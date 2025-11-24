Moşteanu: România să fie a doua putere militară de pe flancul de est şi un furnizor de apărare în zona Mării Negre
Jurnalul.ro, 24 noiembrie 2025 20:50
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, luni, că prin Strategia Naţională de Apărare se doreşte ca România să devină a doua putere militară de pe flancul de est şi un furnizor de apărare în zona Mării Negre.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
21:00
Ciucu propune organizarea unei dezbateri în această săptămână, evenimentul, găzduit de o universitate sau o televiziune # Jurnalul.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, propune organizarea unei dezbateri electorale în această săptămână, iar evenimentul să fie găzduit de o televiziune sau o universitate.
Acum 10 minute
20:50
Moşteanu: România să fie a doua putere militară de pe flancul de est şi un furnizor de apărare în zona Mării Negre # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, luni, că prin Strategia Naţională de Apărare se doreşte ca România să devină a doua putere militară de pe flancul de est şi un furnizor de apărare în zona Mării Negre.
Acum 30 minute
20:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că principalul obstacol pentru a se ajunge la acordul de pace cu Rusia promovat de SUA este faptul că liderul rus, Vladimir Putin, doreşte ca atât Kievul, cât şi comunitatea internaţională să recunoască teritoriile cucerite de armata sa în Ucraina ca parte a Federaţiei Ruse, relatează EFE.
20:30
Specialişti: 8 din 10 episoade de răceală şi gripă sunt virale şi nu necesită tratament cu antibiotice # Jurnalul.ro
Opt din zece episoade de răceală şi gripă sunt virale şi nu necesită tratament cu antibiotice, atenţionează specialiştii Societăţii Române de Rinologie şi cei ai Asociaţiei Române pentru Educaţie Pediatrică în Medicina de Familie, cu prilejul Săptămânii Mondiale de Conştientizare a Rezistenţei Antimicrobiene (WAAW).
20:30
Gabriela Firea: Ludovic Orban a periclitat obținerea celui de-al doilea mandat de către Nicușor Dan # Jurnalul.ro
Gabriela Firea susține că demiterea lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial a fost necesară pentru a evita tensiuni în coaliția actuală.
Acum o oră
20:20
Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării au aprobat, luni, cererea României în cadrul mecanismului SAFE, informează Administrația Prezidențială.
20:10
Patru zodii cu inima frântă, dar pe cale să renască! Cine își revine mai repede decât crede? # Jurnalul.ro
Când treci printr-o despărțire, pare că timpul stă pe loc, iar durerea nu se va sfârși niciodată. Totuși, astrologia ne arată că unele zodii sunt deja — chiar în acest moment — pe drumul vindecării, chiar dacă ele nu simt asta.
Acum 2 ore
20:00
Tot mai mulţi români aleg plăţile digitale la livrare, unul din patru cumpărători plătind deja cu cardul la curier, iar aproape 47% ar renunţa la numerar dacă ar primi reduceri suplimentare sau cashback, relevă rezultatele unui sondaj realizat de o companie de curierat şi dat luni publicităţii.
19:40
Nu lăsaţi inteligenţa artificială să vă facă temele, le-a spus papa Leon tinerilor americani # Jurnalul.ro
Inteligenţa artificială poate fi un instrument util pentru învăţare, dar nu trebuie s-o folosiţi pentru realizarea temelor, le-a spus papa Leon al XIV-lea celor 15.000 de tineri din Statele Unite care au participat vineri la o sesiune video de întrebări şi răspunsuri, informează Reuters.
19:30
Chef Richard Abou Zaki a lansat cartea Cooking my dreams, dedicată parcursului său în lumea artei culinare: „Mi-am deschis sufletul cu multă emoție în aceste pagini” # Jurnalul.ro
Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki a lansat cartea Cooking My Dreams, povestea sa despre rădăcini, pasiune, dăruire și continuă transformare, în cadrul unui eveniment prezentat de Alessandra Stoicescu, la care au fost prezenți colegii săi jurați, vedete, apropiați, admiratori și jurnaliști.
