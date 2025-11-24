Radu, Târnovanu sau Aioani? Bogdan Lobonț a dat verdictul pentru barajul cu Turcia din martie
Bogdan Lobonț a vorbit despre barajul pe care echipa națională îl va disputa în luna martie pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
Derby sub brad! Când intră Superliga în vacanță și programul ultimelor etape din 2025: șocul FCSB - Rapid e „finala” anului # Sport.ro
Suporterii își pot face deja planurile pentru sărbătorile de iarnă, dar și pentru ultimele trăiri intense pe stadion din acest an.
Wayne Rooney îl vrea rezervă pe Mohamed Salah la Liverpool: „Ce mesaj îți transmite asta?” # Sport.ro
Wayne Rooney l-a criticat pe Mohamed Salah după ultimele evoluții ale sale la Liverpool.
Surpriză la Londra înainte de șocul cu Barcelona! Cole Palmer a apărut la antrenament, deși are degetul fracturat # Sport.ro
Cole Palmer, "decarul" celor de la Chelsea, le-a dat speranțe fanilor londonezi după ce a fost văzut la antrenamentul de luni, în ciuda unui accident casnic bizar care părea să-l scoată din joc pentru duelul stelar cu Barcelona.
"Nimeni nu se aștepta la asta!" Decizia lui Becali i-a uimit pe sârbi înainte de Steaua Roșie - FCSB # Sport.ro
Steaua Roșie Belgrad - FCSB, meci din faza principală Europa League, se joacă joi, de la ora 22:00, pe Stadion Rajko Mitić.
Nota primită de Florinel Coman în Liga Campionilor! Cum s-a descurcat fostul jucător al lui FCSB contra lui Al Ahli Dubai # Sport.ro
Al-Gharafa, echipa la care este legitimat Florinel Coman, a jucat în Liga Campionilor Asiei împotriva lui Al-Ahli Dubai.
Polonezii lansează acuzații fără precedent la adresa lui Edi Iordănescu: ”Așa făcea în România!” # Sport.ro
Edi Iordănescu a decis să demisioneze de la Legia Varșovia, nemulțumit de condițiile din Polonia și de rezultatele echipei.
Pep Guardiola și-a prezentat scuzele pentru derapajul de la eșecul cu Newcastle: „Mă simt jenat şi ruşinat” # Sport.ro
Mesajul lui Pep Guardiola înaintea meciului cu numărul 100 în Liga Campionilor.
Kopic a anunțat decizia în cazul lui Adrian Mazilu, după ce l-a inclus pentru prima dată în lotul lui Dinamo # Sport.ro
Adrian Mazilu (20 de ani) a fost transferat de Dinamo în această vară, de la Brighton, însă nu a debutat încă la formația lui Zeljko Kopic.
Americanii au venit după Louis Munteanu, dar au pus ochii pe alt "feroviar": "Și bunica îl vedea!" # Sport.ro
Victorie clară pentru CFR Cluj în fața Rapidului, scor 3-0, sub privirile atente ale unor oaspeți speciali veniți tocmai de peste Ocean.
Măldărășanu nu îi mai înțelege pe jucătorii lui Hermannstadt: "Pentru mine e inexplicabil" # Sport.ro
FC Hermannstadt traversează un sezon modest și este amenințată cu retrogradarea după ce în primele 17 etape a acumulat doar 12 puncte.
O nouă fază controversată s-a produs în Superliga României.
Dick Advocaat a reușit o performanță uriașă cu naționala din Curacao, dar stă cu ochii pe parcursul României.
Andrei Rațiu a semnat zilele trecute un nou contract cu Rayo Vallecano.
Fostul jucător al Universității Craiova se întoarce în Bănie.
Premiat în Spania, Ionuț Radu a dezvăluit că joacă accidentat: "E momentul pentru sacrificiu acum" # Sport.ro
Ionuț Radu (28 de ani) și-a găsit liniștea la Celta Vigo și apără constant la formația din LaLiga care l-a transferat în această vară.
Mesaj tranșant pentru Denis Alibec! Becali îl scoate din echipă. Când va mai juca pentru campioană # Sport.ro
Gigi Becali și-a pierdut răbdarea cu Denis Alibec.
Informația momentului cu privire la partida Atletico Madrid - Inter Milano din Liga Campionilor.
Steaua Roșie, fără ”cel mai talentat jucător din acest secol” la meciul cu FCSB! Motivul este uluitor # Sport.ro
FCSB va juca vineri pe terenul celor de la Steaua Roșie Belgrad în runda a cincea din faza principală Europa League.
Azi s-a retras și azi a devenit director sportiv! Cine îl înlocuiește pe Florin Cernat la FC Voluntari # Sport.ro
FC Voluntari a numit un nou director sportiv, după ce Florin Cernat a semnat cu FCSB.
Inter s-a săturat de gafele lui Sommer și îi aduce înlocuitor. Primul nume de pe lista lui Chivu # Sport.ro
Yann Sommer (36 de ani), experimentatul portar al lui Inter Milano, nu a mai oferit siguranță la ultimele meciuri ale nerazzurrilor, iar clubul pregătește deja aducerea unui înlocuitor.
Revoltă la lot! Cinci gimnaste de top au reclamat Federația la ANS: acuzații de abuz și jocuri de culise # Sport.ro
Scandalul imens din gimnastica românească intră într-o nouă etapă, mult mai tensionată.
Adrian Mutu a analizat sezonul lui Cristian Chivu după eșecul din Inter - AC Milan 0-1.
