul vis, bucătăria.
Rogobete anunţă modificări în organizarea şi funcţionarea secţiilor ATI, după moartea fetiţei de 2 ani # ObservatorNews
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat luni seară că a supus dezbaterii publice un ordin care modifică organizarea şi funcţionarea secţiilor ATI, introducând o serie de obligativităţi pentru unităţile care efectuează anestezii. Rogobete a anunţat apariţia personalului dedicat monitorizării infecţiilor nosocomiale. "Sunt măsuri concrete care elimină improvizaţiile, reglementează ferm activităţile de anestezie şi consolidează protecţia pacienţilor", a transmis ministrul, citat de News.ro.
Moşteanu, despre tăierile salariale: Avem război la graniţă. Armata e ultimul loc de unde să tăiem acum # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, avertizează că tăierea cu 10% a cheltuielilor salariale din sistemul de apărare ar putea destabiliza complet structurile militare ale României. În plin război la graniță, spune el, Armata este "ultimul loc" de unde ar trebui reduse fonduri, iar o astfel de măsură ar provoca ieșiri masive din sistem și pierderea stabilității, scrie News.ro.
POLITICO: Rusia numeşte planul de pace al Europei "complet neconstructiv". Planul lui Trump, "acceptabil" # ObservatorNews
Consilierul principal al preşedintelui rus Vladimir Putin, Iuri Uşakov, ridiculizează planul Europei de a pune capăt războiului din Ucraina. Acesta a declarat că Kremlinul preferă propunerea iniţială de pace a preşedintelui american Donald Trump, scrie POLITICO, citat de News.ro.
Fără drumuri la Sibiu. Copiii cu dizabilități din Mediaș vor fi evaluați local cu specialiști care vin în oraş # ObservatorNews
DGASPC Sibiu va facilita accesul copiilor cu dizabilități din zona Mediaș la evaluarea complexă, începând cu luna decembrie. Echipele Serviciului de Evaluare Complexă Copii se vor deplasa periodic în municipiu, pentru a evalua copiii cu dizabilități care se pot prezenta fizic, potrivit unui comunicat de presă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, informează Agerpres.
Femeie găsită plină de răni în grădină, în Caraş-Severin. A murit la spital; fiul ei ar fi principalul suspect # ObservatorNews
O femeie din Caraș-Severin a fost găsită în grădina casei, cu urme vizibile de violenţă pe corp. Vecinul care a descoperit-o a sunat imediat la 112, însă victima a murit la spital, în ciuda eforturilor medicilor. Poliţiştii îl caută acum pe fiul ei, un bărbat de 51 de ani, suspectat că ar fi implicat în tragedie, potrivit News.ro.
Amenzi de aproape 250.000 de lei pentru tăieri ilegale de copaci pe Bd. Nicolae Grigorescu, în București # ObservatorNews
Amenzi de 245.000 de lei au fost aplicate de autorități pentru tăierea ilegală a zeci de arbori pe Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 18, în Sectorul 3 al Capitalei, a anunțat administratorul public al Bucureștiului, Lucian Judele. El spune că este "un semnal ferm" transmis celor care își permit să taie copaci fără aviz, informează Agerpres.
Cartierul de "lux" cu drumuri de pământ şi fără utilităţi. Era numit "al doilea Dorobanţi" # ObservatorNews
Că politicienii promit marea cu sarea în campanie iar apoi nu mai dau doi bani pe alegători, ştiam, dar uneori lucrurile frizează absurdul. Este cazul cartierului Henri Coandă, care cu un picior e în Bucureşti, iar cu celălalt în Ilfov. După 21 de ani de la demararea lucrărilor rezidenţiale, al doilea Dorobanţi, aşa cum trebuia să fie, este mai rău ca la sat. Nu sunt trase utilităţile peste tot, drumurile de pământ sunt pline de gropi, iar cea mai scurtă legătura cu oraşul se termină într-o movilă, la 500 de metri de civilizaţie. Cum şi-a bătut joc statul de peste 1.000 de familii, într-un reportaj realizat zilele trecute de Alessandra Stoicescu.
În plină criză Lukoil, prețurile carburanților urcă rapid. Motorina premium se apropie de 9 lei pe litru. Şoferii se plâng că au ajuns să plătească mii de lei pe lună pentru alimentări. În tot acest timp, statul rămâne spectator. Nu va prelua operaţiunile Lukoil, pentru că nu are bani.
