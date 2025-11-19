FAPTE BUNE 18 NOIEMBRIE 2025
IasiTV Life, 19 noiembrie 2025 14:20
FAPTE BUNE 18 NOIEMBRIE 2025
• • •
Alte ştiri de IasiTV Life
Acum 30 minute
14:30
INVITAT / GALEA TEMNEANU – Director Direcția Județeană de Mediu Iași The post DEZBATEREA ZILEI / Cum stăm cu calitatea aerului în Iași first appeared on IasiTV Life.
14:30
INVITAT / Ionita Daniel – Director of Product/ AI Product Manager at Tradeshift The post BUSINESS ROMÂNESC / Impactul AI asupra Afacerilor și Oamenilor first appeared on IasiTV Life.
14:30
INVITAT / LUMINIȚA MUNTEANU – Director DAS Iași The post DEZBATEREA ZILEI / Pregătiri de sărbători la DAS Iași first appeared on IasiTV Life.
Acum o oră
Acum 6 ore
09:50
Șefii PNL ai Consiliului Județean Iași i-au pus cruce și lui 2025. Niciun proiect relevant. În schimb, Bihorul lui Bolojan nu simte austeritatea # IasiTV Life
Președintele PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, îl critică pe șeful CJ Iași, spunând că 2025 a fost irosit, pentru că proiectele anunțate au fost lăsate de izbeliște. „Încă un an irosit de conducerea liberală a Consiliului Județean Iași. Nimic nu se leagă, cei de la PNL și-au dat măsura deplină a incompetenței. Toate proiectele, anunțate [...] The post Șefii PNL ai Consiliului Județean Iași i-au pus cruce și lui 2025. Niciun proiect relevant. În schimb, Bihorul lui Bolojan nu simte austeritatea first appeared on IasiTV Life.
09:30
Program suplimentat la Opera Iași. A patra reprezentație „Spărgătorul de nuci” din luna decembrie # IasiTV Life
La cererea publicului, Opera Națională Română din Iași a hotărât suplimentarea programului lunii decembrie, care conținea inițial 11 evenimente. Decizia vine ca urmare a faptului că biletele de intrare la cele trei reprezentații „Spărgătorul de nuci” de luna viitoare au fost epuizate luni, în ziua în care au fost puse în vânzare, în câteva ore. [...] The post Program suplimentat la Opera Iași. A patra reprezentație „Spărgătorul de nuci” din luna decembrie first appeared on IasiTV Life.
Acum 8 ore
08:10
Șofer urmărit cu focuri de armă la Suceava, după ce a refuzat să oprească. Ce a găsit Poliția în mașină # IasiTV Life
Un incident soldat cu uz de armă a avut loc marți seară pe traseul dintre Suceava și Fălticeni, după ce un șofer nu s-a conformat unui semnal regulamentar de oprire. Polițiștii Biroului Rutier Suceava au pornit în urmărirea autoturismului, solicitând și sprijinul echipajelor suplimentare. Potrivit reprezentantului IPJ Suceava, Ionuț Epureanu, la scurt timp, șoferul a [...] The post Șofer urmărit cu focuri de armă la Suceava, după ce a refuzat să oprească. Ce a găsit Poliția în mașină first appeared on IasiTV Life.
07:50
Circulația pe drumurile publice în sezonul rece impune reguli clare. Deși șoferii se grăbesc să monteze anvelopele de iarnă odată cu scăderea temperaturilor, obligația legală din România nu ține cont de o dată calendaristică, ci strict de starea carosabilului. Conform Codului Rutier și a HG nr. 69/2012, șoferii sunt obligați să echipeze autovehiculele cu anvelope [...] The post Aveți cauciucuri de iarnă? A nins slab la Iași first appeared on IasiTV Life.
