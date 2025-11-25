Donald Trump a afirmat că intenţionează să discute direct cu Nicolas Maduro

18:40

Europenii au prezentat o versiune modificată a planului de pace al SUA pentru Ucraina, care respinge limitele propuse pentru forțele armate ale acesteia și concesiile teritoriale care ar urma să fie făcute de conducerea de la Kiev, potrivit unui document consultat de Reuters duminică. Documentul, pregătit pentru discuțiile de la Geneva pe marginea planului, propune […]