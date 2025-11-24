Un oraș din Irlanda de Nord va redenumi o stradă numită după fostul prinț Andrew. Comunitatea locală va decide noul nume
24 noiembrie 2025
Consiliul local din Irlanda de Nord a decis luni să înceapă procedurile pentru a redenumi o stradă care poartă numele fostului prinț britanic Andrew, devenind prima autoritate locală din Regatul Unit care ia o astfel…
• • •
Contrancandidatul lui Marcel Ciolacu la CJ Buzău acuză că este „denigrat” cu AI de partidul „care controlează județul de 20 de ani” # HotNews.ro
Candidatul PNL-USR la alegerile pentru președinția Consiliului Județean Buzău, Mihai Răzvan Moraru, susține că se încearcă denigrarea sa printr-un film generat cu inteligența artificială (AI) „în care se rostogolesc exclusiv minciuni”. Moraru susține că în…
Trump și Zelenski vor aborda „cele mai dificile probleme” legate de planul de pace, spune un membru al delegației ucrainene. „Condiția zero” a Kievului # HotNews.ro
Amendamentele sugerate de Ucraina la planul de pace propus de SUA sunt încă în curs de finalizare, iar problemele cele mai dificile urmează să fie rezolvate de președinții celor două state, a declarat un membru…
SuperLiga: Marcatorul lui Dinamo a declarat obiectivul echipei, după remiza de la Botoșani # HotNews.ro
Dinamo București a bifat o remiză pe terenul lui FC Botoșani, luni seară, scor 1-1, și este pe poziția a 4-a în acest moment, cu 31 de puncte. Gazdele încheie etapa pe locul al 2-lea,…
Tanczos Barna: „Termenul-limită de 28 noiembrie impus de UE pentru modificarea pensiilor magistraților este real. Suntem în pericol de a pierde banii / Nu mă aștept la un aviz pozitiv din partea CSM” # HotNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat luni seară, la Digi24, că se așteaptă ca avizul Consiliului Superior al Magistraturii pe proiectul de reformă a pensiilor magistraților să fie negativ și că există riscul de a pierde…
O monedă din 1609 a stabilit un nou record european la o licitație în Elveția. „Un cadou regal pentru alți regi sau regine” # HotNews.ro
O monedă mare din aur, bătută în 1609 pentru regele Spaniei de la acea vreme, Filip al III-lea, a doborât recorduri, devenind cea mai valoroasă monedă din Europa, în cadrul unei licitații desfășurate luni în…
SuperLiga: Dinamo are o sumedenie de ocazii la Botoșani, dar obține un singur punct. Cum arată clasamentul după 17 etape # HotNews.ro
Meciul dintre FC Botoșani și Dinamo București, ultimul din etapa cu numărul 17 a SuperLigii, s-a terminat la egalitate, scor 1-1. FC Botoșani – Dinamo 1-1 „Câinii” au atacat insistent în prima repriză și au…
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia „direct-to-cell” a companiei Starlink # HotNews.ro
Kyivstar, cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina, a devenit primul din Europa care lansează tehnologia prin satelit „direct-to-cell” a Starlink, pentru a menține milioane de oameni conectați în condițiile penelor de curent…
Pentagonul îl amenință pe un senator democrat cu curtea marțială, după apelul către armată de a refuza „ordinele ilegale” # HotNews.ro
Departamentul de Război al SUA a declarat, luni, că ia în considerare să îl trimită în fața curții marțiale pe senatorul democrat Mark Kelly, fost pilot al Marinei și astronaut, pentru apariția sa într-un videoclip…
„Confuzie, rivalitate și incompetență în administrația Trump”. Cum a explodat planul de pace al SUA pentru Ucraina, înainte de a fi modificat la Geneva împreună cu Kievul # HotNews.ro
Negocierile SUA-Ucraina de la Geneva au dus la modificarea unui proiect de acord de pace favorabil Rusiei și par să fi salvat pentru moment relațiile Kievului cu administrația Trump. Dar semnalele contradictorii și propunerile schimbătoare…
Vizita lui Nicușor Dan în SUA. Marius Lazurca spune că există „un grup de lucru”: Sunt câteva puncte obligatorii # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a decis crea unui grup de lucru pentru pregătirea vizitei sale în SUA, a declarat consilierul prezidenţial pentru politică externă și securitate națională Marius Lazurca, precizând că Nicuşor Dan este de fapt…
Ce propune Ministerul Sănătății să schimbe în secțiile ATI. Rogobete: „Avem nevoie de reguli simple și clare” # HotNews.ro