07:40
Tensiunea crește în sistemul de învățământ! Biroul Executiv al USLIP Iași a lansat un atac dur la adresa Executivului, avertizând că orice nouă tentativă de reducere bugetară va duce la mobilizare totală și acțiune sindicală pe toate fronturile. Sindicaliștii au reacționat public la speculațiile privind noi tăieri de fonduri și la declarația președintelui României, Nicușor [...] The post USLIP Iași avertizează Guvernul: Tăierile din Educație vor declanșa greva generală! first appeared on IasiTV Life.
07:30
Drumul spre dezvoltare, oprit: Blocaj administrativ la varianta ocolitoare Podu Iloaiei și centura Uricani–Cicoarei # IasiTV Life
Veste proastă de la București: cele două proiecte de infrastructură vitală pentru Iași, Varianta ocolitoare Podu Iloaiei și Varianta de trafic ușor Uricani-Cicoarei, rămân blocate din motive pur administrative. Situația a fost confirmată de Ministerul Transporturilor ca răspuns la interpelarea senatorului Lucian Rusu. Deși finanțarea europeană prin Programul Transport (P.T.) 2021-2027 este asigurată, alături de [...] The post Drumul spre dezvoltare, oprit: Blocaj administrativ la varianta ocolitoare Podu Iloaiei și centura Uricani–Cicoarei first appeared on IasiTV Life.
Acum 24 ore
16:40
INVITAT / LAURENȚIU IVAN – Director general SC Servicii Publice Iași The post DEZBATEREA ZILEI /IAȘUL SE ÎMPODOBEȘTE DE SĂRBĂTORI first appeared on IasiTV Life.
16:40
INVITAȚI / Conf. Univ. Dr. Alexandra Chiriac – Facultatea de Litere, UAIC IașiConf. Univ. Dr. Alina Bruckner – Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, UAIC Iași The post DAREA DE SEAMĂ / Între AI și profesori: noua lume a limbilor străine first appeared on IasiTV Life.
Ieri
14:40
ATI Motors Holding, lansează oficial în zona Moldovei marca de vehicule electrice premium – luxury ZEEKR. Prin acest demers, compania reconfirmă angajamentul său față de inovație și față de oferirea celor mai avansate soluții de mobilitate clienților. Începând cu această lună, ATI Motors Holding introduce pe piața din Iași cele trei modele ZEEKR care au [...] The post ATI Motors Holding aduce în premieră ZEEKR la Iași first appeared on IasiTV Life.
07:00
Un incident grav a avut loc în comuna Bârnova, unde o țeavă de gaze naturale a fost ruptă în timpul unor lucrări. Imediat după semnalarea avariei, un echipaj al Detașamentului 2 de Pompieri Iași, format din cinci subofițeri cu o autospecială de stingere, a intervenit de urgență pentru asigurarea zonei. Alături de pompieri, la fața [...] The post Intervenție la Bârnova după o avarie la rețeua de gaze naturale first appeared on IasiTV Life.
06:50
Află ce face studio Viva Diva Iași să fie recomandat de colaboratoare. Recenzii reale, condiții de lucru și sprijin managerial. Căutarea expresiei „studio Viva Diva Iași” arată interesul crescut pentru un mediu profesionist de videochat, unde colaboratoarele se simt sprijinite și au toate resursele necesare pentru performanță. Studioul Viva Diva din Iași este recunoscut pentru [...] The post Studio Viva Diva Iași Recenzii – profesionalism și condiții de top first appeared on IasiTV Life.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
INVITAȚI / Prof.Dr. HIM KUMAR CHATTERJEE – Vice-cancelarProf.Dr. RAM VIRANJA – Decan Kurukshetra India The post DEZBATEREA ZILEI / ”SIMFONIA ARTELOR” – PUNTE ÎNTRE ȚĂRI first appeared on IasiTV Life.
14:40
INVITAT / LIVIU SUCEVEANU – Redactor Radio IașiPrin tel. EMILIAN HULUBEI – Președinte AFAN The post CONTRAATAC / Politehnica Iași pe marginea prăpastiei first appeared on IasiTV Life.