19:10
Revoluție în școli! Lecțiile pentru liceeni se schimbă total: Ce îi așteaptă pe elevi din 2026 # Jurnalul.ro
Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică noile programe școlare pentru liceu, parte a unei reforme majore a curriculumului. Documentele urmăresc formarea celor opt competențe-cheie și reducerea analfabetismului funcțional până în 2026.
Acum 4 ore
19:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că procesul de reformare a companiilor de stat nu urmărește concedieri, ci eficientizarea aparatului public, precizând că în cazul închiderii unor companii, statul va trebui să ofere măsuri compensatorii.
18:40
Există momente în care totul pare că încetinește: planurile stagnează, direcția se încețoșează, iar energia scade. Deși senzația poate fi frustrantă, aceste perioade de recul sunt adesea preludiul unor schimbări remarcabile. Universul pune pauză nu ca să te pedepsească, ci ca să te realinieze. Iată cele patru zodii care se află acum în acest „pas înapoi” — înainte de o relansare spectaculoasă.
18:30
Datoria administrației publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iulie 2025, până la 1.070,18 miliarde lei, de la 1,039,96 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor (MF).
18:10
Rusia respinge modificările cerute de Ucraina şi de europeni în planul de pace propus de SUA # Jurnalul.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a spus luni, într-o convorbire telefonică, premierului turc Recep Tayyip Erdogan că Rusia consideră o bază bună pentru discuţii prima versiune a planului de pace în 28 de puncte pentru Ucraina prezentată de Statele Unite, a transmis Kremlinul, în timp ce Kievul şi susţinătorii săi europeni au formulat o contrapropunere şi negociază cu Washingtonul modificarea acestui plan pentru a include clauze mai favorabile Ucrainei, dar această revizuire este respinsă de Rusia, relatează agenţiile EFE şi Reuters.
18:00
Piața formării profesionale ar putea intra în blocaj, avertizează sindicatele din industria alimentară # Jurnalul.ro
Sindicatele din industria alimentară avertizează că piața formării profesionale ar putea intra blocaj și ar genera pierderea unor sume importante de fonduri europene, în urma deciziei Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesională, care a hotărât să arhiveze la data de 31 decembrie 2025 aproximativ 380 de standarde ocupaționale, pe motiv că nu au fost actualizate.
18:00
Dumbrăvița - una dintre cele mai bogate comune din România. De ce atrage constant locuitori, investitori și dezvoltatori imobiliari? # Jurnalul.ro
Dumbrăvița, comuna lipită de Timișoara, este considerată una dintre cele mai bogate și dinamice localități din România.
17:40
3.228 de noi dosare au fost aprobate pentru finanțare în programul Rabla pentru persoane fizice.
17:30
Kremlinul susţine că nu a fost informat despre modificarile aduse planului de pace iniţial al SUA # Jurnalul.ro
Kremlinul a declarat luni că încă nu a fost informat despre modificările aduse de ucraineni şi europeni la planul de pace iniţial pe care SUA l-au transmis Rusiei săptămâna trecută, potrivit EFE.
17:10
În timp ce unele semne zodiacale par să aibă norocul de partea lor încă de mici, există două zodii care trec prin mai multe provocări în prima parte a vieții.
Acum 6 ore
17:00
Președintele României, Nicușor Dan, a spus că la Reuniunea informală a liderilor UE privind Ucraina, la care a participat, luni, în videoconferință, a reafirmat sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru Ucraina.
17:00
O explozie s-a produs, luni, într-un bloc din Însurăței, județul Brăila. Flăcări uriașe au curpins blocul.
16:40
Peste 9.000 de bucureșteni cer interzicerea petardelor și artificiilor de Revelion în Capitală # Jurnalul.ro
Petiția pentru interzicerea petardelor și artificiilor în București a fost semnată de peste 9.000 de bucureșteni. Demersul a fost iniţiat în urmă cu patru zile de consiliera municipală REPER Andreea Leonte.