Cum arată viața personală a lui Daniel Băluță: dentist, tată și soțul care a cucerit "cu o pereche de şosete" # ObservatorNews
În următoarele zile, descoperim latura mai puțin cunoscută a candidaților: dincolo de funcții, de birouri și de discursuri. I-am întâlnit acasă, alături de familie și prieteni. Pe Daniel Băluță îl știm ca primarul Sectorului 4, însă puțini știu că este medic, tatăl Alexandrei și că și-a cucerit soția cu o pereche de șosete.
Cum ar putea fi decongestionat traficul din Bucureşti. Planul lui Băluţă, explicat punct cu punct # ObservatorNews
Într-un interviu acordat în exclusivitate Observator, chiar din biroul Primăriei Capitalei, Daniel Băluţă a vorbit despre planurile sale pentru fluidizarea traficului, investiţiile în infrastructură şi viziunea pe termen lung pentru dezvoltarea oraşului. Candidatul susţine că soluţiile reale necesită timp şi o abordare unitară, nu "promisiuni rapide".
Primele măsuri pe care Daniel Băluţă le va lua în calitate de primar al Bucureştiului # ObservatorNews
Daniel Băluţă a vorbit în ediţia specială Observator 19 despre primele măsuri pe care le va lua în calitate de primar general, dacă va fi ales.
20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre # ObservatorNews
Douăzeci de mii de români ar putea rămâne fără locuri de muncă după reforma în companiile de stat. Executivul va începe restructurările cu 10 firme din transporturi şi energie. Şi asta după ce companiile de stat au reușit să acumuleze datorii istorice de 14 miliarde de lei în ciuda faptului că multe dintre ele primesc subvenții uriaşe în fiecare an.
La doar câteva zile după extrădare, Horaţiu Potra a fost adus astăzi în faţa procurorilor de la Parchetul General. Acesta a fost chemat pentru audieri în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală și delapidare, fiind suspectat că nu ar fi plătit impozit pentru banii obținuți în Congo.
Vânzătorul din Hala Veche Obor care a băgat în comă un bătrân, apărat de colegi. "Moşul fura" # ObservatorNews
Un bărbat de 74 de ani a ajuns în comă la spital după ce a fost bătut de un vânzător din Hala Veche Obor din Capitală. Atacul violent a fost surprins de camerele de supraveghere, iar agresorul a ajuns acum după gratii.
Diferenţele dintre planul de pace european vs. planul de pace american, pentru Ucraina # ObservatorNews
Europa a prezentat propriul plan de pace pentru Ucraina. Aliaţii vor mai multe garanţii de securitate pentru Ucraina şi renunţarea la interdicţia de a adera la NATO, aşa cum prevedea planul Washingtonului. Kievul tot ar urma să sufere pierderi teritoriale, dar nu la nivelul la care îşi doreşte Moscova. Draftul a fost deja respins de Rusia, ca total neconstructiv. Vladimir Putin vrea să discute în continuare pe planul americanilor, despre care tot mai multe voci spun că ar fi fost elaborat în mare parte de Kremlin.
Românii care au fugit pe pistă, printre avioane, pentru a prinde cursa Wizz Air, în presa din toată lumea # ObservatorNews
Incident incredibil pe un aeroport din Germania. Protagoniştii sunt doi români care au spart o uşă şi au intrat pe pista aeroportului din Koln, într-o încercare disperată de a prinde avionul spre casă. Aeronava avea motoarele pornite, iar riscul la care s-au expus cei doi a fost uriaş. În loc să ajungă acasă, ambii au ajuns în arest.
CSAT: România trebuie să fie gata să gestioneze un război de lungă durată în apropierea graniţelor # ObservatorNews
Strategia naţională de apărare a fost adoptată în CSAT. Documentul de 40 de pagini trasează liniile de apărare şi securitate într-un context în care Rusia ar putea ajunge la Gurile Dunării. Potrivit documentului, statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea unui conflict de amploare, conflict de lungă durată în apropierea graniţelor şi în acelaşi timp să îşi consolideze rezilienţa.