Ministerul Sănătății a pus luni în transparență decizională un proiect de Ordin care actualizează Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor ATI. Potrivit ministrului de resort, Alexandru Rogobete, schimbările sunt necesare deoarece „un…
Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la clinica medicului Marek Vâlcu / Snoop a scris că chirurgul vedetelor face operații ORL, fără specialitate ORL, și le impune pacientelor să nu se adreseze justiției # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va trimite Corpul de Control și Inspecția Sanitară la clinica lui Marek Vâlcu, despre care site-ul de investigații Snoop.ro a scris că a făcut rezecții de cornet nazal…
Ministrul Apărării spune că discuția coaliției despre salariile militarilor „nu s-a tranșat în niciun fel”. „S-ar putea să ne trezim vecini cu Putin” # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat luni la Digi24 că nu consideră că eventuale reduceri salariale în sistemul de apărare ar fi oportune în actualul context de securitate, în care „avem un război la graniță,…
„Companiile de stat nu sunt sponsori, nu fac sponsorizări”, a declarat Oana Gheorghiu, luni, în prima sa conferință de presă din calitate de vicepremier, întrebată câte societăți de stat au fost sponsori la ONG-ul pe…
Reacția Wizz Air după ce doi români au alergat după un avion care se pregătea să decoleze de pe aeroportul din Koln / Explicația unui pasager: „Îi înțeleg. Nu au fost singurii” # HotNews.ro
Wizz Air a reacționat luni după incidentul de pe aeroportul din Koln, unde doi români au spart geamul unei ieșiri de urgență și au alergat pe pistă pentru a prinde avionul spre București. Compania a…
Ce propune noul plan de pace elaborat de SUA și Ucraina la Geneva / Proiectul în 19 puncte lasă deciziile importante în așteptare / Ce urmează # HotNews.ro
Washingtonul trebuie să decidă acum cum și când să prezinte proiectul de acord de pace, care nu mai seamănă deloc cu cel inițial, Rusiei, scrie Financial Times. La Geneva, Statele Unite și Ucraina au elaborat…
„Olandezii au crezut că au confiscat Nexperia, dar au preluat doar o clădire de birouri”: Radiografia unei crize care a zguduit din nou industria auto din Europa # HotNews.ro
O fabrică situată lângă un teren plin de buruieni din sudul industrial al Chinei a devenit un punct de blocaj global pentru cipurile auto, bulversând un sector care asigura cu doar câțiva ani în urmă…
Parchetului General îl acuză pe Ciprian Ciucu că a publicat pe Facebook „informații nereale” / Ce a generat reacția Parchetului # HotNews.ro
Ministerul Public a transmis luni seară un comunicat de presă în care îl acuză pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, că a pretins „în mod fals” că el a…
Xi Jinping, în dialogul cu Donald Trump despre Taiwan: „Revenirea la China”, esențială pentru ordinea internațională # HotNews.ro
Președintele chinez Xi Jinping a vorbit luni la telefon cu omologul său american, Donald Trump, și i-a transmis că „revenirea” Taiwanului „la China” este un element cheie pentru ordinea internațională postbelică, a relatat agenția de…
Metaloglobus și FC Hermannstadt au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat luni, la Clinceni, în etapa a 17-a din SuperLiga. Metaloglobus – FC Hermannstadt 1-1 Echipa antrenată de Mihai Teja a deschis scorul în…
Amenzi de 275.000 de lei după tăierile ilegale de arbori de la o adresă din Sectorul 3, anunță administratorul public al Capitalei. „Un semnal ferm” # HotNews.ro
Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, a anunțat că autorii tăierilor ilegale de arbori de la adresa bd. Nicolae Grigorescu 18 din Sectorul 3 au primit amenzi în sumă totală de 245.000 de lei, la…
Limitarea cumulului pensie-salariu la stat va fi adoptată de Guvernul Bolojan „cât de repede” / Ce bugetari vor rămâne doar cu 15% din pensie. Cum arată proiectul – DOCUMENT # HotNews.ro
Angajații plătiți din fonduri publice care au primit decizii de pensionare vor putea cumula întreaga pensie cu salariul până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Excepție vor face cei care au pensii de serviciu…
Biroul Electoral Municipal a stabilit luni, 24 noiembrie, ordinea de înscriere pe buletinul de vot a celor 17 candidați la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie. Ordinea lor pe buletinul de vot a fost…