14:40
Ai o contabilitate care te ține pe loc sau una care te protejează? – Optyma Accounting îți explică diferența # IasiTV Life
În fiecare lună, sute de antreprenori din Iași primesc aceleași întrebări de la contabilii lor: „Îmi mai aduceți niște facturi?” sau „Ați semnat balanța?”. Puțini primesc, însă, întrebarea esențială: „Vreți să vedem cum stăm fiscal și ce putem îmbunătăți?”. Diferența dintre o contabilitate pasivă și una activă e uriașă. Prima doar înregistrează trecutul. A doua [...] The post Ai o contabilitate care te ține pe loc sau una care te protejează? – Optyma Accounting îți explică diferența first appeared on IasiTV Life.
13:10
INVITAT / Dr. ANAMARIA HRIȘCĂ – Medic primar Endocrinologie The post EU SĂNĂTOS / ECHILIBRUL HORMONAL – Cheia longevității și a stării de bine first appeared on IasiTV Life.
10:30
Un proiect de lege aflat în dezbatere în Parlament propune interzicerea mașinilor puternice soferilor cu experiență de condus de sub doi ani. Potrivit acestui document, mașina nu trebuie să aibă un raport putere / greutate mai mare de 0,075 kW/kg. Parlamentul consideră că, în acest fel, se vor reduce accidentele produse de șoferi neexperimentați, aflați [...] The post Șoferii începători nu vor mai avea voie să conducă anumite mașini first appeared on IasiTV Life.
09:20
Ultima lună a anului va aduce 11 întâlniri cu publicul pentru artiștii Operei Naționale Române din Iași. Iată programul spectacolelor pe care teatrul liric ieșean le va susține în decembrie. Vedeți și The Motans concertează la Iași, în luna decembrie Fii alături de noi pe Facebook The post Opera Iași va susține 11 spectacole în decembrie first appeared on IasiTV Life.
07:40
Opera Națională Română Iași a anunțat programul complet pentru luna decembrie, care va fi dominat de spectacole festive, capodopere clasice și tradiționalele concerte de Crăciun. Publicul este invitat să pășească într-un final de an plin de lumină și emoție, cu un repertoriu variat: Citiți și Tânără de 17 ani, ucisă într-un apartament din Galați: Principalul [...] The post Magia lunii decembrie la Opera Națională Română Iași first appeared on IasiTV Life.
07:30
Un bărbat din Deleni a fost ucis de unul dintre invitați, pe fondul consumului de alcool # IasiTV Life
O crimă a avut loc noaptea trecută în localitatea Deleni, județul Iași. Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost ucis cu un topor, principalul suspect fiind unul dintre cei doi bărbați pe care îi avea ca invitați. Potrivit surselor apropiate anchetei, cei trei consumau alcool, iar la un moment dat, din motive [...] The post Un bărbat din Deleni a fost ucis de unul dintre invitați, pe fondul consumului de alcool first appeared on IasiTV Life.
07:30
Tânără de 17 ani, ucisă într-un apartament din Galați: Principalul suspect, un bărbat de 26 de ani, a fost reținut # IasiTV Life
O crimă a avut loc în municipiul Galați, unde o tânără în vârstă de doar 17 ani și-a pierdut viața. Victima, originară din Tecuci, a fost găsită fără suflare într-un apartament din oraș, după ce ar fi fost strangulată. Potrivit surselor din anchetă, crima ar fi survenit pe fondul unei dispute legate de bani și [...] The post Tânără de 17 ani, ucisă într-un apartament din Galați: Principalul suspect, un bărbat de 26 de ani, a fost reținut first appeared on IasiTV Life.
07:00
Sarcina este o perioadă încărcată de emoții, dar și de multiple provocări pentru viitorii părinții. Este perioada în care apar multe întrebări legate de micuțul care urmează să vină pe lume, despre cum va fi la naștere, dar și în perioada de după naștere. În cele mai multe dintre cazuri, sarcina evoluează normal, fără probleme, [...] The post Ce trebuie să știe o gravidă, dacă are risc de naștere prematură first appeared on IasiTV Life.