Circa 100 de ruși și moldoveni ar fi obținut ilegal acte românești. Cazuri depistate și în Capitală # ObservatorNews
În jur de 100 de persoane sunt suspectate că au obţinut certificate false de cetăţenie. În Sectorul 6 al Capitalei, Direcția de Evidență a Populației a descoperit șase astfel de cazuri de cetățeni ruși care au obţinut ilegal cetăţenia română, cu scopul de a călători în alte state ale Uniunii Europene.
Ordinea candidaţilor pe buletinul de vot. Cătălin Drulă, candidatul USR, va fi pe poziția 1 # ObservatorNews
Biroul Electoral Municipal a tras la sorţi ordinea candidaţilor pe buletinul de vot. Cătălin Drulă, candidatul USR, la alegerile pentru primăria Capitalei, va fi pe poziția 1 la alegerile din 7 decembrie.
Cum îți pregătești corect mașina pentru iarnă. Greșeala care poate bloca motorul peste noapte # ObservatorNews
A fost prima dimineaţă din acest sezon când am căutat racleta prin portbajajul maşinii. Zero grade se înregistrau de dimineaţă la Bucureşti, dar am resimţit undeva la minus 2-3 grade. Cine nu a apucat să-şi înlocuiască anvelopele ar fi cazul să se grăbească. Şi... mare atenţie, o pregătire corectă a maşinii pentru iarnă include mai mulţi paşi. Colegul meu, Alex Munteanu, ne explică în detaliu.
Drumul Naţional 1 se închide de astăzi pentru mai multe zile, în zona Păuleşti din Prahova. Traficul este oprit complet pentru lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată, iar șoferii vor fi redirecţionaţi pe rute alternative. Restricțiile rămân în vigoare până joi, la ora 12:00, potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova.
SUA și Ucraina au redactat un nou plan de pace în 19 puncte. Rusia a respins modificările cerute de europeni # ObservatorNews
SUA și Ucraina au redactat la Geneva un nou plan de pace în 19 puncte, însă cele mai sensibile prevederi din documentul inițial au fost eliminate și lăsate pentru o discuție directă între Donald Trump și Volodimir Zelenski, relatează Financial Times. Au fost eliminate sau modificate punctele legate de reducerea armatei Ucrainei, NATO, amnistia generală pentru crimele de război și cedările teritoriale. Între timp Rusia a respins modificările cerute de Ucraina şi de europeni.
A plătit-o pentru o partidă amoroasă, apoi a ucis-o pentru bani. Crimă înfiorătoare în Galaţi # ObservatorNews
Un bărbat din Galaţi, care a plătit 200 de lei unei femei pentru raporturi sexuale, a ucis-o apoi cu sânge rece şi i-a furat banii. Bărbatul în cauză a fost arestat preventiv printr-o decizie a Tribunalului Galaţi, scrie Mediafax.
Programul secțiilor de votare pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025 # ObservatorNews
La data de 7 decembrie 2025, au loc alegeri locale parțiale pentru primarul general al municipiului București, pentru președintele Consiliului Județean Buzău dar și pentru primari din mai multe comune sau orașe.
The Economist: Planul scurs în presă de ruşi a arătat rivalitatea și incompetența din administraţia Trump # ObservatorNews
Vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, nu se înţeleg în privința planului de pace pentru Ucraina, relatează revista britanică The Economist. Potrivit publicației, J.D. Vance a fost cel care a promovat planul în 28 de puncte, criticat în Europa ca însemnând o capitulare a Ucrainei. Tot el l-a sunat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a-i prezenta condițiile și l-a trimis la Kiev pe prietenul său din facultate, secretarul armatei americane, Daniel Driscoll, pentru a înmâna personal documentul.
Peste 1.8 milioane de persoane sunt așteptate la secțiile de votare în data de 7 decembrie 2025 pentru a-și alege primarul. Dacă vrei să votezi la alegerile pentru Primăria Municipiului București, primul pas este să verifici la ce secție ești arondat. În mod obișnuit, ești trecut pe lista electorală permanentă la adresa de domiciliu, însă dacă ți-ai declarat reședința la primărie, secția de votare va fi stabilită în funcție de noua adresă.
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila. Un apartament a fost cuprins de flăcări # ObservatorNews
O explozie puternică urmată de un incendiu a avut loc luni după-amiază într-un bloc din orașul Însurăței, județul Brăila. Flăcări uriașe au cuprins un apartament, iar mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe au fost trimise de urgență la fața locului, scrie Mediafax.
