5 platforme care fac învățarea mai ușoară pentru elevii din România
PressHub, 24 noiembrie 2025 21:50
Învățarea online devine din ce în ce mai la îndemână pentru mulți elevi. Ei sunt în căutare de modalități de a învăța mai rapid și mai eficient. Există mai multe motive pentru care acest lucru se întâmplă: 1. Buki-meditatii.ro BUKI este în mod clar o platformă pe care orice elev o poate considera. Această platformă […]
• • •
Acum 30 minute
21:50
Învățarea online devine din ce în ce mai la îndemână pentru mulți elevi. Ei sunt în căutare de modalități de a învăța mai rapid și mai eficient. Există mai multe motive pentru care acest lucru se întâmplă: 1. Buki-meditatii.ro BUKI este în mod clar o platformă pe care orice elev o poate considera. Această platformă […]
21:40
Aktual24 | Armata SUA are verde pentru a acționa: președintele Maduro a fost desemnat oficial de SUA drept ”membru al unei organizații teroriste” # PressHub
Administrația Trump beneficiază de autoritate extinsă pentru acțiuni împotriva Venezuelei începând de luni, după ce Statele Unite l-au desemnat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și aliații săi din guvern drept membri ai unei organizații teroriste străine, transmite CNN, relatează Aktual24. Desemnarea „Cartel de los Soles" drept organizație teroristă străină va permite președintelui Donald Trump să […]
Acum o oră
21:30
Aktual24 |Cazul contului ”Daily Romania”. Cum o nouă funcție pe X ajută la depistarea propagandiștilor Rusiei care îl promovează pe Georgescu. Se prezintă drept ”naționaliști” români dar nu sunt nici măcar români # PressHub
Contul @daily_romania, activ pe platforma X (fostul Twitter) și autointitulat drept o voce „naționalistă pro-românească", a fost depistat drept cont de propagandă coordonat din Rusia după apariția unei noi funcții pe X care permite afișarea de detalii despre deținătorul contului, relatează Aktual24. Creat în octombrie 2023, contul a atras rapid o audiență de peste 121.000 […]
Acum 2 ore
20:40
Trei mandate de percheziție au fost aplicate de agenții Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria din Bistrița Năsăud. Acestea vin în urma cercetărilor pornite de deschiderea dosarului penal pe numele primarului Traian Simionica, acuzat de agresiune sexuală, relatează Săptămâna online. Cercetările în acest caz sunt continuate sub aspectul comiterii […]
20:30
Rusia respinge categoric alternativa UE la planul de pace pentru Ucraina în 28 de puncte. Nu comentează însă varianta drastic revizuită # PressHub
Ucraina a modificat se pare semnificativ „planul de pace" propus de Statele Unite, eliminând o parte dintre cererile maximaliste ale Rusiei, potrivit unor persoane familiarizate cu negocierile, relatează presa internațională. Surse afirmă că Volodimir Zelenski ar putea avea o întâlnire la Casa Albă cu Donald Trump, în cursul acestei săptămâni, pentru a discuta conținutul documentului. Evoluțiile vin în contextul în care […]
20:20
În urma ședinței CSAT de astăzi au fost evaluate riscurile, vulnerabiltățile și amenințările anticipate pentru anul 2026, cât și Analiza Strategică a Apărării. Aceste documente au ca scop evaluarea situației militare naționale, cât și identificarea principalelor amenințări alimentate de contextul internațional incert. Președintele Nicușor Dan urmează să prezinte Strategia Națională de Apărare a Țării (formulată […]
Acum 4 ore
19:50
Parlamentul European acuză Budapesta de derapaje grave și cere acțiuni urgente pentru protejarea statului de drept în Ungaria # PressHub
Criza statului de drept din Ungaria revine în centrul atenției europene, odată cu dezbaterea și votul din această săptămână asupra unui nou raport interimar al Parlamentului European, care documentează degradarea continuă a valorilor democratice sub guvernul Viktor Orbán. Eurodeputații avertizează că ingerințele politice în justiție, corupția sistemică și presiunile asupra societății civile s-au agravat, iar […]
