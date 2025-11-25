„Dinamo sau Rapid, care a jucat un fotbal mai consistent?” » Panduru și Zotta au ales diferit

16:50

Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a reacționat a doua zi după ce echipa lui a reușit să învingă liderul Rapid, scor 3-0, într-un meci din etapa #17 din Superliga.Daniel Pancu s-a arătat îngrijorat de despărțirile care vor avea loc la CFR Cluj în iarnă, anunțate și de președintele Iuliu Mureșan, iar apoi discuția s-a mutat pe jocul de aseară când Pancu a trăit foarte intens pe gazon împotriva echipei la care a scris istorie ca jucător și a fost avertizat ...