O organizație susține ca animalele au „drepturi și libertăți”. Ele trebuie să primească un „tratament uman”
StirileProtv.ro, 24 noiembrie 2025 21:50
O organizaţie care protejează drepturile animalelor salută şi susţine dezbaterea parlamentară dedicată îmbunătăţirii legislaţiei în domeniu, în contextul depunerii unui pachet de iniţiative legislative în acest sens.
• • •
Acum 10 minute
22:00
Tusk avertizează: „Planul de pace american pentru Ucraina nu trebuie să pericliteze securitatea Europei sau a Poloniei” # StirileProtv.ro
O soluţie la războiul din Ucraina nu trebuie în niciun caz să pericliteze securitatea Europei sau a Poloniei, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk, care participă, la Luanda, la summitul Uniunea Europeană-Uniunea Africană.
Acum 30 minute
21:50
Xi i-a spus lui Trump că „întoarcerea” Taiwanului la China este esențială pentru ordinea postbelică # StirileProtv.ro
Președintele Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că reintegrarea Taiwanului în China face parte din ordinea internațională postbelică, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Beijing despre convorbirea lor telefonică de luni.
21:50
21:50
Parchetul General respinge afirmațiile lui Ciucu, care a afirmat că a iniţiat ancheta privind acte de identitate false # StirileProtv.ro
Parchetul General a transmis că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a publicat pe Facebook informaţii false despre faptul că el ar fi iniţiat destructurarea unei reţele infracţionale care se ocupa cu traficul de documente de identitate false româneşti.
Acum o oră
21:30
Câți bani din TVA s-au strâns în primele nouă luni din 2025. Motivele pentru care majorarea din august nu se vede în buget # StirileProtv.ro
Încasările din TVA au crescut în trimestrul al treilea din acest an cu 6,74 miliarde de lei faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, totalizând 35,48 miliarde de lei, dintr-un total de 94,75 miliarde de lei aferent primelor nouă luni ale anului 2025.
21:20
Horoscop 25 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Banii câștigați anterior vă vor aduce echilibru financiar # StirileProtv.ro
Horoscop 25 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. O vorbă bună, un gest de apreciere sau un cadou, ceva care ne atinge acolo, la coarda sensibilă, va conta mult pentru starea noastră de spirit.
21:10
Președintele Nicușor Dan va fi prezent la ședința comună a Parlamentului de miercuri. Ce mesaj are de transmis # StirileProtv.ro
Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului va avea loc miercuri, 26 noiembrie, începând cu ora 14:00, au decis luni seara Birourile reunite ale Parlamentului.
Acum 2 ore
20:40
Şaptesprezece jucători din Turcia au fost suspendaţi pentru pariuri ilegale. Federaţia vrea să „cureţe” toate ligile # StirileProtv.ro
Şaptesprezece jucători de fotbal ai echipei Agri Spor, echipă turcă din liga a patra, au fost suspendaţi în cadrul unui scandal de pariuri care zguduie fotbalul din Turcia, lăsându-şi antrenorul cu un efectiv redus la doar şapte jucători.
20:30
Peste 500.000 de zboruri către Japonia au fost anulate de China, după ce țara a exprimat sprijinul pentru Taiwan # StirileProtv.ro
Tensiunile diplomatice dintre China și Japonia au atins un nou nivel. Beijingul și-a avertizat cetățenii să nu mai călătorească în Japonia ca răspuns la o declarație controversată a premierului nipon, pentru sprijinirea Taiwanului.
20:20
Preferințele românilor pentru bradul de Crăciun. La ce se uită atunci când pleacă la cumpărături # StirileProtv.ro
Mai e o lună până la Crăciun, așa că trebuie să alegem și bradul potrivit, nu doar cadourile. Magazinele s-au aprovizionat deja, iar prețurile pornesc de la 50 lei.
20:10
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești false. Cum au obținut documentele pentru a putea intra în UE # StirileProtv.ro
Peste 100 de oameni de afaceri din Federația Rusă și Ucraina, mulți multi-milionari, sunt pe lista neagră a autorităților de la București.
20:10
Mai sunt câteva zile până când majoritatea românilor vor pune pe mese ciolanul cu fasole. Această mâncare este una dintre cele mai recente tradiții intrate cu mare succes în cultura noastră gastronomică pentru ziua națională a țării.