Vremea de mâine 25 noiembrie. Se încălzeşte în cea mai mare parte a ţării. Maxime şi de 17 grade # ObservatorNews
Vremea se încãlzeşte faţă de ziua precedentă, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei. Maximele zilei se vor încadra între 9 şi 17 grade, iar cele minime se vor situa între -4 grade şi 12 grade. Iată prognoza meteo de mâine 25 noiembrie.
Situații în care buletinul de vot poate fi anulat la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025 # ObservatorNews
Alegerile locale parțiale pentru Primăria Municipiului București au loc pe 7 decembrie 2025. Peste 1.8 milioane de oameni sunt așteptați să își aleagă primarul, iar pe lista cu candidații admiși se află 17 nume. Există câteva scenarii la care trebuie să fiți atenți în care votul exprimat poate fi anulat.
O plantă unică în România, descoperită pe malul Lacului Stânca-Costeşti. Doar în Moldova şi Ucraina se găseşte # ObservatorNews
O plantă unică în România a fost descoperită pe malul Lacului Stânca- Costeşti din Botoşani. Astfel de exemplare se mai găsesc în Moldova şi Ucraina.
Comisia de Etică anchetează cazul lectorului Alexandru Toader din Iaşi, acuzat de hărțuire sexuală # ObservatorNews
Cazul lectorului Alexandru Toader, acuzat că ar fi hărţuit sexual două studente, este analizat de Comisia de Etică a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, informează News.ro.
Schimbări la returnarea produselor. Ce păţesc comercianţii care refuză să înlocuiască bunurile defecte # ObservatorNews
Mai sunt câteva zile până când intrăm oficial în Luna Cadourilor. Şi în acest context, vă reamintim să păstraţi bonul fiscal atunci când faceţi cumpărături! Pentru că fără el, nu aveţi nicio şansă să returnaţi un produs care poate că e defect sau pur şi simplu nu e ceea ce vă aşteptaţi să fie. Şi apropo de asta, preşedintele Nicuşor Dan a promulgat duminică o lege care vine în ajutorul consumatorilor. Practic, comercianții care refuză să înlocuiască produsele cu defecte vor fi amendați şi nu este vorba de sume derizorii.
Credeau că a murit în somn, dar la funeralii au auzit bătăi în sicriu. Când au ridicat capacul, au încremenit # ObservatorNews
O femeie de 65 de ani din nordul Thailandei, declarată moartă de familie și pregătită pentru incinerare, a "revenit" la viață chiar în momentul în care urma să fie dusă în sala de ritual. Rudele au rămas împietrite când au auzit bătăi venind din sicriu şi au descoperit cu stupoare că bătrâna era încă în viaţă.
Un tată ucrainean îşi leagănă fiul pentru ultima dată. Şi-a pierdut întreaga familie în atacul din Ternopil # ObservatorNews
Într-un cimitir din Ucraina, un tată îşi leagănă pentru ultima dată fiul de un an şi jumătate aflat într-un sicriu alb. Şi-a pierdut întreaga familie în atacul cu rachete ale Rusiei din oraşul Ternopil din 19 noiembrie, care a ucis 39 de persoane.
Românii "strâng cureaua" la ieşirile în oraş. Merg mai rar la restaurant şi comandă doar un fel de mâncare # ObservatorNews
Românii ies mult mai rar la restaurant, pe fondul scumpirilor din ultimul an. Mesele în oraș nu mai sunt o rutină, ci o ocazie atent planificată, iar oamenii devin tot mai selectivi cu banii cheltuiți. Vizitele la restaurant au scăzut la 1-2 pe lună, față de 4-5 în anii trecuți, potrivit unei analize citate de News.ro.
Udo Kier, legenda filmelor horror, a murit la 81 de ani. Actorul a jucat în peste 200 de producţii # ObservatorNews
Udo Kier, unul dintre cei mai prolifici actori europeni, cunoscut pentru rolurile sale din "Flesh for Frankenstein", "My Own Private Idaho" și colaborările cu Fassbinder, Van Sant și Lars von Trier, a murit la vârsta de 81 de ani. Legendarul actor s-a stins într-un spital din Palm Springs, iar cauza morții nu a fost făcută publică, potrivit News.ro.
