Elveția va intra în categoria țărilor cu un PIB de peste 1 trilion de dolari în 2025
Financial Intelligence, 25 noiembrie 2025 08:50
Climatul macroeconomic s-a deteriorat în Elveția în 2025, un an caracterizat printr-un nivel ridicat fără precedent al incertitudinii […]
Acum 30 minute
08:50
Elveția va intra în categoria țărilor cu un PIB de peste 1 trilion de dolari în 2025 # Financial Intelligence
Climatul macroeconomic s-a deteriorat în Elveția în 2025, un an caracterizat printr-un nivel ridicat fără precedent al incertitudinii […]
Acum 4 ore
06:10
CCR ar urma să decidă asupra sesizărilor făcute de AUR şi ICCJ cu privire la neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private # Financial Intelligence
Curtea Constituţională a României (CCR) ar urma să decidă, marţi, asupra sesizărilor făcute de AUR şi ICCJ în […]
Acum 12 ore
21:00
Ucraina și SUA ajung la un acord asupra majorității punctelor din planul de pace; teritoriile și NATO vor fi decise de Zelensky și Trump (Kiev Post) # Financial Intelligence
În timp ce Kievul și Washingtonul raportează progrese în cadrul negocierilor privind cele 28 de puncte, cele mai […]
20:50
Președintele Donald Trump a vorbit la telefon cu președintele chinez Xi Jinping, a confirmat un oficial al Casei […]
20:50
Liderul turc a dat asigurări că Ankara va continua să pună la dispoziție Istanbulul ca platformă pentru negocierile […]
20:40
Reforma companiilor de stat este o urgenţă de bun-simţ pentru orice stat care respectă banul public, a transmis, […]
20:40
Senatorii americani afirmă că Trump nu a reușit să împiedice gazul natural lichefiat rusesc să contribuie la finanțarea războiului din Ucraina # Financial Intelligence
Senatorii spun că Arctic LNG 2 furnizează miliarde pentru războiul Rusiei China cumpără GNL la preț redus din […]
20:40
Graţie centralelor nucleare, exporturile de electricitate ale Franţei sunt la maximul ultimilor 20 de ani # Financial Intelligence
În perioada iulie-octombrie 2025, Franţa a exportat cea mai mare cantitate de electricitate din ultimii 20 de ani […]
20:30
BNS îl contrazice pe Bolojan: Măsurile de redresare NU au dus la redresarea economiei, ci la perturbarea ei; Plătim 218 milioane de lei dobânzi în fiecare zi și 9 milioane de lei pe oră; Deficitul bugetar s-a majorat de la 70 de miliarde de lei, la 102,5 miliarde lei # Financial Intelligence
Blocul Național Sindical (BNS) contrazice ferm declarațiile triumfaliste și rupte de realitate ale premierului României, Ilie Bolojan potrivit […]
Acum 24 ore
19:30
UE pierde trenul în ceea ce priveşte inteligenţa artificială, punându-şi în pericol viitorul, avertizează Lagarde # Financial Intelligence
Europa îşi pune în pericol propriul viitor pierzând trenul în ceea ce priveşte inteligenţa artificială şi trebuie să […]
19:20
PE introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind noul plan de pace pentru Ucraina, care va fi urmată şi de o rezoluţie # Financial Intelligence
Parlamentul European a introdus luni pe ordinea de zi o dezbatere referitoare la noul plan de pace pentru […]
19:20
Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării au aprobat, luni, cererea României în cadrul mecanismului SAFE, informează Administraţia […]
19:20
La aproape 30 de ani după ce preşedintele francez de la acea vreme, Jacques Chirac, a abolit serviciul […]
17:40
Szijjarto: Situaţia “nu va face decât să se înrăutăţească” dacă europenii subminează planul de pace în Ucraina # Financial Intelligence
Situaţia "nu va face decât să se înrăutăţească" dacă "liderii europeni pro-război" subminează planul de pace pentru Ucraina, […]
17:10
Reforma companiilor de stat vizează eliminarea conducerilor interimare şi restructurarea a cel puţin trei companii (vicepremier) # Financial Intelligence
Reforma companiilor de stat are ca obiective două direcţii prioritare, respectiv eliminarea conducerilor interimare de la toate companiile […]
17:10
BNR: Actualele evaluări relevă o nouă înrăutăţire a perspectivei inflaţiei în raport cu previziunile precedente # Financial Intelligence
Actualele evaluări indică o nouă înrăutăţire a perspectivei inflaţiei faţă de previziunile anterioare, în special în prima parte […]
17:00
Gheorghiu: Urmează ca, cel târziu în data de 27 noiembrie, să avem conducerea statutară să fie numită la AMEPIP; un candidat la conducerea AMEPIP a contestat în instanță procedura de selecție # Financial Intelligence