18:40
Proiectele PSD de eliminare a CASS pentru mame, veterani și invalizi, adoptate tacit în Senat. Urmează votul decisiv în Camera Deputaților # PressHub
O serie de proiecte de lege, propuse de PSD, care propun scutirea de plata CASS pentru anumite categorii sociale au fost adoptate tacit în Senat. Acestea ar urma să se aplice: mamelor aflate în concediu maternal; veteranilor și văduvelor de război; invalizilor; foștii deținuți politici și personalul monahal, transmite Agerpres. Proiectele au atins termenul dezbaterii […]
Acum 6 ore
16:10
Banca Națională preconizează că inflația pe luna decembrie va depăși nivelul preconizat. În loc de 8.8%, se anticipează că nivelul acesteia va fi de 9.6%, ne indică o minută a Consiliului de Administrație a Băncii Naționale, citat de News.ro. Această prognoză ne arată o înrăutățire față de cele anterioare, conform membrii Consiliului de Administrație. „În […]
Acum 8 ore
15:40
Memoria Holodomorului e din nou periculoasă pentru Kremlin. Comemorarea a avut loc acum 2 zile la Kiev. Comunitățile ucrainene din întreaga lume au marcat de asemeni „Holodomor Remembrance Day" pe 22 noiembrie, organizând evenimente de comemorare — slujbe religioase, marșuri, discuții și proiecte educaționale. Acest genocid planificat de regimul stalinist, care a avut loc între […]
15:30
Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu primele reacții în urma participării sale la reuniunea informală a liderilor UE privind Ucraina. Liderul de la București a declarat că trebuie găsite soluții concrete pentru spijinirea Ucrainei. Implicit, a reiterat importanța sprijinului UE pentru Kiev, relatează News.ro. Președintele Nicușor Dan a declarat că liderii europeni au avut […]
15:00
„Da, dar…”: Uniunea Europeană temperează așteptările privind șansele de implementare ale planului de pace „în 28 de puncta”, schițat de SUA și Rusia # PressHub
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit despre „progrese bune" înregistrate la Geneva, la discuțiile din weekend privind schița de plan de pace în 28 de puncta, lansată recent de Statele Unite și Rusia. „Deși rămâne de lucru, există acum o bază solidă pentru a avansa. Pe măsură ce o facem, trebuie să […]
14:50
Aviz negativ. Curtea de Apel București nu este de acord cu micșorarea pensiilor judecătorilor # PressHub
Judecătorii Curții de Apel Bucureşti, întruniți în Adunarea Generală, astăzi, 24noiembrie 2025, fiind prezenţi 216 din 243 judecători, cu o majoritate de215 judecători, resping propunerea legislativă a guvernului Bolojan privind pensiile magistraților. Astfel, ei sunt „consecvenți în sustinerea demersurilor promovate de Consiliul Superioral Magistraturii şi Înalta Curte de Casație şi Justiție", se arată într-un comunicat […]
14:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat că „principiul fundamental care a menținut Europa în pace mai mult ca oricând în istorie trebuie respectat", subliniind că frontierele nu pot fi schimbate prin forță. Vorbind prin videoconferință la sesiunea de deschidere a Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea, organizat în Suedia, el a avertizat că, „dacă acest principiu […]
Acum 12 ore
14:00
Videoconferința UE pe tema Ucrainei amână ședința CSAT: președintele Nicușor participă la discuțiile despre planul de pace al SUA # PressHub
Administrația Prezidențială a anunțat participarea președintelui Nicușor la reuniunea informală a liderilor Uniunii Europene privind Ucraina. Realizată prin videoconferință, reuniunea s-a suprapus cu programarea CSAT-ului, care a trebuit să fie reprogramat pentru ora 14:00. Deși planificată pentru ziua de luni, 24 noiembrie, la ora 12:00, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării a trebuit să […]