„Dennis Man a devenit Dennis Vrouw” » Atac frontal al legendelor olandeze: „A stat numai pe jos!” # Sport.ro
René van de Kerkhof, una dintre figurile emblematice ale fotbalului batav, a lansat o serie de ironii usturătoare la adresa lui Dennis Man după cea mai recentă etapă din Eredivisie.
Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central al lui FCSB, ar putea rata derby-ul cu Rapid programat la finalul acestui an calendaristic.
Revenire emoționantă! Campionul mondial a jucat primul meci după aproape doi ani de suspendare pentru dopaj # Sport.ro
Alejandro "Papu" Gómez a simțit din nou mirosul ierbii într-un meci oficial, sâmbătă, punând capăt unei perioade lungi de inactivitate.
Elias Charalambous a recunoscut recent că și-ar dori să îl aibă din nou pe Florinel Coman sub comanda sa la FCSB.
Rapid pregătește un transfer de senzație! Au început negocierile cu „decarul” din Serie A. Toate detaliile # Sport.ro
Rapid plănuiește să se întărească după ce a fost surclasată de CFR Cluj, scor 0-3 în Gruia.
Radu Drăgușin, gata de primul meci al sezonului! Când ar putea apărea în lotul lui Tottenham # Sport.ro
Radu Drăgușin este așteptat să revină în lotul lui Tottenham după accidentarea gravă care l-a ținut aproape 10 luni departe de teren.
Giovanni Becali demontează mitul Turciei înainte de baraj! Ce șanse le dă tricolorilor să ajungă la Mondial # Sport.ro
Impresarul Giovanni Becali a analizat la sânge șansele României în "infernul" din Turcia, din semifinala barajului pentru CM 2026.
Mihai Stoica i-a transmis direct unui tricolor să schimbe echipa: ”E complicat dacă rămâne acolo!” # Sport.ro
Mihai Stoica este de părere că un jucător al echipei naționale ar trebui să își caute altă echipă în această iarnă.
Al 4-lea accidentat la Dinamo! Omul de gol al „câinilor” nu a mai făcut deplasarea la Botoșani # Sport.ro
Probleme pentru Dinamo înaintea confruntării cu FC Botoșani. Kopic, nevoit să se adapteze pe parcurs.
Meci de mare interes pentru vârful campionatului, azi, la Botoșani, unde echipa gazdă primește vizita lui Dinamo. Trupa lui Leo Grozavu este pe poziția secundă cu 32 de puncte după 16 meciuri, și un golaveraj 28:13. Dinamo e pe patru, cu 30 de puncte, același număr de meciuri, și un golaveraj de 26:15.
FCSB a stabilit ca prioritatea din fereastra de mercato din iarnă să fie un fundaș central de valoare, având în vedere numeroasele probleme din defensivă ale campioanei.
FCSB, victorie cu „remontada” în derby-ul cu Rapid. Rezultatele și calculele din lupta pentru supremație în Liga de Tineret # Sport.ro
FCSB s-a impus în duelul orgoliilor cu Rapid din Liga de Tineret. Cum arată podiumul și lupta pentru campionat.
Italia a reușit și fără Jannik Sinner, în fazele superioare ale Cupei Davis.
Clasamentul la zi din Serie A ne oferă o situație spectaculoasă.
Interesul din străinătate pentru Louis Munteanu nu s-a stins, ba chiar a crescut în ultimele săptămâni.
Fostul selecționer al României e pe val, la Al-Arabi Doha, o echipă cu care a înregistrat șase victorii, în primele sale șapte partide oficiale.
Starul argentinian este într-o formă fabuloasă la Inter Miami.
România, totul pentru calificarea la Campionatul Mondial! Jucătorul naturalizat, pregătit pentru prima convocare # Sport.ro
Veste importantă în sportul românesc.
Roberto De Zerbi a vorbit sincer despre Mason Greenwood, la mai bine de doi ani după ce a fost acuzat de viol # Sport.ro
Roberto De Zerbi, ex-CFR Cluj și actualul tehnician al lui Olympique Marseille, a vorbit deschis despre Mason Greenwood cu o zi înaintea meciului de Champions League cu Newcastle.
Real Madrid, pe butoi cu pulbere: culisele scandalului Xabi Alonso - Vinicius au ajuns în presă # Sport.ro
Formația madrileană tocmai a bifat al doilea meci la rând fără victorie în La Liga. Iar această situație are o legătură directă cu tensiunile tot mai mari din cadrul lotului.
Fotbalistul-surpriză din Superligă care va disputa play-off-ul intercontinental pentru CM 2026! # Sport.ro
Știm deja 42 de echipe naționale calificate la Campionatul Mondial.
Bombă! Cum l-au „poreclit” ungurii pe Cristi Chivu, după ce Inter a coborât pe locul 4 în Serie A # Sport.ro
Inter a pierdut derby-ul cu AC Milan, 0-1 pe „San Siro”, și a pierdut primul loc din Serie A.
Gigi Becali a anunțat primul „11” al FCSB-ului cu Steaua Roșie: „Nu prea mă mai interesează” # Sport.ro
FCSB se pregătește pentru una dintre cele mai dificile deplasări ale toamnei.
Sheriff Tiraspol, dezastru istoric! Ce s-a întâmplat în derby-ul jucat acasă cu Zimbru Chișinău # Sport.ro
Fosta campioană a Moldovei este de nerecunoscut în acest sezon.
Conor McGregor șochează din nou.
În mijlocul un sezon extrem de slab, cum n-a existat în istoria recentă a echipei, patronul e în „beznă“. Dovadă și discursul său haotic de astăzi.
Mijlocașul spaniol scrie istorie la echipa antrenată de Diego Simeone.