Procesul de selecţie a conducerii Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) este în faza finală […]
15:30
„AURORA” – cel mai amplu exercițiu național de Restaurare a Sistemului Electroenergetic Național în condiții de stres a testat în premierã un scenariu unic # Financial Intelligence
Șapte entitãți energetice, cu sprijinul de specialitate al Serviciului de Telecomunicații Speciale, au realizat cu succes sâmbãtã, 22 […]
13:30
Oana Ozmen: Este necesară o viziune coerentă, în ceea ce privește utilizarea hidrogenului, în industrie și transport, din perspectiva europeană # Financial Intelligence
Avocata Oana ÖZMEN, fost deputat și inițiatoarea legii hidrogenului, a prezentat, la Forumul Gazelor Naturale 2025, contextul legat […]
13:30
Radu Bumbacea, triplu olimpic internațional în matematică și filozofie: Eu mi-aș dori să mă întorc în România, nu atât de mult pentru un proiect, cât pentru a trăi aici” # Financial Intelligence
Interviu prelau de pe platforma Cred în Romania Autor: Drd. George Măicăneață, Asociația „Cred în România" Radu Bumbăcea […]
13:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că principalul obstacol pentru a se ajunge la acordul de pace […]
12:50
Majorarea TVA – un eșec; Bugetul statului încasează mai puțini bani pentru că a scăzut consumul (Antena3) # Financial Intelligence
Majorarea taxelor din luna august nu a adus mai mulți bani la buget, așa cum spera Executivul, ci […]
12:40
Cristian SECOȘAN, Delgaz Grid: Distribuitorii de gaze pot contribui semnificativ la creșterea economică, dacă beneficiază de un cadru de reglementare adecvat, predictibil și orientat spre încurajarea investițiilor – VIDEO # Financial Intelligence
Distribuitorii de gaze pot contribui semnificativ la creșterea economică dacă beneficiază de un cadru de reglementare adecvat, predictibil […]
12:30
Stablecoins (monedele digitale stabile) ar putea provoca băncilor din zona euro retrageri importante de depozite pe segmentul de […]
12:00
Bogdan Andronic: Transgaz are o preocupare continuă pentru a menține fiabilitatea actualului sistem bazat pe gaze naturale, dar analizează strategic și posibilitatea de aliniere a infrastructurii existente la cerințele europene – video # Financial Intelligence
Transgaz are o preocupare continuă pentru a menține fiabilitatea actualului sistem bazat pe gaze naturale, dar în același […]
11:00
COP30 Belém și dilema globală: cum împăcăm protecția mediului cu nevoia de dezvoltare industrială (Oana Ijdelea) # Financial Intelligence
Autor: Oana Ijdelea, avocat specializat în energie A 30-a Conferință ONU pentru schimbările climatice (COP30) a fost un […]
10:50
Fondul Proprietatea își exprimă susținerea cu privire la listarea Companiei Naționale Aeroporturi București; CNAB ar putea obține 500 milioane de euro, în IPO (Franklin Templeton) # Financial Intelligence
Franklin Templeton International Services S.À R.L., Sucursala București, în calitate de Administrator Unic și Administrator de fond de […]
10:40
O grevă de trei zile împotriva măsurilor de austeritate începe luni în Belgia # Financial Intelligence
O grevă de trei zile organizată de principalele sindicate din Belgia începe luni, fiind aşteptate perturbări majore în […]
10:20
InfoCons Protecția Consumatorilor și Serviciul de Telecomunicații Speciale – STS au semnat un acord de colaborare # Financial Intelligence
InfoCons – Organizație Europeană pentru Protecția Consumatorilor, reprezentată de domnul Președinte Sorin Mierlea, anunță semnarea unui Acord de […]
09:30
Interviu Octavian Morariu, membru Comitet Executiv CIO: Reforma în sport – mai urgentă și necesară ca niciodată # Financial Intelligence
"Totul pleacă de la anturajul sportivului. Colegi, antrenori, arbitrii, președinți de club, președinți de Federații și nu în […]
09:20
România, lider european la scumpiri și campioană europeană la prețul energiei electrice raportat la puterea de cumpărare (Asociația Energia Inteligentă) # Financial Intelligence
Autor: Dumitru Chisăliță, Președintele AEI Prețul energiei electrice este un indicator esențial al sănătății economice și al viitorului […]
09:20
Siria în 2025: Reconfigurarea poziției între Statele Unite, Rusia, Iran și Israel (Corneliu Pivariu) # Financial Intelligence
„Siria devine noul laborator al puterii în Orientul Mijlociu, pe măsură ce, se pare, Libanul își pierde rolul […]
09:20
