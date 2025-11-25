RFI: IICCMER: Tinerii sunt expuși masiv la manipularea pro-comunistă de pe TikTok
Rador, 25 noiembrie 2025 04:40
Pe TikTok, nostalgia comunistă devine tot mai virală, iar mesaje idealizate despre Ceaușescu ajung la milioane de tineri, atrage atenția o analiză IICCMER. Aceasta confirmă îngrijorarea artiștilor de film și teatru care avertizează asupra aceleiași probleme: lipsa memoriei istorice îi face pe tineri vulnerabili la manipulare. „Ne pierdem” este concluzia la care a ajuns actorul […]
Acum 2 ore
04:40
Acum 4 ore
02:00
Președintele american, Donald Trump, le-a spus consilierilor săi că intenționează să vorbească direct cu președintele venezuelean, Nicolas Maduro, deși nu a fost stabilită încă o dată pentru convorbire, a transmis luni Axios, citând oficiali ai administrației care au dorit să rămână anonimi. Săptămâna trecută, Trump a declarat că este deschis să discute cu Maduro. /mbrotacel/cpodea […]
Acum 6 ore
00:10
Un nou conflict la orizont? Așa am putea crede dacă citim ce scriu ziarele străine în privința relațiilor Chinei cu Japonia. South China Morning Post, un ziar din Hong Kong, titrează: “Beijingul califică drept extrem de periculoasă amplasarea unor rachete în apropierea Taiwanului”. La rândul său, oficiosul chinez de limbă engleză, China People’s Daily, consideră […]
00:00
Ministrul Sănătății propune o serie de modificări în organizarea și funcționarea secțiilor și compartimentelor de terapie intensivă # Rador
Ministrul Sănătății propune o serie de modificări în organizarea și funcționarea secțiilor și compartimentelor de terapie intensivă. Alexandru Rogobete enumeră între noutăți introducerea unui mecanism clar de clasificare a secțiilor ATI pe trei categorii, în funcție de complexitatea cazurilor tratate și de infrastructura disponibilă, obligația ca orice unitate publică sau privată care realizează anestezie să […]
Acum 8 ore
23:50
Amazon investeşte zeci de miliarde de dolari în capacităţi de inteligenţă artificială pentru guvernul american # Rador
Compania Amazon a anunţat că investeşte aproape 50 de miliarde de dolari în capacităţi de inteligenţă artificială şi calcul performant pentru guvernul american. Gigantul tehnologic afirmă că iniţiativa va oferi agenţiilor federale acces la servicii avansate de inteligenţă artificială./mbrotacel/csimion BBC SERVICIUL MONDIAL – 22 noiembrie
23:40
Donald Trump afirmă că relaţiile SUA cu China sunt „extrem de puternice”, după o convorbire cu Xi Jinping # Rador
Preşedintele american, Donald Trump, a salutat relaţiile „extrem de puternice” dintre Statele Unite şi China, după o conversaţie telefonică cu Xi Jinping. Domnul Trump a afirmat că a discutat cu omologul său chinez despre multe subiecte, inclusiv războiul din Ucraina, traficul de fentanyl şi un acord pentru fermierii americani. Totuşi, spre deosebire de comunicatul oficial […]
23:10
La microfon, Angelica Dan
Acum 12 ore
17:40
Un vulcan din nord-estul Etiopiei a erupt pentru prima dată după aproape 12.000 de ani. Erupţia a produs nori denşi de fum, care au ajuns la o înălţime de 14 kilometri. Vulcanul Hayli Gubbi, situat în regiunea Afar, din nord-estul ţării, a eliberat duminică nori uriaşi de cenuşă timp de mai multe ore. Nu există […]
17:30
Începând de luni, grupul venezuelean Cartel de los Soles este desemnat drept organizaţie teroristă străină în SUA # Rador
Desemnarea grupului venezuelean Cartel de los Soles drept organizaţie teroristă străină de către Administraţia SUA intră de astăzi în vigoare, pe fondul presiunilor exercitate de la Washington asupra preşedintelui Nicolas Maduro. În condiţiile în care în Venezuela se aşteaptă cu nelinişte o presupusă nouă etapă a operaţiunii americane Southern Spear, noua desemnare a cartelului oferă […]
17:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat că se va întocmi o hartă sectorială și un registru unic al companiilor de stat # Rador
Toate companiile de stat care înregistreaza pierderi vor fi restructurate, anunţă vicepremierul Oana Gheorghiu. Ea precizează că în prezent, statul dispune de aproximativ 1.500 de companii, dintre care 230 centrale şi circa 1.270 în subordinea autorităţilor locale. Un număr de 83 de societăţi înregistrează cele mai mari pierderi, care cumulează aproximativ 14 miliarde de lei. […]