Șeful diplomației poloneze, indignat de postarea „înșelătoare” a unui muzeu israelian despre Holocaust. Ambasadorul a fost convocat la discuții # HotNews.ro
Ministerul polonez al afacerilor externe l-a convocat luni pe ambasadorul israelian din cauza unei postări a memorialului Yad Vashem, în care Polonia este acuzată că a fost prima țară care i-a obligat pe evrei să…
Primăria Ghimbav a cumpărat o toaletă ecologică la preţ de apartament. Primarul: „Orice lucru ieftin la un moment dat devine scump” # HotNews.ro
Primăria oraşului Ghimbav din judeţul Braşov a cumpărat, printr-o achiziţie făcută prin negociere directă, o toaletă ecologică pentru care a plătit peste 320.000 de lei, adică 64.000 de euro, cât un apartament în oraș, a…
Primarul comunei Livezile, Traian Simionca, reținut și acuzat de viol, la trei săptămâni de la apariția unor fotografii în care agresa sexual o femeie chiar în biroul său de edil # HotNews.ro
Primarul comunei Livezile, Traian Simionca, a fost reținut pentru 24 de ore, la trei săptămâni după apariția în spațiul public a unor fotografii în care acesta apărea în ipostaze intime cu o angajată, în biroul…
Drulă îi provoacă pe Băluță și Ciucu la o dezbatere, „mai ales că ei doi între ei se apreciază foarte tare”. „Deocamdată au evitat, au făcut mofturi, nazuri” # HotNews.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a declarat luni la B1 TV că are o „disponibilitate maximă” de a participa la dezbateri înaintea alegerilor din 7 decembrie și i-a acuzat pe contracandidații săi de…
De la „rușine și trădare” la „o licărire de speranță”. Cum este văzut planul de pace al lui Donald Trump în opinia publică europeană # HotNews.ro
Condițiile impuse de Donald Trump au fost tratate pe larg în principalele publicații europene. Dacă prevederi precum cedarea de teritorii sunt văzute de unele voci drept „o trădare” a ucrainenilor care luptă de 4 ani,…
Vladimir Putin spune că „în principiu” planul SUA poate fi o bază pentru încheierea războiului din Ucraina. Discuție cu președintele Turciei # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit luni la telefon cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, și i-a spus că o versiune a propunerii americane pentru încheierea războiului din Ucraina „ar putea, în principiu, să…
Supa de pui, ceaiul cald cu ghimbir, usturoiul și fructele bogate în vitamina C pot accelera vindecarea răcelii sau gripei, în timp ce alcoolul și cofeina în exces pot deshidrata organismul și prelungi simptomele. Nasul…
VIDEO Explozie într-un bloc din județul Brăila: „S-a auzit o bubuitură puternică şi au sărit geamurile. Am zis că e bombardament.” Deflagrația a fost urmată de incendiu # HotNews.ro
O explozie puternică s-a produs luni după-amiază într-un apartament dintr-un bloc de locuinţe din oraşul Însurăţei, judeţul Brăila. Deflagraţia a fost urmată de un incendiu, iar mai multe apartamente au fost afectate, potrivit ISU Brăila.…
VIDEO Semnal în „lupta” oameni-roboți: Un robot umanoid a mutat direct 100.000 containere într-un depozit # HotNews.ro
Compania americană de robotică Agility Robotics, anunță o performanță cu robotul său umanoid, Digit. Citește mai mult pe Profit.ro.
Compania de tehnologie financiară (fintech) Revolut, care are peste 4,5 milioane de clienți în România, a anunțat, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a ajuns la o valoare estimată la 75 de miliarde…
Rusia, reacție tranșantă la contrapropunerea europenilor pentru oprirea războiului din Ucraina. „Nu funcționează pentru noi” # HotNews.ro
Kremlinul a respins luni contrapropunerea făcută de europeni la planul de pace american în 28 de puncte pentru războiul din Ucraina, susținând că este „complet neconstructivă”, transmite Reuters. Săptămâna trecută, SUA a luat prin surprindere…
Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță că reforma începe în 10 companii de stat. Ce spune despre concedieri # HotNews.ro
Comitetul național pentru reforma companiilor de stat a decis luni ca în 10 companii să înceapă procesul de reorganizare, iar în cursul acestei săptămâni să fie definitivată această listă, a anunțat luni Oana Gherghiu, vicepremierul…
Eutanasierea câinilor sănătoși poate fi interzisă / „Câinii de pe străzi nu sunt o specie aparte, ei provin din curțile noastre” # HotNews.ro
Un proiect legislativ care interzice eutanasierea câinilor sănătoși din adăposturi a fost depus luni la Parlament de către deputatul PNL Andrei Baciu. Pe scurt, câinii din adăposturi care nu sunt adoptați ar putea scăpa de…
