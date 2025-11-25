SUA ar fi presat Ucraina să accepte acordul la negocierile de la Geneva, în ciuda protestelor Kievului
StirileProtv.ro, 25 noiembrie 2025 07:20
SUA au presat Ucraina să accepte propunerile sale de a pune capăt războiului cu Rusia în timpul negocierilor de la Geneva, a declarat un înalt oficial pentru AFP, în ciuda protestelor Kievului, care considera că planul ceda prea mult Moscovei.
Acum 5 minute
07:40
Casa Albă anunţă că nu este programată nicio întâlnire Trump - Zelenski în această săptămână # StirileProtv.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, spune că Trump rămâne optimist privind un acord de pace cu Ucraina, dar nu este prevăzută nicio întâlnire cu liderul ucrainean în această săptămână, potrivit CNN.
07:40
Reţea de acte de identitate fictive, descoperită în Suceava. Funcţionari şi cetăţeni din fostul URSS sunt vizaţi de anchetă # StirileProtv.ro
17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova şi alte state din fosta URSS.
Acum 15 minute
07:30
Administrația Trump va reinteroga refugiații admişi în SUA în timpul mandatului Biden, inițiind o amplă revizuire a dosarelor # StirileProtv.ro
Administraţia Trump pregăteşte reinterogarea refugiaţilor admişi în SUA în timpul mandatului Biden, ca parte a unei revizuiri ample a cazurilor, relatează CNN.
07:30
O persoană a murit într-un atac rusesc asupra Kievului. Mai multe cartiere din Ucraina se confruntă cu pene de curent şi apă # StirileProtv.ro
O persoană a murit şi alte şapte au fost rănite în atacurile Rusiei asupra Kievului în noaptea de luni spre marţi, a anunţat Serviciul de Urgenţă al Ucrainei pe Telegram.
07:30
Ciorba, aliatul surpriză al siluetei: de ce nu îngrașă chiar dacă „umflă burta”. Explicația specialiștilor # StirileProtv.ro
Supa și ciorba pot fi consumate în toată perioada rece. Mai ales dacă vrem să slăbim.
Acum 30 minute
07:20
Casa Albă: Este complet eronat să spui că Trump favorizează Rusia în discuţiile pentru a pune capăt conflictului din Ucraina # StirileProtv.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a apreciat luni drept "complet eronată" ideea că preşedintele american Donald Trump şi administraţia sa favorizează Rusia în discuţiile pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, notează AFP.
07:20
07:20
Gigantul naval Damen, trimis în instanță: procurorii olandezi acuză încălcarea sancțiunilor împotriva Rusiei # StirileProtv.ro
Un proces împotriva celui mai mare constructor naval olandez, Damen Shipyards, a început luni în Ţările de Jos, unde acest actor important din sectorul apărării este suspectat că a încălcat sancţiunile împotriva Rusiei, scrie AFP.
Acum o oră
07:10
Curtea Constituţională va discuta astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private # StirileProtv.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) discută, marţi, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.
Acum 12 ore
23:20
SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile de pace cu Rusia în discuțiile de la Geneva # StirileProtv.ro
SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile lor menite să pună capăt războiului cu Rusia, în timpul negocierilor de duminică de la Geneva, a declarat pentru AFP un responsabil informat în legătură cu aceste discuţii.
23:00
Tanczos Barna: Nicio şansă ca reforma pensiilor magistraților să intre în vigoare până pe 28. Mă aștept la un aviz negativ # StirileProtv.ro
Vicepremierul Tanczos Barna susţine că se aşteaptă la un aviz negativ al CSM privind legea pensionării magistraţilor, el adăugând că există un pericol real ca România să piardă suma de 230 de milioane de euro.
23:00
O nouă companie aeriană low-cost vine în România. Prima cursă va fi în vara anului 2026 # StirileProtv.ro
O nouă companie aeriană low-cost va opera în România: AJet, subsidiară a Turkish Airlines, își va lansa prima rută către țara noastră.
22:50
Ce conține noua strategie de securitate a României. Președintele mizează pe „independența solidară”. DOCUMENT # StirileProtv.ro
CSAT a analizat Strategia Națională de Apărare a Țării, documentul să fie prezentată miercuri în Parlament. Documentul stabilește care sunt principalele priorități de apărare și amenințări la adresa României.