16 noiembrie 2025
07:30
Rezidențiat 2025: Peste 10.000 de candidați înscriși și o concurență acerbă la specializările medicale # IasiTV Life
O competiție acerbă se anunță duminică, 16 noiembrie 2025, la examenul de admitere în Rezidențiat, unde s-au înscris la nivel național 10.147 de candidați. Aceștia își vor disputa șansele pentru ocuparea a 5.079 de locuri și 295 de posturi în cele șase centre universitare din țară. Cea mai mare concurență se înregistrează la București, unde [...] The post Rezidențiat 2025: Peste 10.000 de candidați înscriși și o concurență acerbă la specializările medicale first appeared on IasiTV Life.
07:20
Aterizare forțată pe aerodromul din Neamț. Echipajul a fost salvat de reflexele pilotului # IasiTV Life
Echipajele de intervenție din Neamț au fost alertate sâmbătă după-amiază, în jurul orei 14:15, despre o situație de urgență pe aerodromul din Dumbrava (comuna Timișești). Un avion ultraușor, având doar pilotul la bord, a semnalat defecțiuni la roata din spate în timp ce efectua o manevră în aer. Potrivit ISU Neamț, datorită profesionalismului pilotului, acesta [...] The post Aterizare forțată pe aerodromul din Neamț. Echipajul a fost salvat de reflexele pilotului first appeared on IasiTV Life.
07:10
Accident în Botoșani: Femeie lovită de mașină pe trecerea de pietoni și blocată sub caroserie # IasiTV Life
O femeie de 65 de ani a ajuns sâmbătă la spital, rănită grav, după ce a fost lovită de un autoturism de teren pe o trecere de pietoni din Botoșani și a rămas blocată sub mașină. Pompierii de la Detașamentul Botoșani au intervenit cu autospeciala de descarcerare și au reușit să o extragă pe victimă. [...] The post Accident în Botoșani: Femeie lovită de mașină pe trecerea de pietoni și blocată sub caroserie first appeared on IasiTV Life.
15 noiembrie 2025
16:20
A venit momentul să încheiem acest capitol. Plec cu conștiința împăcată, fiind profesionist din prima până în ultima zi, chiar și atunci când nu existau condițiile minime de muncă. Au fost luni de sacrificiu, dăruire și angajament total, dar și de multe provocări și nedreptăți. Îmi mai sunt datorate trei luni de salariu pentru acest [...] The post Cum spunea maestrul… „Dacă vrei să știi despre antrenor, întreabă jucătorii.” first appeared on IasiTV Life.
07:30
Un eveniment cultural inedit va transforma un mijloc de transport public în spațiu expozițional. Luni, 17 noiembrie 2025, la ora 12:00, în Rond Triumf, va avea loc vernisajul expoziției „Design Iași – interferențe europene”, găzduită de celebrul Tramvai al Artelor. Expoziția va prezenta, prin intermediul fotografiei, experiențele acumulate de studenții Specializării Design în cadrul mobilităților [...] The post Expoziție foto-documentară în Tramvaiul Artelor first appeared on IasiTV Life.
07:30
Lovitură pentru traficul de droguri: O rețea europeană de metamfetamină, anihilată. Operațiunea avea conexiuni în Iași # IasiTV Life
O vastă rețea de criminalitate organizată, specializată în producția și traficul de droguri de mare risc, a fost destructurată în urma unei acțiuni internaționale de amploare, desfășurate la data de 11 noiembrie 2025. Operațiunea a reunit forțe DIICOT – Serviciul Teritorial Iași și autorități judiciare din Republica Moldova, Republica Cehă și Ungaria, sub egida EUROJUST [...] The post Lovitură pentru traficul de droguri: O rețea europeană de metamfetamină, anihilată. Operațiunea avea conexiuni în Iași first appeared on IasiTV Life.