13:20
Violent și fără permis: un bărbat a furat taxiul șoferului pe care l-a atacat pentru a nu plăti cursa # PressHub
Un taximetrist de 51 de ani din Craiova a fost agresat de un client, după ce acesta din urmă a refuzat să plătească cursa. Agresorul, în vârstă de 45 de ani, i-a furat autoturismul, căruia i-a schimbat plăcuțele de înmatriculare, după care l-a condus, deși nu avea permis. Poliția a identificat făptașul, pe care l-a […]
10:10
Analiză Deutsche Welle: Dacă Occidentul trasează granița ruso-ucraineană pe actuala linie de contact și recunoaște anexarea Crimeei, primul impact asupra României va fi vecinătatea nemijlocită cu Rusia. Granița de facto pe Marea Neagră se va transforma într-o frontieră de jure între România și Federația Rusă. Moscova are deja din 2014 peninsula și a încercat de mai multe ori să-și arate puterea pe […]
09:40
UE cere acțiune fermă împotriva femicidului: „Violența fatală împotriva femeilor nu este inevitabilă, ci preventibilă” # PressHub
Comisara europeană pentru Egalitate, Hadja Lahbib, a transmis un mesaj puternic la Conferința Internațională împotriva Femicidului, afirmând că uciderea femeilor din motive de gen este o formă de violență care poate fi prevenită, nu un dat al societății. Ea a avertizat că stereotipurile de gen și normele culturale care perpetuează inegalitatea stau la baza fenomenului […]
09:30
Un plutonier-adjutant din cadrul ISU Iași a fost implicat într-un dosar de trafic de heroină. Acesta a fost împins de dependență să își cheltuiască întregul salariu, și , ulterior, să vândă droguri dependența l-a împins pentru a-și finanța viciul. Liderul rețelei era un infractor eliberat din Italia care se aproviziona din cartierul Ferentari, irelatează Ziarul […]
09:20
UE respinge limitările asupra armatei ucrainene și avertizează: orice acord de pace trebuie să protejeze suveranitatea Ucrainei # PressHub
Uniunea Europeană și mai mulți lideri internaționali au transmis un mesaj ferm: niciun plan de pace pentru Ucraina nu poate slăbi capacitatea de apărare a țării și nici nu poate pune sub semnul întrebării integritatea sa teritorială. Într-o declarație comună, la închiderea summitului G20 de la Johannesburg, aceștia avertizează că propunerile de limitare a forțelor […]
09:10
Biroul Electoral Municipal a luat act de renunțarea la candidatură a lui Alexandru Zidaru „Makaveli” # PressHub
Biroul Electoral Municipal a transmis că a primit o cerere de renunțare la candidatură din partea fostului candidat și influencer, Alexandru Zidaru, mai cunoscut sub porecla de Makaveli. Cererea, trimisă la data de 21 noiembrie, a fost acceptată, relatează Agerpres. Conform BEM, cererea lui „Makaveli" respectă condițiile de acceptare. "Din analiza declarației de renunțare la […]
Acum 24 ore
22:10
Debutul sopranei Adela Zaharia a fost unul aparte. După Donna Anna, în Don Giovanni de Mozart, a urmat Lucia în Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti. Două roluri emblamatice din repertoriul său și, conform criticilor de peste tot, nu numai părerea mea de operatic, interpretări care nu trebuie să lipsească niciunei case mari de operă. […]
Ieri
19:40
Trump acuză Kievul de lipsă de recunoștință, pe fondul controverselor privind noul plan de pace # PressHub
Președintele american, Donald J. Trump a lansat o critică dură la adresa guvernului de la Kiev. Printr-o postare pe Truth Social, acesta susține că liderii Ucrainei nu au niciun fel de recunoștință pentru eforturile americane de a găsi o soluțționare pașnică. Trump și-a început declarația vorbind despre declanșarea războiului, pentru care blamează conducerea Ucrainei și […]
18:20
Aktual 24 | Rusia nu-și mai permite să plătească soldații. Yakutia suspendă plățile pentru militarii ruși din cauza unui deficit bugetar sever # PressHub