22:20
Un cuplu din Germania, reținut după ce ar fi furat monede din parcometre. Valoarea prejudiciului depășește un milion de euro # StirileProtv.ro
Un angajat al oraşului Kempten, din sudul Germaniei, este acuzat că ar fi furat cel puţin 1 milion de euro (1,15 milioane de dolari), în monede, din parcometre, transmite luni agenţia DPA.
22:00
Tusk avertizează: „Planul de pace american pentru Ucraina nu trebuie să pericliteze securitatea Europei sau a Poloniei” # StirileProtv.ro
O soluţie la războiul din Ucraina nu trebuie în niciun caz să pericliteze securitatea Europei sau a Poloniei, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk, care participă, la Luanda, la summitul Uniunea Europeană-Uniunea Africană.
21:50
Xi i-a spus lui Trump că „întoarcerea” Taiwanului la China este esențială pentru ordinea postbelică # StirileProtv.ro
Președintele Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că reintegrarea Taiwanului în China face parte din ordinea internațională postbelică, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Beijing despre convorbirea lor telefonică de luni.
21:50
O organizație susține ca animalele au „drepturi și libertăți”. Ele trebuie să primească un „tratament uman” # StirileProtv.ro
O organizaţie care protejează drepturile animalelor salută şi susţine dezbaterea parlamentară dedicată îmbunătăţirii legislaţiei în domeniu, în contextul depunerii unui pachet de iniţiative legislative în acest sens.
21:50
Parchetul General respinge afirmațiile lui Ciucu, care a afirmat că a iniţiat ancheta privind acte de identitate false # StirileProtv.ro
Parchetul General a transmis că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a publicat pe Facebook informaţii false despre faptul că el ar fi iniţiat destructurarea unei reţele infracţionale care se ocupa cu traficul de documente de identitate false româneşti.
21:30
Câți bani din TVA s-au strâns în primele nouă luni din 2025. Motivele pentru care majorarea din august nu se vede în buget # StirileProtv.ro
Încasările din TVA au crescut în trimestrul al treilea din acest an cu 6,74 miliarde de lei faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, totalizând 35,48 miliarde de lei, dintr-un total de 94,75 miliarde de lei aferent primelor nouă luni ale anului 2025.
21:20
Horoscop 25 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Banii câștigați anterior vă vor aduce echilibru financiar # StirileProtv.ro
Horoscop 25 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. O vorbă bună, un gest de apreciere sau un cadou, ceva care ne atinge acolo, la coarda sensibilă, va conta mult pentru starea noastră de spirit.
21:10
Președintele Nicușor Dan va fi prezent la ședința comună a Parlamentului de miercuri. Ce mesaj are de transmis # StirileProtv.ro
Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului va avea loc miercuri, 26 noiembrie, începând cu ora 14:00, au decis luni seara Birourile reunite ale Parlamentului.
20:40
Şaptesprezece jucători din Turcia au fost suspendaţi pentru pariuri ilegale. Federaţia vrea să „cureţe” toate ligile # StirileProtv.ro
Şaptesprezece jucători de fotbal ai echipei Agri Spor, echipă turcă din liga a patra, au fost suspendaţi în cadrul unui scandal de pariuri care zguduie fotbalul din Turcia, lăsându-şi antrenorul cu un efectiv redus la doar şapte jucători.
20:30
Peste 500.000 de zboruri către Japonia au fost anulate de China, după ce țara a exprimat sprijinul pentru Taiwan # StirileProtv.ro
Tensiunile diplomatice dintre China și Japonia au atins un nou nivel. Beijingul și-a avertizat cetățenii să nu mai călătorească în Japonia ca răspuns la o declarație controversată a premierului nipon, pentru sprijinirea Taiwanului.
20:20
Preferințele românilor pentru bradul de Crăciun. La ce se uită atunci când pleacă la cumpărături # StirileProtv.ro
Mai e o lună până la Crăciun, așa că trebuie să alegem și bradul potrivit, nu doar cadourile. Magazinele s-au aprovizionat deja, iar prețurile pornesc de la 50 lei.
20:10
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești false. Cum au obținut documentele pentru a putea intra în UE # StirileProtv.ro
Peste 100 de oameni de afaceri din Federația Rusă și Ucraina, mulți multi-milionari, sunt pe lista neagră a autorităților de la București.