07:20
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectuează cercetări în privinţa unui bărbat, cu cetățenie română și Republica Moldova, care intenționa să introducă în țară, trei butelii cu agent refrigerant – freon, deşi nu deţinea autorizaţie de transport pentru astfel de material. În ziua de 13 noiembrie a.c, în jurul orei [...] The post Freon ilegal descoperit în microbuz. Șoferul, oprit la vamă first appeared on IasiTV Life.
07:10
Centrul istoric, scena unui scandal: O dispută între doi localnici a atras o mulțime de spectatori # IasiTV Life
O ceartă în plină stradă, desfășurată în Centrul Istoric al Botoșaniului, a necesitat intervenția rapidă a Poliției Locale, joi după-amiaza. Conflictul, care a avut loc între un bărbat și o femeie de etnie, chiar în fața Bisericii Uspenia, a atras o mulțime semnificativă de spectatori, punând în pericol ordinea publică. Polițiștii locali au fost alertați [...] The post Centrul istoric, scena unui scandal: O dispută între doi localnici a atras o mulțime de spectatori first appeared on IasiTV Life.
07:00
Un incident neobișnuit a avut loc ieri dimineață, pe traseul 7 al Companiei de Transport Public (CTP) Iași. O femeie în vârstă, pasageră în vagonul 2238, a acționat fără niciun motiv real sistemul de alarmă al tramvaiului, în zona Podu Roș, pe sensul de mers spre Palat. Potrivit CTP Iași, gestul iresponsabil a forțat frânarea [...] The post VIDEO. Alarmă falsă într-un tramvai: O bătrână a declanșat sistemul fără motiv first appeared on IasiTV Life.
00:50
INVITAT /Conf. Dr. Gina Botnariu – Medic Primar diabet , nutriție The post DEZBATEREA ZILEI /ZIUA INTERNAȚIONALĂ A DIABETULUI ZAHARAT first appeared on IasiTV Life.
00:50
INVITAT / Prof. Univ. Dr. Anton Carpinschi – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași The post POLITICA LA IAȘI / Despre gândirea captivă și societatea civilă first appeared on IasiTV Life.
00:50
INVITAT / Geanina Alis Radu – Instructor și terapeut ThetaHealing ®, Facilitator de constelații familiale și karmice The post PODCASTUL LUI RADU PRISĂCARU / Cum să te protejezi energetic oriunde ai fi first appeared on IasiTV Life.
14 noiembrie 2025
19:00
INVITAT / ARHIM. NICODIM PETRE – Consilier sectorul de misiune MMB The post LUMINA ORTODOXIEI / BUCURIILE TINERILOR ÎN BISERICĂ first appeared on IasiTV Life.
18:50
INVITAT / MARICEL POPA – Deputat PSD The post DEZBATEREA ZILEI /A FOST CONGRESUL PSD first appeared on IasiTV Life.
18:50
INVITAT /Conf. Dr. Gina Botnariu – Medic Primar diabet , nutriție The post DEZBATEREA ZILEI /ZIUA INTERNAȚIONALĂ A DIABETULUI ZAHARAT first appeared on IasiTV Life.
18:50
INVITAT / Prof. Univ. Dr. Anton Carpinschi – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași The post POLITICA LA IAȘI / Despre gândirea captivă și societatea civilă first appeared on IasiTV Life.
18:50
INVITAT / Geanina Alis Radu – Instructor și terapeut ThetaHealing ®, Facilitator de constelații familiale și karmice The post PODCASTUL LUI RADU PRISĂCARU / Cum să te protejezi energetic oriunde ai fi first appeared on IasiTV Life.
14:10
Pe 14 Decembrie The Motans aduce la Sala Unirii- Cinema Victoria un concert intens plin de emoție , energie și sound-ul specific care a cucerit publicul . Poveștile din piesele The Motans prind viață într- o atmosferă de Crăciun plină de emoție, sinceritate și căldură sufletească. Vino să fredonăm impreuna de la piesele de inceput [...] The post The Motans concertează la Iași, în luna decembrie first appeared on IasiTV Life.