Republica Saha (Yakutia) a suspendat temporar plățile destinate militarilor ruși, pe fondul unui deficit semnificativ în bugetul regional și al incapacității autorităților de a estima numărul persoanelor eligibile pentru aceste fonduri. Informația a fost confirmată de ministrul Finanțelor din Yakutia, Ivan Alekseev, într-o emisiune locală difuzată pe 21 noiembrie, relatează Aktual24. Alekseev a explicat că […]
15:00
Dispută în Sănătate: sindicaliștii contrazic afirmațiile premierului despre sporuri și bugetele spitalelor # PressHub
Membrii sindicatului Federația „Solidaritate Sanitară" au contestat, printr-un comunicat de presă, retorica premierului Ilie Bolojan cu privire la situația din Sănătate, transmite Agerpres. În cadrul unei conferințe de presă difuzată vineri, primul ministru a declarat că angajații din spitalele publice au salarii și sporuri peste medie, fapt care afectează capacitatea spitalelor de a achiziționa medicamente. […]
14:20
În ultimii ani, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a dovedit mai mulți magistrați care în trecut au lucrat pentru Securitate. Din statistica Consiliului rezultă că dintre cei 60 de lucrători și colaboratori magistrați ai Securității, nouă au fost angajați ai fostului serviciu secret al regimului comunist. Ioan Bălu a fost până în 2010 […]
14:00
Un minor în vârstă de 13 ani din localitatea Gura Vitioarei (județul Prahova) și-a părăsit în mod voluntar domiciliul. Acesta este căutat de familie și autorități, transmite Agerpres. Dispariția sa a fost adusă la cunoștință Poliției sâmbătă, 22 noiembrie. Minorul își părăsise în mod voluntar domiciliul în ziua precedentă și nu s-a mai întors. Poliția […]
11:30
ANAF continuă demersurile împotriva lui Klaus Iohannis, în ciuda deciziei Tribunalului Sibiu # PressHub
Șeful ANAF, Adrian Nica, a declarat pentru Antena 3
00:20
Trei ipostaze ale unei transformări: ce mai rămâne din democrația liberală (și nu este vorba despre Ucraina) # PressHub
Eram pe punctul să scriu „trei ipostaze ale unei morți anunțate”, dar este o pastișă facilă și perimată. Sunt însă trei momente care ar fi meritat și poate ar fi avut mai multă atenție, dacă nu se petreceau în paralel cu negocierea extrem de controversatului „plan de pace în 28 de puncte” pentru Ucraina. Noile […] Articolul Trei ipostaze ale unei transformări: ce mai rămâne din democrația liberală (și nu este vorba despre Ucraina) apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:00
Institutul Național al Patrimoniului (INP) organizează, în parteneriat cu Teatrul Național ‘I.L. Caragiale’ din București (TNB), evenimentul „Incursiune vizuală în istoria TNB”, care îmbină prezentarea rezultatelor proiectului STAR – De la Teatrul de stat la Scena Independentă. Repertoriul digital al premierelor teatrale din România cu vernisajul expoziției omonime. Evenimentul va avea loc marți, 25 noiembrie, […] Articolul „Incursiune vizuală în istoria TNB” – o seară dedicată patrimoniului teatral românesc apare prima dată în PRESShub.
21:40
Opt din zece tineri din generaţia Z sunt îngrijoraţi de costul ridicat al vieţii și simt nesiguranţă şi anxietate în privința viitorului lor (studiu) # PressHub
Tinerii din generaţia Z trăiesc cu un nivel ridicat de stres şi anxietate, cele mai mari îngrijorări fiind generate de costul ridicat al vieţii (79,3%) şi de imposibilitatea de a pune bani deoparte pentru cheltuieli neaşteptate şi o situaţie financiară mai bună pe termen lung (48,2%), potrivit unui sondaj realizat online de Allianz-Ţiriac Asigurări, informează […] Articolul Opt din zece tineri din generaţia Z sunt îngrijoraţi de costul ridicat al vieţii și simt nesiguranţă şi anxietate în privința viitorului lor (studiu) apare prima dată în PRESShub.
