„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
Golazo.ro, 24 noiembrie 2025 23:40
FC Botoșani - Dinamo 1-1. Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul gazdelor, este mulțumit de forma echipei, deși a ratat șansa de a urca pe primul loc.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
23:40
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid” # Golazo.ro
FC Botoșani - Dinamo 1-1. Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul gazdelor, este mulțumit de forma echipei, deși a ratat șansa de a urca pe primul loc.
Acum o oră
23:20
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani: „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta” # Golazo.ro
Botoșani - Dinamo 1-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, nu este mulțumit de rezultatul partidei din etapa #17 a Superligii. Tehnicianul este supărat că echipa sa a ratat mult prea multe ocazii clare.
Acum 2 ore
23:00
Probleme tot mai mari la Dinamo FOTO. Încă un jucător de atac s-a rupt! » A ieșit de pe teren cu dureri mari # Golazo.ro
Botoșani - Dinamo 1-1. Danny Armstrong (28 de ani) s-a accidentat în timpul partidei din etapa #17 a Superligii.
23:00
Ratarea care le-a furat victoria! FOTO. Atacantul lui Dinamo a rămas complet singur cu portarul, dar s-a făcut de râs # Golazo.ro
FC Botoșani - Dinamo 1-1. Stipe Perica (30 de ani), atacantul oaspeților, a ratat o șansă uriașă de a înscrie.
23:00
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta # Golazo.ro
Ion Geolgău (64 de ani) nu mai este angajatul FRF, după scandalul în care a fost acuzat de hărțuire sexuală de mama unui junior.
22:30
Chivu are o problemă uriașă Titularul de care Inter vrea să scape. Ce variante are echipa condusă de român # Golazo.ro
Yann Sommer (36 de ani) ar putea pleca de la Inter Milano în vara anului viitor, când îi expiră contractul.
Acum 4 ore
22:00
GOLAZO la Botoșani - Dinamo! FOTO. Mailat a deschis scorul cu un voleu de senzație » Portarul n-a avut nicio șansă # Golazo.ro
FC Botoșani - Dinamo. Sebastian Mailat (27 de ani), jucătorul gazdelor, a deschis scorul cu o execuție senzațională.
22:00
„Să faci cancer și să mori pe teren!” Mesajul plin de ură primit de colegul lui Rațiu de la Rayo Vallecano, după meciul cu echipa lui Moldovan # Golazo.ro
Sergio Camello (24 de ani), atacantul lui Rayo Vallecano, a făcut public un mesaj îngrozitor pe care l-a primit după meciul cu Real Oviedo, scor 0-0.
21:40
Putea fi un masacru VIDEO. Moment șocant la o cursă de cai: opt călăreți au evitat în ultima secundă o ambulanță care venea înspre ei pe circuit # Golazo.ro
Opt călăreți au fost nevoiți să vireze brusc pentru a evita o coliziune frontală cu o ambulanță. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, imediat după startul cursei la Evangeline Downs, SUA.
21:00
Teja rupe tăcerea Antrenorul, despre scandalul pariurilor de la Metaloglobus : „Nu vreau să mi se fure munca! Să vină poliția” # Golazo.ro
Metaloglobus - Hermannstadt 1-1. Mihai Teja (47 de ani), antrenorul echipei din București, a declarat că jucătorii care vor fi găsiți vinovați în scandalul pariurilor „trebuie să plătească cu vârf și îndesat”.
20:40
Ce noroc pentru FCSB! Starul Stelei Roșii a fost exclus din lot chiar înainte de meciul din Europa League » Motivul incredibil # Golazo.ro
Steaua Roșie Belgrad a exclus din lot un jucător important înainte de meciul cu FCSB din Europa League.
20:30
Moment controversat în Liga 1 Metaloglobus, penalty refuzat pentru simulare » Verdictul expertului: „Alina Peșu s-a pripit!” # Golazo.ro
Un moment controversat a avut loc la finalul meciului dintre Metaloglobus și Hermannstadt 1-1. Moses Abbey (23 de ani), mijlocașul lui Metaloglobus, a cerut penalty după un duel cu un adversar. Arbitra Alina Peșu (36 de ani) l-a sancționat pe fotbalist cu un cartonașul galben, după consultarea VAR.