20:10
Luptă de influență la Washington. Planul de pace în 28 de puncte, motiv de ceartă între Rubio și Vance înaintea alegerilor # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski ar urmă să meargă zilele următoare la Washington, ca să discute direct cu Donald Trump cele mai sensibile aspecte ale planului de pace: cedarea de teritorii, apartenența la NATO și garanțiile de securitate.
20:10
Cadourile de Crăciun ar putea ajunge cu întârziere. Depozitele sunt pline după comenzile de Black Friday # StirileProtv.ro
Experții ne recomandă să cumpărăm din timp cadourile de Crăciun, dacă vrem să ajungă la timp. După Black Friday depozitele sunt pline, astfel că unele colete, ajung cu întârziere.
20:10
30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare # StirileProtv.ro
Istoria celor 30 de ani de Știrile PRO TV ne poartă astăzi în 2019. Un an al furiei dar și al speranței. Al votului masiv și al tăcerilor dureroase. România s-a ridicat, a strigat, a plâns și a aplaudat.
Acum 4 ore
20:00
Reforma începe cu doar 10 companii din Energie și Transporturi. Statul are 83 de firme cu pierderi istorice de miliarde # StirileProtv.ro
Zece companii de stat, din Energie și Transporturi, vor fi reorganizate pentru început, a anunțat vicepremierul Oana Gheorghiu. Întregul plan cuprinde toate companiile care au pierderi și vor fi restructurate.
19:50
Tinerii medici ocolesc specializările grele. La rezidențiat e înghesuială pe cele cu program lejer și fără nopți pierdute # StirileProtv.ro
Tinerii medici, intră în sistem reticenți, în fața unui viitor, care le cere responsabilități uriașe.
19:40
Ce au riscat românii care au fugit după avion pe pistă. „Motorul poate aspira tot ce este în fața lui” # StirileProtv.ro
Doi români inconștienți au provocat panică pe Aeroportul din Köln. Au fugit pe pistă să prindă avionul după ce au întârziat, iar porțile se închiseseră. Grăbiți, au forțat un buton de urgență pentru acces și s-au apropiat de aeronavă.
19:40
Un turist străin este căutat de mai mult de 24 de ore în Munții Bucegi. Rucsacul său a fost găsit în Valea Țigănești # StirileProtv.ro
Salvamontiștii din Brașov sunt într-o cursă contracronometru pentru a găsi un turist străin, dispărut în Munții Bucegi.
19:20
Mărturiile victimelor lui Alexandru Toader, lectorul acuzat de hărțuire sexuală: „Am auzit cum a încuiat ușa” # StirileProtv.ro
Polițiștii și Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, încearcă să lămurească un posibil caz de hărțuire sexuală. Implicat este lectorul Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader.
19:10
SUA şi Ucraina au realizat un nou plan de pace în 19 puncte, dar deciziile critice revin lui Trump și Zelenski. Ce prevede # StirileProtv.ro
Statele Unite şi Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte, dar au lăsat elementele cele mai sensibile din punct de vedere politic să fie decise de preşedinţii celor două ţări, potrivit prim-viceministrului ucrainean Serhii Kîslîţia.
18:50
Cum va arata buletinul de vot la alegerile parțiale din București. Cine se află pe primele poziții # StirileProtv.ro
Biroul Electoral a stabilit ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025.
18:50
Un primar din Bistrița-Năsăud a fost reținut. Dosarul vizează fotografii indecente cu o angajată # StirileProtv.ro
Primarul comunei Livezile din judeţul Bistriţa-Năsăud, Traian Simionca, a fost reţinut luni de poliţişti.
18:30
Horațiu Potra, întrebat de ce și-a ținut banii în seif. Răspunsul ironic dat de liderul mercenarilor din Congo # StirileProtv.ro
Horațiu Potra a fost dus sub escortă la Parchetul General pentru a da explicații legate de acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit unor surse, fostul șef al mercenarilor din Congo nu ar fi dat nicio declarație.
18:10
Alexandru Toader, profesorul care ar fi hărțuit sexual două studente, nu mai are voie să predea până la clarificarea anchetei # StirileProtv.ro
Conducerea Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a decis ca lectorul Alexandru Toader, acuzat că a hărţuit sexual două studente, să nu mai desfăşoare activităţi didactice până la clarificarea acestui caz.
