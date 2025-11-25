Misiune dificilă pentru pompieri: Au scos dintr-o fântână de 5 metri corpul unui bărbat dispărut

08:10

Un incident soldat cu uz de armă a avut loc marți seară pe traseul dintre Suceava și Fălticeni, după ce un șofer nu s-a conformat unui semnal regulamentar de oprire. Polițiștii Biroului Rutier Suceava au pornit în urmărirea autoturismului, solicitând și sprijinul echipajelor suplimentare. Potrivit reprezentantului IPJ Suceava, Ionuț Epureanu, la scurt timp, șoferul a [...] The post Șofer urmărit cu focuri de armă la Suceava, după ce a refuzat să oprească. Ce a găsit Poliția în mașină first appeared on IasiTV Life.