COMUNICAT DE DISPONIBILITATE Incepand cu data de 28 noiembrie 2025, ora 19:00 (ora Romaniei), Situatiile Financiare interimare consolidate […]
Ieri
09:10
Plecări notabile și intrări strategice: cum se schimbă harta afacerilor (Laurenţiu Stan) # Financial Intelligence
Autor: Laurențiu Stan, fondatorul și directorul Kapital Minds Anul 2025 a fost unul de ajustări majore pentru economia […]
09:10
Creștere spectaculoasă a plăților din Pilonul 2, ca efect al introducerii CASS (desprepensiiprivate.ro) # Financial Intelligence
Introducerea CASS la plata pensiei a condus la o creștere spectaculoasă a plăților din Pilonul 2 de pensii […]
08:50
Autor: Gabriel Grădinescu, fost vicepreședinte ASF Ultima Adunare Generală a Acționarilor a Fondului Proprietatea a arătat limpede o […]
08:40
Politica fiscală rămâne principalul risc asupra inflației și a stabilității financiare și în anul următor (CFA) # Financial Intelligence
Politica fiscală rămâne principalul risc asupra inflației și a stabilității financiare și în anul următor, potrivit lui Adrian […]
08:40
BEM a luat act de renunţarea la candidatură a lui Alexandru Zidaru (Makaveli); 17 candidaţi pentru Capitală # Financial Intelligence
Biroul Electoral Municipal a luat act de renunţarea lui Virgil-Alexandru Zidaru (Makaveli) la candidatura independentă la Primăria Capitalei. […]
07:20
Premierul chinez îndeamnă China și Germania să consolideze dialogul și să abordeze preocupările celor două ţări # Financial Intelligence
Premierul chinez Li Qiang a declarat duminică că guvernele Chinei și Germaniei ar trebui să depună eforturi comune […]
06:50
Scott Bessent consideră că nu va exista o recesiune în 2026 în SUA, dar afirmă că unele sectoare se confruntă cu provocări # Financial Intelligence
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a afirmat că SUA nu riscă să intre în recesiune în 2026 și că […]
06:40
Textul integral al contrapropunerii europene la planul de pace al SUA pentru Ucraina # Financial Intelligence
Reuters a publicat textul unei contrapropuneri europene la proiectul de plan de pace în 28 de puncte al […]
06:30
SUA și Ucraina vor continua să lucreze la un plan de pace „rafinat” pentru a pune capăt războiului cu Rusia # Financial Intelligence
SUA și Ucraina elaborează un cadru de pace rafinat în cadrul negocierilor de la Geneva Planul de pace […]
23 noiembrie 2025
19:30
Trump acuză Ucraina de nerecunoștință, în timp ce oficialii se întâlnesc la Geneva pentru a discuta planul de pace al SUA # Financial Intelligence
Planul susținut de SUA impune Ucrainei să cedeze teritoriu, să limiteze armata și să renunțe la ambițiile NATO […]
19:30
Europenii propun modificări la planul SUA pentru Ucraina, cu o limită maximă mai mare a efectivelor armatei și un pact de securitate în stil NATO # Financial Intelligence
Europenii au prezentat o versiune modificată a planului de pace al Statelor Unite pentru Ucraina, care respinge limitele […]
18:50
Zelenski afirmă că există disponibilitatea de a încorpora o “viziune ucraineană” în planul de pace al lui Trump # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, în cadrul contactelor de duminică de la Geneva între delegaţiile ţării […]
16:50
Umerov admite că Zelensky ar putea face compromisuri în privința problemei teritoriale – The Washington Post # Financial Intelligence
Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a recunoscut într-o întâlnire cu oficiali americani […]
16:50
Mesajele lui Trump către Zelensky și Europa: acceptați acest plan sau vă descurcați singuri – CNN # Financial Intelligence
Planul de 28 de puncte elaborat de reprezentanții SUA și Rusiei și prezentat Ucrainei săptămâna aceasta a venit […]
16:40
Premierul polonez spune că ar fi „bine de știut” cine a elaborat planul de încheiere a războiului din Ucraina # Financial Intelligence
Au existat numeroase informații contradictorii cu privire la autorul planului în 28 de puncte pentru încheierea războiului din […]
16:40
Germania- „sceptică” că se poate ajunge la un acord pentru încheierea războiului din Ucraina până joi # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz s-a declarat „sceptic" că se poate ajunge la un acord privind Ucraina până la […]
16:30
Președintele Turciei, Erdogan, a declarat că va discuta luni cu președintele Rusiei # Financial Intelligence
Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat că va avea luni o convorbire telefonică cu omologul său rus Vladimir […]