Acum 6 ore
20:00
Ionuț Radu, jucătorul lunii! Românul i-a cucerit pe toți la Celta Vigo: „Niște luni minunate!” » Ce spune despre accidentarea de la deget # Golazo.ro
Ionuț Radu (26 de ani), portarul de la Celta Vigo, a fost desemnat jucătorul lunii octombrie.
19:30
Dinamo, probleme mari în atac Motivul pentru care „câinii” sunt nevoiți să joace cu Botoșani fără unul dintre cei mai în formă jucători # Golazo.ro
Botoșani - Dinamo. Alberto Soro (26 de ani) nu a făcut deplasarea alături de „câini” pentru meciul din etapa #17 a Superligii. Partida se va juca astăzi, de la 20:30 și va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
19:10
S-a bucurat Pancu prea mult? FOTO. Antrenorul, mesaj clar pentru giuleștenii furioși că a „explodat” la golurile din CFR - Rapid 3-0: „N-are sens” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a cerut conducerii transferuri în perioada de transferuri din iarnă.
18:30
Generalul Răzvan Lucescu VIDEO. Românul a atins o bornă fabuloasă la PAOK: „Un an care ar putea intra în istorie” # Golazo.ro
Răzvan Lucescu a atins borna de 200 de meciuri câștigate la PAOK Salonic, după victoria cu 3-0 împotriva celor de la Kifisia. După meci, PAOK i-a dăruit lui Lucescu un tablou care includea tricoul echipei și inscripția „200 de victorii cu PAOK”.
18:20
„Nu mai sunt de speriat!” Marica, mesaj războinic înainte de Farul - FCSB + Favorita la titlu la care nu se gândește nimeni: „Merge pe burtă” # Golazo.ro
Ciprian Marica (40 de ani), acționarul minoritar al celor de la Farul Constanța, a analizat șansele celor de la FCSB pentru calificarea în play-off.
18:10
Edi, ținta unor acuzații bizare Fost jucător la Legia, despre Iordănescu: „Era surprins că trebuie să analizeze adversarul. În România n-o făcea” # Golazo.ro
Michal Zyro (33 de ani), fostul fotbalist de la Legia Varșovia, a vorbit despre perioada petrecută de Edward Iordănescu (47 de ani) la cârma echipei poloneze.
Acum 8 ore
17:30
Lui Mircea Lucescu îi place, a spus-o fără echivoc. Dacă afirmi altceva riști să devii ridicol. Chiar este totuși israelianul cu mamă româncă din Dorohoi ce ne trebuie la națională? Fiindcă efortul de a-i crește cota este.
17:30
Olaru nu-și pierde speranța De ce crede căpitanul FCSB că oamenii le văd favorite la titlu pe Craiova și Rapid + Ce spune Florin Cernat # Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani) a vorbit despre situația din clasament a echipei sale, în comparație cu contracandidatele la titlu.
16:30
Vine Eissat la FCSB? Patronul campioanei nu a lăsat loc de interpretări + Ce echipă trimite pe teren cu Steaua Roșie # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a transmis că nu este interesat de serviciile lui Lisav Eissat, tânărul fundaș central israelian, de origine română.
16:10
Despărțire-șoc la CFR Cluj? Iuliu Mureșan anunță plecarea unui jucător după doar câteva luni: „Şansele sunt de 99%” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani) a anunțat că despărțirea de Kurt Zouma (31 de ani) în această iarnă este aproape sigură.
Acum 12 ore
15:20
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!” # Golazo.ro
Mara Ceplinschi, Amalia Ghigoarță, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu și Ella Oprea au trimis astăzi un memoriu adresat lui Bogdan Matei. GOLAZO.ro a intrat în posesia documentului, pe care vi-l prezintă mai jos.
15:10
E evident că Daniel Băluță s-a asociat fără acord cu David Popovici, dar David însuși s-a asociat, la alte alegeri, cu un candidat: președintele de azi al României, Nicușor Dan.
15:00
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a făcut o analiză a evoluției celor de la FCSB după mai bine de jumătate din meciurile sezonului regulat.