20:10
Mai sunt câteva zile până când majoritatea românilor vor pune pe mese ciolanul cu fasole. Această mâncare este una dintre cele mai recente tradiții intrate cu mare succes în cultura noastră gastronomică pentru ziua națională a țării.
20:10
Luptă de influență la Washington. Planul de pace în 28 de puncte, motiv de ceartă între Rubio și Vance înaintea alegerilor # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski ar urmă să meargă zilele următoare la Washington, ca să discute direct cu Donald Trump cele mai sensibile aspecte ale planului de pace: cedarea de teritorii, apartenența la NATO și garanțiile de securitate.
20:10
Cadourile de Crăciun ar putea ajunge cu întârziere. Depozitele sunt pline după comenzile de Black Friday # StirileProtv.ro
Experții ne recomandă să cumpărăm din timp cadourile de Crăciun, dacă vrem să ajungă la timp. După Black Friday depozitele sunt pline, astfel că unele colete, ajung cu întârziere.
20:10
30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare # StirileProtv.ro
Istoria celor 30 de ani de Știrile PRO TV ne poartă astăzi în 2019. Un an al furiei dar și al speranței. Al votului masiv și al tăcerilor dureroase. România s-a ridicat, a strigat, a plâns și a aplaudat.
20:00
Reforma începe cu doar 10 companii din Energie și Transporturi. Statul are 83 de firme cu pierderi istorice de miliarde # StirileProtv.ro
Zece companii de stat, din Energie și Transporturi, vor fi reorganizate pentru început, a anunțat vicepremierul Oana Gheorghiu. Întregul plan cuprinde toate companiile care au pierderi și vor fi restructurate.
19:50
Tinerii medici ocolesc specializările grele. La rezidențiat e înghesuială pe cele cu program lejer și fără nopți pierdute # StirileProtv.ro
Tinerii medici, intră în sistem reticenți, în fața unui viitor, care le cere responsabilități uriașe.
19:40
Ce au riscat românii care au fugit după avion pe pistă. „Motorul poate aspira tot ce este în fața lui” # StirileProtv.ro
Doi români inconștienți au provocat panică pe Aeroportul din Köln. Au fugit pe pistă să prindă avionul după ce au întârziat, iar porțile se închiseseră. Grăbiți, au forțat un buton de urgență pentru acces și s-au apropiat de aeronavă.
19:40
Un turist străin este căutat de mai mult de 24 de ore în Munții Bucegi. Rucsacul său a fost găsit în Valea Țigănești # StirileProtv.ro
Salvamontiștii din Brașov sunt într-o cursă contracronometru pentru a găsi un turist străin, dispărut în Munții Bucegi.
19:20
Mărturiile victimelor lui Alexandru Toader, lectorul acuzat de hărțuire sexuală: „Am auzit cum a încuiat ușa” # StirileProtv.ro
Polițiștii și Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, încearcă să lămurească un posibil caz de hărțuire sexuală. Implicat este lectorul Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader.
19:10
SUA şi Ucraina au realizat un nou plan de pace în 19 puncte, dar deciziile critice revin lui Trump și Zelenski. Ce prevede # StirileProtv.ro
Statele Unite şi Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte, dar au lăsat elementele cele mai sensibile din punct de vedere politic să fie decise de preşedinţii celor două ţări, potrivit prim-viceministrului ucrainean Serhii Kîslîţia.
18:50
Cum va arata buletinul de vot la alegerile parțiale din București. Cine se află pe primele poziții # StirileProtv.ro
Biroul Electoral a stabilit ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025.
18:50
Un primar din Bistrița-Năsăud a fost reținut. Dosarul vizează fotografii indecente cu o angajată # StirileProtv.ro
Primarul comunei Livezile din judeţul Bistriţa-Năsăud, Traian Simionca, a fost reţinut luni de poliţişti.
Acum 24 ore
18:30
Horațiu Potra, întrebat de ce și-a ținut banii în seif. Răspunsul ironic dat de liderul mercenarilor din Congo # StirileProtv.ro
Horațiu Potra a fost dus sub escortă la Parchetul General pentru a da explicații legate de acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit unor surse, fostul șef al mercenarilor din Congo nu ar fi dat nicio declarație.