Acum 24 ore
15:20
Deranjat de clopote, un bărbat din Italia a dat buzna în biserică cu o tobă și a început să o bată în timpul slujbei pentru a protesta # Rador
O slujbă de duminică din Italia a fost întreruptă, în plină desfășurare, într-o biserică din Giugliano în Campania, lângă Napoli, după ce un bărbat de 67 de ani, deranjat de zgomotul clopotelor, a intrat în lăcaș cu o tobă și a început să o bată în fața credincioșilor. Incidentul a avut loc duminică, 16 noiembrie […]
15:00
Preşedintelui Trump i s-au cerut explicaţii despre acordul vizând vânzarea pachetului majoritar de acţiuni al Tik Tok # Rador
Preşedintelui Trump i s-a cerut să explice detalii importante ale acordului conform căruia proprietarii chinezi a Tik Tok au acceptat să şi vândă pachetul majoritar de acţiuni pe piaţa americană. Un senator democrat a cerut ca preşedintele să răspundă ai multor întrebări vizând modul în care vor fi rezolvate îngrijorările privind siguranţa naţională, după acordul […]
15:00
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat luni că Uniunea Europeană va continua să sprijine Ucraina, pe măsură ce negocierile de pace avansează. „Uniunea Europeană se angajează să continue să îi ofere președintelui Zelenski tot sprijinul de care are nevoie – sprijin diplomatic, sprijin militar, sprijin economic„, le-a declarat el reporterilor din Luanda, unde participă […]
15:00
Cancelarul german a declarat că Donald Trump este deschis unui plan de pace pentru Ucraina elaborat în comun # Rador
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că președintele american Donald Trump și-a exprimat deschiderea față de un plan de pace pentru Ucraina elaborat în comun în timpul convorbirii lor de săptămâna trecută. „Și exact asta au realizat reprezentanții Ucrainei, Statelor Unite ale Americii și ai statelor membre europene ieri, la Geneva„, a declarat dl […]
15:00
Un eventual plan de pace pentru Ucraina nu trebuie să submineze securitatea Europei, a spus premierul polonez # Rador
Nici unui acord de pace privind Ucraina nu i se poate permite să submineze securitatea Poloniei și a Europei, ci dimpotrivă, ar trebui să o consolideze, le-a declarat luni premierul polonez Donald Tusk jurnaliștilor în marja unui summit UE-Uniunea Africană de la Luanda. Reprezentanţii SUA și ai Ucrainei au continuat luni discuțiile în Elveția pentru […]
15:00
Președintele rus Vladimir Putin și omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, au discutat luni la telefon despre o propunere a SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, au declarat oficiali de la Kremlin. „Vladimir Putin a remarcat că aceste propuneri, în versiunea în care le-am analizat, sunt în conformitate cu discuțiile de la summitul […]
13:20
Ucraina şi partenerii săi europeni continuă să dea semnale că nu sunt de acord cu o serie de prevederi din planul de pace propus de americani # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (24 noiembrie) – Realizator: Cătălin Gomboş – Ucraina şi partenerii săi europeni continuă să dea semnale că nu sunt de acord cu o serie de prevederi din planul de pace propus de americani, dar vor continua convorbirile. Planul pare să fi suferit, deja, unele modificări, după discuţii care au avut loc ieri, […]
13:10
12:40
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere La 24 noiembrie 1874, americanul Joseph Farwell Glidden primea brevetul pentru o invenție care avea să modeleze decisiv istoria Vestului american: sârma ghimpată. Considerată una dintre cele mai importante inovații din agricultură și infrastructură rurală, aceasta a transformat modul în care erau împrejmuite terenurile, a alterat economia […]
12:30
Câștigătorul Concursului Malko (Danemarca), Samuel Lee dirijează Triplu Concert de Beethoven la Sala Radio # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (24 noiembrie) – Un dirijor multipremiat internațional, trei dintre cei mai promițători tineri muzicieni români și unul dintre „hit-urile” muzicii clasice (Triplu Concert în Do major semnat de Beethoven) sunt „ingredientele” unei seri de neratat la Sala Radio! Vineri, 28 noiembrie 2025 (de la 19.00), Orchestra Naţională Radio va evolua sub bagheta […]
12:30