14:30
Rapid, atacată de Mutu „Briliantului” nu i-a plăcut ce a văzut în meciul cu CFR: „I-au bătut chiar cu armele lui Gâlcă” # Golazo.ro
Adrian Mutu, fost antrenor la CFR Cluj și Rapid, a transmis că echipa din Giulești nu a arătat ca un adevărat lider al clasamentului în meciul din Gruia.
14:00
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei” # Golazo.ro
Steliana Curelea, ofițer safeguarding în cadrul Federației Române de Gimnastică, vorbește și despre posibila suspensare a FRG si despre alte manifestări abuzive ale Cameliei Voinea
13:50
Opriți „licențele” din a mai vorbi la microfoane după meciuri! Este o stupiditate! Modificați regulamentele și lăsați antrenorii de facto să vină și să ne explice ceea ce s-a întâmplat pe teren!
13:00
Cu ochii pe Louis Munteanu Echipa din străinătate și-a trimis antrenorul pentru a-l urmări în meciul cu Rapid: „Serios? A avut ce să vadă!” # Golazo.ro
CFR Cluj - Rapid 3-0. Louis Munteanu a avut parte de o surpriză la finalul partidei de duminică seară.
12:40
Botoșani - Dinamo LIVE de la 20:30 , în etapa #17 din Liga 1 » Echipa lui Grozavu e nucă tare pe teren propriu # Golazo.ro
FC Botoșani și Dinamo se duelează luni, de la ora 20:30, în ultimul meci al etapei #17 din Liga 1. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro.
12:00
„Nu marcam nici dacă jucam 5 zile” Steaua Roșie Belgrad, eșec surprinzător înainte de meciul cu FCSB + Ce a făcut adversara Craiovei # Golazo.ro
Steaua Roșie și Mainz, viitoarele adversare ale echipelor românești în cupele europene, nu au reușit să se impună în ultima etapă din campionatele lor.
11:10
Leo Messi, de neoprit! A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finala conferinței de est din MLS » Borna uluitoare atinsă # Golazo.ro
Lionel Messi continuă să scrie istorie în MLS. Decisiv la fiecare reușită din meciul cu Cincinnati, scor 4-0, argentinianul a adus calificarea în premieră în finala Conferinței de Est pentru Inter Miami.
Acum 24 ore
11:00
Istvan Kovacs, ce gest! Tricoul în care a arbitrat Liverpool - PSG, scos la licitație! Unde ajung banii și cum poți participa # Golazo.ro
Istvan Kovacs și-a donat tricoul în care a arbitrat meciul Liverpool - PSG din optimile Ligii Campionilor. Acesta a fost scos la licitație, iar banii obținuți vor fi folosiți pentru organizarea unei petreceri pentru copii de Moș Nicolae.
10:10
Promisiunea lui Varga Patronul de la CFR Cluj jubilează după succesul clar cu Rapid: „Săptămâna asta vor avea niște surprize” # Golazo.ro
CFR Cluj - Rapid 3-0. Ardelenii s-au impus categoric în „derby-ul feroviar” de duminică.
09:40
09:40
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan # Golazo.ro
Inter Milano - AC Milan 0-1. Cristi Chivu (45 de ani) a tras mai multe concluzii la finalul partidei de pe „Giuseppe Meazza”.
09:20
„Atunci să fii nemulțumit!” Herea, dezamăgit de un fotbalist de la Rapid: „Te aștepți la altceva de la el!” + A taxat și echipa: „Nu au existat!” # Golazo.ro
CFR CLUJ - RAPID 3-0. Ovidiu Herea (40 de ani), fost jucător al giuleștenilor, l-a criticat pe Claudiu Petrila (25 de ani) pentru gesturile făcute în Gruia.
01:00
N-au avut milă de Chivu E criticat de italieni după înfrângerea cu AC Milan: „Atitudine nepăsătoare” » Ce note a primit românul # Golazo.ro
Inter - AC Milan 0-1. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul gazdelor, nu a fost iertat de presa din Italia. Ce note a primit românul, mai jos.