21:20
Adrian Onciu, unul dintre ideologii gruparii „Georgescu”, propagandist pe site-ul suveranist ActiveNews, susține că Horațiu Potra a fost adus în România pentru a-l înfunda pe Călin Georgescu. Onciu afirmă că la Potra s-a referit Georgescu când a vorbit despre ”trădători”, scrie Aktual24. ”Horațiu Potra nu a venit în țară ca să-și demonstreze nevinovăția, ci ca […] Articolul Aktual24 | Panică în tabăra lui Călin Georgescu, a fost descoperit ”trădătorul” apare prima dată în PRESShub.
21:10
Ilie Bolojan: E simplu să demisionezi, să dezertezi, dar e mult mai greu să stai să faci ceea ce trebuie # PressHub
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat, sâmbătă, la o întâlnire cu tinerii liberali din judeţul Maramureş, desfăşurată la Sighetu Marmaţiei, că ar fi foarte simplu pentru politicieni să „dezerteze” şi că mai greu este să rămână şi să facă ceea ce trebuie pentru ţară, informează Agerpres. Plecând de la exemplele unor mari politicieni şi […] Articolul Ilie Bolojan: E simplu să demisionezi, să dezertezi, dar e mult mai greu să stai să faci ceea ce trebuie apare prima dată în PRESShub.
20:50
A început campania electorală pentru Primăria Capitalei. 18 candidați s-au înscris în cursa pentru București # PressHub
Campania electorală pentru alegerea noului primar general al Capitalei a început sâmbătă, la ora 00:00, și se încheie în 6 decembrie, la ora 7:00. În cursa electorală s-au înscris 18 candidați. Potrivit Autorității Electorale Permanente, până la încheierea campaniei electorale trebuie respectate toate prevederile legale în vigoare, fiind permise doar anumite tipuri de activități și […] Articolul A început campania electorală pentru Primăria Capitalei. 18 candidați s-au înscris în cursa pentru București apare prima dată în PRESShub.
20:10
„Ucrainenii vor trebui să accepte”: De ce oficialii lui Trump consideră că acum este cea mai bună șansă pentru a ajunge la un acord # PressHub
Administrația Trump consideră că a sosit momentul să exercite presiuni asupra Ucrainei pentru a încheia un acord de pace, având în vedere că președintele Volodimir Zelensky se află într-o poziție deosebit de slabă pe plan intern și este afectat de un scandal de corupție care reprezintă cea mai directă amenințare la adresa conducerii sale de […] Articolul „Ucrainenii vor trebui să accepte”: De ce oficialii lui Trump consideră că acum este cea mai bună șansă pentru a ajunge la un acord apare prima dată în PRESShub.
19:30
Candidatul PNL la alegerile pentru funcția de primar general al capitalei, Ciprian Ciucu, propune organizarea unei dezbateri electorale cu primii cinci candidați din sondajele de opinie. „Astăzi, este prima zi a campaniei electorale, o campanie scurtă. Propun o primă dezbatere cu primii cinci candidaţi, aşa cum ne prezintă sondajele de opinie. O astfel de formulă […] Articolul Ciprian Ciucu propune o dezbatere cu primii cinci candidați la Primăria Capitalei apare prima dată în PRESShub.
17:30
Două startup-uri din România, printre câștigătoarele Women TechEU: 40 de companii deep-tech conduse de femei primesc finanțare europeană # PressHub
Programul european Women TechEU a anunțat cele 40 de startup-uri deep-tech conduse de femei care vor primi finanțare în urma celui de-al patrulea și ultim apel de proiecte. Competiția a fost una record, cu peste o mie de aplicații din 43 de țări, iar printre câștigătoare se numără și două companii din România — o […] Articolul Două startup-uri din România, printre câștigătoarele Women TechEU: 40 de companii deep-tech conduse de femei primesc finanțare europeană apare prima dată în PRESShub.
17:30
Centrul European al Consumatorilor România (ECC Romania), direcţie în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a creat un ghid practic, cu recomandări şi informaţii utile pentru viitorii pasageri care au probleme legate de bagaje, cu ocazia călătoriei cu avionul. Potrivit unui comunicat de presă al ANPC, transmis Agerpres, seria de informaţii şi recomandări este […] Articolul Ghid online pentru pasagerii care au probleme cu bagajele în călătoriile cu avionul apare prima dată în PRESShub.
