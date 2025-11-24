Gigi Becali avea dreptate! Cauzele declinului de la FCSB: ”Toată lumea era supărată, vocifera, dădea din mâini!”

16:40

Meci de mare interes pentru vârful campionatului, azi, la Botoșani, unde echipa gazdă primește vizita lui Dinamo. Trupa lui Leo Grozavu este pe poziția secundă cu 32 de puncte după 16 meciuri, și un golaveraj 28:13. Dinamo e pe patru, cu 30 de puncte, același număr de meciuri, și un golaveraj de 26:15.