16:40
Eurostat: Cea mai scăzută pondere a persoanelor expuse riscului de sărăcie din UE era în Bucureşti-Ilfov # Jurnalul.ro
Anul trecut, 16,2% din cetăţenii UE (72,1 milioane de persoane) erau expuşi riscului de sărăcie, exact aceeaşi pondere ca în 2023, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
16:30
Chef Alexandru Sautner a câștigat amuleta de ieri la Chefi la cuțite. Diseară, Gabi Tamaș vine la degustarea amuletei pentru care jurații gătesc în Piața Sfatului din Brașov # Jurnalul.ro
Victorie pentru Chef Alexandru Sautner în ediția Chefi la cuțite de aseară, la capătul unei întreceri pentru amuletă desfășurate la malul mării. În această seară, jurații ajung în Piața Sfatului din Brașov, pentru o întrecere gastronomică intensă, invitatul la degustare fiind Gabi Tamaș.
16:10
Cântărețul jamaican Jimmy Cliff, în vârstă de 81 de ani, unul dintre pionierii muzicii reggae, a murit în urma unei crize convulsive urmate de pneumonie, a anunțat soția sa, Latifa Chamber, luni, pe Instagram.
16:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu a spus, luni, întrebată despre salariile magistraților că nu s-a referit la ele și nici nu știe dacă sunt mari, ci la pensiile lor, însă remarcile au fost „niște metafore” și îi pare rău „dacă s-au simțit lezați”.
16:00
Într-o lume în care securitatea se bazează tot mai mult pe tehnologie, competențele digitale devin o parte integrantă a activității agenților de pază.
15:40
Biroul Electoral Central stabileşte prin tragere la sorţi ordinea pe buletinul de vot; ora 17:30 # Jurnalul.ro
Biroul Electoral Municipal stabileşte luni, la ora 17:30, ordinea pe buletinul de vot la alegerile locale parţiale pentru Primăria Capitalei.
15:20
Judecătorii Curții de Apel București s-au exprimat, luni, în majoritate împotriva proiectului de modificare a pensiilor magistraților.
15:10
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 # Jurnalul.ro
Nu toți am avut parte de povești de dragoste ca în filme. Întâlniri ratate, mesaje lăsate în „seen”, relații care se sting peste noapte — toate pot deveni frustrante.
Acum 8 ore
15:00
Moneda naţională s-a apreciat, luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0871 lei, în scădere cu 0,2 bani (-0,04%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0891 lei.
14:40
Vicepremier: 83 de companii centrale au pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde de lei # Jurnalul.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat luni că reforma în domeniul companiilor de stat va începe cu 10 dintre acestea, din domeniile Transporturi și Energie. Ea spune că România are peste 1.500 de companii de stat, iar 83 dintre ele concentrează pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde de lei.
14:30
Andrușca de la Insula Iubirii, Adina Buzatu și Cristian Porcari dezbat la MediCOOL efectele stresului și lipsei de somn, diseară, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY # Jurnalul.ro
MediCOOL, emisiunea care aduce medicina mai aproape de telespectatori, continuă seria edițiilor pline de sfaturi importante, care pun accentul pe cum trebuie să ne îngrijim sănătatea pentru a avea un stil de viață cât mai bun. Diseară, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, Andrușca de la Insula Iubirii, Adina Buzatu și Cristian Porcari o să discute despre lipsa somnului, iar specialiștii o să le ofere variante pentru a combate acest lucru, dar și pentru a scăpa de stres.
14:10
Bradul în ghiveci aduce în casă un aer proaspăt și o atmosferă de sărbătoare dar pentru a-l menține sănătos și frumos pe termen lung este nevoie de o îngrijire adecvată.
14:00
Sindicatele angajaţilor din sistemul penitenciar au anunţat că, începând de luni, declanşează proteste în penitenciarele din toată ţara şi cer, printre altele, stoparea iniţiativelor care vizează noi modificări ale cadrului legal ce reglementează pensiile militare de stat.
13:40
Vremea se încălzește zilele următoare, apoi se răcește brusc. Prognoza pe următoarele două săptămâni # Jurnalul.ro
Vremea se încălzește în următoare zile, astfel că maximele vor ajunge la 19 grade în unele zone din țară, iar apoi se va răci brusc, potrivit prognozei pe următoarele două săptămâni emise de Administrația Națională de Meteorologie.