17:00
Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Două F-16 au fost ridicate de la sol. Trecerea cu bacul între Isaccea şi Orlovka, suspendată # PressHub
Noi atacuri cu drone au fost înregistrate în Ucraina, în zona Ismail, în apropierea frontierei cu România, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, fiind transmis un mesaj Ro-Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, însă nu au fost înregistrate pătrunderi ale dronelor în spaţiul aerian al ţării noastre, informează Ministerul Apărării Naţionale (MApN). „Două […] Articolul Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Două F-16 au fost ridicate de la sol. Trecerea cu bacul între Isaccea şi Orlovka, suspendată apare prima dată în PRESShub.
16:10
METAMORFOZA de Franz Kafka traducere colectivă DURATA: 2h 10′ (fără pauză) DATA PREMIEREI: 22 și 23 noiembrie 2025 *spectacol fără lavaliere Teatrul EXCELSIOR anunță o nouă producție-eveniment: „Metamorfoza” de Franz Kafka, în regia celebrului Yuri Kordonsky, unul dintre cei mai influenți și apreciați regizori contemporani, multiplu laureat UNITER și profesor de regie la prestigioasa Yale School of […] Articolul Kordonsky, din nou pe scena din București apare prima dată în PRESShub.
14:00
Ministrul Sănătății: Noul Centru de Mari Arşi de la Timişoara va fi unul complex, cu ATI, bloc operator şi personal super-specializat / Vor urma reforme de fond în sănătate # PressHub
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete (foto), a declarat sâmbătă, la Timişoara, că noul Centru de Mari Arşi (CMA) din cadrul Spitalului Judeţean Timişoara, care va deveni operaţional de anul viitor, va fi unul complex, dotat cu un număr mare de paturi de anestezie, terapie intensivă, bloc operator şi personal care va fi super-specializat în ţară şi […] Articolul Ministrul Sănătății: Noul Centru de Mari Arşi de la Timişoara va fi unul complex, cu ATI, bloc operator şi personal super-specializat / Vor urma reforme de fond în sănătate apare prima dată în PRESShub.
12:00
Incendiu la un bloc din Capitală. DSU: 152 de persoane evacuate și 17 transportate la spital | VIDEO # PressHub
ISU București-Ilfov intervine sâmbătă dimineață pentru stingerea unui incendiu, produs într-un apartament de pe strada Sg. Ion Nuțu din Sectorul 5 al Capitalei. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, într-un apartament la nivelul etajului 5 dintr-un bloc cu 11 etaje, potrivit Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Sunt degajări mari de fum și pe […] Articolul Incendiu la un bloc din Capitală. DSU: 152 de persoane evacuate și 17 transportate la spital | VIDEO apare prima dată în PRESShub.
11:40
Rețea internațională de traficanți de antichități, destructurată în Bulgaria: percheziții în șapte țări și bunuri de peste 100 milioane de euro | VIDEO # PressHub
Autoritățile bulgare, sprijinite de Europol și de șase state europene, au lovit în una dintre cele mai mari rețele de trafic ilegal de bunuri culturale din Balcani. Operațiunea simultană a dus la 35 de arestări și peste o sută de percheziții în Europa, scoțând la iveală mii de artefacte antice – de la monede din […] Articolul Rețea internațională de traficanți de antichități, destructurată în Bulgaria: percheziții în șapte țări și bunuri de peste 100 milioane de euro | VIDEO apare prima dată în PRESShub.
10:50
Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Două F-16 au fost ridicate de la sol. Trecerea cu bacul între Isaccea şi Orlovka, suspendată # PressHub
Noi atacuri cu drone au fost înregistrate în Ucraina, în zona Ismail, în apropierea frontierei cu România, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, fiind transmis un mesaj Ro-Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, însă nu au fost înregistrate pătrunderi ale dronelor în spaţiul aerian al ţării noastre, informează Ministerul Apărării Naţionale (MApN). „Două […] Articolul Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Două F-16 au fost ridicate de la sol. Trecerea cu bacul între Isaccea şi Orlovka, suspendată apare prima dată în PRESShub.