06:50
Poliță RCA obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan # IasiTV Life
O nouă lege care extinde obligativitatea asigurării de Răspundere Civilă Auto (RCA) a fost promulgată joi, 13 noiembrie 2025, de Președintele României, Nicușor Dan. Cea mai importantă modificare vizează utilizatorii de vehicule ușoare electrice. Astfel, trotinetele și bicicletele electrice vor fi obligate, pentru prima dată, să dețină o poliță RCA, chiar dacă acestea nu sunt [...] The post Poliță RCA obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan first appeared on IasiTV Life.
06:40
Hărțuirea din universități poate fi denunțată anonim. Comisiile de etică sunt obligate să analizeze sesizările # IasiTV Life
O schimbare legislativă majoră vizează protecția victimelor hărțuirii în mediul academic. Guvernul a adoptat joi o hotărâre prin care permite comisiilor de etică universitară să analizeze sesizările care vizează hărțuirea pe criteriu de sex sau hărțuirea morală, chiar dacă acestea sunt formulate sub anonimat. Noul act normativ completează Codul-cadru de etică și deontologie universitară (HG [...] The post Hărțuirea din universități poate fi denunțată anonim. Comisiile de etică sunt obligate să analizeze sesizările first appeared on IasiTV Life.
06:30
Tragedie la stomatolog: Un copil de 2 ani a murit în timpul unei intervenții. Anestezia, suspectată ca fiind fatală # IasiTV Life
Autoritățile din București au deschis o anchetă de amploare după moartea tragică a unui copil de doi ani, survenită în timpul unei proceduri stomatologice considerate banale. Micuțul a intrat în stop cardio-respirator la scurt timp după administrarea anesteziei, iar medicii nu l-au mai putut salva. Drama s-a consumat într-o clinică din Sectorul 3. Conform părinților, [...] The post Tragedie la stomatolog: Un copil de 2 ani a murit în timpul unei intervenții. Anestezia, suspectată ca fiind fatală first appeared on IasiTV Life.
13 noiembrie 2025
17:50
INVITAT / MIHAI CHIRICA – PRIMARUL MUNICIPIULUI IAȘI The post DEZBATEREA ZILEI / IAȘUL ÎNTRE ISTORIE ȘI VIITOR first appeared on IasiTV Life.
17:50
INVITAT /Pr. LUCIAN APOPEI – Director comunicare Arhiepiscopia Iașilor The post DEZBATEREA ZILEI /LĂSATUL SECULUI : IERTARE ȘI POST first appeared on IasiTV Life.
16:00
Despre migrenă și sănătatea creierului, eveniment organizat de Asociația pentru Sănătatea Creierului # IasiTV Life
Asociația pentru Sănătatea Creierului (ASC) vă invită cu deosebită plăcere să participați la evenimentul local „Despre migrenă și sănătatea creierului”, ce se va desfășura la Palatul Braunstein din IAȘI, marți 18 noiembrie, 18:00 – 19:30! Scopul acestui eveniment este de a aduce informații valoroase de actualitate și de a crea o platformă de dialog pentru comunitatea locală, cu [...] The post Despre migrenă și sănătatea creierului, eveniment organizat de Asociația pentru Sănătatea Creierului first appeared on IasiTV Life.
13:10
Deficitul de vitamine și minerale poate apărea, în cele mai multe cazuri, ca urmare a unei alimentații necorespunzătoare. În unele situații, astfel de deficite pot indica însă o afecțiune severă, precum un cancer de colon, care poate avea printre simptome și o anemie feriprivă marcată. Cu un deficit de fier destul de sever s-a confruntat [...] The post Ce boală gravă avea un bărbat diagnosticat inițial cu anemie severă first appeared on IasiTV Life.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.