13:30
Federația Sindicatelor din Industria Alimentară (SINDALIMENTA) susține că că autoritățile pun în pericol derularea cursurilor de formare profesională, lucru care va avea un impact negativ foarte mare asupra industriei alimentare. Aceasta este un sector strategic pentru România și se confruntă de mai mult timp cu o mare penurie de personal calificat.
13:10
Institutul Cultural Român anunță acordarea Premiului Național „Constantin Brâncuși“ 2025 # Jurnalul.ro
Institutul Cultural Român anunță decernarea Premiului Național „Constantin Brâncuși“, distincție acordată anual unei personalități marcante din domeniul artelor plastice, a cărei activitate contribuie în mod semnificativ la promovarea valorilor culturii și artei românești în țară și în străinătate.
Acum 12 ore
13:00
Un bărbat a refuzat să plătească o cursă, l-a bătut pe taximetrist și i-a furat mașina # Jurnalul.ro
Un bărbat de 45 de ani a fost reținut de polițiștii din Craiova după ce a lovit un taximetrist, căruia a refuzat să îi plătească o cursă, și i-a furat mașina.
12:40
Horațiu Potra a fost adus sub escortă la sediul Parchetului General, luni, pentru a fi audiat de procurori într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală și spălarea banilor, în legătură cu banii câștigați în Congo.
12:30
În acest nou număr al colecției „Monede și bancnote autentice din toată lumea”, ne îndreptăm atenția către dolarul canadian. Țară a contrastelor spectaculoase, de la tundra arctică la orașe ultramoderne, Canada și-a construit identitatea economică și culturală în jurul unui sistem monetar solid, inspirat din modelul american, dar dezvoltat cu rigoarea specifică lumii britanice.
12:30
Aeroportul din Vilnius se redeschide după un nou incident cu baloane care au perturbat traficul # Jurnalul.ro
Aeroportul din Vilnius, Lituania, și-a reluat operațiunile luni dimineață, după ce a fost închis temporar de două ori peste noapte din cauza unor baloane care au provocat devierea mai multor zboruri, potrivit Reuters.
12:10
Marcel Ciolacu, despre cum este deturnată tema pensiilor speciale de discursul politic # Jurnalul.ro
Marcel Ciolacu, candidat la șefia CJ Buzău, a comentat situația pensiilor speciale și modul în care subiectul este folosit politic. El a explicat că jalonul pensiilor fusese deja închis, însă a fost redeschis, iar abordarea politică riscă să ducă la pierderea unor sume importante de bani europeni.
12:00
Un bărbat în vârstă de 68 de ani, din Rovinari, județul Gorj, dispărut în urmă cu două săptămâni de acasă, a fost găsit mort în lacul Tismana.
12:00
În unele zile, creierul pare să ne fie împotrivă. Gândurile năvălesc cu o forță căreia nu-i putem face față, ne seacă de energie și ne fac să ne pierdem concentrarea, chiar și în sarcini mici. În astfel de momente, magneziul ne poate ajuta din interior.
11:40
Două ambarcațiuni de agrement s-au ciocnit pe Dunăre, în zona Canalului Mila 36, din Tulcea. Una dintre ambarcațiuni a ieșit de pe șenalul navigabil și a intrat în mal.
11:40
Viața bate filmul! Doi români au fugit pe pistă la Köln ca să oprească un avion Wizz Air # Jurnalul.ro
O scenă neobișnuită a avut loc sâmbătă pe aeroportul Köln/Bonn, când doi cetățeni români, aflați în situația de a rata un zbor spre București, au recurs la măsuri extreme.
11:40
Un bărbat de 45 de ani este cercetat pentru omor și violență în familie, fiind bănuit că și-a omorât concubina într-o comună din județul Olt.
11:30
Cod galben de vânt în Banat, Crișana și pe litoral. La munte viteza vântului trece de 100 km/oră # Jurnalul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de vânt pentru Banat, sudul Crișanei, Carpații Meridionali și Occidentali, precum și pentru zona litoralului. La munte, vântul bate cu viteză de peste 110 km/oră.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.