18:10
Alexandru Toader, profesorul care ar fi hărțuit sexual două studente, nu mai are voie să predea până la clarificarea anchetei # StirileProtv.ro
Conducerea Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a decis ca lectorul Alexandru Toader, acuzat că a hărţuit sexual două studente, să nu mai desfăşoare activităţi didactice până la clarificarea acestui caz.
18:10
Bărbatul acuzat de moartea fetei de 17 ani a fost arestat. Își petrecuse noaptea cu victima și o plătise 200 de lei # StirileProtv.ro
Principalul suspect în cazul crimei din Galați, de săptămâna trecută, a fost arestat. Este vorba despre un bărbat de 26 de ani, acuzat că a omorât o adolescentă de 17 ani. Individul va da socoteală pentru omor calificat și tâlhărie calificată.
18:00
Magistrații cer să fie tratați la fel ca ceilalți „speciali”. Cum se calculează pensiile din Armată, Poliție și din Servicii # StirileProtv.ro
În negocierile recente cu guvernanții, magistrații au cerut ca pensiile lor să fie calculate la fel ca în cazul celorlalți „speciali”. Acum, noua lege a pensiilor speciale așteaptă avizul CSM.
18:00
Kremlinul a descris într-un singur cuvânt planul de pace propus de Europa pentru Ucraina și l-a refuzat # StirileProtv.ro
Contrapropunerea europeană la planul de pace în 28 de puncte al SUA pentru Ucraina este „total neconstructivă și nu funcționează” pentru Moscova, a anunțat, luni, consilierul pentru politică externă al Kremlinului.
18:00
Mini-vacanța de 1 Decembrie aglomerează trenurile. Destinațiile de la munte sunt cele mai căutate # StirileProtv.ro
Cum ziua de 1 Decembrie pică perfect anul acesta, exact peste o săptămână, luni, mulți români și-au făcut planuri de vacanță, cu tot cu weekendul. Destinațiile preferate sunt stațiunile de munte sau orașele unde s-au deschis deja târguri de Crăciun.
17:40
Reacția Wizz Air după ce doi români au alergat după un avion care se pregătea să decoleze de pe aeroportul din Köln # StirileProtv.ro
Incident bizar pe Aeroportul din Köln, în Germania. Doi români au alergat pe pistă pentru a prinde un zbor spre București, chiar dacă porțile erau închise și motoarele avionului - pornite. Au intervenit imediat angajații aeroportului.
17:40
Răsturnare de situație în cazul bătrânei care a fost sfâșiată de câini. Ce au descoperit medicii la necropsie # StirileProtv.ro
Răsturnare de situație în cazul bătrânei din Vaslui, despre care se bănuia că ar fi fost ucisă de câini. Surse din anchetă spun că femeia ar fi murit din cauza unei afecțiuni cardiace, și abia după aceea, animalele au sfâșiat-o.
17:30
Horoscop 24 noiembrie – 30 noiembrie, cu Cristina Demetrescu. Intuiție, inspirație și oportunități # StirileProtv.ro
Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat previziunile astrale pentru perioada 24 noiembrie – 30 noiembrie 2025 în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV.
17:30
Un pensionar a fost bătut de un vânzător, în Piața Obor. Bărbatul de 74 de ani este în comă. VIDEO # StirileProtv.ro
Grav incident într-o hală din zona Obor din Capitală. Un pensionar de 74 de ani este în stare gravă la spital, după o ceartă cu un vânzător.
17:30
Medicul implicat în incidentul de la Ambasada Rusiei, într-un nou scandal. Ar fi amenințat cu moartea un coleg # StirileProtv.ro
Stomatologul din Pitești, implicat luna trecută în incidentul din fața Ambasadei Ruse, este acum în centrul unui nou scandal.
17:00
Schimbare la intrarea și ieșirea din țară. Modificarea a fost aplicată la încă trei puncte de trecere a frontierei # StirileProtv.ro
Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) a fost extins la alte patru puncte de trecere a frontierei, mai exact la PTF Galaţi şi Oancea (judeţul Galaţi) şi la aeroporturile din Iaşi şi Cluj, anunță Poliția de Frontieră.
16:50
Ce i-a spus Putin lui Erdogan despre planul de pace în 28 de puncte. Reacția care ar putea schimba soarta războiului # StirileProtv.ro
Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut, în timpul discuției telefonice cu liderul turs Recep Erdogan, că propunerile americane privind Ucraina ar putea constitui baza unei soluționări pașnice cuprinzătoare a războiului.