[P] Sectorul 4 construiește, pentru București, o nouă stație de pompieri în cartierul Tineretului # HotNews.ro
Sectorul 4 al Municipiului București continuă să investească în infrastructura specifică protecției civile și construiește, în cartierul Tineretului, o nouă stație de pompieri. Unitatea va fi a doua astfel de facilitate pe care Sectorul 4…
VIDEO Bărbat de 74 de ani, în comă după ce a fost bătut în Piața Obor. Agresorul a fost arestat preventiv # HotNews.ro
Un bărbat de 74 de ani a ajuns în comă la spital, după ce a fost lovit cu piciorul și cu pumnul de administratorul unui stand din Piața Obor în urma unui conflict spontan. Agresorul…
Primele instanțe consultate resping noul proiect al Guvernului Bolojan privind pensiilor magistraților. Urmează decizii la toate instanțele și parchetele din țară # HotNews.ro
Magistrații Curții de Apel București și ai Curții de Apel Alba Iulia au anunțat că resping noul proiect al Guvernului privind reforma pensiilor speciale. Toate instanțele și parchetele din țară au convocat adunări generale luni…
Nicușor Dan a cerut „măsuri concrete” în privința sprijinului pentru Ucraina, în discuția cu liderii UE # HotNews.ro
Președintele României a declarat, luni, că reuniunea informală pe care a avut-o cu liderii UE cu privire la Ucraina a fost „foarte utilă și necesară”, precizând că a solicitat identificarea de „soluții pentru continuarea și…
Fiului fostului ministru Tudorel Toader, acuzat de două studente că le-a făcut avansuri sexuale în schimbul promovării examenului / Poliția face verificări # HotNews.ro
Alexandru Toader, profesor de drept la Universitatea „A. I. Cuza” din Iași, este acuzat de două foste studente că le-a făcut propuneri sexuale, în schimbul promovării examenului, potrivit Reporter de Iași, care publică interviuri cu…
Anunț viral: Apartament de vânzare în București, la 1,4 milioane de euro. Expert imobiliar: „Nu mă șochează prețul” # HotNews.ro
Un anunț imobiliar pentru un apartament din nordul Bucueștiului care este scos la vânzare pentru 1,4 milioane euro a devenit viral. S-au făcut glume că ar fi la vânzare tot blocul, iar unii au întrebat…
O instanță lituaniană l-a condamnat pe un tânăr ucrainean la 3 ani și 4 luni de închisoare pentru că a incendiat un magazin IKEA din Vilnius anul trecut, relatează AFP. Un dispozitiv exploziv plasat în…
Dragoș Matei, Senior Head of Monetization and Goods OLX: „Siguranța Achiziției le oferă cumpărătorilor control asupra tranzacției” # HotNews.ro
OLX este una dintre cele mai utilizate platforme de cumpărături online din România. În acest context, ce v-a determinat să lansați „Siguranța Achiziției” și ce schimbare aduce aceasta în modul în care românii cumpără prin…
În vreme ce discuțiile din Elveția s-au încheiat pentru moment, negocierile pe tema unui acord de pace continuă, scrie Reuters. Delegația oficială a Ucrainei, care s-a aflat la Geneva pentru negocieri privind planul de pace…
Jimmy Cliff, unul dintre cei mai importanți și mai iubiți cântăreți ai muzicii reggae, a murit la vârsta de 81 de ani, anunță BBC. Star încă din anii 1960, el a contribuit la aducerea sunetului…
Taxa invizibilă care sărăcește: timpul pierdut. Traficul, birocrația și ineficiența consumă resurse mai mari decât inflația # HotNews.ro
În 2011 s-a lansat filmul „In Time” („În timp”), unde oamenii nu sunt plătiți în bani, ci în unități de timp. În această lume distopică, timpul devine moneda cu care se cumpără totul, de la…
Cum poate pierde statul bani din PNNR din cauza numirilor de la Hidroelectrica. Cine va fi noul director general al companiei – a lucrat la o mare companie de stat preluată de elvețieni # HotNews.ro
Pe 28 noiembrie expiră termenul aprobat de Comisia Europeană, până la care statul român trebuie să numească, în cerința legală a transparenței și legalității, managerii unor companii energetice. Hidorelectrica a eșuat să-și angajeze un director…
Dr. Nicolae Florescu, cardiolog intervenționist MedLife: „Testarea genetică nu este o modă, e viitorul prevenției!” # HotNews.ro
Bolile de inimă rămân principala cauză de mortalitate în România, iar mulți pacienți ajung la medic când simptomele devin deja evidente, ba chiar severe. Un nivel crescut al colesterolului nu doare, nici hipertensiunea nu doare,…