Putin, după discuția cu Erdogan: Planul de pace propus de SUA pentru Ucraina poate fi baza unui acord final # ObservatorNews
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni că planul de pace în Ucraina, întocmit de administraţia americană poate sta la baza "unei reglementări pașnice cuprinzătoare a conflictului". Anunțul a fost făcut de Kremlin, în urma unei convorbiri telefonice între liderul rus și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.
Meteo 24 noiembrie - 7 decembrie. După o încălzire uşoară, vremea să receşte brusc de la jumătatea săptămânii # ObservatorNews
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, intervalul 24 noiembrie- 7 decembrie. Potrivit meteorologilor, vremea se va răci accentuat în majoritatea regiunilor la mijlocul acestei săptămâni, după ce marți temperaturile din termometre vor depăși normalul perioadei în multe regiuni ale țării.
"The Nightmare" a murit la doar 39 de ani. Sportivul american Vanes Martirosyan suferea de cancer de piele # ObservatorNews
Vanes Martirosyan, boxerul american de origine armeană, a decedat duminică, la vârsta de doar 39 de ani. Luptătorul, al cărui ultim meci a avut loc în 2018 împotriva lui Gennadi Golovkin pentru unificarea titlurilor mondiale la categoria mijlocie, suferea de cancer de piele de doi ani, scrie News.ro.
Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 25 noiembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.
Importurile şi perspectiva încheierii războiului din Ucraina, motivele scăderii preţului gazelor în Europa # ObservatorNews
Luni, preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au coborât sub pragul de 30 de euro pentru un Megawatt-oră, pentru prima dată în mai mult de un an. Schimbarea a fost influenţată de majorarea importurilor precum şi de discuţiile legate de încheierea războiului din Ucraina, scrie Bloomberg, citat de Agerpres.
Momentul când un bătrân este pus la pământ de un vânzător nervos în Obor. A fost lovit cu pumnii şi picioarele # ObservatorNews
Incident șocant într-una dintre cele mai aglomerate piețe din Capitală. Un bărbat de 74 de ani a ajuns în comă la spital, după ce a fost lovit cu piciorul și apoi cu pumnul de un vânzător din Piața Obor, pe fondul unui conflict spontan. Agresorul, administrator al standului, a fost reținut și ulterior arestat preventiv.
Chisăliţă: "România, lider european la scumpiri la energie electrică raportat la puterea de cumpărare" # ObservatorNews
România este lider european la scumpiri și campioană europeană la prețul energiei electrice raportat la puterea de cumpărare, susține președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.
Cine a făcut de fapt planul de pace în Ucraina: "A te pleca în fața Rusiei ar arunca lumea liberă în haos" # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump nu a fost implicat în detaliile "planului de pace în Ucraina" elaborat de administrația sa, potrivit unei dezvăluiri făcute de The Washington Post. Gradul de implicare al lui Trump s-a limitat la a autoriza obținerea unui acord. "Vineri a fost haos total toată ziua, pentru că până și diferite departamente din Casa Albă nu știau ce se întâmplă. Este jenant", a declarat o sursă anonimă pentru publicația americană.
Oana Gheorghiu revine asupra declaraţiilor referitoare la salariile magistraţilor: "M-am referit la pensii" # ObservatorNews
Vicepremierul Oana Gheorghiu a spus, luni, întrebată despre salariile magistraților că nu s-a referit la ele și nici nu știe dacă sunt mari, ci la pensiile lor, însă remarcile au fost "niște metafore" și îi pare rău "dacă s-au simțit lezați".
Angajați din toate penitenciarele din România au început, de luni, 24 noiembrie 2025, un protest major, refuzând prestarea muncii suplimentare, după ce plafonul legal de 180 de ore anual a fost depășit în numeroase unități încă din luna iunie. Liderii sindicali avertizează că lipsa acută de personal și dependența cronică de orele suplimentare riscă să provoace "blocaje sistemice" în întregul sistem penitenciar.
Explicaţia unui pasager din avionul "fugărit" pe pista aeroportului de doi români: "Nu au fost singurii" # ObservatorNews
Doi români au provocat momente de panică pe aeroportul din Koln, Germania, după ce au pătruns pe pistă în timp ce avionul în care trebuiau să se afle şi ei se pregătea să decoleze. Incidentul a avut loc sâmbătă, 22 noiembrie.