18:10
Bărbatul acuzat de moartea fetei de 17 ani a fost arestat. Își petrecuse noaptea cu victima și o plătise 200 de lei # StirileProtv.ro
Principalul suspect în cazul crimei din Galați, de săptămâna trecută, a fost arestat. Este vorba despre un bărbat de 26 de ani, acuzat că a omorât o adolescentă de 17 ani. Individul va da socoteală pentru omor calificat și tâlhărie calificată.
Acum 6 ore
18:00
Magistrații cer să fie tratați la fel ca ceilalți „speciali”. Cum se calculează pensiile din Armată, Poliție și din Servicii # StirileProtv.ro
În negocierile recente cu guvernanții, magistrații au cerut ca pensiile lor să fie calculate la fel ca în cazul celorlalți „speciali”. Acum, noua lege a pensiilor speciale așteaptă avizul CSM.
18:00
Kremlinul a descris într-un singur cuvânt planul de pace propus de Europa pentru Ucraina și l-a refuzat # StirileProtv.ro
Contrapropunerea europeană la planul de pace în 28 de puncte al SUA pentru Ucraina este „total neconstructivă și nu funcționează” pentru Moscova, a anunțat, luni, consilierul pentru politică externă al Kremlinului.
18:00
Mini-vacanța de 1 Decembrie aglomerează trenurile. Destinațiile de la munte sunt cele mai căutate # StirileProtv.ro
Cum ziua de 1 Decembrie pică perfect anul acesta, exact peste o săptămână, luni, mulți români și-au făcut planuri de vacanță, cu tot cu weekendul. Destinațiile preferate sunt stațiunile de munte sau orașele unde s-au deschis deja târguri de Crăciun.
17:40
Reacția Wizz Air după ce doi români au alergat după un avion care se pregătea să decoleze de pe aeroportul din Köln # StirileProtv.ro
Incident bizar pe Aeroportul din Köln, în Germania. Doi români au alergat pe pistă pentru a prinde un zbor spre București, chiar dacă porțile erau închise și motoarele avionului - pornite. Au intervenit imediat angajații aeroportului.
17:40
Răsturnare de situație în cazul bătrânei care a fost sfâșiată de câini. Ce au descoperit medicii la necropsie # StirileProtv.ro
Răsturnare de situație în cazul bătrânei din Vaslui, despre care se bănuia că ar fi fost ucisă de câini. Surse din anchetă spun că femeia ar fi murit din cauza unei afecțiuni cardiace, și abia după aceea, animalele au sfâșiat-o.
17:30
Horoscop 24 noiembrie – 30 noiembrie, cu Cristina Demetrescu. Intuiție, inspirație și oportunități # StirileProtv.ro
Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat previziunile astrale pentru perioada 24 noiembrie – 30 noiembrie 2025 în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV.
17:30
Un pensionar a fost bătut de un vânzător, în Piața Obor. Bărbatul de 74 de ani este în comă. VIDEO # StirileProtv.ro
Grav incident într-o hală din zona Obor din Capitală. Un pensionar de 74 de ani este în stare gravă la spital, după o ceartă cu un vânzător.
17:30
Medicul implicat în incidentul de la Ambasada Rusiei, într-un nou scandal. Ar fi amenințat cu moartea un coleg # StirileProtv.ro
Stomatologul din Pitești, implicat luna trecută în incidentul din fața Ambasadei Ruse, este acum în centrul unui nou scandal.
17:00
Schimbare la intrarea și ieșirea din țară. Modificarea a fost aplicată la încă trei puncte de trecere a frontierei # StirileProtv.ro
Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) a fost extins la alte patru puncte de trecere a frontierei, mai exact la PTF Galaţi şi Oancea (judeţul Galaţi) şi la aeroporturile din Iaşi şi Cluj, anunță Poliția de Frontieră.
16:50
Ce i-a spus Putin lui Erdogan despre planul de pace în 28 de puncte. Reacția care ar putea schimba soarta războiului # StirileProtv.ro
Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut, în timpul discuției telefonice cu liderul turs Recep Erdogan, că propunerile americane privind Ucraina ar putea constitui baza unei soluționări pașnice cuprinzătoare a războiului.
16:40
Planul de pace al SUA ar putea transforma Ucraina într-o țintă pentru o nouă invazie. „Aproape sigur reluarea războiului” # StirileProtv.ro
Ucraina va fi redusă la statutul de „capră legată” a Rusiei dacă planul de pace propus de președintele american Donald Trump va fi pus în aplicare, potrivit fostului șef al MI6.
