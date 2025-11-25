FOTBAL Meci tare azi în Copou. Cu buzunarele rupte, Poli se confruntă cu „Barcelona României”, o trupă ce a venit la Iași ca o echipă mare

04:00

Un tânăr palestinian, ajutor de bucătar la o șaormerie din Tudor Vladimirescu, este considerat de SRI o amenințare la adresa securității naționale. Tânărul ar fi afiliat organizației teroriste Hamas și ar fi făcut propagandă Brigăzilor Ezzedin al-Qassam, aripa militară a organizației. Din acest motiv, tânărului i-a fost refuzată atât cererea de azil, cât și prelungirea șederii în România până la finalizarea studiilor. Dacă însă tânărul reprezintă un pericol pentru țara noastră, este neclar cum de nu a fost expulzat până acum. Alerta SRI a fost emisă încă de pe 9 februarie 2024.