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere 24 noiembrie 1970 marchează unul dintre momentele diplomatice importante ale României comuniste: vizita oficială în Marea Britanie a președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer. Evenimentul s‑a desfășurat într-un context internațional tensionat, dominat de logica Războiului Rece, dar și într-un moment în care România încerca să își contureze un profil […]
12:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (24 noiembrie) – Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele Turciei, Tayyip Erdoğan, vor avea o convorbire telefonică luni, a anunțat Kremlinul. Erdoğan a declarat duminică că îl va suna pe Putin pentru a discuta despre eforturile de pace în Ucraina, adăugând că îi va cere, de asemenea, să reia acordul privind transportul […]
12:00
Avioane de luptă germane Eurofighter şi F-16 româneşti au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza drone ruseşti care au atacat Ismailul # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (24 noiembrie) – Avioane de luptă germane Eurofighter staţionate în România, dar şi aparate F-16 ale Forţelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol azi-noapte pentru a monitoriza drone ruseşti în timpul unui nou atac asupra oraşului ucrainean Ismail, aflat la graniţă. Totodată, în nordul judeţului Tulcea a fost transmis un […]
10:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (24 noiembrie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Strategia Națională de Apărare a Țării pentru următorii cinci ani este unul din subiectele de agenda ședinței CSAT, care se desfășoară la Palatul Cotroceni începând cu ora 14:00. În dezbaterea membrilor Consiliului se află și planul pe care România îl va propune […]
09:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (24 noiembrie) – Liderii Uniunii Europene se vor reuni luni, la ora 9:30 GMT, pentru a discuta despre Ucraina, în marja unui summit UE–Uniunea Africană desfășurat la Luanda, a anunțat un purtător de cuvânt al președintelui Consiliului European, Antonio Costa. Liderii care nu vor fi prezenți fizic la summit au fost invitați […]
09:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (24 noiembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – La Roma, în Parlamentul italian, este prezentat astăzi Anul Cultural România-Italia, care începe oficial pe 1 decembrie, cu un concert al Orchestrei Operei Române din București la Teatrul de Operetă din capitala peninsulei. Mai multe informații despre această inițiativă avem de la ambasadoarea României la […]
08:40
EVENIMENTE INTERNE -Președinție *Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni.Pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la: Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030; Analiza Strategică a […]
08:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (24 noiembrie) – Printre acestea se numără imaginile cu castelul Disney și numele brandului principal Disney. Compania americană Disney Enterprises, care a părăsit piața din Rusia în anul 2022, a prelungit cu zece ani valabilitatea a 31 de mărci înregistrate şi aprobate de Rospatent, din Federația Rusă, în perioada 2007-2011, a anunţat […]
08:40
Papa Leon i-a avertizat pe tineri să nu folosească inteligenţa artificială pentru a îşi face temele # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (24 noiembrie) – Papa Leon i-a avertizat pe tineri să nu folosească inteligența artificială pentru a-și face temele. Într-o transmisiune video în direct către aproximativ 15.000 de tineri americani, el a spus că, deși inteligența artificială devine una dintre caracteristicile definitorii ale epocii noastre, aceasta nu poate înlocui inteligența umană. (BBC SERVICIUL […]
08:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (24 noiembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – La noi, un accident de circulație a avut loc în această dimineață în localitatea Acățari, județul Mureș, după ce un camion a rămas blocat într-un șanț. Pe principalele artere rutiere se circulă pe un carosabil parțial umed, este și aglomerație pe șoselele din apropierea capitalei. […]
08:30