16:20
Minuta BNR: Inflația ar urma să crească la 9,6% în luna decembrie. Care sunt cauzele # StirileProtv.ro
Rata anuală a inflaţiei ar urma să ajungă la 9,6% în decembrie 2025, comparativ cu nivelul de 8,8% anticipat.
16:10
Proiect legislativ care prevede „recunoașterea animalelor ca ființe vii”. „Oamenii nu trebuie mușcați de câini” # StirileProtv.ro
Deputatul PNL Andrei Baciu a anunţat, luni, depunerea unui pachet legislativ care se referă la protecţia animalelor, iar unul dintre proiecte prevede „recunoaşterea animalelor ca fiinţe vii”.
16:10
Donald Trump nu ar fi avut habar despre planul „planul de pace” în 28 de puncte pentru Ucraina și Rusia. Oficial: „E jenant” # StirileProtv.ro
Președintele SUA, Donald Trump, nu a fost informat în detaliu cu privire la „planul de pace” în 28 de puncte elaborat de administrația sa în cadrul eforturilor de soluționare a conflictului dintre Rusia și Ucraina.
Acum 8 ore
15:50
PARTENERIAT. Cum un proiect 100% privat schimbă paradigma turismului și a investițiilor pe litoralul românesc.
15:20
”Transparență totală”: companiile de stat pot fi acum verificate online după indicatori financiari, pierderi și management # StirileProtv.ro
Guvernul pune la dispoziția publicului, prin intermediul site-ului AMEPIP, o bază de date completă cu performanțele companiilor de stat.
15:10
Poliția Română avertizează: Deepfake-urile și imaginile generate cu AI, folosite tot mai des pentru fraude și manipulare # StirileProtv.ro
Poliția Română avertizează că videoclipurile false generate de AI sunt folosite tot mai des în infracțiuni informatice, manipulare, distrugerea reputației, traume emoționale sau dezinformare științifică.
14:50
Cu o întârziere de 18 ani, Guvernul „indexează” cu inflația peste noapte chiriile din locuințele de stat. Motivul invocat # StirileProtv.ro
Guvernul va scumpi chiriile din locuințele de stat pentru prima dată după 18 ani. Tarifele, neactualizate din 2007, vor fi majorate cu rata inflației. Ministerul Dezvoltării a lansat procedura pentru proiectul de Hotărâre.
14:50
Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti anunţă că resping propunerea legislativă a Guvernului privind pensiile magistraţilor # StirileProtv.ro
Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au adoptat, în majoritate, un punct de vedere prin care resping propunerea legislativă a Guvernului legată de modificarea pensiilor magistraţilor.
14:40
Preţul gazelor în Europa coboară sub 30 de euro, influențat de importuri crescute și discuțiile pentru pace în Ucraina # StirileProtv.ro
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au scăzut luni sub 30 €/MWh, pentru prima dată în peste un an, susţinute de creşterea importurilor şi speranţele pentru pace în Ucraina.
14:30
Oana Gheorghiu: 83 de companii de stat acumulează pierderi istorice de 14 miliarde lei. Guvernul pregătește un registru unic # StirileProtv.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, luni, că în acest moment avem 1.502 companii de stat în România, iar dintre cele de la nivel central, 83 de companii concentrează cele mai mari pierderi, istorice, care se ridică la aproximativ 14 miliarde de lei.
14:10
Tinerii sunt expuși masiv pe TikTok la mesaje periculoase, pro-Ceaușescu și idei extremiste. IICMER: „O amenințare reală” # StirileProtv.ro
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc atrage atenția asupra faptului că fenomenul propagandei pro-totalitare în mediul online devine o amenințare gravă la adresa societății, în special la adresa tinerilor din România.
Acum 12 ore
14:00
Revolut, evaluare uriașă de 75 miliarde dolari după ultima rundă de vânzare de acțiuni # StirileProtv.ro
Banca digitală Revolut a anunţat finalizarea vânzării de acţiuni, compania fiind evaluată la 75 de miliarde de dolari.
13:50
Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie. ANM anunță un val de căldură, urmat de o răcire bruscă # StirileProtv.ro
România va traversa în următoarele două săptămâni un episod meteo marcat de variații termice accentuate, cu încălziri bruște urmate de răciri semnificative în majoritatea regiunilor.