00:30
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 953 de goluri cu o foarfecă senzațională # Golazo.ro
Al Nassr - Al-Khaleej 4-1. Cristiano Ronaldo (40 de ani), superstarul gazdelor, a marcat un gol de senzație.
00:30
„Pancu și-a imprimat stilul de atacant” Președintele CFR-ului, după 3-0 cu Rapid: „Au avut o atitudine de superioritate și i-a costat!” + Ce spune despre datoriile clubului # Golazo.ro
CFR – Rapid 3-0. Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clujenilor, a fost mulțumit de atitudinea echipei pe care o reprezintă.
Ieri
00:00
„Victoria e a foștilor antrenori” Secundul CFR-ului, mesaj surprinzător după 3-0 cu Rapid + Ce spune despre Pancu # Golazo.ro
CFR Cluj - Rapid 3-0. George Ciorceri, antrenorul secund al gazdelor, a precizat că succesul de duminică le aparține foștilor antrenori din Gruia.
23 noiembrie 2025
23:50
Săpunaru l-a contrazis pe Dobre Fostul căpitan al Rapidului, iritat de afirmația atacantului: „Nu trebuie să înveți asta!” # Golazo.ro
CFR – Rapid 3-0. Atacantul Alex Dobre (27 de ani) a vorbit despre evoluția sa modestă din meciul din etapa #17 a Superligii. Cristian Săpunaru (41 de ani), fostul jucător al Rapidului, l-a contrazis pe fotbalist după ce acesta a spus că trebuie să învețe și să piardă.
23:40
Arsenal - Tottenham 4-1 Echipa lui Radu Drăgușin, spulberată de „tunari” + FOTO: GOLAZO reușit de Richarlison # Golazo.ro
Arsenal - Tottenham 4-1. Echipa lui Radu Drăgușin a pierdut fără drept de apel duelul de pe Emirates.
23:40
„Prea multă încredere” Costel Gâlcă și-a criticat dur jucătorii după umilința suferită de Rapid: „Trebuie să fim realiști” # Golazo.ro
CFR Cluj - Rapid 3-0. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, știe ce le-a lipsit jucătorilor săi în derby-ul feroviar.
23:20
„venim cu drag să ne antrenăm” Andrei Cordea, eroul meciului CFR - Rapid, a dezvăluit cum a schimbat Pancu fața echipei # Golazo.ro
CFR Cluj - Rapid 3-0. Andrei Cordea, eroul gazdelor, a vorbit despre partida câștigată în etapa #17 din Liga 1.
23:10
Gestul lui Daniel Pancu VIDEO. A deraiat Rapidul, iar apoi a mers direct la suporterii giuleșteni + Criză de nervi la marginea terenului # Golazo.ro
CFR – Rapid 3-0. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul clujenilor, a făcut plecăciuni în fața galeriei Rapidului, echipa la care a scris istorie ca jucător.
22:50
Avertisment pentru Liverpool Wayne Rooney compară declinul „cormoranilor” cu picajul istoric al lui Manchester United: „Foarte dificil” # Golazo.ro
Wayne Rooney (40 de ani), fostul jucător la Manchester United, a avertizat-o pe Liverpool, după rezultatele slabe obținute în ultima perioadă.
22:40
Mazilu, în lotul lui Dinamo! Motivul pentru care Kopic l-a luat la Botoșani, deși tânărul jucător nu va juca # Golazo.ro
Adrian Mazilu se află pentru prima dată în lotul lui Dinamo de la venirea sa în „Ștefan cel Mare”.
22:30
România, 3 victorii din 3 Elevele lui Ovidiu Mihăilă câștigă fără emoții Trofeul Carpați » Urmează participarea la Campionatul Mondial # Golazo.ro
România - Austria 37 -28. Naționala lui Ovidiu Mihăilă a câștigat Trofeul Carpați cu număr maxim de puncte obținute.
22:20
FCSB vrea jucător de națională! Campioana a pus ochii pe un „tricolor” în formă » Ce sumă de transfer a refuzat echipa lui în vară # Golazo.ro
Presa din Israel a confirmat că Lisav Eissat (20 de ani) este dorit de un club din România.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.