Odovania praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului; Sf. Mare Mc. Ecaterina; Sf. Mare Mc. Mercurie (Dezlegare la peşte)
Ziarul Lumina, 24 noiembrie 2025 23:20
Sfânta Ecaterina († 305) a trăit pe vremea lui Maximian şi a lui Diocleţian. S-a născut în Alexandria şi era de neam împărătesc. Frumoasă şi deşteaptă, a dobândit cunoştinţe rare şi multă
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XLIII, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 517„Să facem din pământ cer! Să arătăm păgânilor, aici pe pământ, de câte
Sfânta Ecaterina († 305) a trăit pe vremea lui Maximian şi a lui Diocleţian. S-a născut în Alexandria şi era de neam împărătesc. Frumoasă şi deşteaptă, a dobândit cunoştinţe rare şi multă
„Zis-a Domnul: Cine este, oare, iconomul credincios și înțelept pe care stăpânul îl va pune peste slujitorii săi, ca să le dea la vreme partea lor de grâu? Fericită este sluga aceea pe care, venind
Fraților, mărturia noastră către voi a găsit crezare. Pentru aceasta, ne și rugăm pururea pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea Sa și să împlinească, cu putere, toată pornirea
Galeria Romană prezintă expoziția „Pictura ca valoare”, care aduce pe simeze lucrări semnate de Ion Andreescu, Ion Țuculescu, Paul Gherasim și Horia Bernea. Deși aparțin unor epoci diferite și unor
Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) organizează miercuri, 26 noiembrie, de la ora 17:00, evenimentul „Mihail Sadoveanu - 145”, care marchează anii trecuţi de la nașterea unuia dintre cei mai
Muzeul Național al Țăranului Român organizează astăzi, de la ora 18:00, o nouă întâlnire din seria Conferințelor de la Șosea. Cezar Buterez, geograf, împreună cu Alessandra Radu vor prezenta
Muzeul Județean Buzău vernisează, în 28 noiembrie, expoziția „In memoriam Alexandru Marghiloman (1854-1925)”, eveniment înscris în sfera marilor proiecte muzeale naționale dedicate recuperării și
În spaţiul Pinacotecii Bucureşti de la Palatul Suţu va fi inaugurată, în 12 decembrie, expoziția „Între realismul socialist şi comunismul naţional”, dedicată perioadei comuniste şi formelor de expresie vi
Clubul Academicienilor din cadrul Academiei Române (AR) va organiza, în 27 noiembrie 2025, conferința „Poenari-Argeș. Poynar deinde castellum in acuta petra eminet, ubi pecuniae principis regionis custodiuntur”,
Palatul Parlamentului va fi iluminat în portocaliu, în seara acestei zile de 25 noiembrie, fiind marcată astfel Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor. Inițiativa aparţine
Lista medicamentelor compensate și gratuite a fost completată cu 41 de molecule, în baza unei ordonanţe aprobate joi de către Guvern. Pentru alte zece medicamente a fost extinsă lista de afecțiuni pentru care
Peste 2.900 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a
Biletele de tren se vor scumpi cu 9,88% odată cu intrarea în vigoare la 14 decembrie a noului Mers al Trenurilor. Este o indexare conform legii, cu rata inflaţiei, a declarat directorul general al CFR Călători,
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iulie 2025, până la 1.070,18 miliarde de lei (58,9% din PIB), de la 1.039,96 miliarde (57,3% din PIB) în luna precedentă, conform datelor
Viitorul program Rabla, finanțat cel mai probabil prin Fondul Social pentru Climă, va fi diferit şi se va adresa persoanelor aflate în sărăcie energetică, cărora le va facilita accesul la o maşină electrică,
Fragmente valoroase de istorie și aghiografie au fost puse în lumină prin publicarea corespondenței Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae la Editura Cuvântul Vieții, datorită neobositului efort al
Pe parcursul acestui an, am aniversat în Biserica Ortodoxă Română Centenarul Patriarhiei Române (1925-2025). „Întemeiată în contextul istoric al României Mari, Patriarhia Română a devenit simbolul
Remarca lui George Călinescu după popasul făcut la Fălticeni împreună cu echipa sa de la Institutul de Istorie Literară al Academiei Române, regăsită într-una din „Cronicile optimistului”, publicate în re
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 23 noiembrie, Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din municipiul Slobozia, împreună cu un sobor din care a făcut parte părintele arhim. Rafail Mâț, vicar eparhial, părinți consilieri eparhiali, slujitori din Slobozia se arată pe site-ul eparhiei, sfesc.ro. Răspunsurile la strană au fost date de Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale din Slobozia. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Ionuț Larion, pe seama Parohiei Perișoru II din Protopopiatul Fetești, județul Călărași.
Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) prezintă, în Sala Acvariu, expoziția „Tradiții între vechi și nou”, semnată de Alina Manu, artist autodidact pasionat de culoare, forme și de frumusețea
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, s‑a aflat în Duminica a 26‑a după Rusalii, 23 noiembrie, în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitatea Mineri,
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, i-a vizitat duminică, 23 noiembrie, pe credincioșii din Filia Iam, Protopopiatul Moldova Nouă, județul Caraș-Severin. Aici, ierarhul a fost întâmpinat de
Cu prilejul praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului, 21 noiembrie, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a
Praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului a fost un important popas duhovnicesc şi parte integrantă a manifestărilor spirituale organizate de Arhiepiscopia Dunării de Jos în luna dedicată Sfântului
Hramul Catedralei Episcopale Ortodoxe Române „Intrarea Maicii Domnului în biserică” din Madrid, Spania, a fost sărbătorit duminică, 23 noiembrie. Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spa
Mesaj de felicitare adresat Înaltpreasfinţitului Părinte Nifon la patru decenii de arhierie # Ziarul Lumina
Bucureşti, 24 noiembrie 2025Înaltpreasfinţitului Părinte Nifon,Arhiepiscopul Târgoviştei,Mitropolit onorific şi Exarh PatriarhalÎnaltpreasfinţia Voastră,Cu prilejul împlinirii a 40 de ani
În Duminica a 26‑a după Rusalii, 23 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s‑a aflat la schitul cu hramurile „Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul
Cu prilejul sărbătorii Intrării în biserică a Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a participat la Sfânta Liturghie oficiată în Biserica „Sfântul Proroc Ilie
Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, a prăznuit vineri, 21 noiembrie, „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”. Numeroși credincioși s-au rugat în așezământul monahal din Țara Loviștei, unde slujba Privegherii și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.
În ziua praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului, 21 noiembrie, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 23 noiembrie, Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din municipiul Călărași,
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit duminică, 23 noiembrie, Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște,
Biserica Parohiei Smârdanul Mic din satul Mitropolia, comuna Brădeanu, județul Buzău, a fost sfințită sâmbătă, 22 noiembrie 2025, după ce a trecut printr‑o serie de lucrări de renovare și înfrumusețare,
Mălini, Suceava. Alăturate, toponimele nasc amintiri despre acest ținut binecuvântat și despre oamenii care au îmbogățit, prin trăirile lor, așezarea de sub cer, unde cântul a succedat versul. Ne gândim aici
Vineri, 21 noiembrie, în ziua de sărbătoare închinată Intrării în biserică a Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie în
Obștea așezământului monahal s-a rugat sâmbătă dimineață pentru sufletele cuvioșilor care s-au nevoit de-a lungul anilor la Sihăstria. Părinții mănăstirii i-au pomenit la Sfânta Liturghie pe marii
Duminică dimineața, Parohia „Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Tudor Vladimirescu, județul Botoșani, a trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească. Înaltpreasfințitul
A doua duminică a Postului Naşterii Domnului a adunat numeroşi credincioşi la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, unde Înaltpreasfinţitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și
La praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului, vineri, 21 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și
Sâmbătă, 22 noiembrie, un grup de 30 de enoriaşi ai Parohiei Parcul Călăraşi din Protoieria Sector 2 Capitală au mers în pelerinaj la aşezăminte monahale din judeţul Vâlcea. Pelerinii au fost însoţiţi
Sfântul Clement (†101) era roman şi a fost adus la credinţă de Sfinţii Petru şi Pavel, fiind al treilea episcop al Romei, după Lin şi Anaclet. A păstorit Biserica lui Hristos de la Roma aproape 10 ani. În
Pavel, Silvan și Timotei, Bisericii tesalonicenilor, întru Dumnezeu, Tatăl nostru, și întru Domnul Iisus Hristos: Har vouă și pace, de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Datori suntem,
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia IX, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1987), vol. 21, pp. 112-113„(...) Să nu fim nerecunoscători, că să facem fapte de virtute vrednice
„În vremea aceea, când învăța Iisus, cineva a zis către El din mulțime: Învățătorule, zi fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. Iar Iisus i-a zis: Omule, cine M-a pus pe Mine judecător sau
În fiecare an, în ultima zi a lunii noiembrie, Biserica îl pomenește pe Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat de Domnul Hristos la misiunea de propovăduire a cuvintelor Sale veșnice. În mod deosebit,
Marea Unire sau „şansa de a avea o generaţie de politicieni şi intelectuali de elită” # Ziarul Lumina
Unirea Transilvaniei şi Banatului cu România, la 1 Decembrie 1918, a dus la întregirea ţării, după un proces complex, precedat de unirea, la date diferite, a provinciilor istorice Basarabia şi Bucovina. Marea
Învățături mântuitoare din cuvintele Evangheliei: „Cuvintele vii” - ale Sfântului Arsenie de la Prislop # Ziarul Lumina
Sfântul Părinte Arsenie Mărturisitorul de la Prislop a fost un sfânt care a unit cuvântul cu fapta, trăirea cu cunoștința, de aceea cuvintele sale sunt vii și mântuitoare, dacă sunt împlinite. Desăvârșit