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea prin care comercianţii care nu vor schimba produsele neconforme vor fi amendaţi # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (24 noiembrie) – Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat promulgarea Legii prin care comercianţii, care refuză să schimbe clienților produsele neconforme în termen de cel mult 30 de zile de la achiziție, riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei. Într-un mesaj online, șeful statului a precizat că cei care constată că […]
08:10
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (24 noiembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Negociatorii americani și europeni par să fi modificat, în urma convorbirilor pe care le-au avut la Geneva, planul de pace în 28 de puncte propus de administrația Trump și criticat atât de aliați ai Statelor Unite, cât și de unii politicieni de la Washington. Negocierile […]
08:10
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (24 noiembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Românii care merg zilele acestea în Belgia vor întâmpina probleme. Toate tipurile de transport din regat vor fi perturbate sau anulate de o grevă națională care durează trei zile. Greva va suspenda sau bloca aproape toate tipurile de servicii publice, de la poștă și învățământ, […]
07:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (24 noiembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Un episod de iarnă a marcat în acest weekend câteva zone înalte ale țării. A nins în zona Sibiu, atât la Bâlea Lac cât și la Păltiniș, iar la nivelul întregii țări temperaturile au fost relativ scăzute. Meteorologii spun că de mâine vremea va intra […]
07:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (24 noiembrie, ora 7:05) – Realizator: Ciprian Sasu – Strategia națională de apărare a țării urmează să fie dezbătută și votată miercuri, când Senatul și Camera Deputațiilor se vor reuni în ședință comună. Pe agenda Parlamentului se vor afla săptămâna aceasta și alte inițiative legislative, despre care ne oferă acum detalii Alina […]
07:40
Proiectul de lege care va limita cumulul pensiei cu salariul la stat urmează să fie definitivat luni de guvern # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (24 noiembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Proiectul de lege care va limita cumulul pensiei cu salariul la stat urmează să fie definitivat astăzi de guvern, iar interdicția va viza doar pensiile necontributive. Potrivit documentului aflat deja în dezbatere publică, angajații vor putea rămâne în funcție până la 70 de ani, însă […]
07:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (24 noiembrie) – Datoria guvernamentală a urcat în iulie până la 1.070 de miliarde de lei, reprezentând aproape 59% din produsul intern brut, conform Ministerului Finanțelor. Cea mai mare parte din această datorie, aproximativ 885 de miliarde de lei, era reprezentată de titlurile de stat, iar împrumuturile se cifrau la 166 de […]
07:30
SUA şi Ucraina au evaluat pozitiv discuţiile de la Geneva privind încetarea războiului cu Rusia # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (24 noiembrie) – Statele Unite și Ucraina au oferit o evaluare optimistă a discuțiilor de la Geneva privind încheierea războiului cu Rusia. Casa Albă a transmis că aceste consultări au reafirmat faptul că orice viitor acord trebuie să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei și să asigure o pace durabilă și justă. Declarația […]
07:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (24 noiembrie) – Nu trimitem nici soldați şi nici arme în Ucraina, și nu vrem să ne ardem banii acolo, a declarat premierul într-o postare publicată pe pagina sa de socializare, în care a subliniat importanța actualei colectări de semnături și a consultării naționale. „Cum putem să rămânem în afara războiului?”, a […]
07:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (24 noiembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reunește astăzi la prânz la Palatul Cotroceni, sub conducerea președintelui Nicuşor Dan. Printre subiectele aflate pe ordinea de zi se numără strategia națională de apărare a țării pentru următorii cinci ani, dar și evaluarea riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților […]
Ieri
00:30
