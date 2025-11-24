Luca 12, 42-48

„Zis-a Domnul: Cine este, oare, iconomul credincios și înțelept pe care stăpânul îl va pune peste slujitorii săi, ca să le dea la vreme partea lor de grâu? Fericită este sluga aceea pe care, venind

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Lumina