21 noiembrie 2025
22:30
Filarmonica George Enescu se opune violenței împotriva femeilor printr-o campanie unică în peisajul cultural: „Indiferența este complicele violenței” # PressHub
Filarmonica George Enescu lansează marți, 25 noiembrie, la ora 11.30, o campanie inedită și unică în peisajul cultural românesc de conștientizare atât a impactului pe care îl are violența împotriva femeii asupra societății și a fiecărui cetățean în parte, cât și a capacității pe care o avem toți de a acționa pentru combaterea fenomenului. Maestrul […] Articolul Filarmonica George Enescu se opune violenței împotriva femeilor printr-o campanie unică în peisajul cultural: „Indiferența este complicele violenței” apare prima dată în PRESShub.
22:20
Aktual24 | Semnele unui Blat PSD-AUR. George Simion l-a atacat la Buzău pe candidatul susținut de PNL-USR, dar s-a ferit să spună ceva de Marcel Ciolacu # PressHub
Liderul AUR, George Simion, a fost prezent, vineri, la Buzău pentru a-l susține pe candidatul partidului la conducerea Consiliului Județean, Ștefan Avramescu. Simion s-a ferit din răsputeri să îl atace pe Marcel Ciolacu, candidatul PSD, în schimb l-a atacat violent pe candidatul independent susținut de PNL-USR, Mihai Răzvan Moraru, scrie Aktual24. Ca să evite să […] Articolul Aktual24 | Semnele unui Blat PSD-AUR. George Simion l-a atacat la Buzău pe candidatul susținut de PNL-USR, dar s-a ferit să spună ceva de Marcel Ciolacu apare prima dată în PRESShub.
21:50
Mai multe organizații civice au protestat în fața sediului Guvernului: ,,Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!” FOTO / VIDEO # PressHub
Comunitatea Declic, alături de Corupția Ucide și Inițiativa România, au organizat vineri seara, în Piața Victoriei din București, un protest împotriva pensiilor speciale. Participanții la protest au cerut organizarea unui referendum constituțional pentru eliminarea pensiilor speciale și au afișat pancarte cu mesaje împotriva privilegiilor primite de magistrați. Ei au scandat lozinci precum „Magistrați, nu aristocrați”; […] Articolul Mai multe organizații civice au protestat în fața sediului Guvernului: ,,Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!” FOTO / VIDEO apare prima dată în PRESShub.
21:10
România și cel mai dramatic scenariu în Ucraina. Interviu cu profesorul Cristian Nițoiu de la Universitatea Loughborough din Londra # PressHub
Riscurile unui război mare în următorii ani, scenarii privind evoluția conflictului din Ucraina, influența Rusiei în România. Deutsche Welle a stat de vorbă cu profesorul Cristian Nițoiu de la Universitatea Loughborough din Londra. DW: Cum vedeți planul de pace negociat între Washington și Moscova și care pune sub presiune Ucraina? Cristian Nițoiu – Planul de […] Articolul România și cel mai dramatic scenariu în Ucraina. Interviu cu profesorul Cristian Nițoiu de la Universitatea Loughborough din Londra apare prima dată în PRESShub.
20:50
Nicușor Dan: Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat azi Ucraina de sprijinul lor continuu # PressHub
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare. Șeful statului a transmis că se alătură mesajului altor lideri europeni care au asigurat Ucraina de susținerea lor. ”Salut, în primul rând, eforturile reînnoite ale președintelui Donald Trump de a avansa […] Articolul Nicușor Dan: Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat azi Ucraina de sprijinul lor continuu apare prima dată în PRESShub.
18:00
Aktual24 | Marile puteri europene resping elementele-cheie ale planului de pace pentru Ucraina # PressHub
Cei mai importanți aliați europeni ai Kievului s-au aliniat vineri poziției președintelui Volodimir Zelenski, respingând puncte esențiale din planul propus pentru încheierea războiului din Ucraina. Cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer au convenit, într-o convorbire telefonică purtată cu liderul ucrainean, că forțele armate ale Ucrainei trebuie să își […] Articolul Aktual24 | Marile puteri europene resping elementele-cheie ale planului de pace pentru Ucraina apare prima dată în PRESShub.