Planul de pace propus de SUA și Rusia pentru războiul din Ucraina și problematica mai amplă a confruntării dintre Kremlin și lumea liberă au acaparat în cea mai mare măsură atenția presei internaționale în acest weekend, în vreme ce persistă și îngrijorările legate de problemele corelate ale terorismului, extremismului și coeziunii sociale în Occident. La […]
23 noiembrie 2025
21:30
Armata israeliană anunță că l-a ucis pe șeful Statului Major al grupării Hezbollah, Haytham Ali Tabatabai, într-un atac executat în Beirut # Rador
Armata israeliană a anunțat că l-a ucis pe șeful Statului Major al grupării Hezbollah, Haytham Ali Tabatabai, într-un atac executat în capitala libaneză Beirut. Din partea Hezbollah nu există o confirmare a acestei informații și nici din partea autorităților libaneze. Ministerul libanez al Sănătății a anunțat că cel puțin cinci persoane au fost ucise. Este […]
21:30
Israel nu va permite Hezbollah să-și reclădească puterea, declară premierul Netanyahu (JerusalemPost) # Rador
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, s-a adresat națiunii, după uciderea de către Armata israeliană (IDF) a adjunctului liderului Hezbollah și comandantului militar, Haytham Ali Tabtabai, duminică după-amiază. „Nu este o coincidență faptul că SUA au oferit o recompensă financiară pentru Tabatabai, care a servit ca și comandant superior în forța Radwan, care plănuia să invadeze Galileea”, […]
21:30
Lituania – Aeroportul din Vilnius, închis din cauza baloanelor contrabandiștilor depistate de radare # Rador
Aeroportul lituanian din Vilnius a fost închis duminică seara din cauza unor baloane ale contrabandiștilor, care au apărut pe radar, a anunțat Centrul Național de Gestionare a Crizelor din Lituania./cstoica/denisse (REUTERS – 23 noiembrie)
20:00
Marco Rubio a spus că întâlnirea de la Geneva despre Ucraina este probabil cea mai bună de până acum # Rador
Duminică, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că s-au făcut progrese notabile în cursul discuțiilor despre un proiect de plan american menit a pune capăt războiului din Ucraina, în cadrul întâlnirii sale cu o delegație ucraineană, la Geneva. „Așadar, cred că concluzia este că aceasta este o întâlnire, precum și o zi foarte, […]
20:00
1.300 de șomeri vor fi calificați gratis de luna viitoare, anunță site-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Din cele 82 de programe de formare profesională, cele mai multe sunt organizate în județele Hunedoara, Cluj și Dâmbovița. Calificările cele mai solicitate sunt de ajutor de bucătar, lucrător comercial, agent de securitate, operator introducere date, […]
19:10
La 1.700 de ani de la primul Conciliu creștin de la Niceea, Papa Leon al XIV-lea a transmis o scrisoare către toate bisericile # Rador
La 1.700 de ani de la primul Conciliu creștin de la Niceea, Papa Leon al XIV-lea a transmis astăzi o scrisoare către toate bisericile, îndemnând la unitate și solidaritate. Mai multe informații ne oferă corespondenta RRA la Roma, Elena Postelnicu. Reporter: Papa Leon al XIV-lea încurajează un entuziasm reînnoit în profesarea credinței, al cărei adevăr […]
18:40
Europenii au propus modificări la planul SUA – Ucraina, inclusiv o armată mai mare a acesteia din urmă # Rador
Europenii au prezentat o versiune modificată a planului de pace al SUA pentru Ucraina, care respinge limitele propuse pentru forțele armate ale acesteia și concesiile teritoriale care ar urma să fie făcute de conducerea de la Kiev, potrivit unui document consultat de Reuters duminică. Documentul, pregătit pentru discuțiile de la Geneva pe marginea planului, propune […]
17:50
În 2024, producția mondială de vin a atins un minim recent de 22,6 miliarde de litri, în scădere cu aproape 5% față de nivelurile din 2023, potrivit unui clasament realizat de Visual Capitalist, pe baza datelor de la Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV). Potrivit datelor, Italia este cel mai mare producător de vin […]
17:00
Recep Tayyip Erdoğan a anunțat că va avea o convorbire telefonică cu Vladimir Putin pe 24 noiembrie # Rador
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a anunțat că intenționează să aibă o convorbire telefonică cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 24 noiembrie. Liderul turc a făcut acest anunț la o conferință de presă în Africa de Sud, unde a participat la summitul G20. „Săptămâna trecută, l-am găzduit pe domnul Volodimir Zelenski, iar, luni, voi avea […]
